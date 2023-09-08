Россияне и война: страна впадает в депрессию и много похмеляется

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Россия замирает в ожидании. Почти год назад в стране была объявлена мобилизация, изменившая жизни миллионов человек. С наступлением сентября вновь поползли слухи, что после региональных выборов, намеченных на грядущие выходные, Кремль может отправить на фронт в Украину новые партии российских мужчин. И хотя власти заверяют, что ничего не планируется, именно это во многом и заставляет предполагать обратное.

Между тем руководство РФ продолжает убеждать граждан в стабильности их благосостояния, манипулируя статистикой и игнорируя рост цен и девальвацию рубля.

Но люди, похоже, не очень верят: согласно последним исследованиям, примерно 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии, на фоне чего регистрируется огромный рост продаж антидепрессантов, алкоголя и средств от похмелья.

Солдат по осени считают

В России стартует единый день голосования, когда в стране и на оккупированных территориях пройдет свыше 4 тыс. избирательных кампаний. В большинстве регионов процедура, которая по старой привычке называется «выборы», продлится с 8 по 10 сентября, при этом в 24 субъектах будет задействовано дистанционное электронное голосование, зарекомендовавшее себя как отличный инструмент для сложно доказуемых фальсификаций. Несмотря на срежессированность происходящего, Кремль воспринимает предстоящее действо как важную репетицию перед президентскими выборами-2024 и бросает на осеннее представление все силы, чтобы избежать каких-либо сюрпризов.

Впрочем, для простого гражданина важен не столько результат осенней кампании (как сказали бы футбольные комментаторы, исход матча известен заранее), сколько дальнейшие события, которые могут наступить после торжественного подсчета бюллетеней. Дело в том, что 21 сентября 2022 года Путин издал указ о частичной мобилизации. Тогда официально на войну в Украину забрали более 300 тыс. российских мужчин. И хотя массовый принудительный набор на передовую свернули, соответствующий указ о прекращении мобилизации президент решил не подписывать. Учитывая колоссальные боевые потери, и возможный прорыв украинского контрнаступления, ходившие с начала года слухи о второй волне призыва на фронт к осени усилились. Как утверждает крупный Telegram-канал «Можем объяснить», власти готовятся начать принудительную мобилизацию уже в сентябре. Собеседники, близкие к администрации президента, силовым структурам, а также в региональных военкоматах, рассказали журналистам, что все «начнется в 20-х числах» – после выборов и подведения их итогов.

Причина, по которой Кремль, возможно, не будет тянуть до выборов президента весной 2024-го, заключается в том, что многие мобилизованные уже «потрачены»: по подсчетам на середину августа, боевые потери России составили около 300 тыс. человек, включая порядка 120 тыс. убитыми.

На наличие планов вот-вот снова массово рекрутировать граждан указывают и принятые летом законы, радикально ужесточающие наказание за попытки уклониться от войны. Косвенным же свидетельством могут послужить как по команде выпущенные заявления представителей режима об отсутствии подобных планов.

Так, депутат Госдумы Андрей Гурулев признался, что «язык сломал», убеждая всех, что никакой мобилизации не будет. «У нас стоит план примерно 420 тыс. военнослужащих по контракту, которые мы должны выполнить до конца года», – заявил он на днях. Парламентарий, правда, не уточнил, что будет, если с этой задачей не удастся справиться. Ведь как рассказал 3 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, с 1 января 2023 года на контрактную службу были приняты около 280 тыс. человек. Сколько из них уже погибли или выбыли из-за ранений, он раскрывать не стал.

К тому же, надо учитывать, что с каждым месяцем растет число уголовных дел за отказ военных принимать участие в боевых действиях. Как выяснили журналисты, в военные суды РФ за последние 11 месяцев поступило 2930 дел о самовольном оставлении части, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях против службы. Если в январе таких дело было 82, то в марте – 378, а уже в июле – 522. Только за первые четыре месяца 2023-го в военные суды было направлено больше дел, чем за весь предыдущий год.

Кстати, согласно последнему опросу «Левада-Центра», доля россиян, безусловно поддерживающих армию, упала до минимума с начала войны. На данный момент «определенно» поддерживают ВС РФ 38% граждан, хотя месяцем ранее таких было 45%, а в марте 2022-го – 52%. Впрочем, в сумме с теми, кто «скорее поддерживает», фиксируется по-прежнему высокий показатель – 70%, хотя и он – самый низкий с марта 2022 года. При этом нужно учитывать, что в условиях царящих в РФ жесточайшей цензуры и репрессивного законодательства мало кто осмелится сказать, что не поддерживает «СВО».

На это фоне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов настаивает: «Сегодня необходимости нет». При этом именно он в конце июля проговорился, что новые мобилизационные законы написаны «под большую войну», которой «уже попахивает». Примечательно, что 20 сентября 2022 года генерал Картаполов также уверял, что «всеобщей мобилизации не будет», а принятый накануне под это дело закон «не равно “мобилизация”». На следующий день по всей стране уже устраивались массовые облавы на резервистов. Хотя, строго говоря, Картаполов тогда не обманул: «всеобщей» формально и правда не было, вместо нее объявили «частичную». Так что и сейчас при должной креативности можно избежать «мобилизации» и объявить какую-нибудь «ротацию».

Украине удалось прорвать первую линию обороны на запорожском фронте, так что, если Кремль вдруг не захочет прекратить попытки уничтожить соседа, а заодно и Россию, то какие-то действия предпринимать придется. Тем более Путин 1 сентября на открытом уроке для школьников рассказал о «непобедимой» РФ, при этом проговорившись о планах подготовить к 2030 году миллион операторов дронов, причем явно не для нужд народного хозяйства.

Возможно, на такие откровения Путина толкнули постоянные атаки беспилотников на Россию, количество которых удваивалось каждый летний месяц. По подсчетам «Агентства», за август РФ и оккупированный Крым атаковали как минимум 152 беспилотника, в июле – 80, в июне – 40. И противоядия от этой напасти в армии так и не нашли. Хотя, возможно, ответственные за противовоздушную оборону были заняты другими делами. Например, генерал-майор Константин Огиенко, еще в июле командовавший ПВО Москвы, вероятно, воровал. За что и был задержан с подозрением в получении взятки в особо крупном размере – 30 млн рублей.

Цифры не радуют

Между тем по-прежнему не справляются власти с девальвацией рубля и разгоном инфляции. Доллар и евро, отскочившие после вмешательства правительства и Центробанка в прошлом месяце, закрепили курс на подорожание и 7 сентября торговались по 98,53 рубля и 105,68 рублей, установив максимумы с 15 и 16 августа. Как кардинально развернуть тенденцию, непонятно, учитывая системные финансово-экономические проблемы. Однако, по мнению аналитиков, ЦБ и дальше будет пытаться стабилизировать нацвалюту, ведь перспектива трехзначного доллара не укладывается в логику «победы» над санкциями. К тому же дальнейшее ослабление грозит еще большим разгоном инфляции, и так уже выходящей из-под контроля.

Даже по данным Росстата, вечно пытающегося угодить Кремлю и готового при необходимости пересчитать собственные показатели, например, цены на куриное мясо в России с начала года взлетели на 19,6%, на свинину – на 8,9%, на баранину – на 12,2%, на говядину – на 3,1%. Дорожает и бензин: за год АИ-92 и АИ-95 подорожали примерно на 12% (до 51,25 и 55,43 рубля соответственно), а дизель прибавил 17,13% (до 61,95 рубля). Рост цен на топливо неизбежно приводит к росту цен на все виды товаров, т.к. в эту цену всегда входят расходы на перевозку.

При этом, если посмотреть на публикуемый Росстатом общий показатель инфляции с начала года, то кажется, что не все так страшно. По данным ведомства, рост цен с 1 января составил 3,76%. Как режимным счетоводам удается сохранять столь оптимистичные цифры, остается загадкой. Учитывая, что, согласно опросу «Ромира», 19% населения были вынуждены сократить расходы на еду, 22% – на медицину, 37% – отказались от отдыха и развлечений, а 41% – от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования, что-то все-таки в статистике Росстата расходится с реальностью.

Но все это не мешает наращивать расходы государства на войну: засекреченные траты на оборону в 2023 году должны составить 9,7 трлн рублей – треть от всех запланированных госрасходов, а до конца года ассигнования на «СВО» могут достичь почти половина всего бюджета.

К тому же власти продолжают прощупывать почву, где можно найти дополнительные источники финансирования для обслуживания Кремля. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог 30%. Он уверен, что благодаря такой свежей идее, которую он, по собственному признанию, почерпнул почему-то из опыта «недружественных» стран, бюджет может пополниться на 2,5 трлн рублей. Даже если это предложение не обретет реальные очертания, полет мысли представителей режима читается предельно ясно: если чего-то не хватает, будь то солдаты на фронте или деньги в казне, изъять всегда можно у населения – будь то человеческие жизни или сбережения.

Другое дело, что, развязывая войну и навлекая на страну санкции, стоит помнить, что не все можно компенсировать за счет собственных граждан. Например, в России обнаружилась нехватка ледоколов, чтобы полноценно использовать возможности Северного морского пути для перевозки грузов. Построить арктический флот самостоятельно РФ не в состоянии. А к западным партнерам не обратиться. Приходится уповать на Индию и Китай, но без особых надежд на скорый прорыв.

А еще в России не оказалось достойной замены западным самолетам для малой гражданской авиации. На Камчатке с 1 сентября из-за нехватки запчастей остановлена эксплуатация чешских региональных самолетов L-410 – самых новых из авиапарка региона, известного труднодоступными районами. В начале года аналогичная судьба постигла L-410 в Республике Коми. Заменить эти самолеты российскими также пока не представляется возможным.

Не смогли найти замену европейским краскам и нитям для книг и типографии. Своих в стране нет, а закупаемых объемов в Китае и Южной Корее не хватает, из-за чего стоимость производства книжной продукции выросла на 15%–20%.

И, наконец, все острее в стране ощущается дефицит лекарств – ассортимент импортных таблеток в российских аптеках за год сократился на 20%. Сильнее всего геополитика Кремля отразилась на препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и антидепрессантах.

Последние, кстати, весьма бы пригодились. Ведь, как выяснило правительственное Агентство стратегических инициатив (АСИ), около 15 млн жителей РФ находятся в состоянии глубокой депрессии (что соответствует почти 15% взрослого населения). Примечательно, что когда исследование АСИ разошлось по СМИ, включая прокремлевские, новость без объяснения причин исчезла с сайта организации.

Это вполне согласуется с данными маркетингового агентства DSM Group о том, что после начала войны розничгые продажи антидепрессантов в России выросли почти вдвое. Лишним свидетельством того, что население без особой радости воспринимает происходящее, может послужить и всплеск продаж биологически активных добавок, применяемых при похмелье. Только за первое полугодие 2023-го спрос на них подскочил более чем на 55%. По данным Росалкогольтабакрегулирования, в январе-июле 2023 года продажи коньяка в стране выросли на 10%, ликёро-водочных изделий крепостью от 25% – на 27,8%, а тихих и игристых вин – на 5,8%. И это, конечно, как-то совсем плохо соотносится с рисуемой Кремлем картиной великой и успешной державы.