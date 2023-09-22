Россияне и война: Путин не приказал долго жить

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Тысячи россиян, выдернутых из гражданской жизни и отправленных по приказу президента РФ Владимира Путина воевать против Украины, не дожили до годовщины мобилизации. Как выяснили журналисты и исследователи, средний срок жизни призванных по повестке в сентябре 2022 года составил 4,5 месяца, для каждого пятого война закончилась быстрее чем за два месяца, а для некоторых и вовсе – за считанные дни. Новую волну мобилизации Кремль пока не объявляет, хотя к ней и готовится. Межу тем российских властей потери, кажется, не волнуют. Они больше заняты фабрикацией хороших новостей, которые можно было бы объявить очередной «победой». И в этом им, конечно, нет равных. Как рассказал Путин, доходы растут, а экономика восстановилась. Почему же тогда в России все дорожает, разрушается и пропадает с прилавков, президент традиционно умолчал.

Смерть, да смерть кругом

Чем ближе была годовщина объявленной 21 сентября 2022 года Путиным мобилизации, тем громче становились разговоры о возможной второй волне. При этом мало у кого остаются сомнения, что повторный массовый набор на фронт состоится. Весь вопрос упирается лишь в сроки. На этом фоне за неделю до «памятной» даты российским провластным СМИ из Кремля спустили «настоятельную просьбу» как можно меньше освещать слухи о второй волне. Как выяснила «Медуза», от пропагандистов потребовали не публиковать даже официальные опровержения подобных слухов и не цитировать, в том числе, главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который год назад отрицал подготовку к мобилизации, а потом стал автором наиболее милитаристских законов в истории современной России.

И в некоторой степени разговоры о новой раздаче повесток действительно удалось приглушить. Тем не менее ряд российских политиков не смогли удержаться от рассуждений и продолжили фонтанировать идеями. Так, коллега Картаполова по комитету генерал Андрей Гурулев аккурат к годовщине предложил мобилизовать «тунеядцев» – тех, кто стоит на бирже труда.

Можно, конечно, предположить, что генералу не хватило опыта, чтобы понять просьбы Кремля. Однако тема для страны была животрепещущей, и, справедливости ради, не один Гурулев баламутил воду в этом давно уже не тихом омуте. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал отправить письмо в администрацию президента и Минобороны и потребовать ротации для мобилизованных, которые «находятся там уже по 11 месяцев». По его мнению, «требуется ротация, безусловно», а воевать «свыше года без ротации – это очень тяжело». Все тот же Картаполов на это ответил, что мобилизованные «вернутся домой после завершения специальной военной операции», а ротация не предусмотрена.

И если для тех, кто до настоящего момента избежал отправки на войну, это могло бы стать хорошей новостью, то для мобилизованных в прошлом году это было печальным известием. Впрочем, многим из них об этом было узнать не суждено, поскольку тысячи россиян, отправленных воевать против Украины, не дожили даже до годовщины путинской мобилизации.

Как выяснили «Важные истории» совместно с исследовательской группой Conflict Intelligence Team, средний срок жизни российского мобилизованного составил всего 4,5 месяца – от повестки до смерти. При этом каждый пятый оказавшийся на фронте не прожил после получения бумажки из военкомата и двух месяцев, а для некоторых жизнь оборвалась и вовсе за считанные дни. Возраст погибших – от 19 до 62 лет, но в основном в диапазоне 30-45 лет.

При этом шансов вернуться до окончания войны живыми и физически не покалеченными у отправленных на фронт практически нет. Даже в тех случаях, когда для демобилизации есть повод. Например, недавно, 14 сентября, в Запорожской области погиб 42-летний Денис Слюсарев, которого мобилизовали 26 сентября 2022-го в тот момент, когда его жена Виктория была беременна третьим ребенком. Женщина добивалась возвращения мужа с фронта, а тогда еще врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков дважды с ней встречался и обещал помочь. В итоге Котюков от «Единой России» в сентябре полноценно избрался губернатором, а Слюсарев погиб на полях Украины, ни разу даже не побывав в обещанном Путиным отпуске и не увидев новорожденного ребенка.

И здесь бы властям самое время вспомнить, например, о демографической яме, в которую на третьем десятке лет правления Путина попала Россия. Страна и так бьет антирекорды по рождаемости, а в июле 2023-го – спустя девять-десять месяцев со времени мобилизации – в РФ и вовсе родилось наименьшее число детей за 78 лет, если сравнивать с аналогичным месяцем 1945 года. Но у российского нацлидера война и демография в голове все никак не пересекаются. Вместо этого Путин искренне радуется отправке на фронт сотен тысяч мужчин и восхищается их готовностью «жизнь пожертвовать в интересах своей Родины». При этом, будто убеждая самого себя, президент уверяет, что люди, в частности контрактники, идут на войну не из-за денег, а из «патриотических соображений». Хотя, учитывая ежемесячные выплаты от 204 тыс. рублей, положенные за готовность поубивать людей в соседней стране, при миллионах граждан, живущих за чертой бедности, утверждение Путина получается каким-то уж слишком неадекватным действительности.

Впрочем, возможно, об адекватности и вспоминать не стоит, особенно когда страна на полном ходу несется по рельсам милитаризации. Как выяснило издание The Moscow Times, только с января 2023 года российские школы потратили на закупку автоматов Калашникова, ручных гранат и другого военного инвентаря для проведения уроков начальной военной подготовки более 240 млн рублей. И это не считая 40 млн, израсходованных на «патриотические клубы». При этом на инвентарь для обычных предметов власти решили особо не раскошеливаться. Так, с января по сентябрь школы потратили на оборудование для химии около 64 млн рублей, для физики – примерно 11 млн, для биологии – в районе 21 млн. Потребности оснащения кабинетов информатики также обошлись в восемь раз дешевле военных запросов на ОБЖ и составили около 32 млн рублей.

Беды от победы

Между тем Путин декларирует победы не только на «патриотическом» фронте, но и в остальных сферах социально-экономической жизни России. Так, на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, при составлении которого правительство столкнулось с масштабными трудностями, президент громогласно объявил экономическую победу страны вопреки козням «недругов».

«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», – рассказал своим чиновникам Путин. По его словам, ситуация «по ряду ключевых показателей значительно лучше прежних оценок», ВВП вот-вот вырастет на 2,8%, потребительский спрос повышается благодаря «хорошей динамике», «уверенно прибавляет промышленность», а инвестиции в основной капитал только и делают, что растут, как и ненефтегазовые доходы казны.

Единственное, что, похоже, все-таки не устроило Путина, это продолжающийся несколько месяцев крах рубля. На удивление честно, президент связал с девальвацией и нарастающую инфляцию. Для устранения этого недоразумения, подпортившего нацлидеру благостную картинку, Путин приказал правительству и Центробанку «сработать профессионально и, что важно, согласованно» и выяснить, почему упал рубль. «Не откладывая, принимать соответствующий решения», – потребовал президент.

На вопрос «почему» правдивого ответа, который бы сводился к развязанной Путиным войне и последовавших за этим санкций, общественность, конечно, не получила, однако экстренные меры были разработаны. Так, правительство ввело вывозные пошлины на ряд экспортных товаров – с 1 октября и до конца на основную ненефтегазовую продукцию – металлы, уголь, удобрение и другие позиции. В постановлении за подписью премьера Михаила Мишустина говорится, что решение обложить экспортеров пошлиной в размере от 4% до 10% в зависимости от категории товара при курсе доллара 80 рублей и выше вызвано желанием поддержки «рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления», а также с целью «защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен».

Правда, экономисты принятым мерам удивились и пришли к выводу, что они могут оказать прямо противоположный эффект – еще сильнее уронить рубль и взвинтить инфляцию. По их мнению, помочь рублю может, напротив, повышение экспорта, а разработанное по приказу Путина решение лишь ударит по поставкам товаров за границу. Кроме того, это может вызвать желание производителей повысить цены внутри РФ, раз нельзя заработать на экспорте, что, в свою очередь, нивелирует усилия Центробанка, недавно вновь решившегося на повышение ключевой ставки в попытке снизить спрос на внутреннем рынке и замедлить инфляцию.

Между тем останавливать рост цен на бензин и дизель правительство также решило запретительными мерами. Так, 21 сентября Мишустин подписал постановление, запрещающее российским компаниям экспортировать топливо, чтобы снизить стоимость подорожавших на десятки процентов нефтепродуктов. Исключение коснется только бензина и дизеля, поставляемого в страны ЕАЭС. При этом эксперты и даже профильные чиновники не уверены в правильности такого шага, ведь запрет на прибыльный экспорт может ударить по нефтеперерабатывающим заводам, и к тому же не факт, что они захотят реализовывать товар исключительно на внутреннем рынке, да еще и себе в убыток, не говоря уже о желании инвестировать.

Но делать было нечего – принять срочные меры по этой проблеме также недавно требовал Путин.

Разгадка несоответствия действий Кремля заявленным целям может быть проста: как сказал один информированный источник, настоящей целью реализуемых мер является не помощь населению, а сбор властями дополнительных средств для финансирования войны. По данным источника, инициатива о введении мер принадлежала Минфину, которому для балансировки бюджета нужно дополнительно раздобыть 500-700 млрд руб.

Хотя можно было бы просто попробовать остановить войну – ведь без этого исправить ситуацию, похоже, не удастся. По мнению экономистов, поведение рубля демонстрирует особенности трансформации экономики, для которой у российских властей не осталось хороших решений.

В целом социально-экономическая ситуация в РФ продолжает деградировать. Операторы связи повышают тарифы, уже несколько раз увеличивая их стоимость годом ранее. Растут цены на автомобили. И, наконец, дорого в период войны стали обходиться россиянам развлечения.

Если же кому-то требуются не зрелища, а, например, лекарства, то тут ситуация все больше приобретает очертания катастрофы. Из аптек исчезают популярные антидепрессанты и средства для лечения артериальной гипертензии, а больницы лишаются систем непрерывного мониторинга глюкозы, необходимых для пациентов с диабетом. Что, впрочем, не мешает главе Минздрава Михаилу Мурашко вместо BMW за 10 млн рублей прикупить служебный суперпремиальный автомобиль российского производства – как у Путина – Aurus Senat за 36 млн рублей.

Неизвестно, есть ли какая-то с этим связь, но, последний опрос социологов из Russian Field показал: 68% россиян внезапно пришли к выводу, что не хотят поддерживать кандидата в президенты старше 70 лет. А исследование Open Society выявило 65% граждан РФ, которые предпочли бы жить в демократическом государстве. Кроме того, 62% респондентов признались, что права человек отражают ценности, в которые они верят, а 45% поставили гражданские и политические права выше экономических.

И в этой ситуации 70-летний Путин, за четверть века правления приведший Россию к диктатуре и не верящий в демократическую сменяемость власти, по идее не может им предложить ничего хорошего. Однако, если россияне вдруг решат сбежать от хаоса и деградации, то стоит помнить, что за 2023 год в РФ произошло рекордное количество авиапроисшествий с самолетами отечественных перевозчиков. Число случаев поломки двигателей, шасси, тормозов и т.д. с января по август нынешнего года выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичными периодами за предыдущие пять лет.