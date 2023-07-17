Россияне и война: Кремль путается в показаниях, а среди населения преобладают пессимисты

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Финансовые власти России отчитались о состоянии федерального бюджета в первом полугодии 2023-го. Несмотря на попытки чиновников представить нависшую катастрофу как временные неурядицы, война в Украине и санкции все сильнее давят на российскую экономику. Все идет к тому, что для продолжения своей политики Кремлю придется еще глубже залезть в карман к гражданам. Впрочем, «голос Путина» Дмитрий Песков запретил сомневаться в стабильности экономики страны. Тем временем соцопрос зафиксировал самый высокий уровень пессимизма в обществе за всю историю наблюдений c 2008 года.

Клуб веселых и доходчивых

Как следует из предварительной оценки Минфина за первое полугодие, дефицит российского бюджета по итогам шести месяцев 2023 года составил 2,6 трлн рублей, т.к. доходы казны по сравнению с прошлым годом сократились на 12% и составили 12,4 трлн рублей, а расходы напротив выросли на 19% и достигли 15 трлн. Ранее власти прогнозировали, что дефицит за весь год не превысит 2,9 трлн.

Виной всему масштабное падение поступлений – на 47% – от нефтегазовой сферы, где Россия вынуждена раздавать все сужающемуся числу торговых партнеров огромные скидки. На торговле двумя основными природными ресурсами российский бюджет заработал всего 3,4 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы Кремля выросли на 17,8%, достигнув 9 трлн. Если простыми словами, чтобы компенсировать потери из-за своих геополитических игр, Кремль выбил из населения и бизнеса гораздо больше денег в виде налогов и сборов, чем в прошлом году, хотя граждане страдают от падения доходов, а ВВП страны демонстрирует падение.

И останавливаться власти, похоже, не собираются. В частности, правительство задумало увеличить поступления в бюджет за счет отмены льгот, которая уже вызвала рост цен на бензин. Теперь Кабмин намерен урезать льготы на целых три года, а значит стоимость топлива наверняка подскочит еще сильнее. Как известно, повышение стоимости топлива увеличивает расходы на перевозку товаров, что свою очередь ведет к росту цен практически на все вокруг. И если этого было мало, власти намерены повысить акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили на 5%, а также обложить онлайн-торговлю дополнительными налогами: 0,5% для внутрироссийских маркетплейсов и 20% для онлайн-покупок за рубежом. Все это тоже приведет к скачку цен практически на все виды товаров.

Кроме того, газовую отрасль, а точнее – «Газпром», который из-за войны и санкций не досчитается в нынешнем году десятков миллиардов долларов, тоже планируют спасать за счет россиян. С 1 июля 2024 года, как следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), для всех категорий потребителей газ подорожает на 8%, а затем еще раз на 8% в 2025 году. В декабре 2022-го тарифы для населения уже повышались на 8,5%. Столь стремительного роста цен на «голубое топливо» в стране, занимающей первое место в мире по запасам этого природного ресурса, не было с 2013 года.

Не вселяет оптимизма и динамика курса рубля, который после мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня начал резкое падение. Пик пока был зафиксирован 7 июля, когда российская валюта по отношению к доллару достигла отметки 92,5 рубля (официальные данные Центробанка), а затем стала незначительно укрепляться, балансируя на отметке 90,5 рубля за $1. В ЦБ ослабление объяснили снижением продаж валютной выручки экспортерами на 22,9% и заверили, что бунт наемников оказал «незначительное влияние на динамику рубля в июне». Более того, регулятор подчеркнул, что «на фоне неопределенности» 24 июня население приобрело валюты всего лишь на 7,1 млрд рублей (около $78,3 млн по курсу на 13 июля).

Правда, как отмечают экономисты, ЦБ забыл сказать еще об одном событии, случившемся на фоне мятежа Евгения Пригожина – резком сокращении валютных депозитов в банках. Отток капитала с российских счетов в зарубежные банки составил $9,1 млрд. Таким образом совокупный объем валюты, хранящийся в банковской системе РФ на счетах физ- и юрлиц опустился до рекордных с 2008 года $152,4 млрд.

Тем не менее в Кремле сомневаться в экономической стабильности России запретили. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал недавно Владимиру Путину об «очень хороших, многообещающих» экономических показателях РФ, а значит и надо верить на слово главе правительства. «Никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не должно», – заключил голос Путина. Правда, население, судя по всему, если и доверяет словам чиновников, то нелишним считает перестраховаться. Как отмечается в аналитических материалах ЦБ, 23-25 июня россияне сняли со своих счетов 100 млрд рублей наличными. И такое поведение редко когда говорит о доверии.

Вера, безнадега, тревога

Призывая граждан принимать все на веру, Кремль, при этом, не стесняется их публично обманывать и даже расписываться во вранье. В очередной раз за последние недели откровенничать чиновников вынудили обстоятельства вокруг мятежа Пригожина. Французская газета Liberation 7 июля со ссылкой на источники в западной разведке рассказала, что после бунта ЧВК «Вагнер» Путин спустя несколько дней встретился с ее основателем и главным зачинщиком смуты. Режиму такую информацию по логике следовало бы отрицать – как-никак Путин 24 февраля пообещал «неминуемое наказание» всем, «кто стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж». Потом, правда, никого из наемников не наказали, а Пригожину даже вернули найденные при обыске его офиса 10 млрд рублей. И тем не менее встречаться с человеком, бросившим вызов режиму с оружием в руках и которого на федеральном ТВ несколько недель усиленно «разоблачали», было как-то странно.

«Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек – всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня», – внезапно 10 июля подтвердил Песков. Не смутило чиновника, что до этого он много раз заявлял, что в Кремле ничего не знают о местонахождении Пригожина, который должен был «уйти» в Беларусь после мятежа, и даже не интересуются этим. «Я не располагаю никакими данными и ничего не могу сказать», – заявлял Песков 27 июня. «Я не располагаю такой информацией», – утверждал он и 29 июня – в день встречи своего босса с боссом ЧВК «Вагнер». «Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеет ни возможности, ни желания», – подчеркивал Песков 6 июля.

По словам пресс-секретаря президента, встреча длилась «почти три часа», Путин предложил наемникам «дальнейшие варианты трудоустройства», а сами они заверили главу государству, что «готовы дальше продолжать сражаться за Родину».

Пропаганда, которая до этих откровений пыталась всячески дискредитировать ЧВК и ее основателя, тут же принялась нахваливать проявленную Путиным прозорливость, решившего на пятый день после бунта встретиться с мятежниками, которых называл «предателями». Оказалось, что прием в Кремле бунтовщиков подтвердил «последовательную позицию государства, его готовность взаимодействовать со всеми, для кого верность родине – фундаментальная ценность». Кроме того, это, оказывается, показало «стремление президента видеть как можно более объективную картину событий, получая информацию из первых рук».

Кстати, Путин, который еще недавно признавался в многомиллиардных тратах государства на ЧВК «Вагнер» и расписывался фактически в собственной коррупции, теперь, видимо, решил не препятствовать экономической деятельности Пригожина. Компании, связанные с главарем наемников, по подсчетам СМИ, после 24 июня заключили контрактов с государством – на поставку питания в больницы и школы – более чем на 1 млрд рублей.

И пока у Кремля с Пригожиным дела, видимо, идут не так плохо, с настроениями и самоощущением россиян напротив происходит что-то неладное. Путин, рассказывающий на всех площадках о небывалой консолидации общества, наверняка бы удивился, открыв социологическое исследование «Левада-Центра» за июнь. В нем за все время наблюдения с 2008 года был зафиксирован рекорд пессимистичных настроений россиян. В июне 2023-го 58% граждан считали, что впереди страну ждут «тяжелые времена». Еще 24% отмечали, что «тяжелые времена» страна переживает уже сейчас. Число же тех, кто уверен, что «тяжелые времена позади», составило лишь 11% – минимум за последние 7 лет. Предыдущий рекорд – 56% – случился в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса. Но тогда людей в России не сажали в тюрьму за любое негативное высказывание, так что нынешние 58% – это, скорее всего, еще заниженная цифра.

Подавленное настроение многих россиян подтверждает и другой индикатор: «в 2023 году российские граждане установили новый рекорд по покупкам антидепрессантов, объемы которых превысили довоенные уровни почти вдвое», пишетMoscow Times.

Между тем перспектива разворота подобного тренда пока не прослеживается. Конца войны на горизонте не видно, экономика рушится, а российские потери, согласно совместному расследованию изданий «Медуза» и «Медиазона», составили как минимум 40-55 тыс. солдат подтверждено убитыми, плюс еще 125 тысяч пропавшими без вести (большинство из которых тоже мертвы, т.к. эта цифра не включает пленных) и получившими тяжелую инвалидность.

Столь масштабные потери, кстати, остаются причиной раздора в военных верхах страны. Не только Евгений Пригожин, оказывается, недоволен высшим командованием армии – министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. На этот раз с армейскими боссами повздорил генерал-майор Иван Попов, которого, по его словам, сняли с должности командующего 58-й общевойсковой армией за критику в адрес руководства. По многим свидетельствам популярного среди своих бойцов офицера отстранили, поскольку он потребовал провести ротацию в своих подразделениях, сославшись на большие потери и измотанность личного состава. По основной версии, Герасимов обвинил Попова в паникерстве и наказал генерала. Примечательно, что за военного вступился депутат Госдумы Андрей Гурулев, единоросс и генерал в отставке, ранее командовавший как раз 58-й армией. За это его раскритиковал вице-спикер Совета Федерации единоросс Андрей Турчак, обвинив коллегу по партии в попытке сделать из этого «политическое шоу».

Так или иначе эта и многие другие ситуации в очередной раз доказывают, что «консолидация» на всех уровнях власти и общества, о которой так любит говорить Путин, как минимум сталкивается с серьезными проблемами. А ведь еще в стране третью неделю общественность не может найти генерала Сергея Суровикина, который был близок к Пригожину. По данным газеты The Wall Street Journal, после мятежа «Вагнера» отстранили от службы или уволили около 15 высокопоставленных российских офицеров, что говорит о начавшихся в армии чистках.