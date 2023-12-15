Россияне и война: у Путина другая Россия

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Владимир Путин впервые с начала войны против Украины решился на крупное публичное мероприятие, подразумевающее многочасовое общение с гражданами и журналистами. Большая пресс-конференция, совмещенная с «прямой линией», 14 декабря вышла поистине прекрасным примером плохого спектакля. Отвечая на несколько десятков вопросов, среди которых не нашлось место по-настоящему острым, президент всецело раскрыл картину своего мира: на фронте сплошные победы, в экономике – сплошные успехи, а если где и приключились неудачи, то точно не по его вине. Примечательно, что на больших экранах то и дело всплывали отправленные гражданами по SMS обращения к Путину. И они зачастую резко контрастировали с теми вопросами, которые в этот день было дозволено вслух задать нацлидеру. Все, что в этот день говорил Путин, совершенно не билось с фактами – будь то оцененные более чем в 300 тыс. потери армии РФ на войне против Украины или улетающие «в космос» цены на продукты и товары в стране.

Он так видит

Главным событием уходящей недели в России стала большая пресс-конференция Путина, совмещенная с форматом «прямой линии», когда вопросы президенту задавали как журналисты, так и «простые люди». Обычно ежегодное мероприятие в 2022-м не проводилось, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что в прошлом декабре ситуация для России на войне против Украины была, мягко говоря, тревожная: регулярная армия не справилась с задачей завоевать соседа «за три дня», Путину пришлось объявить мобилизацию, а украинские военные смогли деоккупировать значительную часть от захваченных ранее Москвой территорий. В общем, похвастаться было нечем.

Нельзя сказать, что в нынешнем году России всюду сопутствовала удача. Однако широко анонсированное контрнаступление Украины закончилось без существенных для Киева результатов, вторая волна мобилизации пока не потребовалась, а в марте Путину предстоит «поиграть» в выборы. Другими словами, ситуация сложилась в целом более безопасная, потому и поговорить с народом оказалось не так боязно, а вероятность неудобных для нацлидера вопросов в этом и без того срежессированном представлении сводилась практически к нулю.

Накануне «Левада-центр» провел социологическое исследование, согласно которому чаще всего россияне хотели поинтересоваться у Путина перспективами скорейшего завершения войны и заключения мира с Украиной. Однако вопрос об этом прозвучал лишь однажды и в самом начале. Сформулирован он был наиболее мягко: «Когда будет мир?»

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», – отрезал Путин и заверил, что они у Кремля не изменились: «денацификация», «демилитаризация» и «нейтральный статус» Украины. Из этого следовал вывод: несмотря на крайнюю непопулярность этих целей среди народа и в целом снижение популярности войны в обществе, нацлидер намерен воевать долго и от планов поработить соседнее государства отказываться не планировал.

Воинственная уверенность Путина, впрочем, легко объяснялась. Ведь, по его мнению, у экономики РФ «большой запас прочности», да и в целом социально-экономические показатели в стране только и делают, что глаз радуют. Так – якобы – рост ВВП по итогам 2023 года составит 3,5%, реальные зарплаты поднимутся на 8%, инфляция всего лишь «подросла» и «ожидается 7,5%-8%, но ЦБ и правительство принимают меры», а уровень безработицы находится на уровне 2,9%.

Все эти цифры, очевидно, были для президента источником неудержимого оптимизма. И можно было бы предположить, что жонглировал он ими исключительно для формирования нужных образов в сознании народа, однако, похоже, президент в них, прежде всего, сам верил. И даже не столько в сами показатели, а в то, что они – не что иное, как демонстрация мощи и радужных перспектив России. Даже рекордная безработица оказалась у него «очень хорошим показателем состояния экономики», хотя буквально недавно путинский министр экономического развития Максим Решетников называл нынешний низкий уровень безработицы «точно тормозом для развития экономики, а не каким-то плюсом».

В целом от четырехчасового выступления Путина веяло в какой-то степени безнадегой. Президент хвалился успехами, клеймил Запад и даже смог ввернуть свою любимую историю о том, как Украину «придумал» Ленин. О проблемах – например, ценах на яйца и безбожно дорогих китайских автомобилях, заполонивших российский рынок, – речь тоже заходила. Но для любой неурядицы, свалившейся на Россию, находилась причина. В росте заболеваемости корью виновата – Украина, а в дефиците соответствующих вакцин – яйца. Иногда ответственным за «временные трудности» назначалось правительство. Ни никогда и ни в коем случае сам нацлидер. Хотя сам он признал, что обо всех проблемах так или иначе знал.

В общем, для президента были созданы максимально комфортные условия, а на волнующие часть общества вопросы – например, о перспективах возвращения с фронта мобилизованных, разгуле государственной гомофобии или о том, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный, которого соратники больше недели безрезультатно ищут по всем тюрьмам России – отвечать не пришлось, они были заботливо проигнорированы дирижерами этого сольного концерта.

Страна видит эдак

Между тем в одном моменте организаторы мероприятия недоработали. Во время трансляции на большие экраны то и дело выводились вопросы от населения, присланные по SMS. Они, в свою очередь, разительно отличались от тех, на которые Путин не без удовольствия отвечал. И, пожалуй, лучше всего происходящее отражала попавшая в трансляцию SMS: «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?»

И действительно сформировавшийся в голове у президента мир резко контрастировал с суровой российской реальностью. Взять хотя бы рост экономики. Показатель в 3,5% роста ВВП, конечно, может впечатлить на фоне войны и санкций, однако обусловлен он как раз этой войной и активизацией военной промышленности, что на самом деле таит в себе серьезные риски для будущего.

Как детально объяснил The Economist, российская экономика «опасно перегревается». Высокие госрасходы, рекордные со времен СССР траты на оборону, которые в 2024 году составят 6% от ВВП и почти 30% от федерального бюджета, а также различные «предвыборные» соцвыплаты и повышенные зарплаты бойцам, участвующим во вторжении в Украину, стали причиной роста ВВП. Однако специалисты уверены, что российская экономика просто-напросто не выдержит таких темпов. Ускоряющаяся инфляция и резкое сокращение предложения при увеличении спроса слишком давят на общую ситуацию в стране и фактически делают бесполезным сам по себе рост экономики. Если бы Путин решил вдруг прекратить войну, то более серьезного кризиса еще, вероятно, можно было бы избежать, однако нежелание завязывать с агрессией не оставляет России шансов: тяжелые экономические потрясения – лишь вопрос времени.

По мнению экспертов, в нынешнем году озвученные Путиным цифры в 3,5% роста ВВП и об увеличении реальных зарплат на 8%, возможно, окажутся меньше, а начиная со следующего года оба показателя сожмутся в несколько раз. Как отметило «Агентство», президент, рассказывая об успехах, например, умолчал, что даже по макроопросу Центробанка, подобного роста в среднесрочной перспективе уже не будет. В 2024-2026 годах рост реальных зарплат окажется ниже 2%, рост ВВП в этот же период замедлится до 1,3%–1,5%.

Так уж случилось, что к моменту показательных выступлений Путина, по данным Росстата, в России немного замедлилась инфляция – с начала года она ушла ниже 7% и составила 6,93%, а за последние 12 месяцев – 7,1%.

Однако, реальная инфляция для россиян в 2023 году составила 12,5%, за последние 12 месяцев – свыше 20%, а с начала войны – порядка 50%, подсчитал исследовательский холдинг «Ромир», замеряющий инфляцию на основании реальных покупок россиян, а не некой оторванной от жизни «корзины», как Росстат.

«Рост цен продолжается широким фронтом. ... Ну и, конечно, нельзя не отметить полную капитуляцию правительства перед яйцами: 4,55% за неделю – это абсолютный рекорд в нынешнем яйцекризисе», – прояснил ситуацию Telegram-канал MMI, занимающийся анализом российской и мировой макростатистики.

Кстати, бороться с взлетевшими ценами на яйца Кремль решил обнулением импортных пошлин на этот продукт. Иронично, что за спасением страны от яичного дефицита Кремль обратился к Турции – стране Североатлантического альянса, который, согласно госпропаганде, спит и видит, как бы поскорее развалить Россию.

Пока, правда, разваливается не Россия, а летающие в ней гражданские самолеты. Как подсчитал Newsweek, лайнеры в РФ с начала 2023-го стали в три раза чаще ломаться в полете по сравнению с 2022 годом – 180 случаев против 60. Также с 2018-го по 2022-й в среднем фиксировалось 55 поломок в небе ежегодно. The Moscow Times отметила, что за одну минувшую осень в стране произошло инцидентов с гражданскими бортами столько же, сколько ранее приходилось на целый год. В сентябре случилось 15 происшествий на самолетах, совершавших рейс, в октябре – 25, в ноябре – 12. С 1 по 12 декабря новости о технических проблемах на бортах приходили ежедневно. Всего за декабрь произошло как минимум 15 поломок российских авиалайнеров. Здесь, конечно, можно было бы обвинить в происходящем Запад, страны которого запретили поставки авиационных запчастей в РФ и техническую поддержку ее авиапарка. Однако не начни Путин войну против Украины, над которой уже почти два года закрыто небо для гражданских самолетов, ничего бы этого и не было.

Тем временем война стоит россиянам не только денег и социально-экономического будущего, но и жизней. По обновленным данным разведки США, российские потери с начала полномасштабной агрессии против соседнего государства составили 315 тыс. человек, включая убитых и раненых. В рассекреченном докладе утверждается, что на момент вторжения 24 февраля 2022 года российская группировка насчитывала 360 тыс. солдат. Таким образом РФ потеряла почти 90% личного состава, которым располагала на момент начала войны. Американская разведка отметила, что потери в людях и бронетехнике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.

Между тем Россия молчит о своих потерях. В связи с этим примечательной была часть речи Путина о численности участвующих в агрессии войск. Так, по его словам, сейчас на фронте находятся 617 тыс. российских военных. При этом из набранных в прошлом году 318 тыс. мобилизованных в войне якобы продолжают участвовать 244 тыс. человек. Президент заявил, что 41 тыс. мобилизованных была уволена в связи с достижением предельного возраста или по здоровью. При этом о судьбе 33 тыс. «потерянных мобилизованных» президент ничего не сказал. Учитывая все прочие сказки, которые рассказал в своей речи нацлидер, поверить этим цифрам сложно, но если все-таки рискнуть, то остается только догадываться, что же могло произойти с этими людьми в устроенной Путиным мясорубке.

«Мобилизованные слушают Путина и надеются на его порядочность. Они еще не знают, как их предадут и как больно будет разочаровываться… Осознание, что тебя списали в утиль еще 15 месяцев назад – оно начинает приходить… Первое лицо страны даже не удосужилось озвучить эту проблему. Как всегда, в своем стиле – театрально, подло и трусливо», – заявили по итогам путинского выступления в Telegram-канале «Путь Домой», объединившем семьи угнанных на фронт россиян.