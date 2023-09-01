Россияне и война: Путин – воюет, дети – работают

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Продолжение развязанной президентом Владимиром Путиным войны с Украиной все дороже обходится россиянам и государству. В осенний сезон страна входит с перспективой скачка инфляции, дальнейшей девальвацией рубля, нехваткой денег даже на военные нужды, проваленной цифровизацией военкоматов и острым кадровым голодом на рынке труда. Для решения последней проблемы Кремль решил пойти на крайние меры и помочь экономике, использовав детский труд. Между тем российский лидер погряз в страхах за свое политическое будущее и требует устранить малейшие угрозы его режиму в преддверии президентских выборов в марте 2024 года, пока боевые действия все отчетливее дают о себе знать уже на территории России.

Войной обязанные

Отголоски на территории России войны в Украине давно начали превращаться в рутину – будь то налеты беспилотников на европейскую часть страны или проникновение диверсионных групп. Другое дело, что с каждым разом они звучат все громче, а неспособность Вооруженных сил РФ купировать угрозы, не существовавшие до решения Путина 24 февраля 2022 года вторгнуться к соседу, становится все очевиднее. В ночь с 29 на 30 августа по России был нанесен самый разрушительный удар дронами с начала полномасштабных боевых действий. Сильнее всего досталось Пскову, где, по неофициальным данным, более 10 БПЛА был атакован аэропорт, использующийся как для гражданских судов, так и в качестве военной авиабазы.

В результате налета, по различным данным, были уничтожены или повреждены от четырех до шести военно-транспортных самолета Ил-76, обслуживавшие 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ, по сообщениям, причастную к резне в Буче весной 2022 года. О бессилии ВС РФ перед подобными атаками лишний раз говорит и тот факт, что Псков расположен в примерно 700 км от границы с Украиной – и так глубоко в Россию дроны еще не забирались.

А ведь самолеты, каждый стоимостью до 5 млрд рублей, наверняка должны были охранять особо тщательно, учитывая проблемы российского бюджета и без того заметно прохудившегося из-за войны. К тому же страна, кажется, испытывает и нехватку военной техники, из-за чего, по данным британской разведки, Москва, вероятно, решила отменить очередные крупные учения «Запад-2023». Последний раз РФ проводила масштабные маневры с 1 по 7 сентября 2022 года – «Восток-2022». Тогда власти задействовали в них 50 тыс. военнослужащих и столкнулись с критикой, поскольку вскоре после этого украинской армии удалось успешное контрнаступление в Харьковской области, а Кремль был вынужден объявить мобилизацию.

В ночь с 29 на 30 августа беспилотники также атаковали военные и государственные объекты в Брянской, Орловской, Московской, Рязанской и Калужской областях. О прилете дронов сообщили и в оккупированном Крыму. Атака настолько впечатлила российских «патриотов», что пропагандисты призвали Кремль ответить ядерным ударом, в том числе «стереть с лица земли» страны Балтии.

Правда, не справляются российские военные не только с проникновением недружественных объектов по воздуху, но и по земле. Так, 30 августа в Брянскую область зашла диверсионная группа, из-за чего боестолкновения приключились примерно в 60-70 километрах от границы с Украиной. По подсчетам издания «Агентство», речь может идти об одном из самых дальних рейдов украинских диверсантов вглубь РФ.

Этим беды российской армии не ограничиваются. К осени Путин ставил российским военкоматам задачу цифровизировать учет военнообязанных, но, как выяснило издание «Верстка», комиссариаты с ней не справились и по-прежнему работают с данными призывников «бумажным способом». Причем проблема, судя по всему, комплексная – от межведомственной борьбы между Минобороны и Минцифры до неработающих компьютеров и программного обеспечения.

Несмотря на очевидные трудности в военном деле, Кремль и не думает сворачивать пропаганду войны. На днях были опубликованы образцы экзаменационных заданий для учащихся девятых (ОГЭ) и одиннадцатых классов (ЕГЭ), в которых появились вопросы, связанные с агрессией РФ против Украины. Кроме того, например, в ЕГЭ по истории школьникам придется продемонстрировать понимание причин и последствий распада СССР, «возрождения России как мировой державы», «воссоединения» Крыма с РФ, а также «специальной военной операции». Из экзамена же по обществознанию для 11-х классов убрали такие темы, как «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная служба». Зато девятиклассникам дадут задания, в которых упоминаются «жители страны Z» и «государство Z».

В целом же с 1 сентября 2023 года все российские школы перейдут на одинаковые и обязательные к исполнению образовательные программы. Учиться придется по новым учебникам, где, например, утверждается, что русский язык необходим для «осознания и проявления общероссийской гражданственности», а обществознание – для воспитания «гордости за достижения страны».

В таких условиях, конечно, не стоит и удивляться, что рассказывать о «целях и героях» войны с Украиной, а также показывать детям оружие начали уже в обычных дворах жилых домов.

Дорогая страна

Между тем, несмотря на ничем не подкрепленные заявления Путина и правительства об отличной или хотя бы контролируемой ситуации в экономике, бремя войны и веденных из-за нее санкций все сильнее давит на благосостояние граждан.

Девальвация национальной валюты, которую, несмотря на экстренные меры правительства, удалось лишь замедлить, отразилась на многих сферах. Проведенный по просьбе Forbes опрос сервиса «Актион Управление» показал, что более 81,1% российских компаний пострадали от краха рубля. Бороться с бедой предприниматели намерены различными способами. Многие (42,5%) решили сократить расходы, что часто ведет к увольнениям. Но многие отреагировали повышением стоимости своих товаров и услуг: 44,6% фирм уже повысили цены, а многие остальные панируют это сделать: половина опрошенных фирм на 5%-10%, треть – на 20%-30%, около 5% – более чем на 30%. Это неизбежно ударит по карманам практически всех россиян.

Многие уже ощутили очередной скачок цен. Например, выяснилось, что 84% родителей ищут способы сэкономить на подготовке детей к новому учебному году – тому, где им полноценно предстоит окунуться в навязанную государством милитаризацию. А 8% даже, согласно данным исследований, вынуждены прибегать в рассрочке, 7% – пользоваться сервисами оплаты частями. Не говоря уже о полноценных кредитах на подготовку ребенка к школе – в долг у банков хотя бы раз приходилось брать 36% россиян. Примечательно, что 75% россиян заметили рост школьных трат за последний год. По данным ВЦИОМ, расходы россиян на подготовку детей к новому учебному году выросли на 30%. Если в 2022-м такое предприятие в среднем обошлось бы в 33 225 рублей, то в 2023-м – уже 43 029 рублей.

Впрочем, это лишь одна из сфер, где россиянам приходится доплачивать из собственного кошелька за стремление их президента и правительства оторвать куски территории от соседнего государств. Так, в сентябре ожидается резкий рост цен на автомобили – от 10% до 30%, стоимость самых востребованных из которых и так с начала войны взлетела почти на треть.

Если кому-то все-таки удастся найти миллион-другой, чтобы купить, скорее всего, китайский или российский автомобиль, то сразу же стоит задуматься о тратах на бензин. Ведь стоимость популярного АИ-95 в последнюю неделю семь дней подряд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже била исторический рекорд, превысив 74 тыс. рублей за тонну. Это, естественно, отражается и на росте цен на бензин в рознице. Это, вероятно, заставит многих граждан призадуматься, почему это происходит в одной из самых богатых нефтью стран в мире.

Хлеб в стране, где президент хвастался ожиданиями рекордного урожая зерна и обещал бесплатно поставить тонны сельхозпродукции в Африку, также до конца года подорожает минимум на 7%-10%. Произойдет это в том числе из-за выхода России из зерновой сделки, а также санкций, роста стоимости обслуживания импортного оборудования и обвала курса рубля.

Как все это бьется с официальной годовой инфляцией, которая, по данным властей, на конец августа превысила лишь 5%, правительство, естественно, не объясняет и, видимо, предлагает поверить на слово.

Война, правда, давит не только на цены, но и на рынок труда, где, по данным Института Гайдара, кадровый голод, например, в российской промышленности достиг рекорда за все время наблюдений с 1996 года. В июле на нехватку рабочих рук жаловались 42% предприятий в России. Катастрофическая ситуация складывается и в IT-секторе, где 60% компаний столкнулись с проблемами в работе инфраструктуры и бизнес-процессов 2023 году в большей степени (78%) из-за отъезда специалистов из страны на фоне войны и мобилизации. Проблемы затронули даже Министерство внутренних дел, где отток тысяч полицейских признал даже руководитель ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, в российских регионах на данный момент вакантно 90 тыс. мест, и это не считая 42 тыс., которые понадобятся МВД к 2026 году для работы на оккупированных территориях Украины.

Чтобы хоть как-то удовлетворить «кадровый голод» в экономике, Путин поручил правительству снять ограничения на труд несовершеннолетних. Кабмину и Агентству стратегических инициатив теперь придется разработать меры по «содействию занятости и стимулированию к трудоустройству» граждан в возрасте от 14 лет. Президент уверен, что наем не достигших 18 лет россиян необходимо упростить, а подростков можно привлекать, например, на «временные работы». По оценке Минпромторга, экономике не хватает 660 тыс. работников, а кадровый ресурс в стране исчерпан «и локально, и стратегически».

Однако, Путина все-таки, помимо войны, сейчас, кажется, больше занимает его политическое будущее. Как выяснило издание «Медуза», в Кремле так обеспокоены предстоящими в 2024 году президентскими выборами, что решили не регистрировать кандидатов моложе 50 лет. В администрации президента боятся, что появление в бюллетене молодых политиков может заставить граждан задуматься, что 70-летний нацлидер «уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой».

Страх перед сильным оппонентом, вероятно, стоил жизни и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, чей самолет рухнул над Тверской областью на прошлой неделе. Собеседники газеты The Moscow Times из властных кругов, пожелавшие остаться анонимными, признались: «“начальник” боялся, что Пригожин каким-то чудом всплывет на выборах». Поэтому «в военный след Украины, как и Запада» в гибели главаря наемников не верят даже в правительстве РФ.

При этом и после ликвидации Пригожина Кремль продолжает опасаться «Вагнера», тысячи членов которого прошли конфликты в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, и намерен положить конец существованию этой структуры в нынешнем виде. На этом фоне Путин даже подписал указ, обязывающий всех участников военизированных внеармейских формирований, а значит по большей части – «вагнеровцев», принести присягу перед государственным флагом и поклясться в верности «конституционному строю» РФ. Таким образом президент, видимо, надеется предотвратить вероятность повторения мятежа и верит, что присяга, данная боевиками, убережет кресло под ним в целости и сохранности.