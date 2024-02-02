Россияне и война: у граждан нет денег даже на «любимого» президента

Пока Путин занят разрушением городов в соседней стране, в России дома рушатся сами из-за ветхости, но власти все равно урезали на 60% расходы бюджета на проект по «сокращению непригодного для жилья жилого фонда» и перенаправили эти деньги на финансирование войны против Украины.

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Президент Владимир Путин занялся предвыборной агитацией за свою кандидатуру, а Кремль всячески пытается создать иллюзию всенародной любви к национальному лидеру, идущему на пятый срок. Однако, как показывает практика, россиянам жалко и лишней копейки для президента, а подавляющее большинство граждан почему-то совсем не гордится бессменным правителем «великой державы», как, кстати, и его «доблестной» армией. Наверняка исправить досадное обстоятельство власти могли бы, например, устранив причины, заставившие население влезть в рекордные долги, или заняться проблемой ветхого жилья, решить которую Кремль обещал бесчисленное количество раз. Но руководству РФ, кажется, до россиян нет дела. Их занимает только война против Украины, а потому вместо планов по улучшению социально-экономического климата путинский режим может предложить гражданам только репрессии и деградацию во имя «великих» целей.

Гордиться нечем

С приближением выборов, на которых Кремль запланировал триумфально переназначить Путина на пятый срок, президент активизировал публичную активность. Нацлидер и на Чукотку ездил, и с детьми из «Движения первых» – организации, направленной на «патриотическое» воспитание несовершеннолетних, в которой оказался каждый десятый российский школьник, гимн России пел, и кампусы университетов (правда, по видеосвязи) открывал. В общем изо всех сил заботился о стране и намекал ее населению, как сильно им повезло с главой государства.

На совещании по развитию Санкт-Петербурга он даже дал понять, что развязанная им война против Украины – это окно возможностей для россиян, и пообещал, что именно из бывших участников «спецоперации» и будет формироваться «элита страны». Заряженная милитаризацией часть общества ему, конечно, рукоплескала. Однако тем, кто воспринимает агрессию против соседнего государства как «социальный лифт», стоит, наверное, помнить: чтобы добраться до элитного «этажа», надо как минимум выжить на «СВО». По последним подсчетам журналистов, только подтвержденные потери российской армии за 23 месяца боев в Украине составили 43 тыс. 14 погибших бойцов. При этом, по самым скромным оценкам, к концу сентября 2023-го могли быть убиты уже 86 тыс. военных РФ. А общие потери, включая раненых, по данным западных разведок, в конце ноября составляли более 300 тыс. человек.

Те же, кому удастся, как выразился Путин, пройти «через горнило таких тяжелых испытаний, не щадя себя по имя Родины», смогут при поддержке государства стать, например, школьными учителями. Причем, «герои СВО» получат возможность попробовать себя не только в роли преподавателей физкультуры или ОБЖ, но и учителей истории. В рамках программы реабилитации под патронажем Минобразования Новосибирской области один участник войны Андрей Прокофьев уже закончил курсы переобучения на «историка» и успел преподать соответствующий урок детям из новосибирской школы №121. Так что тем россиянам, кто радуется боевому настрою президента, стоит помнить, что, возможно, их детей в школе будет учить истории «преподаватель», даже не получавший соответствующего высшего образования.

Кстати, дети участников войны против Украины, независимо от степени своей одаренности, также могут стать помехой для действительно талантливой молодежи, ведь еще в 2023 году Путин подписал поправки в закон об образовании, позволяющие отпрыскам бойцов «СВО» и самим «ветеранам» поступать в вузы на льготных условиях. По квотам в 13 лучших вузов РФ зачислились уже более 800 таких абитуриентов, многие из которых сдали экзамены ниже проходного балла.

На днях такая «забота» о детях «героев» и вовсе дошла до абсурда. Сына участника войны отчислили из Московского физико-технического института (МФТИ), поскольку он завалил первую же сессию, не сдав экзамены и зачеты по шести предметам. После отчисления он рассказал о планах заняться единоборствами, поскольку ему «нравится бить людей», а руководство МФТИ поспешило объявить, что молодой человек сможет перепоступить в этот вуз по льготе неограниченное количество раз. К слову, зачислился этот товарищ в институт, набрав в сумме 127 баллов за ЕГЭ при необходимых 290, да еще и не сдав обязательный для Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ ЕГЭ по информатике.

Впрочем, удивляться нечему. Президент свято верит в то, что благодаря его войне «историческая Россия поднялась», а «вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается».

Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) попытался помочь президенту в создании картинки прекрасной России настоящего и провел опрос, согласно которому 52% граждан испытывают «чувство гордости», когда «думают о России». Цифра получилась вроде бы внушительная, но словно не вполне соответствующая вере Путина в тотальное восхищение страной россиянами. Хуже, правда, что президентом и правительством, как выяснилось, гордятся лишь 9% опрошенных, «победами в СВО» – 8%, а армией и российским оружием – 5%. По поводу же победы СССР над нацистской Германией, параллели с которой Кремль пытается проводить на протяжении десяти лет конфликта с Украиной, чувство гордости испытывают только 2% респондентов. Другими словами, даже откровенно пропагандистское исследование вышло у кремлевских социологов каким-то недостаточно великодержавным.

Неловким получился и сбор средств на избирательную кампанию Путина, который, чтобы выглядеть «всенародным» кандидатом, пошел на выборы самовыдвиженцем. Согласно отчетам штаба «главного» кандидата, по состоянию на 20 января на избирательный счет президента поступили 472,3 млн рублей. Беда только в том, что 472 млн пожертвовали 36 различных фондов, 33 из которых возглавляют депутаты от «Единой России» и сотрудники партии власти. От физических лиц Путину перепало лишь 269 тыс. рублей, из которых 250 тыс. пришлись всего на двух доноров. Получается, что для любимого президента простым россиянам и копейки жалко, а еще говорят – «пена смывается».

Платить нечем, жить негде

Правда, политика Кремля довела социально-экономическое состояние России до того, что у многих ее граждан просто-напросто нет этой лишней копейки. Так, в 2023 году россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в 34,91 млн рублей, что на 12,25% больше, чем в 2022-м (31,1 млн), и на 22% выше, чем в довоенном 2021-м (28,62 млн). То есть речь идет о краткосрочных кредитах до 30 тыс. рублей, которые берутся сроком на 30 дней с единоразовым погашением.

С начала полномасштабной войны в два раза также выросло число граждан с пятью и более кредитами. На конец 2021 года доля заемщиков с таким количеством кредитов составляла 4,7%, а по итогам 2023-го – уже 8,6%.

Причем стонут от финансовых проблем в РФ не только бедные. По данным Henley&Partners, на фоне геополитических игр Кремля – захвата Крыма, создания ЛНР и ДНР, а затем и развязывания полномасштабной войны в 2022 году – в России резко сократилось и число долларовых миллионеров – на 24% до 68 400 человек.

При этом плохо с деньгами и у российских банков, точнее – с валютой. Из статистики Центробанка стало известно, что запасы иностранной валюты в банках РФ рухнули до минимума за последние 13 лет из-за западных санкций и массового оттока капитала за границу: за 2023 год объемы валюты на клиентских счетах упали на 16% до $170,4 млрд. Эксперты говорят о «деградации объема валютных ресурсов» в экономике и сжатии бизнеса западных банков в России до уровней времен СССР.

О том, что в России все не очень гладко с деньгами, говорят и поползновения властей придумать способ, как хотя бы частично вернуть, уплывшие из страны миллиарды. Выяснилось, что Минфин разработал проект постановления правительства, которым хочет обязать российские банки отслеживать геолокацию своих клиентов на постоянной основе. Если станет понятно, что пользователь часто пользуется сервисом с территорий других стран, то банк будет должен запросить у него дополнительную информацию о местоположении, после чего передать эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). Если же клиент откажется делиться своим местопребыванием, то банк сможет расторгнуть соглашение об обслуживании в одностороннем порядке. Эксперты, правда, говорят, что из-за VPN и прокси-сервисом данные о геолокации могут отображаться некорректно, кроме того, клиенты могут заходить в приложения через корпоративные устройства с единым IP-адресом. В Минфине подчеркнули, что никаких решений пока не принято, но вопрос будет обсуждаться с другими ведомствами и участниками сектора.

Поскольку российские власти решили взяться за учет уехавших из страны граждан, эту инициативу путинские чиновники в том или ином виде наверняка реализуют. В конце концов, руководству РФ хочется, чтобы подобные механизмы хоть как-то работали, пусть криво и со сбоями. Как показал на днях крупнейший сбой интернета в России в результате, видимо, тестирования «суверенного рунета» – то есть интернета, отрезанного от глобальной Сети, технические препятствия никого не останавливают, если Родина сказала «надо». Иронично, что после попытки запустить «суверенный рунет» в Москве – наиболее продвинутом с технологической точки зрения городе РФ – произошел масштабный сбой оплаты проезда в городском транспорте, охватившем метрополитен и автобусные маршруты.

Тем временем репрессивные законы, направленные в том числе на покинувших страну граждан, штампуются в ускоренном режиме. Так, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущество по статье о «фейках» о российской армии, а 31 января проголосовала за документ уже во втором и третьем чтениях. Теперь по делам о «фейках» и «дискредитации» власти смогут конфисковывать у «врагов народа» ноутбуки, телефоны, квартиры и другое имущество. Формально изъять можно только связанную с «преступлением» собственность, однако эксперты предупреждают: трактовка этого условия на деле, вероятно, окажется максимально широкой.

Отнимать квартиры и дачи у тех, кто покинул из-за войны и преследований Россию, будет, конечно, проще. Поэтому и обязательный консульский учет, и данные от банков о геолокации россиян лишь облегчат путинскому режиму задачу по составлению списков на экспроприацию.

Впрочем, часть граждан, наверное, может быть спокойна за свои жилища. Правда, не за свою безопасность во время его использования. На днях в подмосковном Пересвете по фасаду треснул многоэтажный дом, а до этого в Ростове-на-Дону обрушилась целая стена пятиэтажки, из-за чего рухнул весь подъезд. Вряд ли за такими квартирами придет государство. Из-за войны против Украины власти даже на 60% урезали расходы бюджета на проект по «сокращению непригодного для жилья жилого фонда», тем самым в очередной раз показав, что обещания Путина решить проблему ветхого жилья – не более, чем очередная сказка от великого «геостратега». Эксперты предупреждают: пока президент занят разрушением городов в соседней стране, Россию к 2038-2040 году ждет настоящая жилищная катастрофа, если срочно не взяться за проблему, ведь уже сейчас у 20%-60% панельных домов в крупных городских агломерациях вот-вот закончится срок эксплуатации.