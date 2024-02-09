Россияне и война: Граждане все больше хотят мира

Опросы общественного мнения в России демонстрируют противоречивые результаты. С одной стороны, подавляющее большинство граждан поддерживают войну Владимира Путина против Украины. С другой – больше половины россиян уверены, что страна платит слишком большую цену за агрессию, а завершение «специальной военной операции» оказалось главным запросом среди населения в преддверии президентских выборов, намеченных на март. Есть ли тут какая-то ошибка или же «русский мир» полон противоречий – вопрос для отдельного исследования. Однако совершенно очевидно, что происходящие в РФ социально-экономические процессы вряд ли сильно радуют ее граждан. В конце концов то цены вырастут, то трубы лопнут – в такой ситуации волей-неволей можно размечтаться о переменах. В Кремле это понимают, а потому советуют гражданам даже и не мечтать.

Не поле для чудес

Центризбирком отказал единственному антивоенному кандидату в президенты РФ Борису Надеждину в регистрации, признав более 15% подписей в его поддержку недействительными, при разрешенном браке в 5%. Какие формальные основания забраковать поданные политиком подписи нашли глава ЦИК Элла Памфилова и ее коллеги, в целом не имеет никакого значения. Решение о недопуске на выборы человека, ради которого сотни тысяч граждан стояли в очередях по всей страны и за ее пределами в не самое приятное для такого досуга время года, было заранее принято даже не в Центризбиркоме и вряд ли кого-то удивило.

По данным The Moscow Times, в Кремле, который до этого позволил Надеждину эти подписи собирать, не на шутку испугались выстроившихся в его поддержку очередей, а потому «его неучастие было предрешено». Как признался один из собеседников издания, в администрации президента вначале думали, что фигура Надеждина «оживит скучную избирательную кампанию и сделает победу Путина более яркой», но в итоге побоялись рисковать, ведь в России «должен быть только один политик, кого публично любит народ, — это Путин».

Снятый с выборов кандидат обещал соблюсти формальность и обратиться в Верховный суд, однако с трудом верится, что избирательный бюллетень, в котором будут числиться три кандидата от парламентской «оппозиции» и Путин, в итоге претерпит изменения.

Стремление Кремля сделать выборы максимально стерильными отчасти удивляет. В честность электоральных процедур в РФ мало кто верит, а Путин смог бы назначить себя победителем народного волеизъявления хоть с Надеждиным, хоть без Надеждина в бюллетене.

Тем не менее у путинского режима все-таки есть основания беспокоиться, ведь именно выборы часто являются периодом повышенной протестной активности граждан. А социально-экономическая ситуация, в которую провалилась Россия из-за развязанной против Украины войны, оставляет желать лучшего и стремительно деградирует. О том, что дела в стране идут как-то не очень, граждане постепенно догадываются, поэтому даже возможности помечтать о переменах в Кремле решили россиянам не давать.

А между тем они все-таки их, кажется, хотят. Судя по опросам общественного мнения, настроения граждан несколько лихорадит.

Здесь следует сразу оговориться, что в условиях войны, репрессий и цензуры стоит, опросы следует воспринимать с долей скептицизма. В первую очередь потому, что противники политики Кремля часто отказываются в них участвовать, опасаясь, например, получить за свои антивоенные взгляды 15 лет тюрьмы. И в результате выводы подобных опросов в значительной степени определяют сторонники Путина или просто политически послушные граждане.

И именно в этом, возможно, кроется главная угроза для Кремля. С одной стороны, подобные опросы дают Путину возможность похвастаться тем, что, по данным «Левада-центра», 77% населения поддерживают войну против Украины и ждут победы российской армии. Такие цифры позволяют президенту, в частности, оправдывать свою геополитическую «прожорливость» чаяниями народа. Ведь именно россияне, по его словам, мечтали об аннексии Крыма и других регионов Украины.

Впрочем, с перекладыванием вины на простых людей вождю «русского мира» стоит быть поосторожнее. По результатам того же исследования, 66% опрошенных уверены, что РФ платит слишком высокую цену за агрессию против соседнего государства, а 62% считают, что «безусловно не несут» ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине, тем самым несколько опровергая заявления Путина, явно желающего разделить ответственность с народом.

Тем более, согласно опросу социологической группы Russian Field, в январе доля россиян, считающих начало «СВО» ошибкой и отменивших бы «спецоперацию», будь у них такая возможность, достигло рекордного значения с начала войны – 37%. Для сравнения: в марте 2022 года такую точку зрения разделяли 28% респондентов.

Кроме того, из исследования Russian Field выяснилось, что больше всего от «нового» президента РФ, который будет выбран в марте, россияне ждут «завершения СВО, установления мира». Именно такой ответ в рамках открытого опроса дали 26,4% респондентов. На втором месте с большим отставанием расположилось ожидание «повышения уровня доходов и уровня жизни населения», которое набрало 9,9%. И, наконец, тройку лидеров замкнуло чаяние «смены власти» – 8,2%.

Иными словами, даже кремлевские апологеты и «послушные» – то есть столпы режима – демонстрируют явные признаки усталости от происходящего. Кроме того, похоже, стали с терять страх и некоторые из несогласных. И на этом фоне, наверное, становится понятно, почему в Кремле так испугались Надеждина – обещавшего как раз остановить войну – и не стали лишний раз рисковать «стабильностью». А то, чего доброго, еще приплывут какие-нибудь «черные лебеди».

Не жили хорошо и не будут

Проблема Кремля, правда, заключается в том, что отсутствие в бюллетене более или менее приемлемого кандидата для протестного голосования нисколько не устраняет причины, из-за которых обществу – во всяком случае его части – мог надоесть режим Путина. Например, всю зиму страну сотрясал жилищно-коммунальный коллапс, из-за чего сотни тысяч людей сидели в мороз без отопления в собственных домах (или даже грелись у костров на улице). Казалось бы, и так понятно, что власти не справились с обеспечением бесперебойной работы ЖКХ, вероятно, спустив на войну значительную часть причитавшихся на модернизацию этой сферы денег. Но ситуация оказалась еще хуже: выяснилось, что в 2023 году граждане буквально завалили Кремль рекордным за последние пять лет количеством писем на имя президента, в которых предупреждали о надвигающейся катастрофе. По подсчетам «Важных историй», каждое 11-е письмо Путину касалось плачевного состояния ЖКХ. Но ему, видимо, до них дела не было.

Некоторой абсурдности этой истории придает еще и тот факт, что, как выяснили СМИ, ознакомившиеся с соответствующими документами, российские власти задумали решить проблему нехватки рабочих рук в ЖКХ за счет повышения тарифов для потребителей. Правительство поручило Минстрою продумать предложения об изменениях «в нормативные правовые акты в сфере ценообразования регулируемых коммунальных услуг» и заложить в них рост тарифов для увеличения зарплат сотрудников ЖКХ. В общем, страдали россияне от изношенных и прогнивших коммуникаций, а теперь будут еще и доплачивать за страдания.

За счет населения власти решили поддержать и авиаотрасль, которая сильно пострадала из-за развязанной Кремлем войны. По данным СМИ, в правительстве обсуждается введение дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы профинансировать программу реконструкции аэропортов, на которую в бюджете-2024 – раздувшемся из-за триллионных трат на агрессию против Украины – не нашлось средств.

Впрочем, эти повышения пока только в планах, зато крупнейшие операторы сотовой связи уже успели с началом 2024 года взвинтить тарифы для клиентов на 12%-25%. Как и в большинстве других случаев, связанных с ростом цен в РФ за последние два года, на решении компаний сказалась война, а точнее – санкции Запада, из-за которых обеспечивать связь и вовремя устанавливать новое оборудование стало сложнее и дороже.

Кстати, из-за войны против Украины россиянам, возможно, стоит подготовиться к подорожанию бананов. Перспектива отчасти неожиданная, однако в январе правительство Эквадора, на который приходится 96% всех бананов в России, решило передать США старую советскую военную технику для ее последующей переправки Украине, что вызвало страшную обиду в Кремле. Услышав о таких планах Кито, Москва тут же нашла в эквадорских бананах муху-горбатку и ограничила их ввоз. Пострадали также эквадорские гвоздики и вот-вот рискует оказаться «недружественным» эквадорский ананас. Правда, «прижать» обидчика не удалось – вместо России эквадорскую продукцию согласился покупать «дружественный» Кремлю Китай. А вот цены в России теперь поднимутся.

Правда, пока, несмотря два года не утихающей инфляции, ситуация еще не дошла до точки кипения. Как отметили аналитики Альфа-банка в своем новом исследовании-прогнозе, худшее – только впереди: в 2024 году Россию может ждать «инфляционный шок», одной из причин которого станет очередная девальвация рубля и разбалансировка внешнеторговых операций.

Другое дело, что до переизбрания Путина президентом власти, скорее всего, попытаются подсушить инфляцию. По данным СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, благодаря которого цену товара можно будет считать экономически необоснованной, если в течение 60 дней она превысила текущий уровень инфляции более чем на 5%. При этом ФАС оставила лазейку (кто знает, может, для своих), допустив, что ряд экономических факторов – от изменения спроса и предложения на рынке до очень удобных «иных факторов» – позволят избежать наказания за повышение цены. И это, конечно, будет отличной уловкой для показательной борьбы с инфляцией перед выборами, которую можно быстро свернуть, как только отпадет необходимость рассказывать народу красивую сказку о том, с какой заботой подходят власти к его благосостоянию.

О том же, что ждет россиян после выборов, намекают ряд весьма тревожных новостей. А ждет их, скорее всего, серьезное усиление милитаризации общества. Так, в Высшей школе экономики – некогда самом прогрессивном из государственных вузов РФ – создали Институт военной экономики и стратегии по инициативе научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Караганова, призывавшего к «превентивным ядерным ударам» по Европе. И пока в «Вышке» будут изучать «военную экономику и стратегию», российских старшеклассников власти решили начать готовить сразу к ядерной войне. С 1 сентября 2024 года подросткам начнут рассказывать о «боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него. Впрочем, это и не удивительно – мало ли, с чем им придется столкнуться на поле боя, ведь российских старшеклассников Минобороны РФ уже начало вербовать на войну прямо из школ…