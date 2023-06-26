Россияне и война: наёмники под Москвой испортили благостную картину Кремля

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Кремлевские чиновники во главе с президентом Владимиром Путиным всю неделю подбадривали россиян «позитивной» статистикой и рассуждали о невероятном уровне «оптимизма» в обществе. Однако картину прекрасной России настоящего в пятницу, 23 июня, испортил мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Восстание «повара Путина» на первый взгляд закончилось неудачей, однако его последствия, скорее всего, себя ещё проявят. В целом прошедшие дни наглядно показали: Кремль может сколько угодно говорить о небывалом единстве народа, стабильности и неотвратимом успехе РФ, однако развязанная Москвой война в Украине всего за сутки способна ввергнуть страну в хаос.

Война у дома

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с помощью аудиосообщений в Telegram-каналах обвинил силы Минобороны РФ в ударе по позициям наёмников и объявил «марш справедливости» на Москву. Бизнесмен заявил, что его цель – добраться до министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, а все остальные, включая президента, его не интересуют. К утру 24 июня «вагнеровцы» уже контролировали основные объекты в городе-миллионнике Ростове-на-Дону, как минимум частично овладели Воронежем и двигались в сторону столицы. Тем не менее что-то явно пошло не по плану. Путин выступил с обращением к нации, где назвал Пригожина предателем, и явно был не настроен договариваться. Еще вечером власти объявили, что против главы «Вагнера» заведено уголовное дело. Примечательно, что в субботу Пригожина, до этого позволявший себе резко критиковать Минобороны и многих представителей российской элиты, но никогда – Путина, впервые заявил: «Президент ошибается».

В какой-то момент могло показаться, что у наёмников не осталось других сценариев, кроме как штурмовать Москву. Однако в итоге всё закончилось так же быстро, как и началось. По официальной версии, президент Беларуси Александр Лукашенко после многочасовых переговоров смог убедить Пригожина отступить, и тот действительно развернул свои колонны и под бурные аплодисменты ростовчан покинул на автомобиле город в неизвестном направлении – предполагается, что в «ссылку» в Беларусь. Так, мятеж «Вагнера» продлился всего сутки и закончился без большого кровопролития, хотя, по разным подсчетам, от действий наёмников погибли 13-15 военнослужащих Военно-космических сил РФ и потерпели крушение пять вертолётов и один самолёт. Пропаганда тут же начала придумывать позитивные объяснения произошедшего и искать виноватых. Ожидаемо, Путин, допустивший размывание «монополии на насилие» в РФ и взрастивший в стране незаконную военную группировку, объектом «подозрений» российских СМИ не стал. Зато досталось «зарубежным спецслужбам». В целом же основной посыл сводился к тому, что «Россия прошла тест на зрелость».

Однако было очевидно, что 23-24 июня в государстве происходила настоящая катастрофа, которая хотя и не привела к каким-либо мгновенным переменам, но ясно показала, насколько рассказы путинского режима о стабильности, мощи и единстве России были во многом выдуманными. Бегство Путина из Москвы, свидетельствовавшее о том, как мало он верил в способность (или готовность) своих силовиков и прочих столпов режима удержать столицу против кучки наемников, взятые этими наемниками всего за сутки крупные города, а также явные признаки общей паники в форме взмывших вверх цен на авиабилеты и обвала курса рубля – всё это и многое другое мало походило на ту благостную картинку, которую путинский режим упорно пытается «продать» россиянам. Впрочем, вопрос, к чему приведёт «вспышка» Пригожина, остаётся открытым.

Миллиарды возможностей

Между тем до пятницы, 23 июня, Кремль только тем и занимался, что рассказывал гражданам о том, как «на Руси жить хорошо». Главной площадкой для прокламаций успехов стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Во второй год войны властям РФ было важно показать «отсутствие» изоляции страны, ее экономический потенциал и ловкость, с которой она справляется с гнётом западных санкций. Даже развязанные Кремлем боевые действия, «съедающие» сотни миллиардов бюджетных рублей в месяц, Путин решил преподнести как весьма позитивное явление для экономики. Признав одной из причин «небольшого дефицита федерального бюджета» (который с января по май ушёл в минус на 3,4 трлн рублей) «дополнительные средства на укрепление обороны и безопасности», президент счёл непомерные траты на войну в Украине оправданными «с экономической точки зрения».

Так, безработица на исторически низком уровне, инфляция «ниже, чем во многих западных странах», а реальные располагаемые доходы россиян вернулись к «скромному росту», уверен Путин. О том, что эту ситуацию нельзя считать нормальной из-за неестественных причин, например, низкой безработицы, глава РФ, конечно, ничего не сказал, как и о том, что рост доходов россиян, якобы зафиксированный Росстатом, объясняется, скорее, манипуляцией статистикой, чем отражением позитивных тенденций.

Впрочем, чиновники работают над тем, чтобы президенту как можно меньше приходилось находить позитивное в очевидно негативных трендах. Как выяснило издание The Bell, с федерального портала «Электронный бюджет» пропали данные об оперативных расходах российской казны. Скорее всего, таким образом Минфин, хотя бы на короткой дистанции, решил скрыть информацию о тратах государства на конкретные категории будь то социальная политика или «секретные» статьи, к которым относятся и выделяемые на войну деньги. Известно, что с января по май 2023-го «секретные расходы» превысили 3 трлн рублей и заняли первое место в структуре трат государства. Закрывать экономическую статистику российские власти начали сразу после вторжения в Украину. Не под запись чиновники признавались, что таким образом пытаются утаить от россиян масштаб экономических проблем в стране.

Так или иначе, несмотря на источаемый Путиным оптимизм, результаты ПМЭФ оказались не слишком впечатляющими. Ещё до старта форума прокремлевские СМИ упражнялись в предсказаниях, насколько успешным он окажется, и прогнозировали заключение сделок на 6 трлн рублей, исходя из того, что в 2022-м сумма соглашений официально составила 5,6 трлн.

Итог получился скромнее – 3,86 трлн рублей. В долларах сумма составила $46,2 млрд – в 6,5 раз меньше, чем десять лет назад на ПМЭФ-2013. И даже если взять на веру названную властями общую итоговую цифру, все равно многие детали вызывают серьезные вопросы.

Во-первых, значительное число заключенных «сделок» – это меморандумы о взаимопонимании, которые являются не контрактами, а не имеющими обязательной юридической силы заявлениями о потенциальном интересе к сотрудничеству (фактически, «хотелками», как любят говорить в Кремле).

Во-вторых, например, одной из крупнейших договоренностей числится соглашение «Росатома» с Шри-Ланкой о строительстве там АЭС. Даже если забыть о том, что это «соглашение» пока не окончательное, финансируются такие контракты за счет выдаваемых Кремлем льготных кредитов. Учитывая, что Шри-Ланка – это страна-банкрот, вероятность того, что Россия получит эти деньги обратно, представляется сомнительной. РФ и раньше часто списывала десятки миллиардов долларов безнадежных международных долгов, а после начала войны столкнулась с тем, что зарубежные должники еще больше сократили платежи по обслуживанию и погашению займов.

И, в-третьих, многие соглашения на ПМЭФ заключались между российскими компаниями и госструктурами, которым нет необходимости дожидаться форума, чтобы договориться о чем-либо. Это вызывает подозрения, что даты заключения этих соглашений просто подогнали под время проведения ПМЭФ, чтобы накрутить его показатели.

Но обо всем этом, конечно, старались не вспоминать, а россиянам предложили поверить словам советника президента РФ Антона Кобякова, который назвал ПМЭФ-2023 «форумом победителей и институтом национального развития».

Квадриллион желаний

Из Петербурга Путин наверняка уезжал вдохновленным – специально для него «Газпром» устроил поднятие российского, советского и имперского флагов на 175-метровых, «самых высоких в Европе», флагштоках возле принадлежащего компании «Лахта-Центра» на берегу Финского залива. Спустя два дня флаги спустили, а издание «Ротонда» выяснило, что на представление для Путина, за которым он наблюдал с яхты «Охота», «Газпром» потратил 2 млрд рублей. Видимо, для компании, столкнувшейся из-за войны с резким падением доходов, это не стало обременительной суммой, чтобы порадовать президента.

Другое дело, что на себя у близких к Путину людей деньги всегда находятся. Еще в конце февраля президент объявил о создании фонда «Защитники Отечества», который должен помогать семьям погибших в Украине россиян, а также вернувшимся с фронта бойцам. В июне правительство Михаила Мишустина выделило структуре грант на 1,314 млрд рублей. Из этой суммы лишь 40 млн рублей планируют потратить на непосредственные задачи фонда – оказание психологической помощи и «общественно значимые функции». 1,085 млрд рублей пойдут на зарплаты назначенным в «Защитники Отечества» чиновникам. Всего на зарплаты, организационные расходы и техническое оснащение израсходуют 97% гранта. Примечательно, что председателем фонда стала Анна Цивилева – предполагаемая двоюродная племянница Путина.

Прошедшая неделя в целом же была богата на удивительные цифры. И больше всех страну удивили разошедшиеся по практически всем крупным СМИ статьи со ссылкой на Федеральную налоговую служба (ФНС), согласно которым за 2022 год российские компании заработали почти 1,3 квадриллиона рублей – то есть сумму с 15 нулями или более тысячи триллионов. Этот показатель более чем в четыре раза превосходит аналогичные данные с 2018 по 2020 год – тогда компании из РФ зарабатывали примерно по 260 трлн рублей в год. В 2021-м этот показатель якобы составил 655 трлн.

Согласно этим статьям, ФНС объяснила рекорд «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги».

Однако на поверку эта цифра оказалась результатом преднамеренной или случайной ошибки в расчётах. Например, аналитики из Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге пишут, что пятую часть «1,3 квадриллиона» обеспечила всего одна компания – некая ООО «ЮССА», подавшая отчетность на 214 триллионов рублей. Для сравнения, выручка «Газпрома», крупнейшей компании России, составила менее 12 триллионов. Да что там «Газпром», ВВП всей России в 2022 году (т.е. стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг) составил всего 153 триллиона. Очевидные нестыковки вызвали подозрения, и когда аналитики очистили данные ФНС от всех подобных «вбросов» и «аномалий», то совокупная выручка компаний оказалась ниже на тот же квадриллион рублей.

Примечательно, что на сайте ФНС нет никаких прямых утверждений об 1,3 квадриллиона, лишь необработанные данные, которые кто-то неверно интерпретировал и подал в СМИ. Но ведомство не опровергло этот явный фейк, опубликованный крупнейшими контролируемыми Кремлем СМИ. Ведь это могло испортить благостную картину, которую потом могут еще не раз использовать в качестве очередного подтверждения «успешности» России.

А ведь буквально в тот же момент из-за войны и санкций страна, например, столкнулась перед риском остаться без ремонта и запчастей для значительного количества ТЭЦ, а биржевые цены на бензин резко взлетели в результате планов правительства отказаться от многомиллиардных субсидий нефтяным компаниям из-за отсутствия денег. Последствием этого, по мнению экспертов, станет рост стоимости бензина в рознице, а вместе с ним и разгон инфляции во всей экономике.

«Забота» о гражданах

Между тем власти были заняты и тем, что продолжали подгонять законодательство под военные реалии. Так, Совет Федерации одобрил, а Путин, в разгар мятежа Пригожина, подписал нашумевший закон, освобождающий от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время. Правда, действие нормы решили распространить только на совершивших преступление до вступления закона в силу, чтобы, по словам депутатов, не поощрять людей на новые правонарушения. Кроме того, под «искупление» войной не попадут осужденные за «терроризм», «шпионаж», «госизмену» и другие «экстремистские действия». Впрочем, как показывает практика, Кремлю ничего не мешает избавлять от уголовной ответственности всех, кого он пожелает, и без специального закона. Как сообщил Пригожин ещё до марш-броска на Москву, к 18 июня с фронта в гражданскую жизнь вернулись 32 тыс. ранее осужденных и воевавших в Украине «вагнеровцев». Все они были помилованы секретными указами Путина.

Правительство РФ решило позаботиться и об участниках «специальной военной операции», решивших получить высшее образование. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, для вернувшихся из Украины бойцов в вузах будут предусмотрены специальные квоты, а тем, кто уже учится на платной основе, в приоритетном порядке предложат перейти на бесплатное обучение. Она, правда, не уточнила, что для этого надо ещё вернуться живым и, как минимум, покалеченным с фронта, поскольку война продолжается, а демобилизация для ее участников просто так не предусмотрена.

Кроме того, стало известно, что до 1 октября 2023 года заработает единая электронная база призывников, при помощи которой россиян будут ставить на воинский учет без их ведома. Власти традиционно уверяют, что делается это для удобства граждан. Каким образом для россиянам окажется удобной необходимость сдавать загранпаспорт на хранение в органы, запрет на выезд за рубеж и даже конфискации автомобиля, чиновники не поясняют.

Несмотря на все признаки намерений Кремля привлечь на войну побольше рекрутов, граждане, по уверениям властей, начинают возвращаться из-за рубежа. По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, «почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись», а «уровень оптимизма населения на рекордных максимумах». Каких-то статистических данных Орешкин, разумеется, не привёл. Министр цифрового развития Максут Шадаев коллегу поддержал и сообщил, что пока правительство разрабатывало программу «обратной релокации» IT-специалистов, «они начали возвращаться… сами по себе». Цифр он тоже не привел, но пообещал их озвучить позже.

Пока кремлевские чиновники радовались «возвращению» россиян, в российском парламенте заподозрили, что среди «обратных» релокантов могут быть шпионы и враги народа. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что среди граждан, которые начали «массово возвращаться домой», есть «ставленники и агенты» западных спецслужб. Он уверен, что за ними нужен особый надзор, и призвал отдельно обратить внимание на уголовную статью о «госизмене». Впрочем, всё это было до «восстания» Пригожина, поэтому, какие тенденции начнутся в России после того, как до всех дойдёт или не дойдёт осознание произошедшего, остаётся только наблюдать.