Россияне и война: фронтальная инфляция не помешала Госдуме одобрить ориентированный на фронт бюджет

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Госдума приняла в ключевом чтении самый военизированный бюджет в современной истории РФ. Не смутили «народных избранников» ни фронтальная инфляция, ни обнищание населения, набравшего рекордное количество микрозаймов за время агрессии Кремля против Украины, ни растущее число сторонников перехода к мирным переговорам. Кремль собрался воевать долго, а традиция ориентироваться на настроения в обществе за время правления Владимира Путина окончательно ушла в историю, не успев толком зародиться. Решать проблемы с помощью силовых и репрессивных методов – куда приятнее и привычнее российским властям. Например, в последнее время они активно взялись за поиск путей выхода страны из расширяющейся демографической ямы. Вариант прекратить войну, правда, никому в голову не пришел, зато идей что-нибудь запретить и кого-нибудь посадить хватает с лихвой.

Триллионы без терзаний

Голосами 328 депутатов при 78 выступивших против и одном воздержавшемся Госдума приняла проект федерального бюджета-2024 во втором, ключевом, чтении. Учитывая сложившуюся при Путине систему, где «народные слуги» давно превратились в обслугу Кремля, вряд ли у кого-то были сомнения, что парламентарии одобрят предложения правительства по тратам и согласуют самую военизированную федеральную казну в новейшей истории России.

Как отметил Telegram-канал Faridaily, на оборону и правоохранительную деятельность власти потратят примерно 39% от всех федеральных расходов – более 14 трлн рублей из 36,6 трлн. Несмотря на изначально сумасшедшие траты на войну и силовой аппарат, депутаты решили не сокращать эту часть расходов, а напротив еще больше ее увеличить. Предполагалось, что власти не будут индексировать зарплаты военным, сотрудникам МВД, ФСИН, таможни и пожарной службы в следующем году. Однако ко второму чтению эта норма исчезла из документа, а значит в год, когда Путин планирует в пятый раз переизбраться президентом России, военные и силовики в обиде не останутся. Как, впрочем, и в последующие два года. С 2024-го по 2026-й власти планируют отправить на повышение окладов «опоры режима» 301 млрд рублей. Зато решение сэкономить на медицине и образовании останется в силе.

Кстати, на социальную политику Кремль тоже не скупится, отрядив на нее 7,5 трлн рублей – на триллион больше, чем годом ранее. Проблема в том, что эти расходы также во многом связаны с войной – например, деньги из федеральной казны пойдут в фонд «Защитники Отечества» на адаптацию и медикаменты для участников вторжения в Украину.

Другими словами, Кремль собирается воевать долго и щедро оплачивать геополитические амбиции Путина. Хотя, судя по социально-экономической ситуации в стране, самым правильным решением было бы прекратить сжигание денег на фронтах в Украине и заняться, например, благосостоянием населения. Ведь очевидно, что даже принятые правительством меры по обузданию инфляции не работают – рост цен в России в ноябре ускорился и принял фронтальный характер. С 31 октября по 7 ноября, только по официальной статистике, инфляция составила 0,42%, а годовая – 6,99%.

Но на самом деле ситуация гораздо хуже. Цены на потребительские товары за год выросли примерно на 20%. Пищевые продукты показали схожий рост: например, курятина стала дороже на 29,7%, куриные яйца на 21,2%, помидоры – 29,5%, капуста – 21,2%. Учитывая, что около половины россиян сообщили, что траты на еду составляют самую большую статью их расходов, очевидно, что большинство россиян испытывают не «нарисованную» властями инфляцию в 7%, а реальную в 20-30%.

Неудивительно, что россияне в 2023 году поставили рекорд по количеству оформленных микрозаймов – то есть денег «до зарплаты» – под 292% годовых. За три квартала текущего года общий объем микрокредитов достиг 348,1 млрд рублей, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Число же клиентов микрофинансовых организацией, навязывающих кабальные условия кредитования, за год выросло на 2,7 млн человек – до 19,9 млн. По словам специалистов, чаще всего граждане берут деньги на текущие потребности, нежели на крупные покупки, из-за того, что людям просто-напросто не хватает на жизнь. И число обращающихся за микрокредитами россиян будет только расти.

Кроме того, стало известно, что к началу четвертого квартала 2023 года 7,9 млн человек оказались неспособны оплатить даже жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России. Согласно данным первого квартала, общая задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд рублей, за год увеличившись на 72 млрд рублей, а годом ранее – еще на 56,6 млрд. Как отмечают эксперты, около 80-85% должников объясняют свое поведение снижением реальных доходов на фоне инфляции и возникновением трудных жизненных ситуаций.

А вообще люди смирные

У Кремля есть и другие причины не затягивать с окончанием развязанной против Украины войны. Впервые, по данным опроса компании Russian Field, число россиян, уверенных в необходимости переходить к мирным переговорам с Киевом, превысило количество сторонников продолжения войны – 48% против 39%. Не пользуется у граждан РФ популярностью и идея второй волны мобилизации – против очередного набора на фронт из запаса выступают 58% населения. Поддержали бы вторую волну – 32%.

Впрочем, хотя усталость от войны нарастает, некоторые пункты опроса говорят о том, что до полного осознания происходящего еще предстоит пройти некоторый путь. Так, 66% респондентов выступили за сохранение нынешних позиций российской армии на территории Украины, 60% также поддержали бы наступательные действий. За вывод войск набралось 32% опрошенных.

При этом примечательно, что в условиях войны и санкций россияне со скепсисом смотрят на перспективы своего социально-экономического процветания в ближайшие 1–2 года: 43% респондентов уверены, что благосостояние населения ухудшится, 31% считают, что оно останется без изменений, а в улучшение верят лишь 21%.

Тем не менее очевидно, что доля недовольных войной будет расти. Одним из движущих элементов могут стать жены и родственники мобилизованных. В Москве 7 ноября во время митинга коммунистов, посвященного дню Октябрьской революции, состоялась спонтанная акция граждан с требованием «вернуть детям отцов». После этого в ряде регионов России родственники мобилизованных стали подавать заявки на проведение мирных митингов. Однако местные власти под разными предлогами отказывают рассерженным женам и матерям.

Режим, вероятно, боится роста недовольства и пытается справиться с проблемой привычным методом – давлением и угрозами. Полиция начала звонить родственникам мобилизованных и напоминать «об ответственности за экстремизм». Не обошлось и без попытки обвинить во всем Фонд борьбы с коррупцией политзаключенного Алексея Навального, который, по мнению, представителей властей, и стоит за возмущением. «Винтики» путинского режима, видимо, считают, что родственники уже больше года воюющих на фронтах Украины мужчин искренне требовать домой отцов, мужей и сыновей не могут.

Впрочем, в Кремле и не думают отказываться от выбранного курса. Напротив, власти решили, что закладывать в людей агрессию и воспитывать «патриотов» надо с малых лет. Чтобы и умирать шли с радостью, и не серчали, если кто-то не вернулся с оккупационных «спецопераций». Как стало известно из проекта приказа Минпросвещения, на уроках нового курса «Основы безопасности и защиты Родины» детям в средней школе с 1 сентября 2024 года будут рассказывать о том, как действует оружие массового поражения и как от него защититься, устройстве и работе стрелкового оружия, а также заставят выучить основные положения уставов российской армии. Старшеклассников планируют насытить знаниями «о современном общевойсковом бое», включая способы боевого применения беспилотников. Школьники будут должны пройти строевую, тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку.

Другое дело, что такой боевой актив еще надо сформировать, поэтому пока – в условиях дефицита желающих – отправить на фронт Кремль готов кого угодно. Россия больше года посылает на войну заключенных, которых специальным указом о помиловании вознаграждает Путин. Однако в последнее время появляется все больше свидетельств, что в оккупационных рядах нередко оказываются наиболее опасные преступники. Недавно резонанс получили новости о помиловании Сергея Хаджикурбанова и Владислава Канюса. Первый в 2014 году был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, совершенному в 2006 году. Канюс же уехал в колонию на 17 лет только в 2022 году за жестокое убийство своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой, на теле которой было обнаружено более 100 увечий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в помиловании Путиным маньяков и убийц ничего предосудительного не увидел. В практике привлечения в российские вооруженные формирования заключенных «никаких исключений нет», сказал глашатай Кремля, во всяком случае «они не касаются темы резонансности того или иного дела».

Таблица размножения

Между тем власти сильно беспокоит демографическая яма, в которую погружается страна. Дефицит кадров, старение населения, военные потери и прочие свалившиеся до и после начала вторжения в Украину сопутствующие проблемы, вынуждают нервничать Кремль, который, кажется, решил всеми правдами и неправдами повысить в РФ рождаемость. Еще в августе в Мордовии был принят закон, вводящий штрафы для граждан России за склонение к абортам от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для иностранцев – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для организаций – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Теперь схожую норму ввели в Тверской области, где «нарушителям» грозят штрафы от 3 тыс. до 200 тыс. рублей. Законодатели двух регионов объясняли нововведения борьбой с «распространяющими мифы и стереотипы об абортах и деторождении» злыми силами, а также необходимостью повысить рождаемость.

На днях федеральный закон подобного содержания призвал принять патриарх Кирилл. По его словам, Россия «нуждается в большом количестве людей», а новая норма увеличит население «как по движению волшебной палочки». В Совете Федерации так вдохновились проповедью главы РПЦ, что предложили не штрафовать, а сразу сажать в тюрьму за «склонение» к аборту.

Тем временем, как выяснила Русская служба BBC, патриарх свои слова успел подкрепить обращением к председателю Госдумы Вячеславу Володину с требованием разработать законодательство, запрещающее частным клиникам в России проводить аборты. К этому моменту ряд регионов, включая оккупированный Крым, отчитались о «добровольном отказе» частных клиник прерывать беременность. Такую «сознательность» проявили негосударственные медучреждения в Мордовии, Татарстане, Челябинской и Курской областях. «Добровольно» последовать примеру коллег подумывают и в других регионах.

Сознательный главврач оздоровительно-реабилитационного центра «Атлант» в Курске Владимир Павловский объяснил нетипичное для коммерческой организации решение просто: «Ребенок – это достояние государства». Как, видимо, и остальные граждане Российской Федерации.

Эксперты считают, что разрабатываемые властями меры – не только вредные и опасные, но и бесполезные. В лучшем случае Кремль может рассчитывать на кратковременное увеличение рождаемости, в долгосрочной перспективе переломить тренд это не поможет.

Впрочем, представители режима изо всех сил стараются проявить креативность, придумывая и другие меры по повышению рождаемости. Так, со следующего учебного года в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение», на котором детей будут готовить… «к рождению детей». Будет ли он стоять в расписании до или после уроков по подготовке к ведению боевых действий, авторы инициативы не уточняют.

Член Совета Федерации Маргарита Павлова пошла дальше и предложила ограничить для женщин высшее образование, «которое, по сути, ни к чему не приводит». Сенаторшу Павлову крайне обеспокоила «детородная функция» девушек, которая «упускается» из-за учебы и построении карьеры. Она посетовала, что во всем виновата приключившаяся революция, положившая конец Российской империи и давшая «возможность женщинам работать», которые «забыли про свое предназначение: рожать и сохранять домашний очаг». Не хочет ли в таком случае она подать личный пример и сложить мандат сенатора, отказавшись от увесистой госзарплаты, Павлова почему-то умолчала.

И, наконец, решающий удар по демографической яме должна, вероятно, нанести инициатива вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о повышении госпошлины за развод с 650 рублей до 1200 рублей.

Прекратить войну против Украины, восстановить экономику и создать благоприятную социальную среду в России никто из представителей властей так и не предложил.