Россияне и война: Москва проваливается в дыру

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Министр финансов Антон Силуанов сколько угодно может называть федеральный бюджет «абсолютно здоровым» и помогать президенту Владимиру Путину убеждать население в стабильной экономической ситуации в России, однако и недели не проходит без свидетельств обратного. Ярким индикатором нарастающего кризиса стала обнаруженная дыра в бюджете Москвы – обычно профицитной даже в непростые времена. Принятый федеральный бюджет-2024, оказавшийся наиболее военизированным в современной истории страны, также продолжает поражать воображение «изумленных зрителей». Между тем Путин, кажется, занят не капитальным ремонтом социально-экономической обстановки в России, а штукатуркой фасада, требуя, например, избавить население от дорогой курятины вместо того, чтобы избавиться от факторов, раскрутивших инфляционную спирать в РФ. Россияне, тем временем, опасаются, что из-за войны против Украины им придется столкнуться с нищетой и психологически травмированными «фронтовиками».

Столица смиряется с реальностью

Что бы там ни говорил Путин о стабильной экономической ситуации, пока ничего хорошего в этом отношении Россию, кажется, не ждет. Очередным подтверждением проблем стал утвержденный Мосгордумой бюджет столицы на 2024-2026 годы. Так, по плану властей Москвы, дефицит городской казны составит рекордные для нее 1,1 трлн рублей: 500,3 млрд в 2024-м, 403,6 млрд в 2025-м и 209,9 млрд в 2026-м. Как отметило издание The Moscow Times, руководство столицы, очевидно, готовится к резкому ухудшению ситуации на фоне стагнации доходов и резкого увеличения расходов. Проблема в том, что для обычно профицитной столичной казны подобный разрыв между расходами и доходами совсем не свойственен, а дыра в больше полутриллиона рублей фиксировалась лишь однажды в современной истории – в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, когда из-за остановки бизнеса, вызванной карантинами и ограничениями, приключился обвал налоговых сборов.

Впрочем, уже 2023 год город, скорее всего, завершит с дефицитом, хотя ранее мэр Сергей Собянин допускал возможность закончить эти 12 месяцев «даже с профицитом». Так или иначе, если уж традиционно благополучная столица сталкивается с такими сложностями, то для остальной страны это совсем дурной знак.

Зато не унывает Антон Силуанов. Выступая в Совете Федерации, министр финансов как мог нахваливал разработанный на 2024 год самый военизированный в истории России федеральный бюджет, уверяя, что в 2024-2026 годах дефицит казны будет «устойчиво» находиться в пределах 1% ВВП. «Бюджет обеспечивает задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности, о которых говорил президент», – отрапортовал чиновник.

Правда, на том, что стабильность и сбалансированность по-путински – это когда власти перенаправляют деньги для больных онкологией на войну и предлагают регионам самим искать средства на закупку таблеток, Силуанов почему-то акцентировать внимание не стал. И хотя вряд ли министр, называя ранее бюджет «абсолютно здоровым», подразумевал, что в нем нет места для страдающих от заболеваний россиян, получилось, конечно, весьма символично.

Между тем от критики бюджетных планов Кремля не удержался даже, как считается, приближенный к этому Кремлю миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, в 2024 году «ситуация с доходами [бюджета] будет выглядеть как удар попы об лед». Бизнесмен отметил: в мире продолжается «мягкая посадка» – то есть снижение цен на все биржевые товары, а значит в следующем году РФ рискует недополучить 10-12 трлн рублей. Другими словами, казна может недосчитаться около трети всех запланированных доходов казны. При этом причиной обвала, полагает Дерипаска, может стать не только снижение мировых цен на сырье, но и «задавленный экономический рост», а также «самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии». Миллиардер уверен: складывающаяся ситуация – это «капкан», из которого можно выйти только через «серьезные экономические изменения, на которые, по-видимому, нет пока воли».

Президент борется с курицей

Тем временем инфляция в России набирает обороты. По официальным данным Росстата, за последнюю неделю годовой рост цен в стране ускорился до 7,37%, а по подсчетам Минэкономразвития, инфляция год к году оценивается в 7,28%. Между тем реально ощущаемая населением инфляция в разы выше.

Воли радикально подойти к решению проблемы и, например, закончить войну в Украине, у Кремля, действительно, не хватает. Однако даже вечно неунывающий Силуанов на днях признал, что «нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли за последние годы».

О каких таких завоеваниях говорил Силуанов, не вполне понятно, но разжимать инфляционную спираль в очередной раз бросился Путин. Правда, бороться с ростом цен президент решил не делом, а словом, приказав правительству увеличить объемы продажи курятины на внутреннем рынке на фоне подорожания мяса птицы. Другое дело, что спасительный план хозяина Кремля состоит, в том числе, в увеличении производства этой продукции, но, насколько это возможно на практике, он, видимо, не подумал. По прогнозу Росптицесоюза, по итогам 2023-го в стране будет произведено столько же куриного мяса, сколько в 2022-м. Топтание на месте там списали на низкую рентабельность и фронтальный рост расходов предприятий, а также на вывод из строя старых мощностей и отсутствие новых. И это без учета того факта, что на производство курятины в РФ напрямую влияет война, поскольку занятые в этой отрасли регионы то и дело попадают под обстрелы в результате развязанной Кремлем агрессии.

Как бы то ни было, Путин не очень поспевает в приказном порядке снижать цены на отдельные товары. Как отметил Telegram-канал MMI, занимающийся анализом российской и мировой макростатистики, «главный удар по ценовой стабильности в ноябре нанесло яйцо». «Также неприлично ранее вела себя курица, но после того, как на нее обратил свой взор Путин, та притормозила. Но птицеводы, по-видимому, решили отыграться на яйце! По бюджетам миллионов россиян, начинающих утро с омлэта (орфография и пунктуация сохранены. – прим. ред.), нанесен сокрушительный удар. Яичную вакханалию необходимо останавливать, поэтому ждем решительных действий со стороны администрации Президента», – написали авторы канала.

А ведь это еще нацлидер не уделил должного внимания ценам на овощи. Они, по подсчетам проекта «Цены сегодня», опубликованным в Telegram-канале «Сирена», в ноябре 2023-го выросли на десятки процентов по сравнению с ноябрем 2022-го, так что и на «сезонность» списать особо не получится. Например, килограмм томатов подорожал со 109 рублей до 241 рубля (на 121%), а красные сливовидные томаты стали «ценнее» на 108 рублей, взяв отметку в 276 рублей (на 64%). Даже чеснок – и тот предательски оказался на 59% дороже.

Видимо, глядя на такую завидную стабильность, треть россиян (33%) высказали опасения по поводу возможного обнищания населения из-за войны в Украине, показало исследование проекта Russian Field. Больше этого среди последствий развязанной Кремлем агрессии граждан РФ волнуют только человеческие жертвы и потери (62%), а также психологическое состояние вернувшихся с фронта (38%).

Людоеды возвращаются

Пробудившиеся у россиян страхи из-за роста человеческих жертв и потерь, между тем, вполне коррелируют и с поднявшейся активностью родственников мобилизованных, требующих вернуть своих сыновей, мужей и отцов с фронта. Уже несколько недель власти пытаются придумать, что же делать с нарастающим недовольством родных и близких воюющих в соседней стране «рекрутов». Однако с креативностью у представителей путинского режима возникли трудности, поэтому они решили не решать проблему, а ее купировать – разумеется, силовыми методами.

Как выяснила газета «Коммерсантъ», администрация президента провела семинар для вице-губернаторов, на котором региональным чиновникам рассказали, что с родственниками воюющих в Украине «необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решению». «Настроения женщин», родные мужчины которых уже больше года погибают на чужой земле ради геополитических мечтаний Путина, в Кремле отнесли к «информационным рискам».

«Выборы (президента в 2024 году. – прим. ред.) должны иметь "психотерапевтический характер": люди ждут, когда закончится СВО, они устали, поэтому важно показать, что их обычной жизни ничто не угрожает, а у страны есть понятное будущее; нужно не накручивать, а успокаивать избирателей», – сообщил «Коммерсанту» источник.

Как узнало издание The Insider, в Кремле потребовали от региональных администраций не только «быть в контакте» с родственниками мобилизованных, но и заставить их замолчать. «Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек», – сообщил изданию чиновник в одной из региональных администраций.

Получится ли у путинского режима «купировать внешний протест» – вопрос, на который пока вряд ли можно однозначно ответить. С одной стороны, у Кремля большой опыт репрессий – прямо сейчас, как подсчитал проект «ОВД-Инфо», в России под следствием или уже в тюрьме по политическим делам находятся более 1700 человек. С другой – жены, родители и дети мобилизованных – это все-таки особая категория, с которой надо быть поосторожнее, что, вероятно, понимают даже в Кремле. А они, судя по всему, просто так сдаваться не намерены. «Мы должны стать костью в горле у нашего правительства, иначе наших мальчиков нам не вернут», – заявила журналу «Холод» жена одного из мобилизованных.

Зато Кремлю хватает воображения решать проблемы убийц, насильников и других опасных преступников. Как выяснили СМИ, Путин за время войны с Украиной додумался выпустить на свободу уже как минимум двух людоедов. Сперва стало известно, что президент за участие в агрессии против соседей страны помиловал Николая Оголобяка – лидера секты, члены которой в 2008 году совершили ритуальное убийство четверых подростков, расчленили их тела, а часть органов зажарили и съели. Отвоевав полгода в Украине, каннибал получил ранение и 2 ноября вернулся домой. Его отец признал, что ранение у «героя» было «тяжелое», но «он ходит». Хотя должен был бы сидеть до 2030 года.

Теперь выяснилось, что указ о помиловании Путин выписал и на сахалинского убийцу и людоеда Дениса Горина, в разные годы лишившего жизни по меньшей мере четырех человек и съевшего части тела одной из своих жертв. В тюрьму за убийства Горин попадал дважды. Но теперь и этот «герой» России вернулся домой с помилованием, заработав ранение средней тяжести. По подсчетам «Агентства», к ноябрю 2023 года президент РФ помиловал не менее 17 человек, совершивших громкие убийства. Некоторые из них после возвращения на свободу транзитом через войну успели совершить новые преступления.

Так что обеспокоенность россиян за психологическое состояние возвращающихся с фронта вполне объяснимо. Особенно, если психологическая устойчивость части «фронтовиков» еще до попадания на войну вызывала, мягко говоря, опасения.