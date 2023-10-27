Россияне и война: страна нищает и вымирает, а на фронт зовут даже женщин

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Война против Украины, кажется, окончательно сделала Россию заложницей всевозможных негативных социально-экономических тенденций. Инфляция, несмотря на небольшое укрепление рубля, ускоряется, а часть товаров и услуг дорожает значительно быстрее официальных показателей Росстата. Дело дошло до того, что почти половине населения перестало хватать зарплаты на жизнь, а треть граждан еле-еле сводит концы с концами. При этом самого населения в государстве становится все меньше. Даже по официальным прогнозам вымирание России в ближайшие годы будет идти безумными темпами – примерно по 500 тыс. человек в год. Тем не менее прекращать развязанную Кремлем против соседней страны агрессию, очевидно мешающей правительству переломить угрожающие будущему тренды, Москва не собирается.

У населения убыль

Одна из главных бед России, усилившихся с начала полномасштабной войны против Украины, – демография. Весь прошлый и нынешний годы рождаемость в стране била антирекорды и вынуждала даже представителей режима признавать проблему. Новый демографический прогноз Росстата до конца 2045 года, рассчитанный на основе Всероссийской переписи населения 2021 года и не учитывающий аннексированные в 2022-м регионы Украины, показал: ближайшие 20 лет страна будет терять людей с катастрофической скоростью.

Если на 1 января 2023 года в РФ проживали 146,45 млн человек, то к 1 января 2046-му в ведомстве прогнозируют сокращение населения до 138,77 млн. Так, в 2024–2032 годах общая численность будет падать более чем на 400 тыс. человек ежегодно, а естественная убыль населения – то есть превышение количества умерших над числом родившихся – будет достигать 600-700 тыс. человек. «Компенсация» за счет мигрантов ожидается на уровне примерно 210–230 тыс. человек в год.

Примечательно, что президент Владимир Путин еще в 2018 году в рамках нацпроекта «Демография» потребовал пресечь естественную убыль населения, начавшуюся после аннексии Крыма в 2014 году, и выйти на положительные показатели к 2024 году. Однако затем срок перенесли на 2030-й. Сейчас же очевидно, что даже по подсчетам старающегося угодить Кремлю Росстата повернуть тенденцию вспять не выйдет и через четверть века. Все это приведет не только снижению численности населения, но и к его старению. К началу 2040-х дети и подростки составят всего 14,2% от всех жителей страны. При этом падение численности этой категории произойдет на 26% – с 27,2 млн до 20 млн. Доля же пенсионеров увеличится с 24,5% до 26,9% к 2046 году.

Вместе с вымиранием Россию накрывает другая напасть – обнищание. Если демографическая проблема была лишь усилена войной и санкциями, то бедность стала прямым следствием агрессивной внешней политики Кремля. Как показало исследование платформы онлайн-рекрутинга «Хедхантер», опубликованное РБК, за последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды, выросла почти вдвое. В 2021 году 25% респондентов заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает для удовлетворения ключевых потребностей. В 2023-м доля таких ответов взлетела до 45%. Кроме того, 36% признались, что их зарплаты с трудом хватает на покрытие основных нужд. Тех же, кому зарплаты хватает на все необходимое, оказалось всего 20%, хотя два года назад таких респондентов было 36%.

Эта статистика вряд ли порадовала Росстат, в июле отрапортовавший о росте реальных зарплат на 9,2% в годовом выражении и на 7,1% с января по июль 2023 год к году. Однако проблема в том, что ускоряющаяся инфляция «сжигает» доходы работающей части населения и, соответственно, сводит на нет рост реальных зарплат. Это признают даже в провластном Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП): «Несмотря на дефицит труда, компании, похоже, уже не могут достаточно быстро повышать оплату труда». Эксперты отмечают, что вместе со скачком инфляции рост реальной зарплаты остановился и сменился сжатием.

При этом опубликованный на днях макроэкономический прогноз ЦБ показал, что дальше будет только хуже. В 2024 году темпы роста реальных зарплат россиян упадут в четыре раза с ожидаемым приростом этого показателя в 2023 году – то есть всего 1,6% против ожидаемых сейчас 6,2%. Не помогут общей статистике даже резкое повышение на 18,5% минимального размера оплаты труда в 2024 году и зарплаты военнослужащих и сотрудников военно-промышленного комплекса, на выплаты которым пойдет часть из заложенных в бюджет рекордных трат на войну.

При этом инфляция в 2024-м никуда не денется и будет лишь усиливаться. Например, телекоммуникационные компании уже спрогнозировали в следующем году повышение тарифов на интернет для россиян на 10%–16% и даже выше. В качестве причины резкого скачка цен подавляющее большинство провайдеров называют подорожание оборудования из-за санкций и ухода западных поставщиков. А все тот же проправительственный ЦМАКП вовсю предупреждает в ближайшее время о росте цен на хлеб, овощи и фрукты.

Неблагополучное состояние экономики лишний раз подчеркивают и другие индикаторы. Например, данные платформы Dsight, опубликованные газетой «Коммерсантъ», показали, что в первой половине 2023 года объем инвестиций в стартапы в России снизился в более чем в 10 раз – с $287 млн до $27 млн. Из-за вторжения в Украину венчурные инвестиции резко потеряли популярность, а инвесторы стали крайне осторожными. Специалисты прогнозируют, что падение будет зафиксировано и во второй половине текущего года, а возможное восстановление рынка теоретически произойдет только в 2024 году при условии стабилизации геополитической обстановки. И это условие, конечно, автоматически лишает прогноз надежд на позитив, поскольку поумерить агрессивные аппетиты Кремль, очевидно, не планирует.

У правительства прибыль

Война, на которую Кремль собрался израсходовать как минимум 10 трлн рублей в 2024 году, безусловно, будет делать россиян беднее и дальше. Причем даже тех, кто сейчас считается «богатыми». Как сообщила газета «Известия», благодаря повышенной ставке НДФЛ в 15% для россиян с доходом более 5 млн рублей в год с 2024-го по 2026-й власти планируют пополнить бюджет минимум на 570 млрд рублей. В 2024 году «богатые» принесут правительству дополнительные 176,2 млрд рублей, а в 2026-м – уже 204,1 млрд.

Власти, конечно, могли бы попытаться «продать» такие планы как заботу о бедняках за счет богатых, однако тенденции говорят о том, что этим дело не ограничится. Так, опрошенные Reuters экономисты компания «Эксперт РА», БКС, «Ренессанс Капитал» и «Альфа-Капитал» предположили, что для покрытия сумасшедших расходов на войну правительство может решиться на новую налоговую реформу, которая коснется всех. Власти уже ожидают в следующем году 865 млрд рублей поступлений от повышения налогов для нефтяных компаний, 604 млрд от налога «на девальвацию рубля» и 100 млрд за счет рекордного за 11 лет повышения тарифов на газ. Кроме того, подсобить федеральной казне должен слабый рубль (Кабмин заложил курс в 90 рублей за доллар) и высокие цены на нефть.

Однако даже при такой «стрижке» денег Минфин может недобрать около 1 трлн рублей, считают аналитики. Поэтому, отмечают эксперты, власти могут задумать повышение базовых налогов, например, НДС, в 2018 году уже повышавшийся с 18% до 20%. Проблема в том, что, по их мнению, свести концы с концами в проекте бюджета на 2024 год удалось во многом за счет обесценивания рубля, однако «ресурсы конечны», а потому какие-то дополнительные налоговые ухищрения, вероятнее всего, будут. В пользу этого говорят и заявления главы Минфина Антона Силуанова, который в октябре, выступая в Госдуме, уверял, что для казны-2024 было решено не трогать базовые налоги, но признавал, что «вернуться к этому вопросу возможно».

В любом случае, пока 26 октября Госдума одобряла проект бюджета в первом чтении. Правительство не прекращало попыток найти новые источники финансирования. Так, стало известно, что в 2024 году власти задумали обложить акцизом весь производимый в стране спирт, в том числе медицинский. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, реализация этой инициативы принесет казне дополнительные 15-20 млрд рублей. Единственно, о чем беспокоятся чиновники, это вероятное подорожание спиртосодержащих лекарств. Но подобные издержки в Минфине обещают учесть и не допустить. Зато, например, из-за роста стоимости парфюмерии власти не переживают, как и – алкогольной продукции или технических средств. В любом случае очевидно: на кошельках простых граждан подобный финт обязательно отразится.

У страны боль

Впрочем, то лишь финансово-экономические последствия для населения из-за развязанной Путиным войны. А ими дело, конечно, не ограничивается. Как подсчитал Telegram-канал «Можем объяснить», война вызвала резкий рост бытовой преступности в России. В 2023 году стало в 2,5 раза больше осужденных за побои и в 1,5 раза больше приговоров за сексуальное насилие. Кроме того, стало больше и приговоров за умышленное убийство, особенно по 2-й, более тяжкой части статьи 105 УК РФ – там рост составил 20%. Разрастание бытовой агрессии журналисты и эксперты связывают с посттравматическим синдромом у десятков тысяч мужчин, вернувшихся с фронта. В частности, в чатах родственников бойцов то и дело появляются жалобы от жен, что пришедшие с войны мужья стали агрессивными, начали пить, ругаться с родными и бредить по ночам.

Очевидно, что травмированных людей (тем, кому удастся вернуться) будет больше. Как рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 25 октября, с начала года на военную службу по контракту были набраны 305 тыс. человек. Отдельно экс-президент России, недавно грозившей США гражданской войной, выделил 80 тыс. «добровольцев», вместе с которыми доукомплектование армии составило 385 тыс. «штыков». По его словам, в день контракты с Минобороны заключают более 1,6 тыс. человек, а рекрутирование продолжится и в 2024-м, в котором планируется сформировать один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.

Путин ранее уверял, что воевать против Украины россияне идут из-за «высоких патриотических соображений». По его словам, высокие по меркам РФ «военные» зарплаты в данном случае не играют ключевой роли. Правда, его пресс-секретарь Дмитрий Песков 26 октября опроверг босса, признав, что популярность контрактной службы вызвана «весьма и весьма привлекательными финансовыми условиями». «Речь идет действительно о достаточно внушительном контракте. Поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими», – сказал голос Кремля.

И, конечно, далеко не всегда постановка в строй выходит добровольной. Так, буквально на днях сотрудники ОМОН организовали облаву на прихожан в мечети в подмосковных Котельниках, чтобы сразу после молитвы доставить их в военкомат и потребовать подписать контракты. Среди «патриотично» отловленных органами людей оказался финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов. По его словам, всем доставленным в военкомат мусульманам заявили, что они будут «отправлены на СВО», в противном случае им пригрозили тюрьмой.

При этом мужчин, кажется, Кремлю уже не хватает. Во всяком случае, как выяснили «Важные истории», подконтрольная Минобороны ЧВК «Редут» начала вербовать на войну женщин. В добровольческий батальон «Борз» приглашаются кандидатки с зарплатой от 220 тыс. рублей. ЧВК готова принять на полугодовой контракт даже тех, у кого нет навыков обращения с оружием, и обещает всему обучить за месяц в оккупированном Россией Донецке. За ранение «доброволкам» обещают от одного до трех миллионов рублей, за смерть – пять миллионов. Женщин планируют использовать в качестве снайперов и операторов беспилотников.

И если кто-то захочет отстоять свои права, исходя из существующих в РФ законов и правоприменительной практики, то сильно надеяться не стоит. В ежегодном мировом рейтинге верховенства закона, который публикуется международной НПО World Justice Project, Россия заняла 113-е из 142 возможных мест, расположившись в окружении Либерии, Мадагаскара и Анголы. Хотя еще в 2015 году РФ занимала 75-е место, а в 2020-м – 94-е. Такими темпами и до последней строчки совсем недалеко.