Россияне и война: Путин рубль уронил

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российский рубль вернулся в режим неконтролируемого падения. После нескольких отскоков от психологической планки в 100 рублей за доллар нацвалюта снова начала резко девальвироваться. Виной тому – предпринятые правительством РФ попытки обуздать инфляцию, а также громогласные заявление президента Владимира Путина о крепкой экономике России. Между тем у хозяина Кремля и правда все хорошо – расходы на его содержание повышаются, денег на войну против Украины финансовые власти обещали раздобыть с излишком, а сам он готовится к торжественному выдвижению на запланированные в марте 2024 года выборы. При этом особых поводов для радости, если, конечно, выйти за пределы выдуманного в кремлевских кабинетах идеального мира, все меньше и меньше. Цены растут, рождаемость падает, а проведенная несколько лет назад пенсионная реформа оказалась провалена из-за аннексии украинских регионов.

Удар на рубль

Народный показатель стабильности – курс доллара – на прошедшей неделе снова показал себя не с лучшей стороны. Запущенная еще летом резкая девальвация рубля, казалось, была приостановлена экстренными мерами правительства и Центробанка, однако на этой неделе российская валюта упала до 101,5 рубля за доллар.

Среди причин возобновившегося падения эксперты прежде всего назвали введенный недавно Кабмином запрет на экспорт нефтепродуктов. Пытаясь остановить бурный рост цен на бензин и дизель, который взволновал даже Путина, увидевшего в нем опасность народного недовольства, чиновники фактически перекрыли нефтяным компаниям один из стабильных источников дохода и обрубили валютные поступления в страну, которые при дисбалансе российского внешнеторгового оборота и так давно пребывали в дефиците.

Абсурду ситуации добавлял тот факт, что запрет на экспорт нефтепродуктов сперва, как и задумывалось, привел к падению биржевых цен на топливо, однако затем они снова начали расти. Учитывая, что стоимость бензина и дизеля на АЗС – это связанная с биржевыми ценами, но нелинейная история, эффекта на главную цель – удешевить топливо для народа – запретительные шаги правительства почти не произвели. В итоге в Кабмине и вовсе задумали смягчение своих же рестрикций, поскольку, ко всему прочему, еще и обнаружились переполненные хранилища нефтепродуктов у ряда компаний.

Анализируя происходящее, специалисты традиционно принялись гадать, что же будет дальше с рублем: укрепится ли одна из слабейших валют мира или упадет еще сильнее?

Спор оптимистов и пессимистов в пользу последних рассудил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «чрезмерное внимание к курсу доллара – оно, возможно, эмоциональное», а фиксация на стоимости американской валюты – «рудимент прошлого». «Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», – дал совет россиянам голос Путина и заверил, что у Кремля ситуация на валютном рынке совсем не вызывает беспокойства.

Впрочем, пока финансовой мудростью делился Песков, ситуация была тяжелая, но все же небезнадежная – во всяком случае измученный войной и санкциями российский рубль как мог сопротивлялся обстоятельствам. Когда же заговорил лично Путин, обстановка резко ухудшилась. Выступая на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент назвал экономику РФ «стабильной и устойчивой», заявил о «преодолении всех проблем», возникших после введения санкции, и объявил о «следующем этапе развития – на новой базе, что чрезвычайно важно». По его мнению, у России «здоровая экономика», а вот у большинства стран Запада «стагнирующая». Впрочем, Западу в речи Путина досталось сполна по всем параметрам. И пока он говорил, экс-президент, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже не смолчал, завив о «выдыхающемся Западе» и отсутствии нужды у Москвы в переговорах по Украине.

Именно после выступлений «тандема» российскому рублю совсем стало плохо: он перешел рубеж в 100 за доллар и остался там, хотя в предыдущие разы быстро откатывался ниже этой планки.

Устойчивая неустойчивость

Между тем Центробанк неоднократно предупреждал, что главный риск падающего рубля – растущая в стране инфляция. И, как подсчитало «Агентство», несмотря на все рассказы Путина об устойчивости и стабильности, ситуация с ростом цен в России намечается катастрофическая. Так, по версии Росстата, инфляция с начала года составила всего 4,32%, однако в реальности стоимость ряда важных товаров и услуг взлетела на десятки процентов. Например, сахар подорожал на 19%, мясо кур – на 18%, а баранина – на 12%. Рост цен на некоторые лекарства оказались выше официальной инфляции в три-шесть раз. Лидером среди препаратов стал противоотечный фуросемид, подорожав на 23%, также на 15% и 16% выросла стоимость аспирина и «Но-шпы», соответственно. Дорогой спокойствию Путина бензин стал затратнее для россиян на 8%, а газовое моторное топливо – на все 30%. Гостиницы, дома, отдыха и санатории взлетели в цене на 14–17%, а внутрироссийские авиаперелеты – на 10%.

И пока россияне довольствуются растущими ценами, правительство продолжает выискивать деньги на войну и Путина. Так, из записки к закону о бюджете, где треть расходов забронирована за военными, выяснилось, что ради геополитических планов президента Кабмин решил, например, пожертвовать развитием медицины. В 2024 году траты по нацпроекту «Здравоохранение» будут урезаны на 10% до 289,9 млрд рублей. Причем, под секвестр попадут почти все статьи расходов по нацпроекту, обещанные Путиным еще в 2018 году во время предвыборной кампании. Самыми ненужной в Кабмине, видимо, сочли борьбу с онкологией и модернизацию поликлиник – от них отщипнут 25,5 млрд рублей. На 14% сократятся расходы на «модернизацию первичного звена здравоохранения» по сравнению с 2023 годом, а на развитие детского здравоохранения решили сэкономить в два раза, оставив на эти цели 10,2 млрд рублей. Программу поддержки производства лекарств с 2024 года и вовсе решили лишить госфинансирования.

Зато расходы на содержание самого Путина в ближайшие три года, напротив, увеличатся на 20% и обойдутся российским налогоплательщикам в 74,7 млрд рублей. Так, на «функционирование» главы государства в 2024 году казна потратит на 4,66 млрд рублей больше, в 2025-м – еще на 4,055 млрд – и в 2026-м – еще на 4,087 млрд. Как отметила The Moscow Times, на обеспечение одного лишь президента Россия потратит больше, чем, например, годовой бюджет Ивановской области (73,3 млрд).

Депутаты Госдумы также влетят населению в копеечку. По расчетам Telegram-канала «Можем объяснить», если в 2022 году среднемесячная зарплата «самых бедных» депутатов составляла 500 тыс. рублей в месяц, то, согласно проекту трехлетнего бюджета, к 2026 году она вырастет до 645 тыс. рублей. Если же верить Росстату, в нынешнем году средняя зарплата россиян должна составить 69 тыс., а, исходя из прогнозов Минфина, к 2026-му достигнуть 75 тыс. рублей. Таким образом, через три года депутаты Госдумы будут получать в 8,6 раз больше, чем граждане в среднем, а их доходы будут расти вдвое быстрее. И это еще надо учитывать, что реальные зарплаты десятков миллионов в РФ значительно ниже официальных усредненных показателей, а депутаты, как правило, значительно богаче официальных зарплат.

Кстати, как сообщил «Коммерсантъ», Кремль уже запланировал неформальное начала предвыборной кампании Путина на ноябрь, приурочив его к открытию международного форума «Россия» на ВДНХ, который проводится «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики». И, как подсчитало «Агентство», проанализировав данные сайта госзакупок и Президентского фонда культурных инициатив, это мероприятие, на котором президент должен возвестить россиянам «благую весть», обойдется стране еще в 1,8 млрд рублей.

При этом, как следует из материалов к проекту бюджета Социального фонда России (СФР), несмотря на все попытки – или, точнее, призывы – Кремля переломить негативную тенденцию, правительство, кажется, смирилось с надвигающейся демографической катастрофой. Во всяком случае, по прогнозу СФР, в 2023 году в стране родится 1,245 млн детей, что станет минимумом с 1999 года. В 2024-м на свет появится еще меньше малышей – до 1,172 млн, и это станет минимумом уже с начала 1990-х годов. В 2025-м, по прогнозу, родятся 1,153 млн человек, а в 2026-м – 1,143 млн человек. Как отметил известный демограф Алексей Ракша, это минимум с рубежа XVIII–XIX веков.

При этом, как следует из тех же данных СФР, в 2023-м и 2024-м годах резко вырастет число пенсионеров в России – на 1,698 млн человек – и вернется на уровень 2019 года, когда в Кремле решили провести реформу и подняли возраст выхода на пенсию. Как отметила The Moscow Times, причина – в аннексии четырех областей Украины, не считая Крыма, которые фактически перечеркнули все «достижения» нашумевшей пенсионной реформы. А значит обещания Путина увеличить благосостояние пенсионеров за счет расширения числа работающих граждан снова, как и многое за почти 25 лет у власти им сказанное, окажутся пустыми словами.

Конечно, такая тенденция ничего хорошего не несет ни экономике, ни рынку труда, ни будущему России. Однако это не мешает правительству планировать 36,6 трлн расходов федерального бюджета в 2024 году, огромная доля которых уйдет на войну. При этом доходы, по плану Минфина, составят 35 трлн рублей. Как отмечают аналитики, «к этой цифре есть вопросы хотя бы потому, что она на треть превышает показатели 2023 года».

Хотя, вероятно, Кабмин действительно рассчитывает на доходы от энергоресурсов, а также сокращает расходы на «ненужные» статьи, такие как медицина и образование, чиновники все-таки, видимо, допускают, что этого может не хватить. А потому планируют подстраховаться и, как всегда, поискать дополнительные деньги по карманам граждан. Так, из записки к федеральному бюджету следует, что в 2024–2026 годах в казну планируют собрать рекордные 440 млрд рублей штрафов с населения и бизнеса.

С особым усердием будут выбивать из населения долги. Так, в проекте поправок в закон об органах принудительного исполнения Минюст предложил разрешить всем сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) применять против должников физическую силу и огнестрельное оружие. Раньше такая привилегия была только у отдельных сотрудников ФССП, прошедших спецподготовку.

Учитывая, Россия тратит на войну против Украины свыше 30 млрд рублей в день, такая прыть выбить из россиян всё, что только осталось, конечно, объяснима. Не зря же министр финансов Антон Силуанов, комментируя проект федерального бюджета, заявил: «Всё для фронта, всё для победы». Вот только для победы над чем, он до сих пор не уточнил. Судя по происходящему, над здравым смыслом.