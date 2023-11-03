Россияне и война: сломанный денацификатор

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

В России, полтора года назад развязавшей полномасштабную агрессию против Украины с целью «денацифицировать» соседнюю страну, вскрылись серьезные проблемы с терпимостью по отношению к другим нациям. Впервые в современной РФ произошло одно из худших для провозгласившего «священную войну» с нацизмом государства – еврейский погром. Власти, правда, обвинили в случившемся Запад, однако тревожный звоночек в контексте перспектив сохранения «дружбы народов» внутри РФ прозвучал громко. В остальном же россияне продолжают сполна наслаждаться путинской стабильностью: президент хвалится экономическими успехами, пока россияне смиренно принимают навязанное им «благоденствие». При этом до все большего числа людей, кажется, доходит, что с выбранным Кремлем курсом что-то не так. Во всяком случае даже проведенные в условиях цензуры и репрессий опросы демонстрируют снижение поддержки войны в обществе.

Мелкие хулиганы

Война Израиля с движением ХАМАС – признанным террористическим США, Евросоюзом и многими другими странами, но не Россией – многим показалась выгодным Кремлю событием. Внимание мирового сообщества переключилось с Украины на Ближний Восток, а очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта затмил собой остальную международную повестку. И хотя так оно, на первый взгляд, и было, далекие от украинского фронта боевые действия вылились в серьезные проблемы для внутрироссийской стабильности. Страну, развязавшую агрессию против Украины под предлогом «денацификации», накрыла мощная волна антисемитизма.

Полыхнуло на Северном Кавказе. Так, в Нальчике неизвестные подожгли строящийся в столице Кабардино-Балкарии еврейский культурный центр и нанесли на стену здания надпись «смерть яхудам» (то есть с арабского – «евреям»). В соседней Карачаево-Черкесии от 200 до 500 человек собрались на митинг и потребовали от властей не пускать в республику евреев, а тех, кому посчастливилось проживать в столь гостеприимной республике, – немедленно выселить.

В дагестанском Хасавюрте у отеля «Фламинго» собрались активисты из-за сообщений, что в гостинице поселили «беженцев из Израиля». Накануне жителям города почудилось возле отеля «лицо, внешне схожее с гражданином Израиля». «Неравнодушные жители» потребовали от постояльцев подойти к окнам и подтвердить, что они не евреи. Те отказались, после чего в здание полетели камни. Приехавшая полиция не придумала ничего лучше, как разрешить нескольким антисемитам зайти в гостиницу и убедиться, что евреев там нет. В итоге администрация отеля, видимо, в лучших традициях борьбы с нацизмом разместила на входе объявление: «Иностранцам гражданам ИЗРАИЛЯ (ЕВРЕЯМ) ВХОД СТОРОГО ЗАПРЕЩЕН!!! (И НЕ ПРОЖИВАЮТ ЗДЕСЬ!!!!!)».

Кульминацией вырвавшегося наружу антисемитизма стал захват разъяренной толпой 29 октября международного аэропорта Махачкалы, куда прилетел регулярный рейс из Тель-Авива. Погромщики наводнили терминал, фактически нарушили государственную границу, выбежав на летное поле, окружили самолеты и несколько часов пытались найти в воздушной гавани евреев. Одним из символов учиненного беззакония стал кадр, на котором мужчина пытается найти гражданина Израиля в турбине самолета…

Причиненный аэропорту ущерб, по минимальным оценкам, составил 285 млн рублей. При этом реакция властей на случившееся поражает своей гуманностью. Первые аресты по итогам погрома оказались по административной статье – часть 2 статьи 20.1. КоАП – о «мелком хулиганстве». Таким образом в современной России захват международной воздушной гавани с целью найти там представителей другой национальности, чтобы, страшно представить, что с ними сделать, оказался не столь серьезным преступлением, чем, например, выход с мирным антивоенным пикетом или выражение несогласия с войной в Украине в соцсетях. Такое в РФ наказывается куда суровее – вплоть до реальных сроков.

Подобное человеколюбие режима по отношению к «обеспокоенным гражданам» на Северном Кавказе, вероятно, смутило даже прокремлевские СМИ, ряд которых постеснялись в своих сообщениях указать, по какой статье были арестованы «хулиганы». Позднее полтора десятка человек были привлечены также по административной статье – часть 6.1 статьи 20.2 КоАП – об участии в несанкционированной акции и наказаны арестом на восемь суток, а двое из провинившихся – по состоянию здоровья 60 часами обязательных работ.

В итоге президент Путин, спустя сутки прокомментировавший беспорядки в Махачкале, пришел к выводу: вина на антисемитских акциях на Северном Кавказе лежит на США и «их сателлитах», в том числе Украине. И хотя ряд Telegram-каналов, администрирующихся из-за рубежа, действительно публиковали провокационные сообщения, призывая жителей Дагестана к антисемитским выходкам, было бы слишком просто свалить все на «врагов», учитывая, что власти РФ буквально недавно привечали в Москве официальную делегацию ХАМАС и фактически заняли антиизраильскую позицию в конфликте, дав зеленый свет на разжигание межнациональной розни в стране.

Тем не менее, коль скоро зачинщиками беспорядков были признаны иностранные спецслужбы, известные спортсмены, блогеры и религиозные деятели тут же поспешили вступиться за погромщиков. Больше всех отличился муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, назвавший «случай в Дагестане – чистой воды провокацией, которую используют западные спецслужбы». «Сионисты-террористы сейчас не в России, они – в Израиле и в США», – сказал высокопоставленный священнослужитель и призвал проявить снисхождение к участником беспорядков.

Меньше клопов

Между тем беспрецедентное проявление нездорового национализма лишь на мгновение отвлекло Кремль от привычного занятия – нахваливать свою политику, рассказывая россиянам о впечатляющих достижениях в социально-экономической жизни страны. Тем более Путин вот-вот собирается объявить о выдвижении своей кандидатуры на пятый президентский срок, а потому явно не может побороть желание говорить больше о ловком решении проблем, нежели признавать их реальное наличие. На очередном совещании с Кабмином хозяин Кремля заявил, что «экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом».

Путин заверил, что ВВП страны растет, промышленность развивается, безработица низкая, а зарплаты увеличиваются. И, конечно, президент не смог не похвалить себя за «замедление инфляции», которой должна была «способствовать стабилизация валютного рынка» благодаря, естественно, его указу об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами.

Другими словами, россияне в мире Путина продолжают жить в государстве благоденствия. Однако президент поручил правительству «быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться». При этом «так называемые партнеры», согласно президенту РФ, выходят совсем какими-то неразумными – «напринимали бессчетное количество пакетов» и «совершенно очевидная вещь – ударили по своей собственной экономике». «Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», – нашел очередные плюсы президент.

В некоторой степени статистика, вроде, Путину действительно благоволила. Во всяком случае принятые путинским режимом меры по замедлению инфляции и девальвации рубля, на первый взгляд, сработали. Так, рост цен в РФ за период с 24 по 30 октября составил 0,14%, хотя неделей ранее фиксировался на уровне 0,24%. Другое дело, что общей картины (даже по официальным данным потребительские цены с начала года уже выросли на 5,47%, а не по официальным – в разы выше) это не исправило. Но разве это могло остановить российского лидера.

На валютном рынке властям также удается удерживать отскок рубля от отметки в 100 за доллар. Правда, несмотря на экстренные меры Кремля, потенциал укрепления нацвалюты остается сомнительным. Буквально 1 ноября Путин хвастался на совещании стабилизацией рубля, а уже к вечеру 2 ноября «деревянный» обесценился на 61 копейку по отношению к доллару, остановив падение в силу закрытия торгов на Мосбирже на отметке в 93,35 за «американца». По отношению к евро рубль просел еще сильнее – на 1,52 – вновь подобравшись к планке в 100 и остановившись на уровне 99,32 рубля за «европейца». Если же вспомнить, что на 1 января 2023 года доллар стоил 70,33 рубля, то успех усилий правительства и Путина и вовсе выглядят символическим.

К вечеру 2 ноября подоспели и новые санкции, но не те, которых со стороны Евросоюза ожидал Путин и благодаря которым в России не должно было оказаться клопов, а американские – и весьма жесткие. Среди прочего под блокирующие ограничения США попала крупнейшая в РФ площадка по торговле иностранными бумагами – Санкт-Петербургская биржа. Сразу после этого акции биржи рухнули на 20%, а аналитики забили тревогу: решение Вашингтона включить площадку в санкционный лист может разрушить весь ее бизнес.

Не говорят в пользу успешности путинской социально-экономической политики и другие, должно быть, неприятные для граждан новости. Например, возникает вопрос, зачем правительству понадобилось разрабатывать повышение вдвое платы для мобильных операторов за использование всего радиочастотного спектра, если все настолько хорошо у государства российского с деньгами и планами. Как-никак новая методика расчета платы за частоты на 2024 год может привести к чуть ли не к десятикратному увеличению стоимости спектра для быстрого мобильного интернета, а это в свою очередь резко взвинтит тарифы для граждан и неизбежно внесет лепту в общую инфляцию. Ответ на этот вопрос очень простой: по словам источников в госорганах, подобный финт позволит бюджету привлечь дополнительные 20 млрд рублей. Учитывая баснословные траты на войну, заложенные в казну-2024, лишние два десятка миллиардов – конечно, за счет населения – стране не помешают.

Ярко демонстрирует «процветание» российской экономики и опрос государственного ВЦИОМа, из которого выяснилось, что 43% граждан столкнулись с попытками госмедучреждений взять с них деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Представители сферы поясняют: пойти на подобный шаг врачей вынуждает нехватка финансирования и структура зарплат, которая формируется в том числе за счет поборов.

На фоне такого «благоденствия» и затянувшейся «спецоперации» россияне, вероятно, начали подозревать, что с курсом режима что-то не так. Во всяком случае, как показал опрос «Левада-центра», доля граждан, выступающих за продолжение войны с Украиной, упала до минимума с момента мобилизации осенью прошлого года и составила 37%. При этом «определенного за» продолжение агрессии выступают лишь 24% россиян. Число же тех, кто считает необходимым начать мирные переговоры, составила 56%. «Определенно за» диалог высказались 32% – рекордное число за все время войны.

Примечательно, что наиболее воинственные настроения фиксируются среди респондентов старше 55 лет – как правило, с минимальным риском оказаться на фронте. Подавляющее большинство – 70% – также поддержали бы решение Путина прекратить войну. Так или иначе опрос – несмотря на цензуру и репрессивные законы, заставляющие многих говорить «как надо» – продемонстрировал растущую усталость россиян от «денацифицирующих» мероприятий в соседней стране.