Россияне и война: Вместо «спасибо деду за победу» теперь «спасибо дед за туалет»

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Слова «денацификация» и «демилитаризация», кажется, все меньше убеждают россиян в обоснованности решения президента Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Власти пытаются найти для населения какие-то более осязаемые аргументы и умудряются добираться до самых глубин абсурда. Впрочем, сам факт того, что представителям путинского режима спустя почти два года войны приходится придумывать обоснования для агрессии, говорит, конечно, сам за себя. Между тем гражданам сейчас не совсем до риторических уловок своих властителей. В «великой державе» продолжают лопаться трубы и замерзать тысячи людей. Не справившись с коллапсом жилищно-коммунального хозяйства, чиновники – за две недели тратящие на войну столько же, сколько за год на ЖКХ – стали фонтанировать идеями решения проблемы и пришли к выводу, что спасение замерзающих дело рук самих замерзающих.

Уборные ценности

Казалось бы, что может быть абсурднее таких обоснований и целей в войне против Украины как «денацификация» и «демилитаризация». Эфемерность взятых 24 февраля 2022 года на вооружение понятий привела к тому, что россияне, судя по всему, давно уже не воспринимают их за истинные причины затянувшегося конфликта. И хотя Путин изредка напоминает, что цели Кремля не изменились, власти то и дело пытаются найти какие-то более конкретные аргументы для объяснения почти уже двухлетней «спецоперации». На прошедшей неделе всех поразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава региона пришел в госпиталь к раненым солдатам, «оттаял душой» и признался, что «с бойцами легче всего разговаривать на политические темы». «Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем», – обрадовался Беглов, что наконец-то нашел себе равных собеседников.

На этом бы ему и остановиться, но он, конечно же, продолжил. «Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», – провозгласил губернатор Петербурга.

Слова путинского чиновника поражали своим безумием и вызывали множество вопросов. Во-первых, было неплохо предоставить какие-то доказательства, что прогресс и правда дошел до превращенного в руины Бахмута или уничтоженной Попасной и поразил такой коварной «западной заразой» как гендерно-нейтральные туалеты некогда полные жизни города украинского Донбасса. Во-вторых, не слишком ли перегнул с патриотизмом руководитель Северной столицы, возвестив на весь мир, что Россия два года убивает чужих и своих граждан во имя туалетных ценностей?

Можно было бы заподозрить Беглова в помешательстве, но внезапно истинные цели российской агрессии подтвердил президент Путин. Он, правда, взял шире и объяснил гендерно-нейтральными туалетами конфликт России со всем Западом. «Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Те, кто когда-то уехал, они уже многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными ценностями», – сказал нацлидер.

Звучало все это как-то странно. Можно, конечно, предположить, что некоторых людей пугают гендерно-нейтральные туалеты. Но разве это действительно достаточная причина начинать полномасштабную войну, особенно для страны, в которой, по официальным данным, 22,6% населения не имеют доступа к централизованной канализации, а большинство из таких граждан пользуются выгребными ямами? Так ведь из слов Путина получалось, что лучше «скрепная» дырка в земле, чем эти, надо полагать, «либеральные» уборные. По последним данным, за эти «традиционные ценности» в Украине погибли или получили тяжелые ранения свыше 300 тысяч российских солдат, а к концу года эта цифра, как ожидается, вырастет до 500 тысяч.

Если же говорить про оснащение туалетами российских школ, то ситуация в стране складывается печальная. Как выяснилось из официальных данных, каждое 11-е здание школ в РФ не имеет канализации. В некоторых регионах – Тыве, Дагестане и Якутии – туалетов и вовсе нет в половине учебных заведений. Кто знает, возможно, ученики таких школ были бы и рады хотя бы гендерно-нейтральным удобствам…

Так или иначе умственные упражнения Беглова и Путина в поисках дополнительных опор для войны вызвали слишком много шуток и горькой иронии, а потому россиянам срочно требовалось предъявить что-то более возвышенное. Попытку вернуть стране величие предпринял спикер Госдумы Вячеслав Володин и объявил, что «начало специальной военной операции остановило Третью мировую войну». По его словам, Россия предотвратила гуманитарную катастрофу, а ее солдаты и офицеры «защищают мир и спокойствие граждан не только РФ, а в первую очередь – Европы». В общем, попытка, конечно, смелая, но не менее абсурдная. Россия так виртуозно остановила Третью мировую войну, что Североатлантический альянс решил провести крупнейшие за 30 лет учения и отрепетировать начало этой войны. На всякий случай.

Трубный яд

Тем временем в «великой державе» не утихает жилищно-коммунальная катастрофа. Как подсчитало издание «7х7», с начала года крупные аварии в сфере ЖКХ произошли в 43 субъектах РФ и оккупированных регионах Украины. При этом, по данным «Важных историй», проблему с изношенностью тепловых труб испытывает каждый субъект России – разница лишь в масштабах катастрофы. Иронично, что самая плачевная ситуация сложилась в аннексированном 10 лет назад Крыму – там нуждаются в замене 92% труб. И это при том, что Путин публично хвастался, как при украинских властях проблемы «фактически не решались», а при оккупационной администрации «уже много сделано – видно не на словах, а на деле».

Проблема еще и в том, что из-за коллапса системы ЖКХ гражданам может быть не только очень холодно, но и очень горячо. В Нижнем Новгороде на улице с потрясающим для происшествия названием – Студеная – лопнула труба с кипятком, из-за чего как минимум 16 человек, включая двоих детей, обварили ноги. Пострадавших доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней. Также аварии произошли на улицах Горького и Славянской, оставив без тепла более трех тысяч человек.

Кремль утверждает, что ситуация под контролем, но масштаб катастрофы и не думает уменьшаться. По подсчетам «Агентства», с 1 декабря 2023-го по 15 января 2024-го без отопления в РФ остались 5030 домов, тогда как годом ранее за аналогичный период из-за аварий без тепла оказались 2630 домов. Таким образом всего за год эта цифра выросла на 91%.

И раз уж аномальные холода доставили Кремлю столько проблем, власти решили извлечь из морозов хоть какую-то выгоду. Как рассказала основательница проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова, в российских тюрьмах начали отключать отопление при минусовой температуре: «Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину».

Между тем оригинальный способ решения проблемы замерзающей в помещениях России предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, для того чтобы граждане больше подолгу не мерзли суровыми российскими зимами в своих квартирах, надо с них содрать побольше денег на ремонт систем ЖКХ. Парламентарий счел необходимым срочно повысить тарифы для населения и тем самым привлечь деньги на ремонт теплосетей. «Экономическую составляющую никто не отменял», – заключил народный избранник. Тот факт, что услуги ЖКХ и так растут в РФ каждый год, а в 2024-м в среднем по стране будут повышены на 9,8%, Гурулева не смутил. Как и не пришла к нему в голову достаточно простая идея прекратить войну против Украины, из-за которой космически выросли траты правительства на оборону и были урезаны расходы на другие отрасли, включая, кстати, и ЖКХ.

С такими предложениями депутатам, впрочем, быть бы поосторожнее в год, когда Путин решил переизбраться на пятый срок. Пока, конечно, внятной протестной активности из-за коллапса ЖКХ в РФ не наблюдается, но робкие попытки выразить недовольство уже предпринимаются. Так, в Новосибирске местные активисты запросили у мэрии города разрешение на митинг из-за проблем ЖКХ, однако власти им в этом отказали, сославшись на «угрозу конституционному строю».

Зато в городе Баймак в Республике Башкортостан никто никаких разрешений у властей спрашивать не стал. В регионе состоялся стихийный митинг у здания суда, где выносился приговор активисту Фаилю Алсынову, обвиненному в разжигании межнациональной розни и приговоренному в итоге к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. По разным оценкам, в митинге и последовавших за ним столкновениях с силовиками приняли участия до нескольких тысяч человек. Против безоружных граждан применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Судя по реакции властей, в Кремле не на шутку испугались. По мнению экспертов, чиновники совершили ошибку, решив подавить силой народный, да к тому же этнически выраженный, протест, учитывая грядущие выборы. К тому же речь шла не об акции «либералов», а о возмущении «глубинного народа». К чему это приведет, пока непонятно, но велика вероятность, что история на разгоне демонстрантов и заведении нескольких уголовных дел не закончится.

Тем не менее в целом по стране россияне пока, видимо, не очень понимают, как им справляться со стремительно деградирующей после начала полномасштабной войны против Украины социально-экономической ситуацией в этой «прекрасной России» настоящего. Как сообщила газета «Коммерсантъ», в стране впервые за десять лет был зафиксирован рост числа алкоголиков. Так, с 2010-го по 2021 год в РФ количество впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза – со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако уже в 2022-м врачи зафиксировали 54,2 тыс. таких пациентов. Эксперты объясняют откат множеством причин, включая социально-экономические потрясения и «усиление геополитических противоречий». И это ведь только зафиксированные случаи.