Россияне и война: граждане в долгу перед Родиной

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Для россиян 2023 год закончился непросто. Война, развязанная Кремлем против Украины, прямо или косвенно влияет на все сферы жизни общества. Несмотря на предновогодние усилия правительства, пытающегося хотя бы частично и временно «запретить» инфляцию, рост цен в стране не останавливается. Денег населению катастрофически не хватает. Уже сейчас долги граждан по кредитам перед банками выросли до астрономических 35 трлн рублей, что явно сигнализирует о несовпадении реальности с картинкой благополучия, рисуемой президентом Владимиром Путиным и его подручными. Между тем дорого населению обходятся не только товары и услуги, но и недостаточное рвение в исповедовании традиционных ценностей, ведь за любое отклонение от «скреп» можно прослыть проводником идей ЛГБТ, что в современной России приравнивается к экстремизму, или даже убийцей.

Нельзя, помилуйте

Новогодне-рождественские праздники – время чудес. Во всяком случае люди по всему миру верят, что в этот период должно происходить что-нибудь поистине сказочное. И Россия здесь не исключение. У нее, например, получается порой удивительным образом впадать в общенациональное мракобесие, принимающее опасные и совсем уж античеловеческие формы.

Проблема в том, что, с одной стороны, российская власть все время рассказывает населению о потрясающих успехах страны, которые вот-вот приведут ее в светлое будущее, а с другой – не могут совсем уж игнорировать ворох проблем, который и раньше доставлял гражданам дискомфорт, а с началом полномасштабной войны обрушился с удвоенной силой. Кремль в этом, конечно, виноват быть не может, и значит «врагов», мешающих державе зажить по-человечески, надо обязательно найти и обезвредить. Под конец года в число главных виновников неурядиц попали ЛГБТ-люди. Еще в ноябре Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. С этого момента россияне нетрадиционной сексуальной ориентации фактически были объявлены преступниками, а силовики и обеспокоенные граждане начали с энтузиазмом отрабатывать гомофобную повестку.

Так, 27 декабря стало известно, что Минюст по Ставропольскому краю в ответ на обращение пользовательницы соцсети X разъяснил, что каминг-аут отныне в РФ приравнивается к «участию в экстремистском сообществе “Международное движение ЛГБТ”», а радужный флаг считается символикой «движения». При этом правозащитники отмечают, что региональное ведомство запуталось в собственных трактовках, в одном из абзацев своего ответа пояснив, что экстремистской деятельностью будет считаться только «выполнение функциональных обязанностей по обеспечению деятельности ЛГБТ». Причем здесь каминг-аут – непонятно. Но разве будут правоохранители разбираться в таких деталях? Вопрос риторический.

В «священной войне» государства против ЛГБТ чуть было не пострадала обычная школа в Приморском крае. Там на новогоднем утреннике для детей учитель физкультуры переоделся в Снегурочку, чем шокировал хранителей традиционных ценностей. На физрука и школу в органы тут же поступил донос. «Прошу прокуратуру обратить внимание на утренник в средней школе 26 поселка Ливадия. О каких ценностях семейных может идти речь, если Снегурочку-переростка играет парень. Дети пришли в шоке», – написал «истинный патриот» своей Родины.

Местное МВД, на удивление, нарушений в школе не нашло. Но в учебном заведении на всякий случай удалили фотоотчет с утренника и заявили, что «учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов». «Наш любимый всеми мультик “ну, погоди!” не стал исключением. Роль Волка в костюме Снегурочки исполнял наш учитель физкультуры. Радости, веселью и восторгу детей не было предела!» – оправдывались в школе.

И хотя последствий на этот раз вроде не наступило, в других школах города Находка «в срочном порядке были изменены сценарии мероприятий и усилен контроль». В общем, теперь всем стоит быть аккуратнее, вдруг выяснится, что Ленин не только «Украину придумал», но и ЛГБТ земле русской привил. Ведь если присмотреться, то в советском кинематографе то и дело мужчины в женщин переодевались: «Джентльмены удачи», ряд комедий Леонида Гайдая… А эта фраза из романтической комедии «Три+Два» – «Теперь я Зоя!», сказанная одним из главных мужских персонажей фильма? Все эти советские кинокартины любят крутить по российскому ТВ в новогодние праздники. В общем, борцам за «скрепы» точно есть, чем заняться.

Впрочем, некоторые учреждения в РФ, чуя неладное, пытаются себя превентивно обезопасить. Так, Всероссийский научно-исследовательский институт им. А.П. Карпинского, известный аббревиатурой ВСЕГЕИ, в срочном порядке отказался от опасного сокращения и сменил логотип, скромно переименовавшись в «Институт Карпинского». Примеру коллег последовали в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры им. Емельяна Ярославского, который до этого не стеснялся аббревиатуры ЯГОМИК. Теперь он носит гордое имя: «Якутский музей».

Кстати, главной новостью уходящей недели в России стала вечеринка в стиле «почти голые» в московском клубе «Мутабор», устроенная блогером и телеведущей Настей Ивлеевой. На светский раут, в частности, пожаловали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и другие российские знаменитости. У патриотов от увиденного чуть было не случился инфаркт, а «playboy party 2023» расценили не иначе как «содомию», «мракобесие» и… «пропаганду ЛГБТ». «И в это время, когда Россия ведет СВО, выступает за традиционные ценности», – возмущалась Z-общественность.

Ивлеева поначалу не уловила, насколько повысился градус опасности, и пообещала на следующий день продолжение вечеринки. Однако «гражданское сопротивление» селебрити, многие из которых либо молчат о войне, либо аккуратно ее поддерживают, либо в самом начале «СВО» (как та же Ивлеева) высказались против, но настаивать не стали, быстро закончилось. Через пару дней участники «содомии» уже записывали видео с извинениями.

Их это, впрочем, не очень спасло. Власти распорядились вырезать всех участников вечеринки из новогодних эфиров и фильмов, а на Ивлееву подали иск в суд на 1 млрд рублей за «моральный ущерб», который в случае удовлетворения она будет должна перечислить на войну. Роскомнадзор в итоге обнаружил на мероприятии признаки «ЛГБТ-пропаганды». Причем, «ЛГБТ-пропагандой» теперь, похоже, считается даже полуобнаженное мужское тело, поскольку именно на состав этого «преступления» доносчики попросили проверить молодого человека Ивлеевой Бориса Махмудова, который «плевал на ценности», появившись в клубе с голым торсом.

Может показаться, что возникшие проблемы у знаменитостей никоем образом не влияют на жизнь российского общества в целом. На самом же деле этому обществу был послан вполне конкретный сигнал: если кто-то думал, что сможет переждать и проигнорировать последствия развязанной Путиным войны, то он сильно ошибается. Коснуться может всех.

Хотя неприкасаемые по-прежнему пока есть. Например, к вице-президенту МТС Игорю Мишину, жене совладельца Capital Group – любимого застройщика мэра Москвы – Павла Те Ольге Карпуть и дочери депутата Госдумы Артура Чилингарова Ксении – также участникам вечеринки – у властей вопросов нет. Список тех, кого пока не постигла кара «патриотов», кстати, длинный.

Между тем в России также нельзя делать аборты. Точнее, пока можно. Ранее в стране прошла масштабная кампания за жесткие ограничения на прерывание беременности, однако затем все несколько стихло. В конце концов Путин же сказал, что такая возможность должна остаться у женщин. Тем не менее на днях Русская православная церковь на Священном Синоде под председательством патриарха Кирилла приняла документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». «Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения», – сказано в тексте документа. В общем, попы прописали убийство. Последует ли за этим схожее решение светской власти, например, после выборов президента в марте 2024 года, – россиянам остается только ждать.

Бедные люди

Правда, ждать придется в условиях усиливающегося социально-экономического кризиса. Что бы там ни рассказывал президент об отлично справляющейся с войной и санкциями экономике, реальная ситуация говорит об обратном. Например, как следует из статистики Центробанка (ЦБ), опубликованной в «Известиях», за десять месяцев 2023 года задолженность россиян перед банками выросла на рекордные 6 трлн рублей – до 34,8 трлн рублей. И это максимальный взлет за все время наблюдений с 2015 года. Так, с января по октябрь 2022-го общий объем ссуд вырос на 1,7 трлн рублей, в 2021-м за тот же период – на 4,1 трлн, а за аналогичный в 2020-м – на 2,2 млн.

Столь острая потребность у россиян в кредитах вполне объяснима. Геополитические амбиции президента планомерно «съедают» благосостояние. Например, из исследования экономического поведения домашних хозяйств, проведенного Высшей школой экономики, стало известно, что 26% населения РФ не хватает денег, чтобы покупать себе одежду и обувь. Кроме того, 7% граждан денег «не хватает даже на питание». А всего 67% россиян не дотягивают до стандартов условного «среднего класса», под которым в российском контексте понимается способность купить себе стиральную машину или телевизор, не разорив при этом семейный бюджет.

Одна из самых пострадавших групп – пенсионеры. У них реальный размер пенсий впервые за полтора года уменьшился на фоне инфляции. По данным Росстата, с поправкой на инфляцию размер пенсий в октябре оказался на 0,7% меньше, чем годом ранее. В действительности ситуация, скорее всего, еще хуже, чем цифры путинских счетоводов, уверены эксперты.

Между тем правительство продолжает неравный бой с яйцами. Не сумев до конца совладать с коварным продуктом, который последний месяц нещадно дорожал, вызывая возмущение общественности, в Кабмине решили побороть напасть проверенным способом: заявить о победе. Как заверила вице-премьер Виктория Абрамченко, «дефицита нет и точно не будет». Благодаря же мерам властей, по ее словам, «рынок более чем полностью обеспечен яйцами».

Спешка в праздновании триумфа понятна. Накануне выборов нельзя допустить, чтобы президенту яйца мешали. А потому в регионах решили подключить к борьбе с ростом цен не только рыночные механизмы, но и репрессивные. Так, в разных уголках России губернаторы начали запрещать производителям повышать цены на яйца до переизбрания Путина, радостно отчитываясь о достигнутых с бизнесом договоренностях. Федеральная антимонопольная служба даже возбудила дела против четырех производителей этого товара, которым теперь грозят большие штрафы за испорченную предвыборную картинку. При этом правительство учится на собственных ошибках. Чтобы не упустить роста цен на мясо, премьер-министр Михаил Мишустин предписал разрешить беспошлинный ввоз в страну 240 тыс. тонн этого товара в 2024 году.

Другое дело, что российская экономика глубоко больна, а потому урегулировать рост цен подобными методами во всех отраслях не получится. Яйца, возможно, на время и притормозят, но вряд ли у правительства найдутся решения для роста цен, например, на услуги сервисов техобслуживания автомобилей, стоимость которых в 2023 году взлетела на 10-25%. И это, к слову, прямое следствие войны, поскольку из-за западных санкций большинство зарубежных автомобилей и запчастей к ним можно ввезти в РФ только обходными путями.

Экономисты, решившие спрогнозировать, что ждет россиян и экономику РФ в 2024 году, пришли к неутешительным выводам: рост налогов, падение доходов, двузначная инфляция и девальвация рубля. Ничто не гарантировано, ничто не исключено.

Впрочем, по мнению министра обороны Сергея Шойгу, беспокоиться не о чем, ведь благодаря войне и расширению армии будет обеспечено «мирное социально-экономическое развитие» России.

Интересно, знает ли министр о том, что роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984» – о промывании мозгов в тоталитарном обществе – в крупнейшей сети книжных магазинов в РФ «Читай-город – Буквоед» в 2023 году воровали чаще всего. Ее же и чаще всего покупали.