Россияне и война: президент рекомендует рожать больше

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российские власти продолжают фонтанировать идеями, как поднять численность населения РФ, которая прямо сейчас растрачивается на развязанной президентом Владимиром Путиным войне против Украины. Прекратить агрессию, вернуть с фронта мужчин, чего все активнее требуют жены и родственники мобилизованных, и создать благоприятные социально-экономические условия в стране – подобные инициативы в головы политиков не приходят. Действовать решено силовыми методами и уговорами, к которым подключился президент, «рекомендуя» женщинам рожать по восемь детей, а также насаждением «традиционных ценностей». Помочь подправить демографию призван, очевидно, и тотальный запрет ЛГБТ. Как – известно лишь одному Минюсту и Верховному суду. И с такой занятостью «воспроизводственными» делами у правительства, конечно, остается мало времени на решение неотложных проблем – будь то угроза банкротства почти 10 млн граждан или инфляция, перешагнувшая психологическую отметку прогноза Центробанка.

От девушек требуется стать бабушками

Демографическая яма, в которую с начала вторжения в Украину начала скатываться Россия, давно беспокоит власти. Однако в последние недели чиновники, как им кажется, вплотную занялись решением насущного вопроса, очевидно, усугубившегося на фоне войны. Другое дело, что, по заведенной президентом традиции, российское руководство в любой проблеме старается искать прекрасное, а потому не стало исключением и рекордное падение рождаемости на третьем десятке правления Путина. Так, принести благую весть народу выпало директору Департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрею Галкину, сообщившему, что за последние 6 лет суммарный коэффициент рождений третьих и последующих детей в России вырос на 12%. Показатель, по мнению чиновника, конечно, хороший, но для достижения демографических целей «его рост должен быть более существенным».

Кроме того, Галкин заверил, что суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год стабилизировался – и это при «ежегодном росте» по «третьим детям». В то же время он посетовал, что «наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей». По его данным, в 2022 году родилось 1 млн 306 тыс. детей, а за 9 месяцев 2023-го – 953 тыс. Несмотря на признание проблемы между строк, чиновник нашел ей простое объяснение. Виноваты во всем – «последствия Великой Отечественной войны и распад Советского союза», поскольку «сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение, рожденное в 1990-е», заверил он.

Независимый демограф Алексей Ракша отметил, что «результат был предсказуем», ведь «этот самый Минтруд долго лоббировал перенос основной части маткапитала на первого ребенка». «А вот жаловаться на ВОВ стыдно! Ее влияние на три поколения уже размылось, ведь у среднего возраста рождений детей каждой очередности рождения есть дисперсия, так что длина поколения у всех своя, особенно сейчас», – пояснил эксперт.

Так или иначе власти борются с проблемой, как умеют – преимущественно бесполезными, по мнению специалистов, методами, например, ограничением абортов. На днях третий российский регион ввел штрафы за «склонение к абортам». На этот раз отличилась самая западная часть РФ – Калининградская область. Местные законодатели объяснили приятие нормы стремлением «к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды», а также борьбой с «насаждением чуждой российскому народу и разрушительными для российского общества системами идей и ценностей». Впрочем, вскоре подсчет «передовиков» среди регионов по борьбе с абортами может потерять всякий смысл, поскольку, как сообщила зампредседателя Госдумы и экс-уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, в парламенте сейчас прорабатывается федеральное законодательство по данному вопросу.

За преумножение россиян взялся и Путин. Выступая на Всемирном русском народном соборе, он признал, что РФ столкнулась со «сложнейшими демографическими вызовами», преодолеть которые можно только возвращением общества в прошлые века. «У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой семьи, где воспитываются четыре, пять и больше детей, – сказал президент. – Вспомним, что у многих наших бабушек и прабабушек детей было по семь, восемь человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России».

По мнению Путина, семья – это «источник нравственности», а «сбережение и приумножение народа России – задача на предстоящие десятилетия». «Скажу больше: на поколения перед. Это будущее русского мира, тысячелетней вечной России», – провозгласил нацлидер.

Как отметило издание The Moscow Times, Путин апеллировал к тому, что решить демографическую проблему только с помощью денег, льгот, социальных выплат и пособий «невозможно». Хотя с 2018 года в стране действует нацпроект «Демография», который обходится бюджету в 4 трлн рублей, он оказался неспособен вытащить Россию из демографической ямы.

Иронично, что Путин, призывающий россиян создавать крепкие семьи и рожать по восемь детей, сам – не то что бы слывет примерным семьянином. Со своей супругой Людмилой Путиной он официально развелся еще десять лет назад, своих дочерей – Катерину Тихонову и Марию Воронцову – публично не признает, а новую семью, по сообщениям СМИ, с гимнасткой Алиной Кабаевой, родившей ему троих детей, тщательно скрывает от общественности. По данным СМИ, есть, вероятно, в биографии у главного охранителя «традиционных ценностей» и любовница – Светлана Кривоногих – и, соответственно, внебрачная дочка. Судя по всему, для соблюдения традиций «бабушек» Путину потребовались как минимум три девушки. Да и то не дотянул до восьми детей.

Тем не менее, чтобы россияне все-таки следовали завету лидера, президент объявил 2024 год – годом семьи. Поможет ли это на фоне войны, обнищания населения и правового беспредела, вопрос, скорее, риторический. Тем временем в своей одержимости «традиционными ценностями» российские власти взяли очередной рубеж человеконенавистничества. Верховный суд 30 ноября по иску Минюста объявил «экстремистской организацией» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». Проблема в том, что такого международного движения не существует, а значит под угрозой преследования – будь то по убеждениям или по неосторожности – может оказаться любой, даже ребенок, нарисовавший шестицветную, а не семицветную радугу. Но, конечно, в первую очередь этот закон бьет по ЛГБТ-людям, каждый из которых для российского государства – потенциальный «экстремист».

От женщин требуется молчать

Между тем воззвание Путина к «сбережению народа» звучит совсем цинично, если вдуматься, что исходит оно от человека, уничтожающего россиян в пекле развязанной им войны. По подсчетам журналистов, основанным на очень неполных открытых источниках, число погибших участников боевых действий в Украине со стороны РФ на 17 ноября составило 37 тыс. 52 человека. Между тем, по оценке генсека НАТО Йенса Столтенберга, с начала войны РФ потеряла убитыми и ранеными свыше 300 тыс. человек.

Тут бы Путину и задуматься, но вместо этого на том же «русском соборе» он решил повысить уровень войны против Украины до «национально-освободительной», очевидно, не собираясь ее прекращать. А ведь тем временем продолжает зреть недовольство жен и других родственников мобилизованных, которым, кажется, удалось более или менее самоорганизоваться. Так, женщины опубликовали «Обращение к народу» и петицию с требованием вернуть мужчин с войны, а также запустили автомобильный флешмоб, наклеивая на машины надписи с требованиями вернуть домой мужей, отцов, сыновей, зятьев, используя нецензурные для русского языка слова и латинские буквы «Z» и «V», давно ставшие символом российской агрессии.

В Telegram-канале «Путь домой» также было опубликовано обращение к Путину и министру обороны Сергею Шойгу. «Мы — не ваш скот. У нас была своя жизнь. Какое право вы имели ее отбирать? Нам нужна наша жизнь обратно. У тех, кто не был в нашей шкуре, нет права нас затыкать», – говорится в сообщении.

Бороться с рассерженными родственниками решили путем их дискредитации. После атаки на жен мобилизованных пропагандиста Владимира Соловьева и провластного юриста Ильи Ремесло на канале «Путь домой» появилась плашка «fake». Ранее в Кремле призвали региональных чиновников не допустить выхода протеста на улицы, использовав против недовольных всевозможные силовые и психологические инструменты – от пустых обещаний до угроз.

В общем, хороших новостей для родных угнанных воевать за интересы Путина особо нет. Как нет их и для остальных граждан, подпадающих под параметры мобилизации. Как рассказали Bloomberg осведомленные источники в Москве, Путин рассматривает два варианта дальнейших действий в Украине. Первый – дальнейшее истощение ресурсов соседней страны и ее союзников. Второй – начало нового мощного наступления. Если президент попытается предпринять массированную атаку на украинские позиции, то, вероятнее всего, это произойдет весной 2024 года, а для подобных действий Кремлю придется провести новую масштабную мобилизацию. Учитывая, что указ Путина о мобилизации не отменен и продолжает действовать, то власти могут приступить к угону россиян на фронт в любую минуту. Единственное, в чем сходятся аналитики, – вероятность того, что нацлидер решится на мобилизацию до президентских выборов в марте, крайне мала. Зато сразу после его руки будут полностью развязаны.

От россиян требуется платить

Тем временем социально-экономическая ситуация в стране по-прежнему не радует население и явно не располагает к его ускоренному воспроизводству. Так, согласно официальным данным, инфляция в РФ с 21 по 27 ноября ускорилась до 0,33% с 0,20% неделей ранее. Из-за этого годовая инфляция превысила верхнюю границу прогноза Центробанка на 2023 год (7–7,5%) и составила 7,53%. Хит-парад роста цен в России возглавили бананы, рекордно подорожавшие с 2000 года из-за девальвации рубля. В октябре нынешнего года 1 кг бананов стоил в рознице 143,4 рубля – на 47% больше, чем в октябре 2022-го. Предыдущий раз этот фрукт рекордно дорожал в октябре 2015 года, когда его цена выросла на 35,2% год к году до 69,8 рублей за 1 кг.

Несмотря на то, что бананы уступили в «турнирной таблице» роста цен апельсинам (подорожали на 80% год к году до 209 рублей за 1 кг) и винограду (на 48% до 222 рублей за 1 кг), именно они стали своего рода символом накрывшей путинскую Россию инфляции и оторванности российских властей от реальности. «Владимир Путин планирует на поколения вперед. А кто тогда займется ценами на бананы?» – иронично отметил редактор «Коммерсантъ FM» Иван Якунин.

И ведь дорожают в России не только фрукты, а буквально все. Например, за год автомобили в РФ взлетели в цене почти в 1,5 раза, а к Новому году россиянам посоветовали приготовиться к росту стоимости говядины на 7%-10%. Дошло до того, что резким подорожанием в стране дров – между прочим самой богатой газом, но в значительной степени негазифицированной – пришлось заниматься генпрокурору Игорю Краснову, который приказал «незамедлительно проверить» появившуюся в СМИ информацию.

Хотя, возможно, генпрокурору стоило бы провести проверку, как, например, так вышло, что в столь успешной и благополучной стране количество россиян, просрочивших кредиты и займы на срок 90 дней и более и, соответственно, приблизившихся в банкротству, достигло в ноябре 2023 года почти 10 млн человек. За год число таких заемщиков выросло на 11% и, по оценке аналитиков, будет лишь расти.

Впрочем, если власти не волнует растущее число жертв на развязанной ими войне, то будет ли их беспокоить расползающаяся нищета?