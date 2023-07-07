Россияне и война: Кремль признается в растратах и ищет способы урезать расходы

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российские власти и пропаганда продолжили сеанс саморазоблачений, вскрывая новые подробности непрозрачных отношений ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и государства. Выяснилось, что на содержание наемников и контракты с компаниями «повара Путина» было потрачено до 1,7 триллиона рублей. Между тем Кремлю остро начинает не хватать денег. Финансовый блок правительства в попытках найти средства в бюджете, изрядно пострадавшем из-за войны в Украине и санкций, готовится пойти на непопулярный шаг и «фронтально» урезать расходы по целым отраслям. «Народный» показатель стабильности – курс рубля к доллару и евро – также не внушает оптимизма, пробивая одну психологическую отметку за другой.

Чистосердечная коррупция

На прошлой неделе президент Владимир Путин, придя в себя после мятежа своего некогда верного подручного Евгения Пригожина, принялся разоблачать бунтовщика и связанные с ним компании. По чистосердечному признанию российского лидера, ранее утверждавшего, что государство не имеет никакого отношения к ЧВК «Вагнер», власти РФ только за последний год потратили на эту незаконную группировку, а также принадлежащую Пригожину компанию «Конкорд», свыше 276 миллиардов рублей. И хотя в тот момент Путин явно расписывался в собственной коррупции, обида Кремля на «повара» была, видимо, столь велика, что к дискредитации Пригожина решили подключить и пропаганду. Один из главных рупоров Москвы, телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на «России 1» на всю страну рассказал, что с учетом предыдущих лет «Вагнер» и «Конкорд» в общей сложности получили за счет госконтрактов 1,7 трлн рублей.

Наемникам из этой суммы пошло более 858 млрд рублей, «Конкорду» – 845 млрд рублей. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», – старался в федеральном эфире пропагандист, почему-то упуская из вида, что наемничество в РФ по-прежнему уголовно наказуемо, а значит все, кто имеет отношение к финансированию «вагнеровцев», должны оказаться за решеткой. Одновременно с этим произошла девальвация взятия «Вагнером» украинского города Бахмут. То, что раньше преподносилось как «великая победа» России, «новый Сталинград», оказалось малозначимым эпизодом войны. Киселев напомнил, что крупный город Мариуполь силы Минобороны штурмовали 70 дней, а ЧВК на взятие небольшого Бахмута потребовалось более 200 дней.

За какой конкретно период РФ потратила на боевиков сотни миллиардов рублей, пропагандист не уточнил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разоблачение на «России 1» комментировать отказался, а Киселев заверил, что получил данные по финансированию наемников «из своих источников». Неназванный источник, близкий к Минобороны, рассказал газете «Ведомости», что речь идет о сумме, потраченной государством начиная с 2014 года. Любопытно, что собеседник издания не отделил траты на ЧВК от контрактов с «Конкордом» и записал все на «Вагнер». Источник посетовал, что самая крупная статья расходов Минобороны – средние ежегодные траты на перевооружение армии – и то недотягивает до 1,7 трлн рублей. Кроме того, вдвое меньше ушло, например, на денежное содержание всех военнослужащих РФ в 2021 году.

Как отметило издание «Агентство», в 2023 году из федерального бюджета государство планирует потратить, например, на здравоохранение 1,5 трлн рублей, на образование – 1,4 трлн рублей, на охрану окружающей среды – 343 млрд рублей, а на физкультуру и спорт – 68 млрд рублей.

Самое удивительное, что Киселев, возможно, и не соврал. Месяц назад газета The Wall Street Journal выпустила независимое расследование, в котором оценила контракты РФ, заключенные с 2014 по 2022 год с пригожинскими фирмами, как минимум, в $5 млрд – около 450 млрд рублей по курсу на 6 июля 2023-го. Авторы фильма подчеркивали, что смогли найти лишь часть госконтрактов.

Кстати, власти Ростова-на-Дону подсчитали, что захват «Вагнером» города всего на сутки обошелся местному бюджету в 92,5 млн рублей: устранение ущерба дорожно-транспортной отрасли – 28,8 млн, восстановление специализированной коммунальной техники – 63,7 млн. При этом требовать возмещения с Пригожина никто не будет, сообщили в администрации города. Так что и эту сумму в целом можно занести в «расходы» государства на ЧВК. Удивительно, но, по данным петербургского издания «Фонтанка», человеку, устроившему попытку вооруженного переворота, даже вернули 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, найденные во время мятежа при обыске в его офисе в Северной столице.

Деньги есть не для всех

Тем временем Счетная палата РФ провела аудит расходов на госзакупки в 2022 году и обнаружила дыру размером в 772 млрд рублей. Именно такую сумму государство выплатило разным заказчикам, но не получило взамен ни товаров, ни услуг. Издание The Moscow Times отмечает, что объем просроченной дебиторской задолженности федеральной казны на конец 2022-го сопоставим с годовым бюджетом Московской области (900 млрд рублей) и более чем в два раза превышает годовые траты, например, Новосибирской или Нижегородской областей (примерно по 300 млрд рублей). Учитывая растущую из-за войны и санкций дыру в казне, эти сотни миллиардов наверняка бы сейчас правительству пригодились.

Но поскольку их нет, Минфин, по данным СМИ, ищет варианты, где раздобыть для Кремля денег. Источники сообщили газете «Ведомости», что 29 июня министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектам предложил «фронтально» урезать госрасходы в казне на следующий год – по 10% по всем статьям, кроме социальных и «защищенных». Представители ведомств в восторг от идеи не пришли, хотя и согласились с необходимостью оптимизации. В частности, против механического сокращения бюджета выступил Банк России. Решение пока не принято, но очевидно, что без затягивания поясов не обойтись – к маю дефицит федеральной казны составил 3,4 трлн рублей.

В середине июня Силуанов уже публично озвучивал необходимость сократить траты. Естественно, о военных расходах речь не шла: уже с 1 октября 2023 года правительство, напротив, на 10,5% увеличит оклады российских военных и силовиков – опору путинского режима. Как, вероятно, не предлагается экономить и на самом президенте. Журналисты расследовательского центра «Досье» выяснили, что бронепоезд Путина, на котором он с августа 2021 года стал передвигаться чаще, чем на самолетах, был оборудован гаражами, узлами связи, ресторанами, спортивно-оздоровительным центром, косметологическим кабинетом и даже хамамом на 1,45 млрд рублей. При этом весь путинский бронепоезд обошелся бюджету в 6,8 млрд рублей.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин успокоил президента, что не только у главы государства все в порядке с деньгами, но и у целой страны прекрасное финансово-экономическое состояние. Мишустин заверил, что реальные зарплаты в РФ за первые четыре месяца 2023-го выросли на 4,2%, безработица находится на исторически низком уровне чуть более 3%, рост ВВП за пять месяцев составил 0,6% и превысит по итогам года 2%, инфляция не поднимется выше 5%, а «ситуация в экономике лучше, чем можно было прогнозировать». И хотя есть множество подтверждений, что Мишустин в разговоре с президентом оперировал манипулятивной статистикой, в благостную картину Путина о мощной и преуспевающей России она, конечно, ложилась наилучшим образом.

Обвал по всем фронтам

Правда, «народный» показатель стабильности – курс рубля – говорит о том, что ситуация далека от процветания. Национальная валюта и так последние месяцы была под давлением, а после мятежа Пригожина начался настоящий обвал. В четверг, 6 июля, курс евро на Мосбирже превышал 102 рубля, а курс доллара – 93 рубля – впервые с 28 марта 2022 года. В соцсетях тут же вспомнили валютный анализ от Путина, который ранее радостно сообщал, что «доллар скукоживается, рубль укрепляется».

Успокаивать население выпустили главу Сбербанка Германа Грефа, который заверил, что курс рубля не находится «на оптимальном уровне», до «экстремально низких уровней» прошлого года не опустится и скоро укрепится. В марте 2022 года курс доллара превышал 120 рублей, евро – 127.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, впрочем, ничего обещать не стала и в целом объяснила происходящее, даже намекнув на ошибочность победных мыслей прошлогоднего Путина. По ее словам, движение курса определяется динамикой внешней торговли. «Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», – сказала Набиуллина, напомнив, что «масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами», однако «надо честно признать, что это было все-таки следствием… резкого роста экспорта и снижения импорта». Или, другими словами, как и сейчас, следствием структурных проблем.

Эксперты объясняют девальвацию российской валюты как уменьшением экспортных доходов при растущем импорте и оттоке капитала, так и мятежом «Вагнера», который стал дополнительным триггером для ослабления рубля. Курс еще может стабилизироваться и несколько улучшиться (к вечеру 6 июля доллар опускался до 91 рубля, евро – до 99), но глобальных изменений в позитивную сторону ждать уже, судя по всему, не приходится.

При этом спустя полтора года войны в Украине ее последствия начинают проявляться все заметнее в ключевых отраслях. Так, по данным Reuters, Россия, ежедневно продающая на внешних рынках миллионы баррелей нефти по бросовым ценам, столкнулась с нехваткой бензина на внутреннем рынке. Биржевые цены на бензин в РФ с начала года взлетели более чем на 70%, а, по словам источников агентства, запасы, о которых говорило правительство, «были только на бумаге». По другой версии, крупные нефтяные компании намеренно придерживают объемы топлива, чтобы подороже продать их внутри страны, поскольку в условиях санкций выгодно реализовывать топливо вовне все сложнее.

Деградирует и газовая отрасль. По расчетам СМИ, Россия в 2023-м рискует сохранить лишь четверть от прошлогодней выручки от экспорта газа в Европу, которая еще недавно обеспечивала львиную долю доходов «Газпрома». Главная причина – в драматическом сокращении поставок из-за прошлогодней попытки Кремля превратить газ в геополитическое оружие и заморозить Европу в отместку за поддерку Украины. В ответ Евросоюз практически отказался от российских поставок и нашел другие варианты, вследствие чего упали цены и на спотовом рынке, В результате, если в 2022-м поставки в Европу могли принести «Газпрому» около $52 млрд, то в нынешнем выручка рискует сократиться до $12,5 млрд. Новых покупателей найти не удалось и в ближайшее время не удастся. Как следствие, добыча газа в РФ тоже рухнула до рекордных значений. Столь стремительного падения не наблюдалось даже после развала СССР.

Но «Газпром», похоже, нашел способ хотя бы частично компенсировать потери – заставить россиян платить за газ больше. После рекордного повышения тарифов на газ в РФ на 8,5% в декабре 2022 года, власти готовятся еще два раза резко поднять цены для населения и бизнеса. В общей сложности тарифы вырастут примерно на 27%. Таким образом за геополитические игры Кремля в очередной раз придется расплачиваться россиянам.