Россияне и война: Кремль бросается в крайности

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

В России впору признавать новое поверие: жди беды, если президент Владимир Путин на чем-то сконцентрировался. Так было с Грузией, Украиной, пенсионной реформой, в конце концов. Теперь при незабытых старых у него новое увлечение – экономика. И она, в его представлениях, в РФ пышет здоровьем, а у Запада еле держится. В реальной жизни все говорит об обратном: во всяком случае социально-экономическая ситуация в России стремительно деградируют, а властям страны приходится демонстрировать нечто напоминающее биполярное расстройство – публично рассказывать о стабильности, при этом принимая экстренные и во многом хаотичные меры по удержанию обстановки от полного выхода из-под контроля. Головной болью правительства, конечно, остаются курс рубля и разгоняющийся рост цен. Очередные шаги властей даже дали краткосрочный эффект, однако сами эти действия говорят лишь об одном: российская экономика глубоко больна.

Подстелили маты

Владимир Путин нашел новый интерес в жизни – рассуждать об отличном состоянии российской экономики и незавидном, по его мнению, положении, в котором оказались европейские соседи РФ. Он, конечно, и раньше любил сравнивать, каждый раз находя аргументы в пользу Москвы, но в последнее время эта мысль совсем его не отпускает. Рассказав неделю назад вдохновляющие истории о том, как хорошо живется россиянам и как страдают европейцы, Путин продолжил рассуждения 11 октября на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». По его мнению, Евросоюз, введя санкции против Москвы из-за агрессии против Украины, поступил неразумно.

«Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года – квартал к кварталу [2023-го к 2022-го] – минус 1,2%. Напомню, что в РФ за этот же период времени – плюс 4,4%. За второй квартал – плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ. Да, база разная, это понятно, но тенденция – вот что важно. Это показатель качества экономической политики. Иногда смотришь – удивляешься, чего они делают там», – недоумевал президент, рассказывая, как «рушатся» чуть ли не все отрасли производства на Западе.

При этом, несмотря на бравые отчеты, которые, видимо, должны были воодушевить россиян, Путин, вероятно, отчего-то занервничал. Иначе должно было найтись другое объяснение, почему нацлидер внезапно скатился к почти обсценной лексике.

«Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем – уже всё понятно и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруют, мля», – внезапно сорвался президент.

И ладно бы один раз! Рассуждая о том, почему ЕС готов получать российский газ только через Украину и «Турецкий поток», Путин выругался снова. «Почему там можно, а по “Северному потоку-2”, который недовзорвали какие-то негодяи, мля, который в рабочем состоянии находится, – почему-то нельзя кнопочку нажать», – сказал Путин, видимо, забыв, что сам же еще в 2014 году подписал закон, запрещающий ненормативную лексику в публичных выступлениях.

Пришли за выручкой

Несмотря на всю браваду Путина, происходящее в стране, как и реакция властей на определенные тенденции, говорят о том, что Россия проходит через тяжелый социально-экономический кризис. Буквально неделю назад курс рубля взлетел до 100 за доллар и несколько дней держался в этом диапазоне и выше. Кремль в тот момент убеждал, что в этом нет ничего страшного, и призывал не обращать внимание на «рудимент». Тем не менее очевидно, что «народный показатель» стабильности все-таки беспокоил власти. Во-первых, для наученного опытом прошлых кризисов населения курс нацвалюты был и остается «бытовым» индикатором состояния экономики. Во-вторых, как не раз указывали в Центробанке (ЦБ): слабый рубль означает ускорение роста цен. А это снова – риски недовольства.

При этом в своих отчетах регулятор признает, что прежние факторы усиления нацвалюты не работают. Так, в ЦБ пришли к выводу, что, например, рост цент на углеводороды, которому так радуются в Москве, и снижение дисконта на марку Urals «не оказывали заметной поддержки рублю». Происходит это из-за разбалансировки внешней торговли страны и ее экономики, которой при профиците торгового баланса и счета текущих операций просто-напросто не хватает иностранной валюты. Эксперты отмечают, что отток капитала, рост импорта при сильном снижении экспорта, значительное увеличение логистических цепочек и валютный дисбаланс оказывают мощное негативное воздействие на рубль.

В таких условиях чуть ли не единственным способом попытаться остановить непрекращающуюся девальвацию мог бы стать приказ для бизнеса в обязательном порядке продавать часть экспортной выручки на внутреннем рынке. Правда, и тут, поясняют специалисты, ситуация может и не сильно улучшиться, поскольку «рубль стал заложником» принятых после вторжения в Украину правительством же мер: отказ от расчетов в «недружественных» валютах и перевод части внешней торговли на рубли.

Тем не менее Кремль решил использовать последнее средство. Тем более, что других вариантов у него особо и не наблюдалось. Как сообщило правительство 11 октября, Путин подписал указ, обязывающий определенный перечень экспортеров, состоящий из «43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», в течение ближайших шести месяцев продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Объемы и сроки будут регулироваться правительством, а в некоторые компании власти отправят представителей Росфинмониторинга – следить за соблюдением введенных правил валютного регулирования.

На этом фоне российская валюта тут же начала укрепляться. Утром 12 октября рубль продемонстрировал лучшие за последние две недели показатели, торгуясь на 9:25 мск по 97,08 за доллар и даже опускаясь ниже 97 рублей. Снижались курсы и по отношению к евро и юаню. К вечеру энтузиазм нацвалюты, правда, ослаб, и торги закрылись на отметке 97,43 рубля за доллар. Однако краткосрочный эффект был достигнут – рубль отскочил от психологической планки.

Эксперты, между тем, давали осторожные прогнозы, предполагая возможное укрепления до 90 рублей за доллар и даже ниже. Специалисты указывали, что многое будет зависеть от выбранного властями процента обязательной продажи экспортной выручки. Однако, как выяснилось под вечер 12 октября, указ Путина останется закрытым, поскольку предназначен «для служебного пользования», а значит о его параметрах никто публично не узнает. По мнению аналитиков, решение не публиковать документ, связанное, вероятно, с целью защитить компании от санкций, рискует сыграть против рубля и в итоге нивелировать эффект поддержки.

В любом случае экономисты отмечают: Кремль пошел на подобный шаг за полгода до президентских выборов, и удивительным образом действие указа как раз рассчитано на срок в шесть месяцев, что говорит, скорее всего, о желании властей удержать рубль ниже отметки 100 за доллар до переизбрания Путина. Получится ли реализовать задуманное – вопрос открытый, поскольку, как утверждают специалисты, для спасения курса, в первую очередь, необходимо урезать огромные бюджетные расходы. А с планами Путина на войну против Украины и разработанным бюджетом на 2024 года этого, очевидно, не произойдет. Поэтому история с девальвацией рубля, который уже вошел в топ слабейших валют мира, далеко не закончена.

Бюджет подлатали, цены упустили

Не стоит забывать, что слабый рубль – бальзам на раны российского бюджета, с острым дефицитом которого правительство боролось с начала года. В какой-то момент казалось, что власти не смогут удержать «дыру» в казне в пределах обозначенных законом 2,9 трлн рублей, однако не было счастья, да несчастье помогло – девальвация принесла в «кубышку» дополнительные сотни миллиардов. Так, в сентябре доходы правительства РФ выросли на 11% по сравнению с августом и на 28% относительно июля. В итоге второй месяц подряд Минфин смог отчитаться о профиците, уменьшив годовой дефицит до 1,7 трлн рублей. И это наверняка поможет властям не отклониться от запланированного «минуса», пусть и ценой потерь для населения.

Ведь дешевый рубль параллельно разгоняет инфляцию. Очевидно, что девальвация и рост цен сильно беспокоят Кремль, где отчего-то все еще опасаются вызвать недовольство у граждан. Однако в нынешней ситуации и то, и другое помогает обеспечивать деньгами военные геополитические планы президента. Проблема в том, что контролировать ситуацию – и казну пополнять, и вовремя купировать риски, у властей не получается. Символически укрепив рубль, правительство, тем не менее, упустило инфляцию, которая на этой неделе снова ускорилась.

По данным Росстата, рост цен в России с 3 по 9 октября составил 0,24%, а неделю ранее составлял 0,21%. Таким образом, даже из официальной статистики «услужливого» ведомства невооруженным глазом видна негативная динамика. На этом фоне годовая инфляция в стране уже превысила 6% и составила 6,26%, что на 2% выше цели ЦБ, за которую борется регулятор. Между тем, согласно замерам неправительственных экспертов, реальные темпы инфляции в разы выше. Специалисты, глядя на статистику, отмечают, что «приличные слова закончились», и прогнозируют ужесточение кредитно-денежной политики и повышение ключевой ставки до 15% и выше.

Между тем ни секретный указ Путина о поддержке рубля, ни принимаемые ЦБ меры не говорят о здоровом состоянии экономики, а напротив лишний раз подчеркивают всю тяжесть ее заболевания. Видно это и на основе международных прогнозов. Так, Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста российского ВВП в 2023 году с 1,5% до 2,2%, однако уже в прогнозе на 2024 год снизил с 1,3% до 1,1%. Обе цифры ниже предполагаемых среднемировых темпов роста – 3% и 2,9%, соответственно, а среди развивающихся рынков, где средний рост прогнозируется в 2024-м на 4%, Россия и вовсе рискует занять последнее место.

Не внушают оптимизм и другие показатели. Например, Росстат с задержкой отчитался, что производительность труда в стране в 2022 году снизилась на 3,6% – хуже за все постсоветское время было только в 2009 году во время мирного экономического кризиса – 4,1%. В нынешнем году производительность, вероятно, вырастет, отмечает The Moscow Times, однако с учетом медленного роста зарплат и повышения цен не стоит ждать от этого положительных эффектов.

Более того, эксперты утверждают, что устойчивый рост экономики невозможен без повышения производительности труда. А чтобы оно было заметным, стране необходим доступ к передовым технологиям, от которых Путин отрезал Россию, развязав войну. Не говоря уже о дефиците кадров на рынке труда, который становится столь очевидным, что российский бизнес начал массово нанимать на работу подростков а, например, о катастрофической нехватке сотрудников трубят даже министерства. Так, летом 2023 года количество вакансий для кандидатов от 14 до 17 лет в РФ выросло на 454% по сравнению с прошлогодними показателями. А Министерство внутренних дел 11 октября пожаловалось, что в его системе не достает уже 100 тыс. служащих – преимущественно полицейских строевых подразделений. И эту дыру, очевидно, подростками не заткнуть. В МВД даже не скрывают, что основная причина – «мягко говоря, не то что конкурентоспособный» уровень зарплат, т.е. денег не хватает даже силовикам – столпам режима. И это, конечно, очень смело со стороны МВД признаваться в подобном при живом-то президенте, то и дело рассказывающем, как выросли и процветают доходы населения на фоне войны и санкций.