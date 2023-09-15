Россияне и война: правительство смирилось со слабым рублем и «потеряло» миллионы бедняков

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Кризис в российской экономике поставил в тупик правительство, которому пришлось в срочном порядке и при целом наборе неизвестных формировать параметры бюджета на 2024 год за пару недель до дедлайна. В прошлые годы провернуть дело государственной важности удавалось заранее, но ослабление рубля, цены на нефть и прочие сценарные показатели в условиях войны и санкций оказались полны противоречий и вынудили Кабмин договариваться буквально «на флажке». Между тем из попавших в СМИ подробностей стало ясно, что предстоящие годы не сулят россиянам ничего хорошего. Впрочем, еще не закончился и нынешний, 2023-й, который также не балует перспективами. И главная беда в том, что в режиме структурных социально-экономических проблем – будь то топливный кризис или повальная бедность – Кремль упорно отказывается видеть причину надвигающейся катастрофы в собственной политике. Вместо этого российская элита занята перекладыванием ответственности и готова кормить общественность какими угодно объяснениями, лишь бы в процессе размышлений не выйти на самих себя.

Правительство хвалится

Девальвация рубля и прочие факторы, кажется, помогли правительству подлатать дыру в российском бюджете. Согласно отчету Минфина, по итогам августа дефицит федеральной казны сократился и за восемь месяцев 2023 года составил 2,361 трлн рублей или 1,5% ВВП, хотя еще в июле фиксировался убыток в 2,817 трлн при запланированных на конец года 2,925 трлн. И хотя стране предстоит пережить еще три с половиной месяца в текущем году, премьер Михаил Мишустин поспешил выразить надежду, что дыра в казне в итоге не превысит плановые 2% ВВП.

Несмотря на промежуточный успех, радоваться, конечно, рано. А если вспомнить, как себя чувствовала казна за аналогичный период первого года войны с Украиной, то еще и нечему. Так, в 2022-м с января по август бюджет был исполнен с профицитом 292 млрд рублей, а его доходы составили 17,61 трлн – на 3,5% больше, чем в нынешнем. Расходы же сейчас оказались на уровне 19,35 трлн (66,6% от всего утвержденного объема на 2023 год), по сравнению с прошлым годом взлетев на 11,8% или более чем на 2 трлн рублей.

Кроме того, даже если Минфину удастся удержать брешь в желаемом диапазоне, нет никаких гарантий, что получится реализовать запланированные законом дефициты в 2,192 трлн (1,4% ВВП) в 2024-м и 1,264 трлн в 2025-м (0,7% ВВП).

Впрочем, в правительстве, вероятно, это осознают и, как показало первое публичное обсуждение бюджета на 2024 год, изрядно нервничают и расходятся во мнениях о его параметрах. Примечательно, что на заседании не оказалось главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной – редкого представителя путинской элиты, периодически откровенно признающего проблемы в финансово-экономической сфере страны. Впрочем, отсутствие чиновницы или ее заместителей могло быть вызвано еще и тем, что в правительстве к моменту совещания не договорились о потенциальных доходах и тратах на предстоящий год, а также об ориентировочном курсе рубля.

Журналисты обращают внимание, что обычно чиновники утверждают параметры казны и прогноз развития страны на следующий год примерно в июне-июле, а к сентябрю-октябрю верстают бюджет. По словам близких к процессу, причина в развернувшемся торге «межу тем, чтобы потратить много денег и очень много денег». Дело в том, что помимо расходов на войну, над правительством нависли президентские выборы в марте 2024-го, а к ним Путин традиционно раздает внеплановые подачки населению – от индексации пенсий до разовых выплат.

Как выяснило агентство Reuters, за две недели до внесения проекта бюджета с Госдуму Кабмину все-таки удалось прийти к согласию по столь важным для составления бюджета показателям как цена на нефть и курс рубля.

И хороших новостей для россиян здесь нет. Так, столкнувшись с самым затяжным за последние девять лет периодом девальвации и оказавшись одной из слабейших валют в мире, рубль не имеет шансов укрепиться в ближайшие годы и будет ослабевать дальше. По мнению правительства, средний курс доллара в 2024 году составит 90,1 рубля, хотя еще в апреле Минэкономразвития прогнозировало отметку в 76,8 рубля за «американца». В 2025-м гражданам стоит приготовиться к 91,1 рубля за доллар вместо 77,6, в 2026-м – к 92,3 вместо 78,8.

При этом, конечно, надо понимать, что средний курс, закладываемый Кабмином, наверняка разойдется с реальностью. Ведь изначально власти предполагали зафиксировать по итогам 2023 года средний курс 76,6 рублей за доллар, теперь прогнозируют 85,2 рубля, а на деле – на середину сентября – в обменниках и банках американскую валюту можно купить в районе 96-97 рублей. Кроме того, как отчитался ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля к доллару обвалился на 31,1%. И такой процент лишний раз демонстрирует, что прогноз Минэкономразвития, при котором доллар до 2026-го будет в среднем дорожать на один рубль в год, неблагонадежен, если не откровенно обманчив.

Тем временем цена на нефть, наоборот, прогнозируется в 2024-м выше ожидаемого – $85 за баррель марки Brent, от которого отсчитывается скидка на российскую Urals, вместо прежних $75,7. В 2025-2026 годах стоимость барреля будет снижаться, но все равно должна получиться приятнее для Москвы, чем предполагалось. И такой сценарий, конечно, наиболее благоприятен для правительства, поскольку дает больше шансов удержать наплаву бюджет при растущих тратах на развязанную Путиным войну в Украине.

Население расплачивается

При этом у подобной схемы, когда одним из ключевых условий контроля над дефицитом бюджета становится падающий рубль, есть оборотная сторона. И дело не только в пугающих цифрах на табло в обменниках, но и в разгоняющейся инфляции. Несмотря на попытки ЦБ вернуть рост цен к цели в 4% к 2024 году, даже режимные экономисты, кажется, уже не верят в успех этих усилий. Как отмечается в обновленном социально-экономическом прогнозе Минэкономразвития, по итогам года ведомство ожидает инфляцию на 7,5%, а в 2024-м – как минимум в 4,5%, хотя в июле еще теплилась надежда на 4,3%. И хотя понятно, что официальные цифры далеко не отражают всей картины, даже они демонстрируют стремительно ухудшающуюся ситуацию в экономике.

Несмотря на все трюки, не посылает позитивных сигналов и Росстат. По данным ведомства, рост цен в РФ с 5 по 11 сентября составил 0,13%, с начала сентября – 0,19%, а с начала года – 3,9%. Таким образом, годовая инфляция с учетом этих данных, ускорилась с 5,15% на конец августа до 5,48%.

Между тем, насколько публикуемые Росстатом показатели могут расходиться с реальным положением дел, хорошо видно по ценам на бензин и дизель. По данным ведомства, за неделю стоимость бензина в РФ выросла на вроде бы незначительные 0,7%, а на дизтопливо – на 1,7%. Вот только с начала года оптовые цены на бензин в стране взлетели более чем на 70%, а с начала июля на 40% подскочила закупочная стоимость дизеля. В итоге Россию начал охватывать настоящий топливный кризис. Еще недавно от нехватки горючего на заправках страдали только южные регионы – Ростовская и Астраханская области, Ставропольский и Краснодарские края. То теперь дефицит добрался и до центральной России. Дизель исчез со многих АЗС в Липецкой, Тульской и других областях, а цены на бензин меняются каждый день и не в лучшую сторону. На некоторых заправках, например, в Туле, АИ-92 уже начали разливать по талонам.

Еще 3 сентября Росстат отчитывался, что средняя стоимость АИ-92 составляла 50,67 рублей за литр, АИ-95 – 55,38 рублей, а дизеля – 61,58 рублей. Правда, водители, пытающиеся заправить бак, видят совершенно другую картину. В реальности цены в разы опережают данные ведомства. Например, в Суздале был обнаружен дизель за 79,9 рублей за литр, что и близко не бьется с информацией кремлевских счетоводов. Среди причин кризиса эксперты называют сезонный спрос со стороны сельскохозяйственной отрасли, ослабление рубля, удорожание перевозок по железной дороге, рост цен на нефть, стоимость оптовых закупок и так далее.

Впрочем, как бы ни старался Росстат, проблему заметил даже Путин и сразу нашел виноватых. Удивительно, но в его интерпретации к кризису привела не разбалансировка рынков из-за развязанной Кремлем войны, как можно было бы подумать, а действия правительства. По мнению президента, именно правительство повинно в ситуации, поскольку «не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть». Дошло до того, что нацлидер даже признал нехватку дизеля и тут же призвал во что бы то ни стало обеспечить топливом сельхозпроизводителей. Правда, в его картине мира и в этой ситуации все под контролем, ведь нерадивый Кабмин уже «занимается» ситуацией и договорился с нефтяными компаниям о дальнейших действиях.

В правительстве с Путиным не согласны. По мнению главы Минэнерго Николая Шульгинова, во всем виноваты попытки нефтяных компаний создать искусственный дефицит. «Потребности внутреннего рынка в моторном топливе полностью обеспечены производством. Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия», – заверил чиновник.

Другими словами, у Кремля удачно сложилась картинка, при которой и проблему признали, и ответственных нашли, и уже почти все решили. Правда, в целом происходящее в экономике заставляет даже верных Путину олигархов сомневаться в неотвратимости светлого будущего. Так, миллиардер Олег Дерипаска, попавший под санкции США как близкий к президенту РФ бизнесмен, посетовал, что в 1990-е года «все знали, куда мы идем», а «сейчас это поход в неизвестность». «Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает», – сказал олигарх. По его мнению, образ будущего «немного размыт», что, в свою очередь, создает «фактор, который сбивает людей». При этом для Дерипаски ясно, что «Россия – это не Китай, не Индия, не Индонезия», а потому равняться на них нет смысла. Плохо только, что и альтернатив не просматривается. Но верный режиму бизнесмен продолжается «надеяться и верить», что Кремль что-нибудь придумает.

На что же надеяться населению, не обладающему столь обширными запасами капитала как Дерипаска, при этом не вполне понятно. Разве что тоже на власти, которые, например, расскажут, как они, то есть россияне, богатеют и год от года побеждают бедность под руководством бессменного лидера. Еще в 2018 году Путин подписал указ, требующий к 2024 году снизить бедность в стране в два раза, оставив за этой чертой не более 6% граждан. Потом срок сдвинули до 2030 года, однако уже в 2022-м был поставлен первый рекорд: бедность упала до минимума за 30 лет и, согласно Росстату, составила 9,8%. Однако, как выяснило издание «Если быть точным», удивительным образом из статистики пропали больше трех миллионов малоимущих россиян. Все дело в изменившейся в 2021 году методике подсчета, из-за которой в стране зафиксировали в 2022-м рекордно низкие 14,3 млн граждан, живущих за «границей бедности». И если бы не эта манипуляция, то в прошлом году бедными оказались бы около 17,5 млн россиян. Впрочем, реальный уровень бедности в России, что по-старому, что по-новому, и того выше и может доходить до 53 млн человек. А это, например, больше, чем всё население Украины, включая покинувших из-за российской агрессии страну беженцев.