Россияне и война: в страну вернулись очереди

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

По всей России выстроились очереди из граждан, готовых поставить подписи за кандидата в президенты Бориса Надеждина, неожиданно ставшего фигурой для консолидации антипутинского электората. Облетевшие весь мир кадры из очередей в поддержку Надеждина уже сами по себе ясно дали понять: в российском обществе хватает людей, насытившихся диктатурой Владимира Путина и готовых подписаться даже за неоднозначного кандидата – лишь бы он шел на выборы с мирной повесткой. Впрочем, вероятность, что Центризбирком зарегистрирует единственного оставшегося в игре антивоенного политика, минимальная. У Кремля нет планов ни сворачивать войну против Украины, ни останавливать маховик репрессий. Путинский режим всеми действиями показывает, что готов лишь еще сильнее закрутить гайки.

Веры нет, но есть Надеждин

В России происходит вспышка политической активности. В конце 2023 года ЦИК РФ допустил до сбора подписей выдвинувшегося в президенты с антивоенной повесткой умеренного либерала Бориса Надеждина. Учитывая, что на выборы в России уже давно не попадают кандидаты, не согласованные с Кремлем, в случае с этим политиком – еще недавно частым гостем российских пропагандистских ТВ-шоу – не было никаких оснований не доверят. слухам, что Надеждин – одобренный администрацией президента кандидат. Хотя, конечно, железных подтверждений этому не было.

Так или иначе Надеждин выступил с антивоенных позиций, пообещал в случае избрания президентом объявить перемирие с Украиной, начать переговоры и выпустить из тюрем политзаключенных. Поначалу кампания по сбору подписей шла с трудом, но ближе к 20-м числам января с призывом поддержать Надеждина выступили ряд известных российских оппозиционных политиков, вынужденных из-за репрессий в РФ уехать за границу. В итоге в штабы кандидата по всей России начали выстраиваться очереди из желающих оставить подпись за его выдвижение.

Если верить сайту Надеждина, то ему удалось собрать необходимое количество подписей, однако в вероятность, что ЦИК его зарегистрирует, мало кто верит. Как сообщили СМИ со ссылкой на источники, по замыслу Кремля Надеждин должен был стать «либералом для битья» на предстоящих выборах, однако после того, как он открыто выступил против «специальной военной операции» и Путина, большого желания пропускать его фамилию в бюллетень у режима нет.

Как бы то ни было, эксперты уверены, что история с Надеждиным – чем бы она ни закончилась – уже очень многое показала. Дело в том, что этот политик не пользуется большим уважением в либеральной среде, поскольку еще недавно был вхож в околовластные круги и не брезговал участием в пропагандистских шоу, пусть и выступая с альтернативных позиций. Однако это не помешало несистемной оппозиции проявить редкое для себя единение, за некоторыми исключениями, и поддержать Надеждина. Именно призывы людей, заклейменных Кремлем «иноагентами» и «террористами», заставили россиян выстроиться в очереди к штабам Надеждина. И это, пожалуй, главный результат этой кампании, которая уже показала, что в России остаются немало граждан, недовольных происходящим в стране и готовых по полтора часа отстоять на морозе, чтобы чуть ли не единственным безопасным способом для современной РФ выразить свой протест.

Причем развязанная Путиным война привела к тому, что людям даже необязательно быть пацифистами, чтобы не желать переизбрания президента на пятый срок. Достаточно посмотреть, насколько геополитические завоевания оказались для Путина важнее элементарного благополучия граждан. Например, из-за войны, пожирающей ежегодно триллионы рублей, власти стали экономить на госзакупках лекарств, сократив в 2023 году расходы на эти цели на 23%. Тем самым руководство РФ дало понять, что ему по большому счету нет дело до людей с тяжелыми заболеваниями и пациентов в больницах, которых прежде всего и коснулись урезания бюджетных трат на медикаменты.

Или, например, в России не оказалось денег на замену 45 тыс. старых лифтов в многоквартирных домах в 2025 году, что банально ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов граждан.

В конце концов, за последние пять лет правления Путина инфляция, в 2022–2023 годах подпитанная войной, превысила 100%. И как признают в Центробанке, несмотря на все усилия регулятора, темы роста цен остаются повышенными «по широкому кругу товаров и услуг шестой месяц подряд».

Без прекращения войны остановить процесс обнищания населения и ухудшения социально-экономических условий жизни вряд ли возможно. Но об этом ни в ЦБ, ни тем более в Кремле не говорят.

Иронично, что очередей к штабам по сбору подписей за Путина никто толком не заметил. А ведь, как утверждают его подручные, за действующего президента подписались три миллиона человек….

Тем не менее в Кремле, кажется, как всегда неправильно считали посылаемый россиянами сигнал. И вместо того, чтобы задуматься, решили послать общество в ответ, лишь сильнее раскрутив маховик репрессий.

Причастная собственность

Возможно, многим из стоявших в очередях за Надеждина молодых людей были не чужды такие слова как «авторка» или «руководительница». Однако теперь им стоит помнить, что решением Верховного суда отныне в России фактически запрещены феминитивы. Высшая судебная инстанция в стране, продолжая «крестовый поход» Кремля против ненавистных ему либеральных ценностей, пришла к выводу, что использование феминитивов – это ничто иное как признак участия в «международном движении ЛГБТ», недавно признанном в РФ «экстремистским».

«Демонстративно-агрессивный, навязчивый характер пропаганды ЛГБТ-идеологии является идейно-ценностной экспансией и противоречит традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям», – говорится в решении суда.

Не успел Верховный суд запретить феминитивы, как за «чистотой» русского языка тут же принялись следить на различных уровнях. Одними из первых пострадали студенты Высшей школы экономики (ВШЭ). В петербургском филиале вуза руководство университета разослало учащимся предупреждение о «репутационных рисках» ВШЭ из-за использования феминитивов. «Уверен, что студенты не имели умысла нарушить закон. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте внимательны, следите за изменением законодательства и не “хайпуйте” на острых темах», – написал студентам начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе Александр Угрюмов после того, как в одной из публикаций в закрытой студенческой группе проскользнуло угрожающее традиционным ценностям «великой державы» слово «кураторка».

Впрочем, пока такие запреты вызывают у населения больше смеха, чем страха, и порождают множество мемов. Среди пострадавших от народной иронии оказался телеканал из Курской области «Сейм», на чьем сайте еще 28 октября 2023 года вышла новость с «патриотическим» заголовком: «В Курской области срочно женились доброволец и участник СВО». Однако в январе 2024-го после шквала шуток о том, что попытка избежать феминитивов привела к нарушению законодательства против ЛГБТ, телеканал, видимо, испугавшись, изменил название заметки.

Тем временем тяга к «искоренению» ЛГБТ в России во многом вызвана попытками властей справиться с демографической ямой, в которую страна попала в результате правления Путина. Как недавно стало известно, в 2023 году в РФ был побит антирекорд по количеству рождений детей с 1991 года. Без Чечни, по которой нет статистики с 1993-го по 2003 год, и оккупированного Крыма, в России родилось 1 млн 213 тыс. человек – меньше, чем в худшем до этого 1999 году (1 млн 215 тыс.).

В частности, «дьявольское» влияние ЛГБТ на воспроизводство населения продолжает мерещиться патриарху Кириллу. Также не дают покоя главе РПЦ аборты, которые, конечно, надо запретить. И тот факт, что на сокращении численности населения сказываются, прежде всего, неблагоприятные социально-экономические условия жизни в России, усиленные войной против Украины, священнослужителя, естественно, не волнует.

Между тем Путин на этой неделе тоже боролся за репродуктивные способности россиян. Президент приехал в Калининград, где посетил Балтийский федеральный университет, из-за чего на территории студенческих общежитий ввели жесткий режим контроля, запретив молодежи вызывать скорую помощь, заказывать еду, пользоваться стиральными машинами и приглашать гостей. Во время общения со студентами он призвал молодых людей пораньше заводить семьи и рожать не менее трех детей. «Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остается на горизонтальной планке, а для того, чтобы обеспечить рост народонаселения, нужно минимум три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», – продемонстрировал математически-аналитические способности нацлидер.

Такие размышления от Путина выглядят, конечно, крайне циничными, учитывая, что журналисты уже смогли подтвердить гибель как минимум 42 тыс. 284 российских военных с начала вторжения в Украину. А по оценкам разведки США, потери РФ составляют 315 тыс. убитыми и ранеными.

Тем не менее власти продолжают убеждать россиян побольше рождать, не собираются прекращать войну и придумывают новые репрессии в отношении тех, кому такое положение дел не нравится. Так, Госдума в первом чтении приняла закон, разрешающий конфискацию имущества за «фейки об армии» и преступления «против государства». Согласно новым нормам, власти смогут конфисковывать собственность, которая использовалась в «преступлении или получена за него в награду». Однако, судя по тому, как растекается мысль у представителей путинского режима, Кремль готов зайти еще дальше. В частности, уехавшим из страны россиянам собираются усложнить возможность передачи квартиры, дачи или дома родственникам. Кроме того, народные избранники грозятся проверками близких покинувших РФ граждан и особенно – «иноагентов», которым хотят запретить проводить операции с недвижимостью без личного присутствия. Изъятую собственность депутаты предлагают раздавать военным.

«Отчаявшийся человек способен рискнуть собой и предпринять шаг, который может привести его в тюрьму, но оставить семью без угла не согласится никто. В общем, характерное начало “Года семьи”. Режим бьет граждан по этому самому – по “семейным ценностям”, которые он якобы отстаивает», – отметил в контексте нововведений политолог Аббас Галлямов.

Примечательно, что одновременно с разработкой закона об изъятии собственности у населения власти РФ решили к 20 июня 2025 года ввести обязательный консульский учет для всех россиян, проживающих за границей. Каким образом Кремль собрался заставлять граждан сдавать «пароли и явки» в дипмиссии, пока непонятно. Но очевидно, что данное правило вводится отнюдь не из-за проснувшегося чувства заботы о соотечественников. Зато такая норма, безусловно, облегчит составление списков «врагов народа».