Россияне и война: страна погрузилась в постмятежное состояние

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российские власти пытаются отойти от шока, в который их погрузил мятеж ЧВК «Вагнер», и убеждают население, что во время марша наемников до Москвы все было под контролем. Президент Владимир Путин, два дня хранивший молчание, в понедельник, 26 июня, обратился к россиянам, а потом выступил еще и еще раз. Весь смысл его речей сводился к «высочайшей консолидации общества» и проявленному силовиками «мужеству». Российский лидер так обеспокоился ослаблением своей власти, что даже снизошел до общения с толпой в Дагестане, а пытаясь подправить свой имидж и дискредитировать основателя «Вагнера» Евгения Пригожина, умудрился расписаться в собственном вранье. В целом же режим не придумал ничего нового и продолжил рассказывать о различных рекордах россиянам, которые, похоже, стали все меньше им верить.

После драки кулаками

Неделя для российских властей началась непросто. На минувших выходных от границы с Украиной до Москвы почти беспрепятственно промаршировали колонны наемников Пригожина, развернувшись лишь на подступах к столице. Мятеж ЧВК «Вагнер», казалось, был урегулирован. Тем не менее в понедельник, 26 июня, кремлевские чиновники, осознав силу удара по имиджу режима, начали спешно комментировать субботние события и делиться удивительными подробностями произошедшего. Удивительными они были потому, что плохо соотносились с увиденным.

Первым отбиваться начал глава правительства Михаил Мишустин, собравший с утра понедельника «оперативное совещание с вице-премьерами». Во вступительном слове премьер заявил, что «была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию», и внезапно отдельно подчеркнул: «Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно и на всех уровнях сохраняли стабильность ситуации».

Зачем Мишустину понадобилось рассказывать своим заместителям, что они оставались на рабочих местах и как это связано с данными сервиса Flightradar о массовом отлете частных и правительственных бортов (включая его собственный) из Москвы 24 июня, он не пояснил. Не говоря уже про «четкую, слаженную» работу, которая, видимо, выразилась в захвате наемниками городов-миллионников, перекопанных экскаваторами дорогах и фактически полном параличе власти и жизни на огромной части территории России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, кстати, уже поручил коллегам составить списки чиновников, пытавшихся покинуть РФ во время мятежа.

Дальше Мишустин попросил коллег «доложить, как была организована работа» по их направлениям. И тут же зачем-то добавил: «Мы с вами оставались на постоянной связи». Лица вице-премьеров в этот момент почему-то совсем не источали привычный оптимизм, а сами они были похожи на людей, чем-то явно изможденных и напуганных.

К вечеру 26 июня слово взял Владимир Путин, спустя два дня молчания обратившись к россиянам. Выяснилось, что во время мятежа «была проявлена высочайшая консолидация общества», а «с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы». Кроме того, «на пути у мятежников», как оказалось, «встали» военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Примечательно, что Путин не называл Евгения Пригожина по имени, как когда-то решил ни при каких обстоятельствах не произносить вслух имя Алексея Навального. А по-настоящему единственной новостью в его речи стало фактическое прощение всем участникам мятежа, несмотря на гибель военных летчиков. По приблизительным подсчетам СМИ, общая стоимость уничтоженной в ходе мятежа боевой авиации составила не меньше 3,6 млрд рублей.

Реакция общества, включая Z-патриотов, на такое выступление Путина получилась скомканной. Но президент, видимо, уверовав в свою версию событий, решил ее усилить. На утро 27 июня он выстроил полки различных подразделений на Соборной площади Кремля и глядя им глаза заявил: «Ваша решимость и мужество, так же как консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране». Такая интерпретация сильно не соответствовала происходившему – вагнеровцы за сутки прошли около тысячи километров, и сдерживали их, похоже, лишь собственные решения и максимальные скоростные возможности их техники – и даже версии президента Беларуси Александра Лукашенко, если верить которому, практически в одиночку уговорившего Пригожина отступить. Однако, очевидно, что именно «героическое» восприятие событий будет принято за официальную историю мятежа.

Обида Путина на своего «повара» была столь сильной, что в попытке дискредитировать Пригожина он даже расписался в собственной лжи. «Мы все знали об этом: содержание всей группы “Вагнер” полностью обеспечивалось государством – из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании “Вагнер” 86 млрд 262 млн рублей», – приоткрыл завесу президент, еще недавно убеждавший россиян и весь мир, что государство абсолютно не имеет никакого отношения к ЧВК «Вагнер».

Досталось и пригожинской компании «Конкорд», которая, по чистосердечному признанию президента, через «Военторг» «заработала от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии». «Содержание [«Вагнера»] полностью взяло на себя государство, а часть всей это группы, эта компания “Конкорд”, в это же время заработала 80 млрд рублей. Но надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться», – угрожал Путин, очевидно, вскрывая собственную коррупцию.

По подсчетам издания The Bell, если верить Путину, то за год государство потратило на ЧВК «Вагнер» и контракты с «Конкорд» 276 млрд рублей. Это равняется, например, трехлетнему бюджету на модернизацию ЖКХ (280 млрд), запланированному финансированию нацпроекта «Экология» на 2023 год (280 млрд) или тратам властей на льготную ипотеку в 2022-м (269 млрд).

Квинтэссенцией путинских попыток исправить репутацию стала его поездка в Дагестан. Президент, еще пару недель назад соблюдавший карантин и других заставлявший отсиживаться в стерильном месте перед встречей с ним, впервые за три года вышел к народу. В Дербенте Путин не то, что не соблюдал дистанцию, но и позволял собравшимся себя трогать и даже поцеловал местную девочку. Кадры, напоминающие, скорее, съемки из Северной Кореи, госагентство ТАСС описало так: «У фонтана его окружили сотни горожан, которые радостно приветствовали президента».

Снова рекорды

Последствия мятежа Пригожина еще проявятся – уже сейчас многие прогнозируют усиление репрессий в стране, чистки в органах и несколько дней ищут замкомандующего «спецоперацией» генерала Сергея Суровикина, подозреваемого в связях с «поваром». Впрочем, некоторые последствия уже вовсю сказываются на россиянах.

Пожалуй, одним из главных бенефициаров мятежа стала Росгвардия. Хотя известно, что росгвардейцы в том числе участвовали во вторжении в Украину, основная их задача все это время заключалась в охране режима и жестоком подавлении протестов. Польщенный речью президента на Соборной площади глава Росгвардии Виктор Золотов радостно анонсировал появление у его бойцов «танков и другого тяжелого вооружения». «Мы это будем вводить в войска», – сказал генерал, заверив, что уже обсудил этот вопрос с Путиным. Видимо, скоро сотрудники ведомства смогут противопоставить активистам не только дубинки, но и давить россиян танками.

Кроме того, в Кремле решили, что к «защите родины» надо привлекать не только курсантов, но и школьников. Как сообщила 29 июня замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева, с 1 сентября 2024 года в школах вместо урока ОБЖ появится новая дисциплина – «Основы безопасности и защита Родины». Разрабатывать учебную программу будут Минобороны и МЧС при участии «в обязательном порядке учителей – участников СВО». Ранее планировалось лишь дополнить курс ОБЖ специальным разделом начальной военной подготовки. Теперь чиновники решили полностью милитаризовать предмет.

Яркой иллюстрацией, как война в Украине и связанные с ней события бьют по финансовой стабильности россиян, как всегда, стали лихорадочные колебания рубля. Недавно национальная валюта уже уходила в пике, но потом несколько стабилизировалась. Мятеж Пригожина перезапустил падение. Пока колонны ЧВК «Вагнер» двигались на Москву, российские банки резко повысили курсы валют – доллар продавался за 94,5-97,5 рублей, евро – по 104-106 рублей, хотя накануне, 23 июня, на Мосбирже за «американца» давали 84,7 рубля, за «европейца» – 92,4 рубля.

В понедельник, 26 июня – к моменту, когда бунт уже прекратился, – рубль, хотя и проигрывал основным валютам по сравнению с прошлой неделей, но все-таки выглядел не так безнадежно, как на выходных. За доллар просили в районе 86 рублей, за евро – около 94, что позволило пропаганде пообещать россиянам скорое снижение стоимости американской валюты до 82-83 рублей. Тем не менее в четверг, 29 июня, рубль снова упал, достигнув к утру отметки в 87,06 за доллар и 95,09 – за евро. Столь дешево валюта РФ не стоила с марта 2022 года, то есть с первых недель войны.

Не внушают оптимизм и неспровоцированные мятежом, но вызванные войной другие цифры. Так, даже Росстат, искушенный в манипуляциях, порой не в силах скрывать негативные тенденции. По данным ведомства, российские нефтегазовые и угольные компании с января по мая 2023 года потеряли около трети выручки. Доходы от нефти и газа упали на 30,7% до 6,6 трлн рублей, угля – на 34,9% до 1,02 трлн рублей, а металлических руд – на 15,8% до 887 млрд рублей. Неудивительно, отмечает издание «Агентство», что падение доходов и производства обрушило поступления в российский бюджет, дефицит которого уже превысил 3,4 трлн рублей.

Кроме того, Росстат опубликовал данные о смертности в России за 2022 год, в которых число погибших от «внешних причин» выросло на 7 тыс. человек. К этой категории ведомство относит убийства, самоубийства, ДТП, несчастные случаи и так далее. Предполагается, что сюда же попадают военные потери. Издание «Если быть точным» отметило, что это единственная категория, в которой количество смертей по сравнению с 2021-м увеличилось. Однако эти цифры не могут быть правдивыми. Они противоречат даже крайне, мягко говоря, «оптимистичным» данным Минобороны РФ. Между тем, по оценке различных европейских и американских экспертов, потери России в войне к концу 2022 года составили около 180-200 тысяч человек, около трети из них убитыми (к началу мая 2023 к этой цифре прибавилось еще примерно 100 тысяч потерь, включая порядка 20 тысяч убитых). Даже по подсчетам, основанным только на открытых российских источниках, т.е. на неполной и лишь спорадически просачивающейся информации о похоронах убитых на войне, число смертей в 2022-м составило свыше 10 тысяч человек (а к середине июня 2023 года – более 25 тысяч), но авторы отчета подчеркивают, что реальная цифра в несколько раз выше, плюс она не учитывает пропавших без вести, в которые обычно записывают погибших, чьи тела так и остались на поле боя (т.е. в реальности общий итог примерно соответствует оценкам западных экспертов).

На этом фоне как насмешка выглядит заявление главы Минздрава Михаила Мурашко, который 29 июня похвастался рекордной динамикой ожидаемой продолжительности жизни в России. По его словам, зафиксированный в прошлом году рекорд уже побит в нынешнем и составил 73,4 лет. Путин ранее требовал выйти на 78 лет к 2030 году. Примечательно, что «ожидаемая продолжительно жизни при рождении» – теоретический показатель числа лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку. Другими словами, речь идет об оценочной и гибкой для манипуляций статистике.

Тем временем, как война с Украиной влияет на сознание российского общества, продемонстрировал опрос Russian Field, хотя и стоит делать скидку на то, что исследование проводилась в условиях репрессий. Доля россиян, которые бы «отменили решение» Путина о вторжении в Украину, если бы могли вернуться в прошлое, достигла рекорда за все время войны – 35%. В первые месяцы боевых действий число таких граждан колебалось в диапазоне 26-28%. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет за «отмену» и вовсе выступают 57%. Доля же тех, кто «не отменял бы» решение президента впервые оказалось ниже 50%, составив 49%. Чаще всего этой позиции придерживаются мужчины и респонденты старше 45 лет. Примечательно, что подписание Путиным мирных соглашений уже завтра поддерживают 72%. При этом за мирные переговоры выступают 45%, а против – 46%. Правда, если для продолжения войны потребуется вторая волна мобилизации, перейти к мирным переговорам предпочтут 54%.

То, что, несмотря на огромный страх высказывать не соответствующее линии властей мнения, все большее число людей высказывается против войны, судя по всему, расстраивает Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать исследование Russian Field, повторив путинскую мантру о том, что «данные» властей «показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента».