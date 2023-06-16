Россияне и война: РФ теряет население и игнорирует причины тяжелой социально-экономической ситуации

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Россия фиксирует антирекорд по рождаемости в XXI веке и скатывается в демографическую яму. Причем, как на количестве появившихся на свет малышей скажется проведенная осенью 2022 года мобилизация, еще только предстоит узнать. Не балует хорошими новостями и экономика. Рубль снова лихорадит, в аптеках ожидают подорожания лекарств на 20%, в супермаркетах растет число краж, правительство пытается закрыть дыры в бюджете поборами с крупного бизнеса, а глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предупреждает о рисках «реставрации плановой экономики». Кремль делает вид, что для тревоги нет причин, и дает понять: война в Украине будет продолжена. Ужесточив законодательную базу на случай военного положения, власти готовятся официально сделать участие в боевых действиях «искуплением» вины за уголовные преступления.

Демография в яме

Режиму Владимира Путина всегда было свойственно убаюкивать население красивой статистикой. А с началом войны в Украине и переходом к резкой конфронтации с Западом Кремль с особой энергией принялся убеждать россиян, что всё и во всех сферах «идёт по плану». Однако один показатель, так или иначе влияющий на все процессы в государстве, оказался не под силу даже профессиональным манипуляторам. Один из инструментов путинской пропаганды – Росстат, неоднократно уличенный в подтасовках и создании благоприятной картинки, 9 июня опубликовал данные о рождаемости, смертности, браках и разводах за апрель 2023 года и поделилось суммарной статистикой с начала года.

Новые цифры вновь подтвердили, что на фоне войны в Украине демографическая ситуация в РФ стремительно ухудшается. Особенно плачевная ситуация – с рождаемостью, которая в 2022-м уже стала худшей с 2000 года. В апреле 2023 года в стране родилось всего 96,1 тыс. детей, что оказалось самым низким показателем с начала XXI века. Кроме того, в 2023-м с января по апрель родилось на 12,8 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эксперты отмечают, что столь низкие значения нельзя объяснить лишь демографическими волнами – ситуация усугубляется войной, ухудшением экономического положения и неопределенностью. Летом стоит ждать еще более драматичных показателей, поскольку пройдут девять месяцев после объявления Путиным мобилизации.

Кстати, количество заключенных в стране браков за обозначенный период также снизилось до 219,8 тыс. – почти на 8,5 тыс. меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Зато выросло число разводов – до 216,1 тыс., что на 15,3 тыс. больше годом ранее. Примечательно, что власти отчасти признают проблему. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал: «Да, действительно, демография – это то, где у нас пока не получается… Применяется целый ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока меры не дали желаемого результата». Правда, причины происходящего Песков увидел в Великой Отечественной войне и «девяностых годах, когда рушилась страна и когда рождаемость упала». Мобилизацию, иммиграционную волну и гибель молодых российских мужчин в Украине чиновник в своем комментарии проигнорировал.

Экономика в лихорадке

Конечно, демография не может не сказываться на социально-экономическом положении дел в стране. Впрочем, долгосрочные последствия этого еще только предстоит узнать. Зато другие негативные тенденции, вызванные войной и санкциями, не дают россиянам расслабиться. На этой неделе снова лихорадило национальную валюту. К среде, 14 июня, российский рубль подешевел до значений прошлого года – в ходе торгов за $1 давали 85 рублей, как 4 апреля 2022-го. За €1 – 91,5 рубля. Аналитики объясняют очередное падение реакцией на заявление ЦБ о снижении сальдо торгового баланса на $99 млрд, а также нервозностью из-за отчета Минфина, который признался, что в мае федеральный бюджет недополучил 30 млрд рублей нефтегазовых доходов. Кроме того, давят на национальную валюту и «геополитические новости» – то есть начавшееся контрнаступление украинской армии и разработка новых санкций против Москвы из-за агрессии Кремля.

Несмотря на явную тревожность ситуации, некоторые СМИ и эксперты пытаются успокоить население, обещая, например, что «максимальный уровень», до которого дойдет доллар в июне, будет 89 рублей, или вовсе прогнозируя скорую «корректировку», поскольку «серьезных причин» для роста курса нет. Тем не менее некоторые отрасли уже живо испытали на себе такие «незначительные» колебания. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, продажи путевок на фоне попытки национальной валюты нащупать очередное дно «дестабилизируются».

Иронично, что именно в этот момент – 14 июня – в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где один из тематических блоков называется, например, «Российская экономика: от адаптации к росту». Кроме того, прокремлеские СМИ отчитываются о 17 тыс. участников из 130 стран и прогнозируют подписание «многомиллиардных соглашений». О том, что участники ПМЭФ стараются не афишировать свое присутствие на форуме, а многие из приглашенных отказались приехать, в России предпочитают умалчивать – видимо, не желая рисковать тезисом о «провалившихся» попытках Запада изолировать РФ.

Зато не умалчивает о глобальных экономических рисках, возникших после вторжения в Украину, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, считающаяся представителем «либерального крыла» кремлевского режима. Пока другие спикеры рассуждали о потенциале России, Набиуллина внезапно предупредила об угрозе «реставрации плановой экономики» в РФ. По ее мнению, государство слишком глубоко пытается влезть в «структурную перестройку экономики», которая «точно не про то, чтобы совершить большой рывок по широкому кругу отраслей за счет бюджетных трат», и тем самым подавляет частную инициативу. Руководитель ЦБ уверена: излишнее государственное регулирование обернется недоступностью частных кредитов, высокой инфляцией, снижением производительности труда и угасанием конкуренции.

Наверняка ее слова без энтузиазма восприняли в Минпромторге, где раздумывают над переводом авиапрома, судостроения, фармацевтической промышленности и производства оборудования в режим плановой экономики. К советскому опыту, по словам источников РБК, ведомство вынуждает обратиться сложившаяся с начала войны ситуация, при которой «иначе просто не начать производить».

Впрочем, пока полной «коммунизации» экономики, видимо, в том числе из-за разногласий в финансовом блоке правительства, не произошло. Но Кабмину так или иначе приходится придумывать сценарии ее спасения, как и искать новые пути латания дыр в федеральном бюджете. В этом вопросе всё пока сводится к изобретению очередных налогов. С конца 2022-го правительство взялось за «мобилизацию доходов» казны и предложило бизнесу сделать разовый платеж в пользу государства на 200-250 млрд рублей. Бизнес от такой перспективы в восторг не пришел и попытался предотвратить дальнейшие «разовые» поборы встречным предложением – увеличить в 2023 году 20-процентный налог на прибыль для российских компаний на 0,5 процентных пункта. В итоге вице-премьер Андрей Белоусов представил всё так, что предприниматели будто сами попросили правительство изъять у них побольше денег, а Кабмин одобрил норму, позволяющую 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы забрать в бюджет.

Этим проблемы бизнеса разного калибра не ограничиваются. И пока с одной стороны на предпринимателей давит государство, с другой наваливаются обстоятельства. Например, в первый военный год на 20% выросло количество краж в магазинах и настолько же ожидается рост в 2023-м; Госдума готовится принять законопроект об ограничении маркетинговых бонусов для аптек, что грозит подорожанием лекарств на 20%; а рынок офисов в Москве столкнулся с серьезным кризисом из-за ухода международных компаний, которых пока не могут заместить ни российские, ни азиатские фирмы.

Немудрено, что на этом фоне многие крупные бизнесмены решили, что с них хватит: по итогам 2022 года РФ покинули 8,5 тыс. долларовых миллионеров, в результате чего страна оказалась на втором месте в мире (после Китая) по этому показателю. Могла бы оказаться и на первом, но введенные в отношении российских магнатов санкции (заморозка счетов, отмена «золотых» паспортов и пр.) заставили некоторых из них остаться дома. Ожидается, что Россия останется среди лидеров по «бегству богачей» и в 2023 году.

Война в головах

Несмотря на все признаки глубокого кризиса, Кремль явно не намерен сворачивать «специальную военную операцию» и готовится к продолжению войны. Особенно старается Госдума, успевшая внести, доработать и принять ряд свидетельствующих об этом норм. Так, депутаты во втором чтении одобрили поправки, вводящие административную ответственность за нарушение режима военного положения. Граждане в случае несоблюдения установленных Кремлем правил будут оштрафованы в размере от 500 до 1000 рублей, а должностные лица – от 1000 до 2000 рублей. Кроме того, любой россиянин может быть заключен под административный арест до 30 суток. Если же нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то оно может быть конфисковано.

Голосование парламентарием зародило подозрения, что Кремль задумал распространить военное положение не только на «новые регионы», где оно действует с осени 2022-го, но и на территорию России. Владимир Путин, по привычке, принялся всё отрицать. «В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня», – заверил президент. Однако, как подметила газета «Коммерсантъ»: «Он все-таки вставил это слово: “сегодня”». Про вероятность новой волны мобилизации Путин также заявил, что «никакой необходимости» в ней, по мнению Минобороны, «нет на сегодняшний день».

Между тем законодательные инициативы на день грядущий говорят, что отсылки к дню сегодняшнему могут оказаться неслучайными. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина внесли в Госдуму законопроект, который позволит освободить мобилизованных и контрактников от уголовного наказания за преступления «небольшой и средней тяжести». Искупление войной в Украине можно будет официально получить даже за преступления, совершенные до вступления закона в силу. И хотя норма еще не принята, шансы на ее одобрение крайне высокие, учитывая фамилии инициаторов, два из которых – фактически главные архитекторы поправок в Конституцию в 2020 году и «обнуления» Путина. К тому же завербованных из тюрем на войну наемников Путин и так периодически милует, несмотря на всю противозаконность такой практики.

Примечательно, что на индульгенцию за уголовные преступления после принятия закона смогут рассчитывать только граждане, находящиеся в распоряжении Минобороны. Наемники различных ЧВК под эту категорию не подпадают. Инициатива депутатов отчасти должна стать стимулом для «добровольческих отрядов», которые по приказу министра обороны Сергея Шойгу до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны. Руководитель самого известного «добровольческого отряда» – ЧВК «Вагнер» – Евгений Пригожин уже отказался исполнять приказ Шойгу. Не помог пока даже публичный совет Путина подчиниться и передать наемников в ведение министерства.

Так или иначе милитаризация жизни в России идет полным ходом. Российских студентов летом отправят в зону боевых действий восстанавливать инфраструктуру Мариуполя, чеченский спецназ начнет учить школьников обращаться с оружием, а Минпросвещения в следующем году для учеников 5-9 классов разработает новый учебник истории с особым разделом про «специальную военную операцию», чтобы они могли «осмысленно ознакомиться с этой темой».

Тем временем острее остальных прочувствовать развязанную Кремлем войну по-прежнему могут жители Белгородской области. Так, защищать жителей региона от диверсионных групп отправили отряды «Ахмат» главы Чечни Рамзана Кадырова. Депутат Госдумы Адам Делимханов, ставший на днях объектом российских и мировых СМИ, пообещал не только «уничтожать» диверсантов в Белгородской области, но и «освобождать украинский народ от этого ЛГБТэшного, сатанинского, фашистского режима». Спустя несколько дней жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на мародерство и беззаконие со стороны российских военных. Правда, в эти дни Гладкову, вероятно, было не до проблем земляков – он был занят продвижением своего региона на ПМЭФ и отвлекаться не мог. Примечательно, что лишь на создание стенда Белгородской области было потрачено почти вдвое больше денег, чем на субсидии белгородцам, потерявшим недвижимость в результате войны.