Россияне и война: молодым наказ погибнуть

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Россия и Украина 16 октября перешагнули отметку в 600 дней полномасштабной войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным. За это время российская экономика оказалась в кризисе, граждане не стали жить лучше и, очевидно, безопаснее. Однако война бьет не только по кошельку и благосостоянию населения РФ. Война – это прежде всего смерть, а для многих из тех, кто выжил, – мучения до конца жизни. Как выяснили журналисты, каждый второй молодой мужчина, умерший в России в 2022 году, погиб за агрессивные мечты хозяина Кремля. Больше половины тех, кто вернулся с фронта, оказались признаны инвалидами, оставившими в соседней стране части себя. А это, по признанию властей, снова в основном молодежь. И пока Путин трубит о великой и экономически сильной России, ее граждане продолжают умирать в Украине, обрекать себя на страдания или садиться в тюрьму за «терроризм» и «госизмену», если вдруг посмеют с чем-то не согласиться.

Жить права не давали

Война России против Украины длится уже более 600 дней – «юбилейная» отметка была пройдена 16 октября. По последним собранным США данным, потери России составили около 300 тыс. человек, в том числе 120 тыс. убитыми. Тем временем российское правительство рассчитывает, что к 2024 году с фронтов Украины никогда больше не вернутся домой около 100 тыс. россиян (именно на такой «объем» потерь власти заложили сумму в федеральный бюджет для выплат компенсаций семьям). Хотя российские цифры чуть ниже американских, следует учитывать, что многие погибшие россияне по-прежнему формально числятся пропавшими без вести, в связи с чем их семьям пока не положены компенсации, т.е. цифры США и РФ вполне могут совпадать.

Между тем «Важные истории» выяснили, что в 2022 году, исходя из статистики Росстата, в России умерли 18 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Из них 13 тыс. погибли от внешних причин – то есть в результате убийств, самоубийств, отравлений, ДТП и так далее, включая боевые действия. Из этих 13 тыс. – 7 тыс. умерли на войне. Таким образом каждая вторая смерть молодого мужчины в РФ в 2022 году произошла в результате участия в боевых действиях против Украины. При этом в некоторых регионах доля погибшей именно на войне молодежи доходит до 70%. А значит у любого российского мужчины в возрасте от 20 до 29 лет шанс умереть из-за геополитических аппетитов Путина гораздо выше, чем от любой другой причины.

Если же кому-то из участников боевых действий повезет вернуться в гражданскую жизнь, то, скорее всего, оказаться дома ему удастся не вполне целым. Как сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, 54% участников «специальной военной операции», освидетельствованных медико-социальной экспертизой, признаны инвалидами с ампутацией конечностей. «Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет», – признался Вовченко. По его словам, в случае «гражданской» ампутации речь идет о людях с диабетом, «старческими нарушениями», сосудистыми отклонениями и, как правило, «людях в возрасте, уже глубоких пенсионерах». «Здесь это молодой возраст, и такой большой процент. Причем по верхним конечностям доля составляет около 20% — это также беспрецедентно высокая доля среди ампутации конечностей», – разоткровенничался чиновник, добавив, что 80% — это лишенные нижних конечностей люди.

Рассчитывать на какое-то особое отношение таким инвалидам тоже не приходится. Например, 24-летний Александр Моряков из Воркуты добровольно подписал контракт и пошел воевать против Украины, однако еще в мае 2022 года снарядом ему оторвало ноги. Вернувшись с фронта, он устроился работать в чебоксарский военкомат в Чувашии, однако уже полгода требует установить в многоквартирном доме, где он проживает, пандус. Моряков даже обращался к пропагандистам и вызвал реакцию прокуратуры и следственного комитета, однако пандус пока так и не получил.

Впрочем, благодаря президенту россияне получили возможность погибнуть или остаться инвалидами, даже не отправляясь на войну. Так, пенсионеры в Брянской области – 68-летний Николай и 62-летняя Валентина – пошли собирать грибы в километре от российско-украинской границы. В итоге мужчина наступил на мину и погиб на месте, а женщину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Спорить тоже запрещено

Неудивительно, что происходящее провоцирует у части населения России несогласие. Правда, выражать его из-за репрессивных законов опасно и накладно. Как выяснила «Медиазона», россияне уже заплатили почти 200 млн рублей штрафов за «дискредитацию» армии с момента появления подобной статьи в Кодексе об административных правонарушениях в марте 2022 года. За весь прошлый год «дискредитация» армии обошлась гражданам РФ в 151,2 млн рублей, за первые шесть месяцев 2023-го – в 42,6 млн рублей.

И это наиболее мягкий исход протестной активности. Между тем число россиян, осужденных за «терроризм», за последний год выросло на 680%. Если в первом полугодии 2022-го таких приговоренных было всего пять человек, то в первом полугодии 2023-го – уже 39. Чаще всего «террористов» ловят за поджоги военкоматов. Хотя обходится обычно без пострадавших и даже без особого ущерба для зданий, суды квалифицируют подобные дела как теракт и наказывают лишением свободы от 10 до 20 лет.

При этом, если раньше судам в среднем требовалось до шести месяцев, чтобы разобраться в деле и вынести приговор по тяжкому обвинению в теракте, то теперь большинство судей управляются за месяц, а иногда и вовсе за один день. Так, дело Михаила Соколова, обвиненного в попытке поджечь пермский военкомат, суд начал рассматривать в полдень 21 июня, а вечером уже зачитал приговор по обвинению в госизмене и теракте, наказав мужчину 11 годами строгого режима.

В четыре раза в 2023 году подскочило и число осужденных за «госизмену», а также – на четверть за «разглашение гостайны». В первом полугодии 2022-го власти поймали четырех «госизменников», а в первом полугодии 2023-го – уже 15. За разглашение гостайны в тюрьму попали 36 человек.

Между тем пока часть страны воюет за мечты Путина, другая дорого платит за несогласие с выбранным курсом, а третья пытается покинуть Россию, в государстве наблюдается острый кадровый голод. В том числе на промышленных предприятиях, где дефицит сотрудников уже достиг максимума с 1990-х. К решению проблемы власти с разных сторон пытаются подойти уже не первый раз, но, поскольку идея прекратить войну никому в голову не приходит, то все инициативы пока оставляют желать лучшего.

Например, 16 октября депутаты Госдумы, среди которых оказались вице-спикер Петр Толстой и известные «трудовики» еще советского спорта Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, внесли законопроект, разрешающий осужденным за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления работать педагогами и тренерами. Однако идея подпустить к образованию уголовников вызвала неоднозначную реакцию, из-за чего даже спикер Госдумы Вячеслав Володин внезапно раскритиковал подчиненных, и законопроект отозвали.

Проблему, между тем, решать надо. Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике решил на этот раз шагнуть широко и подготовил поправки, которые позволят детям в возрасте от 16 до 18 лет трудиться на предприятиях «с вредными и (или) опасными условиями труда». В Совете Федерации шанс для подростков поработать на вредных для здоровья промышленных производствах нареканий не вызвал. В Госдуме также высоко оценили усилия татарстанских коллег и назвали инициативу «потребностью времени». В общем, вероятность принятия документа, который позволит подлатать детьми кадровые дыры из-за войны, достаточно высока.

Верить в «лучшего» можно

Тем временем в Кремле кипит работа – режим готовится к переизбранию Путина на очередной срок в марте 2024 года. По данным «Верстки», в администрации президента поставили чиновниками задачу: нацлидер весной должен получить 80% голосов при такой же явке – 80%. Как сообщило издание, занятым подготовкой к выборам организациям Кремль запретил до дня голосования позволять своим сотрудникам уходить в отпуска. Для «победного» лозунга выбраны три слова: «Гордость. Надежда. Уверенность». А чтобы голосование выглядело презентабельнее, на выборы подумывают пустить до трех условных «либералов», чтобы они перетягивали протестные голоса друг у друга.

Несмотря на неограниченный административный ресурс, в Кремле все равно хотели бы удержать к марту более или менее благоприятную социально-экономическую ситуацию. С одной стороны, она уже сильно деградировала, но допускать еще более резкого ухудшения власти РФ, видимо, побаиваются. Во всяком случае правительство явно старается сделать «фасадные» показатели благосостояния – например, стоимость бензина или курс доллара – хотя бы не ужасающими, если уж «ужасными» они давно стали. На прошлой неделе Путин подписал указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки в попытке стабилизировать девальвацию нацвалюты. В итоге стоимость доллара отскочила от психологической отметки в 100 рублей.

Однако весьма крайние меры не смогли за неделю серьезно укрепить измученный войной, санкциями и разбалансировкой экономики рубль. Официальный курс на 19 октября Центробанк устанавливал в размере 97,37 за доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем на 2,5 копейки. Биржевая стоимость «деревянного» в эти дни колебалась примерно в том же диапазоне. А ведь Путин буквально 13 октября уверял, что «для бюджета» России нужен «курс нужен чуть-чуть пониже». «Если бы все было нормально, и указа бы не было», – отметил президент, чем в очередной раз расписался в непонимании экономических процессов, где при размашистых планах по растратам на войну и объемах казны слабый рубль – подспорье для Минфина.

При этом «Коммерсантъ», проанализировав заявления Путина, включая его утверждение, что курс доллара не связан с проблемами в экономике, пришел к неутешительному выводу: шансов помешать девальвации нацвалюты крайне невелик. Издание отметило, что, по мнению президента, который по совместительству кандидат экономических наук, проблема заключается в хранении «значительной» части выручки российскими компаниями на иностранных счетах. «Именно в этом, оказывается, заключается проблема, ведь импорт давно восстановился, сообщил президент. Фундаментальные же параметры экономики, как было сказано, стабильны и прогнозируемы. Да, именно так и было сказано», – иронизирует «Коммерсантъ» и напоминает, что дисбаланс импорта и экспорта вряд ли вскоре исчезнет, зависимость страны от иностранных товаров по-прежнему высокая, а свою продукцию РФ продает партнерам с дисконтом. А потому почва для укрепления национальной валюты «сомнительная».

Впрочем, это, как всегда, не мешает Путину пытаться переключить внимание с экономических проблем России на песни о «загнивающем Западе». Так, президент в очередной раз заявил о «рецессии» ведущих экономик Евросоюза и заверил: «Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, но просто констатируем». И в это, конечно, верилось с трудом.