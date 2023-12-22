Россияне и война: у политики Кремля слишком высокая цена

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Центробанк (ЦБ) РФ в пятый раз подряд поднял ключевую ставку, пытаясь обуздать рост цен в стране. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, если не сбить инфляцию, то у российской экономики «двигатель перегреется». Правда, если верить официальной статистике Росстата, то повышенная тревожность регулятора не вполне понятна. Рост цен в последние недели вроде как замедлился, а по итогам года не должен превысить 7,5%. Кто знает, возможно, в ЦБ в курсе, что реальное положение дел серьезно отличается от заботливо прихорошенной статистики.

По оценке специалистов, реальная инфляция в России за время войны против Украины может доходить до 50% и в будущем рискует увеличиться еще на десятки процентов. Повернуть негативный социально-экономический тренд вспять могло бы прекращение развязанной президентом Владимиром Путиным войны. Однако нацлидер о подобном даже не задумывается и, судя по всему, намерен после Нового года принести в жертву еще сотни тысяч россиян ради завоевания квадратных километров чужой – украинской – земли.

Кондуктор, нажми на тормоза

Во многих сферах жизни российского общества будто бы сосуществуют две России. Одна – официальная, где все цветет и развивается, а если и случаются какие-то проблемы, то лишь в виде мелких неурядиц и временных трудностей, которые обязательно будут разрешены заботливыми властями. Некоторые трудности – например, миллионы граждан, живущих в трущобах, – не решаются годами, но принципиально это ничего не меняет. Другая Россия – реальная, где все стагнирует, а население вынуждено бороться за выживание. Особенно ярко оторванность властей от реальности проявляется, когда речь заходит об инфляции.

С одной стороны, руководство страны признает проблему. С другой – всячески старается ее преуменьшить. Так, согласно последним данным Росстата, рост цен замедлился и составил с начала года 7,12%, отскочив от официальной цифры в 7,48% на конец ноября. Число, конечно, неприятное, учитывая цель ЦБ в 4%, но явно не катастрофическое. Не сравнить, например, с инфляцией в Турции, которая превысила 60%.

Тем не менее Эльвире Набиуллиной отчего-то тревожно. На последнем заседании Центробанка в нынешнем году регулятор решил поднять ключевую процентную ставку до 16% и сделал это в пятый раз подряд. В ЦБ пояснили, что этот шаг призван обуздать инфляцию, и пообещали и дальше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть рост цен к цели в 4% годовых к концу 2024-го.

«Если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы. Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго», – сказала Набиуллина, на всякий случай приведя «доступный» аргумент, почему ЦБ настаивает на высокой ключевой ставке, жертвуя ростом экономики.

Возникает законный вопрос: что заставляет ЦБ столь сильно беспокоиться, если Росстат отчитывается о незначительных процентах, а президент Путин то и дело рассказывает населению, что ситуация в РФ с ростом цен лучше, чем на Западе. Например, в июне он обещал, что в России инфляция по итогам года «выйдет на пятерочку», то есть 5%, и не без удовольствия отмечал, что «у них-то там 7% с лишним – 7,5%». Сейчас, конечно, в РФ уже как «у них», но все равно заявления и объяснения ЦБ звучат несколько алармистски – не под стать уверенности нацлидера.

Возможно, дело в том, что реальная картина хуже официальной примерно в семь раз, и регулятору об этом что-то известно. Так, исследовательских холдинг «Ромир» подсчитал, что с начала полномасштабной войны против Украины цена на потребительскую корзину к ноябрю 2023-го выросла на 47,9%. За это время на десятки процентов взлетела стоимость на пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства и одежду.

Как отмечает The Moscow Times, в отличие от Росстата, считающего инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на основании 15 млн реальных покупок, совершенных в РФ в 2008-2023 годах. В последнее время сильнее всего рост цен ударил по продуктовым отделам супермаркетов, в которых увеличение стоимости к декабрю составило 64% на помидоры, 56% на бананы, 54% на яйца, 42% на капусту, 33% на огурцы и 30% на курятину.

Инфляционный «хит-парад» уже несколько недель удерживают яйца, к борьбе со стоимостью которых подключился даже президент, извинившийся перед россиянами за подобную оказию и возложивший вину за яичные неурядицы на правительство. После «итогов года» с Путиным уже в понедельник, 18 декабря, «Руспродсоюз» намекнул, что гражданам надо просто потерпеть, ведь после Нового года ожидается снижение цен на этот продукт, в том числе благодаря открытию импорта из страны НАТО – Турции. «Слава богу, это увенчалось успехом», – провозгласил победу над яйцекризисом и рупор Кремля Дмитрий Песков.

Впрочем, Песков, кажется, поторопился. Иначе как можно объяснить, что в разных городах по всей России люди выстроились в огромные очереди на морозе, чтобы разжиться куриными яйцами. Однако и такому недоразумению у властей нашлось объяснение. По словам председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, россияне просто-напросто стали лучше жить, поэтому увеличили потребление «мясных продуктов, куриного мяса как диетического и яйца».

Так или иначе, жителям РФ стоит приготовиться жить еще лучше. Как написала газета «Коммерсантъ», производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 года отпускных цен на 5-20% на широкий перечень товаров – от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий. Компании объясняют подобную необходимость ростом курсов валют, в схватке с которыми рубль 21 декабря снова начал сдавать позиции, проваливаясь до 92 за доллар и 101 за евро. Кроме того, «Агентство» отмечает, что за последнее время произошел скачок цен госзакупки вакцин в 8,5 раз, ноутбуки ряда брендов на 7–10%, искусственные ели на 11,5%. Также в 2024-м ожидается рост стоимости бытовой техники и недвижимость. К весне некоторые товары могут подорожать на 30–40%.

Эксперты объясняют, что инфляция ускоряется из-за непроизводительных расходов бюджета. Другими словами, Путин тратит слишком много денег на войну. Учитывая, что в грядущем году он намерен сжечь на полях Украины еще больше средств, то надеяться на что-то хорошее россиянам было бы опрометчиво.

Но кондуктор не жмет на тормоза

Между тем траты на войну бывают разные и порой даже не связанные непосредственно с боевыми действиями, хотя косвенно ими и вызванные. Например, с начала полномасштабного вторжения в Украину и введения западных санкций власти РФ были вынуждены потратить 1,09 трлн рублей на поддержку гражданской авиации, чтобы хоть как-то поддержать одну из наиболее пострадавших из-за путинского решения отраслей. Примечательно, что эта сумма почти в два раза превышает субсидии, выделенные авиакомпаниям во время пандемии COVID-19. Тогда руководство России потратило 547 млрд рублей. Впрочем, даже эти расходы не спасают российскую авиаотрасль от деградации.

Кроме того, из-за войны правительство РФ стало злоупотреблять «секретными» статьями расходов федерального бюджета, а это, как отмечает The Moscow Times, совпало с ростом выявленных Счетной палатой нарушений в госказне на общую сумму в 1,774 трлн рублей, увеличившуюся почти в два раза по сравнению с 2022-м, когда объем нарушений обошелся бюджету в 885,6 млрд.

Очевидно, что чем дольше будет длиться война, тем большие издержки будет нести Россия и ее граждане. Тем не менее прекращать боевые действия Путин не планирует. На коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу рассказал довольному президенту, что «российская армия – самая боеспособная в мире», и отчитался о планах на 2024 год. В целом они сводятся к тому, что РФ будет продолжать войну «до полного выполнения целей». При этом, если исходить из слов министра, у Москвы нет причин не верить в победу. Ведь страна, по его словам, в четыре раза нарастила мощности ВПК, «российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО», а военнослужащие проявляют «храбрость, стойкость и самоотверженность». Правда, как показал разбор слов Шойгу от «Медузы», глава Минобороны, мягко говоря, приукрасил состояние армии. Но здесь, как и в большинстве случаев, во всей красе предстала альтернативная реальность, в которой живут завсегдатаи Кремля.

Между тем с той же численностью армии, которую запланировано довести до 2,2 млн человек, совсем скоро могут возникнуть проблемы. Во всяком случае властям придется хорошенько обдумать схемы наполнения вооруженных сил людскими ресурсами. По данным проекта Faridaily, в 2024 году власти планируют набрать на службу по контракту 400 тыс. человек, однако чиновники признаются: «Люди, которые из патриотических соображений шли на войну, закончились». И это большая проблема для Кремля, ведь объявление второй волны мобилизации там считают крайней мерой, которой по возможности хотели бы избежать.

Судя по всему, власти не хотят плодить число недовольных и без того устающих от войны граждан. Мобилизация, проведенная осенью 2022 года, и так становится головной болью Кремля, поскольку родственники угнанных на фронт умирать за геополитические интересы Путина продолжают активно требовать от властей вернуть мужчин домой.

Очевидно, что отпустить с линии огня «рекрутов» власти не могут, поскольку количества заманенных на войну контрактников, видимо, не позволяет им обойтись без выдернутых из мирной жизни людей. Минобороны, кстати, на днях отказалось от предложения ограничить срок службы мобилизованных одним годом. Запрос на имя Шойгу в ведомство послал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, которого об этом попросили жены резервистов. В Минобороны заверили, что военнослужащие смогут вернуться домой после того, как Путин подпишет указ о завершении мобилизации. А значит им придется проливать свою и чужую кровь до конца развязанной президентом войны.

Глядя на такое отношение к мобилизованным, о жизненных перспективах которых глава РФ отказался говорить на «итогах года» неделю назад, родственники рекрутированных предложили президенту свое решение проблемы.

«Заканчивайте СВО, садитесь за стол переговоров. Какие к чертовой матери денацификация и демилитаризация? Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Каждый раз, когда вы произносите эти слова, люди гибнут. Дайте нам жить спокойно! Или идите на фронт сами и умрите сами», – говорилось в их обращении.

Но у Путина совсем другие планы. Он собрался на выборы, на которые его кандидатуру выставили военные преступники, наркоторговец и миллиардер с недвижимостью в стране НАТО.