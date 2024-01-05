Россияне и война: под бой не только курантов

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Война против Украины в новогодние праздники отозвалась взрывами на территории России. Президент РФ Владимир Путин, решив усилить бомбежки соседней страны «в честь» Нового года, навлек беду на Белгород, переживший самую смертоносную атаку с начала полномасштабного вторжения Вооруженных сил России (ВС РФ) на украинскую территорию. При этом ВС РФ и без помощи украинских коллег в эти дни умудрились в прямом смысле слова обрушить войну на головы простых россиян. Случайной целью российских военных стала Воронежская область. Между тем Путин, два года назад развязавший полноценное кровопролитие, в Новый год попытался предстать миролюбивым «отцом нации» и, поздравляя россиян, сделал вид будто и нет никакой войны.

Анекдот вышел из-под контроля

Накануне Нового года, 29 декабря, ВС РФ провели, как выразились украинские военные, «самую массированную атаку с воздуха» по территории Украины. Путинская армия ударила по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Харькову, Запорожью и другим городам и населенным пунктам соседней страны. Десятки жертв среди мирных жителей, множественные разрушения зданий и инфраструктуры. Судя по тому, что и в последующие дни атаки не прекратились, а, например, в новогоднюю ночь Россия запустила по Украине рекордное с начала войны количество дронов, в Кремле, вероятно, поставили цель превратить в праздники и без того тяжелую по вине Москвы жизнь «братского народа» в настоящий ад.

Очевидно, что устраивать в эти дни смертоносные фейерверки для россиян президент вряд ли планировал. Как показывает история его 25-летнего правления, не то чтобы он сильно заботился о благополучии граждан, однако тревожить население, когда на носу выборы, никогда не было его любимым занятием. Предсказуемость результата и фальсификации, конечно, никто не отменял, но лишний раз испытывать терпение народа на прочность – дело неблагодарное. Как-никак, терпит-то он уже давно – того и гляди лопнет.

Тем более, согласно социологии, россияне все больше устают от войны. Как выяснила служба Russian Field, на открытый вопрос, что граждане РФ хотели бы пожелать соотечественникам в наступающем году, 50% респондентов ответили: «мира, мирного неба, окончания СВО». Посоревноваться с пожеланиями мира могли разве что пожелания здоровья (40%), остальные варианты ответа безнадежно отставали в списке приоритетов народа.

Но у войны, развязанной Кремлем, на россиян в эти дни были другие планы. Так, еще 30 декабря сильнейшей атаке с начала войны подвергся Белгород. По данным российских властей, в результате ударов по городу погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили 109 горожан. Официальный Киев не подтверждал атаку, однако источники в украинских спецслужбах рассказали BBC News, что целью ударов была военная инфраструктура, а вина за жертвы среди мирных граждан лежит на «некомпетентной работе российских ПВО». Всего, начиная с 30 декабря Белгород как минимум трижды подвергался ракетным атакам.

Тем не менее 31 декабря в новогоднем обращении к населению Путин проигнорировал жертвы среди сограждан. Впрочем, президент в своей речи в принципе решил особо не касаться войны. В отличие от прошлогоднего обращения, которое Путин записывал на фоне военных и девять минут (!) рассказывал россиянам о «мужестве», «героизме», «защите Родины» и прочих атрибутах военной пропаганды, на этот раз нацлидер явился гражданам на фоне Кремля. Его выступление стало самым коротким за последние четыре года (3 минуты 45 секунд), а места для таких слов как «война» и даже «специальная военная операция» в его обращении не нашлось. Если бы не пассаж про «единство в помыслах, в труде и в бою» и «передний край борьбы за правду и справедливость», то можно было бы подумать, речь идет о трудных, но все еще мирных временах. Другими словами, в новогоднюю ночь Путин решил не портить настроение ни себе, ни людям непрекращающимся кровопролитием.

Правда, на следующий день он все-таки обратил внимание на Белгород и назвал удар по городу «террористическим актом». «Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать», – достаточно лицемерно заявил Путин 1 января, по милости которого за несколько дней до этого погибли десятки мирных жителей по обе стороны границы.

Горькая ирония в том, что России порой даже не нужен противник в лице украинцев, чтобы бомбить собственных граждан. Новогодний «подарок» от ВС РФ 2 января прилетел по селу Петропавловка в Воронежской области. Судя по всему, российский самолет летел бомбить Украину, но случился «аварийный сход боеприпаса» в результате чего пострадали более 100 домов, из которых восемь оказались полностью разрушены. Террористическим актом Путин этот инцидент, конечно, не признал. Но получилось как в известном нецензурном анекдоте, в котором министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу выбирают в качестве цели для удара различные города западных стран, где живут родственники российской элиты, и в итоге останавливаются на Воронеже. «Давай по Воронежу, там наших точно нет», – говорит один министр другому в финале народной шутки.

Кому-то на Руси жить хорошо

Между тем у тех, кого в Кремле, вероятно, считают «нашими» или точнее «своими», все действительно не так плохо в путинской России. Пока большая часть страны в разной степени страдает от геополитических аппетитов президента, беднеет на глазах и фактически оплачивает развязанную нацлидером войну, богатейшие граждане РФ, как выяснило агентство Bloomberg, вполне неплохо себя чувствуют. Так, за 2023 год состояние самых обеспеченных россиян, несмотря на войну и санкции, выросло на $50 млрд. Общая же «кубышка» лояльных Кремлю бизнес-магнатов достигла $328 млрд. Правда, в 2022-ом – в первый год войны – российские олигархи дружно обеднели на $94 млрд, но, судя по всему, сумели приспособиться и потихоньку возвращают свои капиталы к былому уровню.

На них война в принципе, наверное, не так сильно и сказывается. Вряд ли кто-то из путинских миллиардеров, например, переживает из-за нависшего над страной дефиците лекарств. В конце концов в индивидуальном порядке закупить какую-нибудь таблетку в «дружественных» странах не такая большая проблема. А между тем Минздрав уже предупредил об угрозе нехватки в РФ 158 жизненно важных препаратов, среди которых базовые антисептики, антибиотики, обезболивающие, гормоны и вакцины. Шутка ли – среди потенциально дефицитных препаратов – простейшие парацетамол и раствор йода.

Не радует и «народный показатель» стабильности, из-за которого в том числе в стране бушует инфляция, – курс рубля к доллару. Как ни пытались Центробанк, правительство и Кремль затормозить крах нацвалюты, по итогам 2023 года «деревянный» все равно показал мощнейшее падение за последние девять лет и вошел в топ-3 слабейших платежных средств развивающихся стран. С начала прошлого года курс доллара взлетел на 26%, а евро – на 28%. Хуже рубля в минувшем году себя чувствовали только турецкая лира и аргентинский песо. При этом в середине 2022 года Bloomberg называл российскую нацвалюту лучшей в мире по динамике укрепления к доллару, чем приводил в восторг кремлевскую пропаганду. Хотя в общем-то и тогда радоваться было особо нечему: ЦБ открыто признавал, что укрепление рубля в первый год войны было вызвано падением импорта из-за санкций и сигнализировало о нездоровой ситуации в экономике.

Тем временем новый 2024 год «деревянный» также отметил снижением. На 3 января доллар дорожал до 92 рублей. Эксперты, впрочем, пророчат в ближайшие месяцы нацвалюте небольшое укрепление. Во-первых, началу года характерны пониженные объемы импорта. Во-вторых, в марте Путину предстоят президентские выборы, а значит до тех пор рубль будут всеми силами удерживать в более или менее приемлемом состоянии. Однако в целом прогноз у специалистов негативный, и в дальнейшем россиянам стоит приготовиться к обесцениванию рубля со всеми вытекающими последствиями – от инфляции до обнищания.

Путин в этом плане новый год начал с традиционных сказок о том, что «контролируемо все», а в России лишь «чуть-чуть инфляция поднялась, то есть это цены подросли». Однако даже вполне системные политики порой позволяют себе усомниться в официальной статистике. Так, вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, выдвинувшийся в президенты от «системной оппозиции» – партии «Новые люди», заподозрил Росстат в подтасовке данных по инфляции. По его словам, рост цен, фиксируемый кремлевскими счетоводами, не соответствует цифрам на ценниках в магазинах. «У Росстата не только яйца не сходятся. Многие товары, в том числе рис, крупа и сливочное масло дорожают на 10%–30% быстрее, чем утверждают чиновники». Парламентарий, которому, очевидно, предстоит в ближайшие месяцы играть роль оппозиционного кандидата, заверил, что «статистика должна быть честной, прозрачной и независимой», однако из-за подчинения Росстата правительству задача ведомства – «говорить, как все у нас хорошо с ценами».

Между тем ранее отмечалось, что с начала войны реальный рост цен достиг уже 54,8%, а накопленным итогом за последние пять лет превысил 100%. И, судя по тому, что Путин не собирается прекращать войну против Украины, надеяться россиянам на лучшее в ближайшее время не стоит.