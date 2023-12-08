Россияне и война: Путина подводят яйца

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Власти РФ продолжают работать над тем, чтобы воспитать из россиян «истинных патриотов». Особенно режим президента Владимира Путина озабочен жизненными ориентирами молодежи и детей, а потому продолжает штамповать инициативы, как бы поубедительнее приучить подрастающие поколения к «традиционным ценностям» – от борща до войны. Соответствующие законы принимаются успешно, однако, судя по опросам, российские юноши и девушки как-то иначе смотрят на свое будущее, нежели стареющая элита РФ. Впрочем, ее это вряд ли хоть в чем-то остановит, а потому в ближайшее время Путин намерен выдвинуться на пятый президентский срок. При этом социально-экономические показатели с приближением торжественного момента предательски проседают: то яйца окажутся дороже, чем в США, то рубль начнет сдавать позиции в противостоянии с «вражеским» долларом. И хотя, конечно, дело неприятное, действующему и, видимо, будущему президенту России это не мешает на всю страну хвалиться экономическим процветанием.

Переборщили с патриотизмом

Буквально в сентябре Путин уверял общественность, что на войну против Украины граждане РФ идут из «патриотических соображений», однако в очередной раз выяснилось, что у российского «патриотизма» есть вполне конкретный прейскурант. С одной стороны, на фронт людей завлекают высокой по меркам страны зарплатой, которая без вторжения в Украину для многих осталась бы, возможно, несбыточной мечтой. С другой – для тех, кто вдохновился деньгами, появилась возможность преисполняться любовью к Родине подальше от зоны боевых действий или хотя бы от наиболее горячих точек. Естественно, не бесплатно. Как рассказала «Новая газета Европа», командование российских частей предоставляет солдатам возможность купить отпуск, «ранение» и даже перевод на другие участки фронта, чтобы не участвовать в штурмах украинских позиций.

«Контузия» с госпитализацией стоит от $10 тыс. до $50 тыс., отпуск – $5-10 тыс., а перевод в более безопасное место или ротация – $500 – $3 тыс. Учитывая, что за ранение в бою солдату причитается государственная выплата в 3 млн рублей, то выходит вполне прибыльная бизнес-схема, благодаря которой в наибольшем плюсе оказываются, конечно, офицеры. «Чем выше генерал, тем выше взятка», – процитировало издание одного из военнослужащих.

Другим индикатором переизбытка патриотических чувств могут послужить участившиеся случаи бегства с фронта и просьб военных помочь им с дезертирством. Как рассказали в проекте «Идите лесом», который поддерживает бегущих из армии россиян, с апреля по август волонтеры получили 305 запросов о помощи от российских бойцов, тогда как с начала сентября их число взлетело до 577. Рост случаев дезертирства фиксируют и другие правозащитные организации, объясняя тенденцию отчаянием среди мобилизованных и военных. По их словам, ни у кого не остается иллюзий, что у кого бы то ни было появится возможность вернуться живым и здоровым с фронта до окончания развязанной Путиным войны.

Другими словами, умирать за амбиции президента готовы далеко не все. Власти публично признавать проблему не хотят, но нехваткой у граждан слепого чувства долга обеспокоены. Видимо, с глубокими думами о будущем, кремлевские чиновники решили, что пришло время ковать истинных сынов Отечества не со школьной скамьи, чем они уже занимаются с начала войны, а с детского сада. Министр просвещения Сергей Кравцов во время совещания с Путиным предложил запустить в дошкольных учреждениях патриотическое движение «Орлята России». По его словам, в стране уже насчитывается 2,5 млн «орлят» – младшеклассников (из 7,7 млн учащихся младших классов). Однако, сославшись на экспертов, министр заявил, что «мероприятия по типу “Орлят” нужно реализовывать в детских садах».

«Вы правы, безусловно, воспитание начинается даже не только в детском саду, даже раньше — наверное, при рождении ребенка уже начинается воспитание», – горячо поддержал чиновника известный эксперт в вопросах детства и материнства президент РФ.

Проблема в том, что, как отметил историк Лев Лурье в беседе с «Агентством», в столь раннем возрасте в патриотические движения не принимали даже в СССР. Педагоги бьют тревогу: согласно исследованиям, если обрушить на ребенка жесткую госпропаганду в возрасте 5-7 лет, вбитые в голову убеждения могут остаться с человеком на всю жизнь. Страшно представить, какое травмированное войной и ненавистью к окружающему миру может вырасти в России поколение. По мнению экспертов, «в этом состоит самое главное преступление того, что сейчас делается».

Для школьников власти также придумывают новые «точки роста» на их пути служению Отечеству. Так, Госдума приняла закон, запрещающий использование мобильных телефонов во время уроков за исключением случаев угрозы жизни или здоровью учеников или сотрудников школ. По мнению депутатов, это «позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся». А еще это, наверное, позволит минимизировать фиксацию неадекватного поведения особенно пылающих чувствами к Родине учителей, готовых за Отечество унижать детей. Или, например, убережет общественность от неприятных видеодоказательств, когда наемники в балаклавах приходят в школы вербовать подростков на войну.

Этим же законом Госдума вернула в обязательную часть образовательной программы предмет «Труд (технология)». Причем спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин весьма своеобразно объяснил необходимость подобных уроков, фактически доведя до абсурда дискурс властей о «традиционных ценностях». По мнению Володина, на уроках труда девочек необходимо учить «варить борщ и заботиться о будущих мужьях», а мальчиков – «держать молоток» и осваивать «какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся». Может показаться, что мальчикам в какой-то степени повезло – кому в современном мире может повредить освоение «новых технологий»? Вот только управление боевыми беспилотниками – это ведь тоже вполне современная технология. Так что борщ, дети и война – похоже, становятся чуть ли не своеобразной триадой воспитания «патриотической» молодежи государства российского.

Усилия Кремля, правда, пока не дают должного эффекта. Как выяснилось из опроса Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и ВШЭ, подавляющее большинство россиян в возрасте 14-35 лет не назвали в качестве главных идей построения успешной стратегии развития РФ пресловутые «традиционные ценности». Так, 33,8% респондентов сочли, что залог будущего кроется в социальной справедливости, а чтобы ее достичь необходимо искоренить коррупцию (33,2%) и соблюдать конституционные права человека (32,7%). За укрепление военного могущества выступают 17,7% молодых граждан, а за «возрождение национальных ценностей и традиций» – всего 11,2%.

В вопросах геополитической роли РФ 47,3% молодых респондентов посчитали важнейшим пунктом превращение страны в одно из «наиболее экономически развитых и политически влиятельных» государств мира. Еще 30,9% уверены, что России «не стоит стремиться к глобальным целям». Вернуть РФ статус «супердержавы, как во времена СССР» мечтают лишь 13,3% молодежи, а видеть страну лидером на постсоветском пространстве хотят и того меньше – 8,5%.

Выявил опрос и неготовность у молодежи идти на жертвы «ради укрепления мощи России и ее суверенитета». Оплачивать «суверенитет» повышением налогов не хотят 87%, а заморозкой зарплат и пенсий – 86%. Для 69% неприемлемыми оказались ограничения на свободное использование интернета, 55% – не готовы отказаться от товаров западного производства, а 52% не хотят лишаться банковских карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

У страны вопросы

Между тем предлагать народу обновление власти, судя по всему, не планируют. Совет Федерации 7 декабря единогласно принял решение назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года. И хотя Путин еще не выдвинул свою кандидатуру, мало кто сомневается, что весной гражданам приложат переизбрать на пятый срок именно 71-летнего лидера, у которого после этого окажутся в распоряжении еще шесть лет на уничтожение российского будущего. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, выборы будут «историческими» и определят «вектор нашего развития в крутое время тектонических изменений для всего человечества». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что голосование пройдет в течение трех дней – 15,16 и 17 марта, и впервые в истории современной России состоится «в такой токсичной геополитической атмосфере». Матвиенко также призвала россиян «отдать голос за победу», а потому вряд ли остаются сомнения, будет ли в выборах участвовать Путин.

При этом Кремль явно ждет подходящего момента для громкого анонса и призывает «набраться терпения». Не исключено, что один из сценариев – объявление о грандиозных планах 14 декабря во время «прямой линии» с президентом, совмещенной с пресс-конференцией. Правда, подходит страна к этой дате не в самом хорошем экономическом и психологическом состоянии. По данным опроса «Левада-центра», у россиян к Путину накопилось много вопросов, и чаще всего население хотело бы расспросить нацлидера о войне против Украины.

Так, 21% респондентов собираются задать президенту следующие вопросы: «Когда будет мир? Когда закончится СВО? Когда победим? Что делают, чтобы закончить эту операцию? Когда закончится мобилизация?» На втором месте с большим отставанием – по 8% каждая – две группы вопросов: причины тяжелой жизни пенсионеров, а также недоступности жилья, дорогой медицины и «когда будут делать для людей». Еще 7% хотели бы узнать о том, «когда будут нормальные зарплаты» и «когда поднимется уровень жизни». О том, «когда уйдет с поста президента» и «как дальше жить», Путина подумывают спросить 6%. А вот «пожелать здоровья, терпения, долголетия» и сообщить президенту, что он «молодец», хотят лишь 4% граждан.

Такой набор не должен удивлять, поскольку общая обстановка в стране ухудшается, а жизнь россиян легче не становится. Причем проблемы у Кремля, похоже, по всем социально-экономическим фронтам. Например, власти с лета боролись с девальвацией рубля, обесценивавшимся до 100 за доллар, а к моменту, когда Путину вроде как пришло время баллотироваться, национальная валюта предательски вновь начала терять с трудом завоеванные позиции. Впервые с 7 ноября стоимость одного евро 5 декабря превысила 99 рублей, а курс доллара поднялся до 91,45 рублей. К 7 декабря ситуация не исправилась, и «американец» торговался выше 92 рублей – впервые с 13 ноября. Аналитики считают, что до выборов власти продолжат попытки удерживать рубль, однако сильно укрепить его не получится, а вот еще немного обесцениться у «деревянного» есть все шансы.

И, похоже, население совершенно не верит в способность Путина стабилизировать «народный показатель» благополучия. Россияне активно избавляются от рубля и «скупают наличную валюту рекордными темпами с марта 2022 года, – отмечает «Moscow Times» со ссылкой на данные Центробанка РФ. – В октябре [2023 года] население перевело в наличную валюту 95,8 млрд руб., или более $1 млрд» и в общем итоге «на руках у российских домохозяйств сейчас наличной валюты почти на $100 млрд».

Желание же россиян узнать, когда же закончится развязанная Путиным война, тоже вполне объяснимо. Во всяком случае чем дольше длятся боевые действия, тем больше свидетельств того, что обходятся они населению очень дорого. Например, власти разрешили мобильным операторам повысить цены на связь выше уровня инфляции в обмен на развитие технологий и строительство инфраструктуры на оккупированных территориях Украины. Кроме того, жители Центральной России и Урала благодаря «заботливому» решению Кремля еще и заплатят за электроэнергию в аннексированных регионах.

Наконец, на фоне войны и санкций в стране обнаружилась проблема с куриными яйцами. Цены в России на яйца подскочили до уровня США, где 12 штук в сети магазинов Lidl стоят в среднем $1,35, а в РФ – за десяток – в федеральной сети «Пятерочка» примерно $1,25. В оккупированном Крыму в магазинах даже начали выставлять поштучную цену на яйца, чтобы поменьше пугать потребителей. Поштучная продажа яиц была замечена также как минимум в Оренбурге и Новосибирске.

О том, к какому «процветанию» привел Россию Путин, красноречиво говорят и другие показатели. Так, доходы российских компаний с января по июнь 2023 года составили 342,2 трлн рублей, обвалившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (694 трлн рублей). При этом выручка крупнейших экспортеров нефти и газа упала на 41%, а для обхода западных санкций против российской нефти РФ пришлось потратить около $11 млрд в 2023 году, что сопоставимо с месячным доходом страны от экспорта углеводородов. В конце концов, согласно исследованию портала Superjob, 85% российских компаний на второй год войны столкнулись с кадровым голодом, а по другим подсчетам такими темпами нехватка рабочей силы в РФ к 2030 году составит 2-4 млн человек.

От такого безумия кому-нибудь, возможно, захотелось бы поскорее сбежать. Но из-за войны и санкций россиянам надо быть осторожнее – все хуже в России состояние авиапарка. За неделю целых шесть самолетов российских авиалиний столкнулись с поломкой во время полета: то система управления системой стабилизации откажет, то двигатель из строя выйдет.

Впрочем, все это, возможно, совсем неважно, поскольку в мире Путина дела у его «великой державы» идут просто замечательно. На форуме «Россия зовет» президент заявил, что РФ больше не «бензоколонка», а само государство российское – «крупнейшая экономика Европы».

С таким подходом к происходящему, пожалуй, и правда можно не оглядываться на яйца и тревоги граждан, а смело идти на пятый срок, ведь лучше уже наверняка не будет.