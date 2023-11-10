Россияне и война: население чует инфляцию

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что страна прошла пик инфляции, и пообещала к весне 2024 года ее снижение. Для президента Владимира Путина это, пожалуй, хорошие новости, учитывая, что в марте он собрался переизбраться на очередной срок, предварительно рассказав населению об «островке спокойствия», которым в его параллельном мире стала Россия. Другое дело, что граждане положение дел ощущают, кажется, несколько иначе. Согласно исследованиям, 60% россиян считают, что рост цен в стране ускорился, а половина населения призналась, что больше всего денег у них уходит на еду. Также почти половина граждан с кредитами оказалась не в состоянии их обслуживать. Неудивительно, что долги россиян и бизнеса перед банками достигли астрономической суммы и впервые превысили 100 трлн рублей.

Дама и пик

За последние недели власти совершили немало попыток хоть как-то обуздать нарастающую инфляцию и неконтролируемую девальвацию рубля. Принятые меры отчасти сгладили ощущение надвигающейся катастрофы, однако сами по себе были из разряда тех, которые можно назвать «последним средством» и признаком серьезного кризиса. В тяготах социально-экономической жизни россиян различные политики и пропагандисты уже несколько месяцев, конечно, обвиняют не Кремль, полтора года назад развязавшего войну против Украины, а преимущественно Центробанк. И поднятая до 15% ключевая ставка оказалась «вредной», и «перегрев» рынка ипотеки был спровоцирован регулятором. Даже в росте курса доллара – и то повинным был назначен ЦБ. В Центробанке, правда, с этим не согласны, а потому пришедшая 9 ноября в Госдуму Набиуллина постаралась объяснить действия регулятора, но при этом не удержалась от благоприятных прогнозов, дабы успокоить заряженных на критику депутатов (не Путина же ругают!) и чувствующее неладное общество.

По словам главы ЦБ, Россия прошла пик инфляционного давления в третьем квартале 2023 года, а уже весной 2024-го рост цен начнет снижаться. Тем не менее, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%, регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение нескольких кварталов следующего года, пояснила Набиуллина, не уточнив количество этих кварталов, которых всего-то, как известно, четыре в году. Она также заверила, что девальвация рубля отражает «перегрев» внутреннего спроса, однако благодаря ДКП рост кредитования замедлится, а вместе с ним и внутренний спрос. Глава ЦБ, впрочем, пообещала, что темпы кредитования останутся положительными и «продолжат вносить вклад в развитие экономики».

Тем же, кто все равно подумывал над тем, чтобы вымещать гнев на ЦБ, Набиуллина пояснила: «Нужны “длинные” деньги. А они бывают достаточно дешевыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая. Потому что если даже, предположим, мы бы снизили ключевую ставку, а инфляция останется высокой, то “длинные” деньги банки не дадут».

Хлеба бы

Между тем пройденный инфляционный пик, о котором отчиталась Набиуллина, россияне, похоже, не заметили. По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 60% граждан считают, что за последние четыре недели цены на основные продукты, товары и услуги росли более быстрыми темпами, чем ранее. По ощущениям еще 24%, рост цен за данный период сохранялся на прежнем уровне. При этом замедление инфляции разглядели лишь 3% респондентов, а 4% россиян не увидели никаких изменений в ценах.

В будущее население смотрит без оптимизма. Так, 43% опрошенных полагают, что ближайший месяц цены будут расти быстрее, чем раньше, а 32% думают, что темпы подорожания продуктов, товаров и услуг сохранятся на нынешнем уровне. В замедление инфляции верят лишь 6%, а в ее отсутствие – 5%. Оптимистов, ждущих снижения цен, в России оказалось и того меньше – 2%.

Нездоровым признаком социально-экономической жизни стали и результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы HeadHunter, опубликованные в СМИ. Выяснилось, что у 47% россиян траты на еду составили самую большую статью расходов. В некоторых регионах показатель оказался даже выше, чем в среднем по стране. Например, в Хабаровском крае – 57%, а в Ярославской и Новосибирской областях – по 54%. Кроме того, 30% признались, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные услуги (КУ). И это, конечно, совсем далеко от того процветания, о котором населению рассказывают власти, учитывая, что, к примеру, на декабрь 2022 года, по оценкам, среднестатистическая семья, живущая в многоквартирном доме, платила за коммуналку 5294 рублей в месяц. Отталкиваясь от этой суммы и сделав поправку на инфляцию и прочие произошедшие с тех пор изменения, можно представить, насколько мизерными доходами располагают эти 30% населения, тратящие на КУ существенную часть зарплаты. Впрочем, это неудивительно, ведь ранее исследование HeadHunter показывало, что 45% не хватает зарплаты на жизнь.

При этом чиновники, если и замечают проблему, то порой предлагают не меры для ее решения, а взглянуть на вопрос иначе. Так, министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов, комментируя низкие зарплаты учителей в регионе, оклад которых составляет 8–9 тыс. рублей, а для дохода в 38 тыс. в месяц нужно брать две ставки и иметь высшую категорию со стажем 20 лет, заявил, что российским педагогам не только не надо, но и противопоказано повышать зарплату. По его мнению, индексация зарплаты оренбургским учителям до «московской» опасна, ведь тогда «в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить».

Другими словами, чиновник призвал педагогов работать «за идею» и не просить прибавки, хотя сам Пахомов, по данным за 2021 год, официально заработал 4 млн 820 тыс. 820 рублей – то есть в среднем 401 тыс. 735 рублей в месяц.

Понять чиновника, конечно, можно – он ведь с такими доходами (даже если живет только на них) вряд ли сильно страдает он повального подорожания товаров и услуг в стране, а значит оценить чувства большинства граждан в полной мере не может. А отчего расчувствоваться есть. Например, рост цен на мандарины в РФ за год составил 70% и к Новому году их стоимость подорожает еще, как минимум, на 5%. Если же кому-то необходимо отремонтировать автомобиль, то за последние полтора года – то есть с момента полномасштабного вторжения путинских войск в Украину – техобслуживание машин у официальных дилеров подорожало на 30%–100%, а до конца года может еще вырасти на 10%-15%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин – и тот на днях пожаловался на «необоснованный» рост стоимости стройматериалов в стране. По данным ФАС, с января по октябрь цена на арматуру в среднем по России выросла на 25%.

Только не вполне понятно, чему так удивляется Хуснуллин, если во многом инфляцию инициирует, в том числе, правительство, фонтанирующее идеями, где бы чего еще россиянам повысить, чтобы пополнить бюджет и оплатить дорогостоящую войну Путина.

Например, Минпромторг поддержал инициативу Госдумы по введению минимальных розничных цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре. Объясняется это благими намерениями защитить рынок от некачественной продукции и избавить от серого импорта. Однако представители отрасли с такими аргументами не согласны. По их словам, подобное нововведение рискует спровоцировать тягу граждан к дешевому крепкому суррогатному алкоголю и вызвать массовые отравления потребителей, а цены на сертифицированный товар стараниями Госдумы и правительства вырастут минимум на 10%–15%. К тому же, Минсельхоз поддержал идею разрешить онлайн-продажу алкоголя в РФ, на данный момент запрещенную, а потому вряд ли правительство хочет снизить потребление спиртного населением, а вот побольше на этом заработать – явно не против.

Между тем, как следует из данных ЦБ, объем выданных россиянам и бизнесу кредитов за девять месяцев 2023 года вырос на 19% и впервые перевалил за отметку в 101,2 трлн рублей. Но это лишь полбеды – настоящая проблема в том, что за тот же период на 22% взлетело число россиян, которые не в состоянии платить по банковским займам, и достигло 21,1 млн человек. Учитывая, что кредиты есть у 47 млн граждан, то почти половина из них перестала обслуживать долги.

Весь этот хаос и деградация социально-экономической жизни, впрочем, не мешает Кремлю рассказывать о «параллельной вселенной» и готовить Путина к мартовским выборам президента. Как выяснила «Медуза», пообщавшись с источниками, близкими к администрации президента, вести предвыборную кампанию нацлидер намерен, критикуя Запад и представляя Россию «островком спокойствия», в чем ему должна помочь пропаганда. По данным издания, государственным и провластным СМИ спущена разнарядка неустанно заверять население, что, несмотря на санкции, Россия «выглядит неплохо на фоне всеобщего хаоса».