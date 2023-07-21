Россияне и война: гражданам приказано приумножиться и подольше оставаться в долгу у родины

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Война, развязанная Кремлем в Украине, продолжает драматически влиять на социально-экономическое состояние России. В стране фиксируется очередной антирекорд по рождаемости, ощущаются острые проблемы со смертностью и, как следствие, глубокое погружение в демографическую яму. Решать проблему правительство предлагает не вполне креативными методами – фактически приказывая гражданам плодиться, а женщинам – отставить карьерные мысли. Впрочем, такой подход к преодолению трудностей у российских властей наблюдается почти во всем. Например, финансовую дыру в бюджете можно не латать, а расширить ее границы и выбить недостающее из населения. Нежелание людей воевать на непонятной им войне исправить путем заведения тысяч уголовных дел в дополнение к огромным штрафам, а нехватку мобилизационного ресурса устранить за счет повышения верхней границы пригодного для фронта возраста. А высокую инфляцию можно и не заметить.

Родильный дурдом

Демография – один из немногих показателей, который даже искушенным в манипуляциях кремлевским счетоводам порой сложно подделать. И хотя они, конечно, стараются, он их снова подводит. По данным Росстата за первые пять месяцев 2023 года в России был зафиксирован очередной антирекорд по рождаемости. По сравнению с 2022-м, который стал худшим для страны по этому показателю за более чем 20 лет, число появившихся на свет россиян с января по май снизилось на 11,5 тыс. человек, составив в итоге 511,7 тыс. Относительный уровень рождаемости оказался на отметке 8,5 детей на 1000 человек – хуже в современной истории РФ было только в 1999 году – то есть еще в прошлом столетии, когда родилось 8,3 ребенка на 1000 человек населения.

Смертность, правда, тоже якобы снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го – на 14,5% до 748,4 тыс. человек. Однако выкладки властей о резком сокращении числа умерших на фоне самого кровопролитного вооруженного конфликта в истории России со времен Второй мировой войны не выдерживают никакой критики. Но даже если верить цифрам Росстата, они все равно не компенсируют падения рождаемости, и страна только за первые пять месяцев нынешнего года в результате естественной убыли потеряла как минимум 236 тыс. граждан.

Все это подтверждает очевидный факт, что Россия проходит через демографическую катастрофу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее признавал, что в этом вопросе страна находится «в очень тяжелом положении», а у властей «пока не получается» решить проблему. Неудивительно, что когда у Кремля что-то не получается, тем более при действующем нацпроекте «Демография», на который выделено 4 трлн рублей, чиновники начинают искать виноватых. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Госдуме на парламентском часе 18 июля, пришел к выводу, что во всем виноваты женщины.

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка», – разразился гневной тирадой Мурашко.

По его мнению, рожать надо раньше, а рассказывать про материнство девочкам надо «со школьный скамьи». Депутаты министра горячо поддержали. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила ограничить проведение абортов в частных клиниках, а замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» и кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев заявил: «Нас становится все меньше, мы вымираем. И аборты – это одна из причин».

В последние годы власти уже ввели целый ряд ограничений на прерывание беременности, от сокращения списка оснований для аборта до введения бюрократических препон вроде «недели тишины» и обязательного прохождения предабортной процедуры, включающей консультации с мед- и соцработниками, психологами и даже священниками, сопряженные с психологическим давлением, а часто и, по сообщениям, психологическим насилием. Кроме того, сейчас Минздрав решил дополнить перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, двумя препаратами – мизопростол и мифепристон, которые используются для медикаментозного аборта. Планируется, что документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Покупка таких препаратов – даже по рецепту – будет невозможна, получать их разрешат только у врача в медучреждении с последующим наблюдением за пациентом.

Планов провести очередную волну мобилизации нет, но вы готовьтесь

К сожалению, другой вариант борьбы с вымиранием РФ – например, для начала остановить войну в Украине – чиновникам и депутатам в голову почему-то не пришел. Хотя за агрессию Кремля против соседнего государства страна уже расплатилась как минимум десятками тысяч жизней, а, по некоторым подсчетам, цифра уже могла перевалить за 100 тысяч человек.

Впрочем, прекращать войну Москва явно не планирует. И поскольку людей для фронта ей, видимо, не хватает, власти стали гораздо активнее преследовать в судебном порядке бегущих с войны, а Госдума продолжает штамповать законы, позволяющие потенциально привлечь к боевым действиям побольше народу.

В 2023 году военные суды рассмотрели свыше 2 тыс. уголовных дел, связанных с самовольным оставлением военной службы (статья 337 УК). Это вдвое больше, чем за весь 2022 год и втрое больше, чем за довоенный 2021-й. Причем маховик только разгоняется: к июню 2023-го число приговоров по таким делам достигло 100 в неделю. Подобные процессы часто проводятся показательно в присутствии массы других военнослужащих в качестве «профилактической меры, направленной на поддержание воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах РФ». Но, судя по массовости дел, это не очень помогает, т.к. многие не видят смысла умирать на этой непонятной им войне.

Одновременно российский парламент в третьем, последнем чтении принял закон, увеличивающий для различных категорий предельный возраст пребывания граждан в запасе вооруженных сил. Для военнообязанных первого разряда – с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50, третьего – с 50 до 55. Таким образом, граждане, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут под прицелом российской военной машины до 55 лет. Для старших офицеров возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших – до 60.

Кроме того, в июле Госдума планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях законопроект о поэтапном повышении призывного возраста для срочной службы. Нижний порог поднимется с 18 лет до 21 года, в возраст отправки в запас увеличится с 27 до 30 лет. Идею министра обороны Сергея Шойгу, поддержанную Путиным, объясняют заботой о гражданах, которым позволят сперва получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, а потом уже идти в армию. Правда, слово «поэтапное» создает большой простор для Кремля забрать на службу как можно больше молодежи в переходный период, поскольку на первых порах призывной диапазон почти не сдвинется, но точно расширится до 30 лет.

И это не единственный признак того, что, несмотря на заверения Путина об отсутствии планов проводить дополнительную мобилизацию, Кремль активно к ней готовится. Среди прочего комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил новый законопроект, согласно которому резко вырастут штрафы за неявку в военкомат и другие военно-призывные «прегрешения». Так, за неявку по повестке россиянин будет обязан заплатить 50 тыс. рублей вместо 500-3000 рублей сейчас. Если же военнообязанный не сообщит властям об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, а также о смене места жительства или выезде из РФ более чем на полгода, то его оштрафуют на 10-20 тыс. рублей. До 25 тыс. придется заплатить за неявку на медкомиссию. От 15 тыс. до 25 тыс. обойдется порча военного билета.

Угроза распрощаться с крупной суммой денег нависла и над работодателями. Если компания или организация не передадут в военкомат списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, то должностные лица расстанутся с 40-50 тыс. рублей, а юрлица – с 350-400 тыс. Если же работодатели не окажут должного содействия властям при мобилизации, то должностных лиц оштрафуют на 60-80 тыс., а юридических и вовсе от 400 тыс. до 500 тыс. Как отметила газета The Moscow Times, работодателей фактически заставят ловить россиян для мобилизации под угрозой полумиллионных штрафов.

Осторожно, дыры расширяются

Тем временем война в Украине и ее последствия продолжает дорого обходиться России и в прямом смысле слова. Один лишь мятеж ЧВК «Вагнер», по подсчетам экономистов, обойдется налогоплательщикам как минимум в 1,3 трлн рублей (14 млрд долларов). Именно в такую сумму выльется усиление мер безопасности вокруг Москвы, а также выделение дополнительных средств на армию в нынешнем году. В первую очередь, деньги потребуются на увеличение числа сотрудников силовых структур. Побочный урон – ухудшение «кадрового голода» в экономике, где только в промышленном секторе ощущается нехватка около 660 тыс. рабочих рук.

Расходы на оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины также изрядно подточили российский бюджет. Как подсчитали журналисты, четыре «новых региона» почти на 90% оказались дотационными – 184,8 млрд рублей их дохода из 210 млрд на конец мая пришлись на безвозмездные поступления из федерального бюджета. Аннексированный еще в 2014 году Крым также не балует Москву собственными доходами. Другое дело, что полуостров – единственная из пяти захваченных украинских территорий, на которой не идут активные действия. Впрочем, ему это не особо помогает. Второй раз с начала вторжения Крымский мост – главная инфраструктурная гордость Путина – 17 июля оказался подорван. По приблизительным оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, на восстановление разрушенного пролета придется потратить 1-1,3 млрд рублей.

То, насколько Кремлю имидж важнее безопасности граждан, показала реакция властей на инцидент. Вместо того, чтобы ограничить поездки на полуостров без надобности, они предложили россиянам пользоваться «наземным маршрутом» – то есть через оккупированные территории. Ради этого местные «губернаторы» даже отменили для туристов комендантский час. О том, что лишь за последние 30 дней эта дорога из Ростова-на-Дону в Крым была обстреляна минимум 22 раза, кремлевские чиновники предупреждать население не стали.

Не жалеют денег и на военную пропаганду, которую Путин специальным поручением потребовал усилить среди детей и молодежи. По планам президента, Минобрнауки и Минпросвещения, а также Росмолодежь, должны заняться «в студенческой и школьной среде информационной работой, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции». Потратить на промывание неокрепших умов готовы 40 млрд рублей. Для сравнения годом ранее на «воспитание патриотизма у граждан» в рамках нацпроекта «Образование» было выделено всего 6,47 млрд рублей. Но и это не предел. В 2024-м расходы на милитаризацию школ и вузов планируют отстегнуть 44,32 млрд рублей. При этом финансирование цифровизации школ снизится с 12,3 млрд до 11,2 млрд рублей. Что, конечно, исчерпывающе говорить о приоритетах Кремля.

Неудивительно, что с такими пропагандистскими и милитаристскими аппетитами путинского режима залатать растущую дыру в российском бюджете практически невозможно. Глава Минфина Антон Силуанов уже признал, что дефицит казны, за первое полугодие практически исчерпавшей обозначенный законом на весь год лимит, видимо, придется пересматривать. В 2024 году Силуанов прогнозирует и вовсе увеличение расходов. Правда, произойдет это, по его словам, потому что «будет получше с доходами». Главная надежда – рост ненефтегазовых поступлений – то есть от налогов и поборов с граждан и бизнеса. Другими словами, правительство не собирается как-то кардинально бороться с дефицитом, вместо этого просто расширив его допустимый диапазон, при этом поглубже залезая в кошелек к народу, и без того страдающему от сокращения доходов.

На фоне серьезных экономических проблем в стране растет и инфляция. Правда, Росстат пытается сохранять хорошую мину при плохой игре и фиксирует незначительный рост цен. Так, инфляция с 11 по 17 июля 2023- го, по данным ведомства, составила 0,18%, а всего с начала года – 3,86%. На деле же стремительное ослабление курса рубля привело к тому, что, например, автодилеры запланировали подорожание своих товаров на 15-20%, производители соков и газировок – на 10-20%, поставщики бытовой техники и гаджетов – на 10-20%, а авиаперевозчики и турагентства – до 40%. По мнению аналитиков, «страна на пороге большой инфляционной катастрофы».

Если же кому-то что-то не нравится, то для таких граждан власти продолжают усиливать репрессивное законодательство. На этот раз за «пропаганду и оправдание экстремизма». Юристы и эксперты бьют тревогу: к пропаганде экстремизма могут приравнять, например, публичные высказывания в поддержку политзаключенных, а в итоге экстремистской рискует оказаться любая идея, которая хоть в чем-то не совпадает с представлениями о прекрасном у Кремля. Уличенных в подобных предлагают штрафовать до 300 тыс. рублей или сажать лет на пять. А помочь в борьбе с инакомыслием, видимо, должна Росгвардия, которая раньше обычно считала достаточным поколачивать население дубинками и ногами, а теперь будет укреплена танками и другой тяжелой бронетехникой.