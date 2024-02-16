Россияне и война: умер Навальный

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

По официальной версии, у оппозиционера и политического заключенного Алексея Навального, которого власти РФ упрятали в тюрьму в январе 2021 года под надуманными предлогами, оторвался тромб, хотя чиновники и пропаганда поспешили об этом заявить до вскрытия, без которого невозможно установить именно такую причину смерти. Как бы то ни было, пребывание Навального в тюрьме было устроено таким образом, что напоминало растянутую во времени пытку. А значит, какую бы формальную причину смерти не назвали российские власти, гибель Навального будет именно на их совести. Между тем пока Навальный умирал в тюрьме на Крайнем Севере, президент Владимир Путин цинично обсуждал «величие» России со студентами и работниками одного из промышленных заводов в Челябинской области. Впрочем, российский лидер явно поднаторел в выдумывании сказок и с упоением кормил ими население всю неделю, хотя даже официальная статистика, бережливо прошедшая через руки обслуживающего персонала президента, подтверждала подозрение, что Путин – тот еще выдумщик.

«Привет, не сдавайтесь»

«Если для прекращения войны мы должны забить собой тюрьмы и автозаки – мы забьем собой тюрьмы и автозаки», – именно так 2 марта 2022 года призвал реагировать россиян на развязанную Путиным войну против Украины Алексей Навальный, которого к тому моменту Кремль уже успел упрятать в тюрьму и возбудить против него сразу несколько уголовных дел.

Когда в августе 2023 года политика приговорили к очередному сроку – 19 годам колонии особого режима за «экстремизм», он заверил, что «цифра не имеет значения», поскольку как политзаключенному ему придется сидеть пожизненный срок, «где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима».

Политик не унывал даже в тюрьме и призывал не поддаваться унынию других, однако российские власти сделали все, чтобы превратить его жизнь в пытку и заставить замолчать оппозиционера, которого Кремль пытался убить августе 2020 года боевым отравляющим веществом. Вероятно, Путину и его подручным очень не нравилось, что после того, как они позволили вывезти отравленного политика из РФ в Германию на лечение, он посмел вернуться в Россию, где его арестовали прямо на паспортном контроле в аэропорту 17 января 2021 года.

16 февраля 2024-го власти РФ сообщили о внезапной смерти Алексея Навального в одной из самых жестких колоний в России, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе на Крайнем Севере. Пропаганда поспешила заявить, что у политика оторвался тромб. Однако, как пояснили врачи, определить такую причину смерти без вскрытия невозможно, а потому это лишь усиливало подозрения, что оппозиционер не просто умер, а был убит. Как, впрочем, и путаница на сайтах госагентств РИА Новости и ТАСС, которые сначала сообщили о смерти Навального «в четверг, 15 февраля», а потом начали срочно менять дату на 16 февраля.

Тем не менее, даже если формальной причиной смерти политика окажется тромб, это нисколько не отменяет того факта, что, по сути, это было настоящее убийство. Пока он находился в колониях, ему не оказывали своевременную медицинскую помощь, перевозили из тюрьмы в тюрьму, пока не упрятали на Крайний Север, запрещали переписку и встречи с родными и, наконец, 27 раз отправляли в ШИЗО, из-за чего политику пришлось провести в штрафных изоляторах более 300 немыслимых дней.

По мнению специалистов, знакомых с укладом жизни в российских тюрьмах, то, в каких условиях пришлось существовать Навального, рано или поздно действительно могло закончиться его смертью.

Многие россияне внутри страны и за ее пределами отреагировали на гибель Алексея Навального с большой скорбью и понесли цветы к памятникам жертв политических репрессий и другим точкам, где можно было бы выразить свои чувства.

Комментировал ситуацию даже спикер Госдумы Вячеслав Володин, который абсурдно обвинил в смерти Навального НАТО, США и Евросоюз, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Однако никак не реагировал на новости о гибели политика президент Путин, которому, по словам Пескова, уже успели сообщить о случившемся. Правда, поведение нацлидера его несколько выдавало. Общаясь со студентами и работниками промышленных предприятий на одном из заводов в Челябинской области, Путин выглядел будто бы довольнее обычного, смеялся, улыбался и, как всегда, рассказывал о «могуществе» и «исключительности» России.

Чем обернется для России и ее жителей смерть Алексея Навального, пока спрогнозировать сложно. Но оппозиционер, традиционно приветствовавший россиян фразой «Привет, это Навальный», в одном из своих интервью после отравления успел дать совет соотечественникам на случай его убийства.

«Не сдавайтесь», – попросил тогда Навальный.

Война требует пожертвований

Между тем Россия продолжает погружаться в социально-экономический кризис и деградировать по всему спектру областей. В том, что это не так, их, как всегда, пытается убедить Путин, жонглирующий экономическими показателями, которые исправно демонстрируют небывалые успехи России. На очередном совещании по экономическим вопросам президент РФ снова не отказал себе в удовольствии впечатлить россиян свидетельствами неудержимого развития страны.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, мы до сих пор считали, 3,5%; по последним данным – 3,6%. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста – 3%», – возвестил Путин.

Впрочем, на этом совещании президент себя, очевидно, сдерживал. Зато американскому журналисту Такеру Карлсону за несколько дней до этого посчастливилось услышать куда более бравый пассаж Путина об экономике РФ.

«Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов – санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы», – впечатлял американца нацлидер.

В целом история о том, как Россию «со всех сторон душат, давят», а она стала «по объему экономики первой в Европе», в последние месяцы превратилась в одну из любимых у Путина. Однако, если разобраться, то поводов для гордости не так-то и много. И дело не только в том, что президент пытается манипулировать с помощью спорных показателей. И даже не в том, что рост экономики происходит за счет войны, создавая серьезные риски для будущего. А в том, что даже официальная статистика то и дело сигнализирует о больших проблемах у РФ.

Так, ФТС подвела итоги 2023 года, из которых следует, что экспортные доходы российской экономики рухнули почти на 30%. Санкции, потеря европейского газового рынка и нестабильные цены на сырье привели в тому, что экспортная выручка в 2023-м составила $425,1 млрд, упав на $167,4 млрд по сравнению с первым годом войны против Украины. Падение затронуло почти все отрасли, включая «кормилицу» РФ – сырьевую, которая принесла стране $260,1 млрд, снизившись на 34% по сравнению с 2022-м. Подросли – на 4,3% – лишь доходы от продажи продовольствия и сельскохозяйственных товаров. Но зафиксированная в этой области выручка $43,1 млрд и близко не может компенсировать обрушение в остальных отраслях.

Тем временем данные Минпромторга опровергают и другую небылицу Путина – о том, что Россия перестала быть «страной-бензоколонкой». Согласно статистике, в 2023 году объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ упали на $44,1 млрд (на 23%) и составили $146,3 млрд, что оказалось минимальным показателем за последние семь лет. Причем еще в 2021 году страна зафиксировала рекордную для себя выручку от ННЭ – $194,2 млрд.

Другими словами, как бы Путин ни хвастался провалом «блицкрига», на «который рассчитывали недоброжелатели», и какую бы мощь ни приписывал российской экономике, очевидно, что в 2024-м санкции дают о себе знать. Впрочем, отказываться от оккупационных планов Кремль не планирует и пытается изыскать возможности компенсировать недостачу.

Среди прочего правительство обдумывает идею заставить россиян отдать государству свои сбережения для «обеспечения финансового суверенитета». С такой инициативой к Путину еще в декабре 2023-го обращался глава Минфина Антон Силуанов. Теперь с аналогичным предложением выступил его заместитель Иван Чебесков. По его словам, правительство не может обеспечить устойчивый экономический рост, а потому Родине требуются деньги граждан. Пока решение не принято, но то, с какой частой руководство Минфина открыто делится планами залезть в карманы населения, ничего хорошего россиянам не сулит.

Впрочем, «рекрутировать» личные средства граждан, чтобы оплатить Путину войну, – мера непопулярная, а поскольку на носу выборы Путина, пока можно поработать и над другими способами пополнения бюджета.

Например, в правительстве начались обсуждения сокращения лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до €200–€500 в месяц или вовсе отмены беспошлинной суммы. Правда, сама идея не новая. В России до 2022 года уже действовало правило, согласно которому граждане могли для личного пользования ежемесячно закупать на зарубежных площадках товары на сумму в €200. Всё, что выходило за эти рамки, облагалось пошлиной. Однако «в рамках борьбы» с санкциями порог повысили до €1000. Сейчас же властям остро понадобились деньги. Если правительство решится на этот шаг, то, как прогнозируют эксперты, объемы трансграничной торговли в РФ упадут на 18%–20%, инфляция ускорится, а ассортимент товаров сократится.

Между тем схемы заработка на мелких покупках россиян только обсуждаются, а механизм по затыканию бюджетных дыр с помощью лишения граждан возможности подешевле приобретать товары покрупнее уже совсем скоро заработает. С 1 апреля Кремль решил прикрыть «параллельный импорт» автомобилей из стран ЕАЭС. Если раньше можно было приобрести машину, например, в Кыргызстане, заплатив таможенную пошлину в 15% от стоимости автомобиля и НДС в 12% вместо 48%, которые пришлось бы отстегнуть в РФ, то теперь подобная лазейка захлопнется. По словам участников рынка, цены на автомобили в России из-за этого взлетят на 30% – причем на все сразу. Однако РФ, инициировав новые правила оборота машин в ЕАЭС, честно призналась партнерам, что недовольна «сокращением поступлений в бюджет», и тем самым реализовала очередной способ по выбиванию денег из россиян. О том, что таким образом правительство собирается затыкать дыры в бюджете, со ссылкой на источники сообщило и издание The Moscow Times.

Россиянам требуется помощь

Впрочем, ничего удивительного. На оккупацию Украины Кремль тратит триллионы рублей, жертвуя всем подряд и совершенно порой не осознавая абсурдность своих же заявлений. Например, на днях Путин честно признался, что в 2024 году правительство сократит реальные расходы на науку, поскольку «прибавка» по статьям на гражданские исследования не покроет инфляцию. «Снижаются немножко, немножко снизились», – пролепетал президент на совещании по науке и образованию. Однако констатация этого факта не помешала нацлидеру потребовать от ученых совершить прорыв и изобрести технологии на замену западным. Он пожаловался, что Россия столкнулась с «беспрецедентным санкционным давлением, а потому ей необходим «индустриальный» и «технологический суверенитет».

Ситуация, при которой государство сокращает расходы на науку и требует от нее прорывов, может показаться нездоровой. Однако Путин с этим не согласен, и даже привел пример «грандиозного успеха» российской науки в стесненных условиях, которым оказалась выведенная в стране новая порода кур «Смена-9». Стоит ли тут удивляться, что Кремль пытается поглубже запустить руку в карманы граждан, где и так уже ветер гуляет.

По данным опроса «Левада-центра, у более половины россиян либо совсем нет сбережений (35%), и они живут от зарплаты до зарплаты, либо денег в личной «кубышке» не хватит даже на месяц в случае потери заработка (16%). Кроме того, у 26% сбережения примерно равны ежемесячному доходу семьи, а значит накопления, которые позволяют более или менее чувствовать уверенность, есть меньше, чем у четверти населения. Примечательно, что, по данным Центробанка, доля людей без сбережений в России и вовсе колеблется в районе 60%.

Другими словами, Кремль, видимо, готовится изъять у россиян последнее, которым и так после начала полномасштабной войны очень дорого обходятся даже базовые продукты. «Русская служба Би-Би-Си» опубликовала исследование, в котором сравнила цены на один и тот же набор из 59 продуктов, купленных в одном и том же магазине, в 2019-м, 2021-м и 2024-м годах. В итоге выяснилось, что базовая продуктовая корзина подорожала в среднем на 30% по сравнению с последним довоенным годом. Сильнее всего подскочила стоимость бананов (108%), чая «Майский» (100%) и огурцов (95%).

И нет никаких признаков того, что на фоне войны и санкций в РФ прекратится рост цен на еду. При этом правительство умудряется усугублять ситуацию там, где этого можно было избежать. Абсолютным лидером хит-парада продуктовой инфляции вскоре могут стать бананы, ввоз которых власти РФ запретили из Эквадора, обидевшись на Кито. Чиновники, видимо, осознавая вероятный масштаб «бананового кризиса» сначала попытались найти быстрое решение и договориться о поставках с Индией, однако, судя по всему, дела с Нью-Дели продвигаются с трудом. Дошло до того, что представители путинского режима запаниковали и успели предложить весьма абсурдное, учитывая географию и климат РФ, решение проблемы – срочно заняться созданием банановых плантаций в России. Эксперты ожидают, что россияне в полной мере смогут отведать банановой геополитики примерно через месяц, когда все эквадорские партии будут доедены.

Примечательно, что, глядя на все это безумие, к которому можно добавить коллапс жилищно-коммунального хозяйства зимой 2024 года, затронувший более 1,5 млн россиян, подписанный Путиным закон о конфискации имущества за «фейки» об армии, плетение маскировочных сетей в одном из ведущих технических вузов страны в обмен на зачет по физкультуре и даже критика со стороны губернатора Калининградской области Антона Алиханова в адрес известного и давно покойного немецкого философа Иммануила Канта за «развязывание» войны в Украине, все большему числу граждан становится в прямом смысле слова дурно. Выяснилось, что в январе и феврале 2024 года россияне стали на 35% чаще обращаться за психологической помощью, чем годом ранее. И это при том, что в первый год войны против Украины спрос на психологов в РФ и так подскочил почти на 63%. Параллельно с этим в России рекордно за девять лет выросли продажи алкоголя, что, по мнению экспертов, стало прямым следствием боевых действий против соседней страны. Кстати, спрос на услуги специалистов по выведению из запоя в начале 2024 года также вырос – и сразу на 85%.

Показательно, что такая «благополучная» страна почему-то отбила желание у «соотечественников», проживающих за границей и не имеющих гражданства РФ, в нее переселяться. Если в 2022 году заявки на участие в программе добровольного переселения соотечественников в Россию подали 112,7 тыс. человек, то в 2023-м таких набралось всего лишь 63,6 тыс. Причем из них доехали до исторической Родины и того меньше – 45,1 тыс. человек.

И, возможно, они действительно правы. Как показывает история Алексея Навального, нельзя просто любить Россию, чтобы хотеть в нее вернуться и прожить в ней свою жизнь. Как говорил Вячеслав Володин, «Путин это и есть Россия». И пока страна продолжает жить по этому принципу, тем, кто не согласен с отождествлением президента и России, в ней, конечно, может быть очень и очень опасно.