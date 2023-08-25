Россияне и война: цены улетают за облака, а небо сыплет дронами

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Над Тверской областью спустя два месяца после начала июньского мятежа потерпел крушение принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» самолет, на котором, согласно спискам, находилось все высшее руководство наемников, включая Евгения Пригожина. И хотя смерть бизнесмена официально подтверждать не спешили, мало у кого возникли сомнения, кто отдал приказ устранить человека, бросившего вызов власти и авторитету президента РФ Владимира Путина. В любом случае Пригожину стоило быть осторожнее – не только потому, что хозяин Кремля не прощает «предательство», но и потому, что небо над европейской частью России стало совсем небезопасным. Прилеты дронов превратились в повседневность, как и отмены гражданских рейсов из-за работы ПВО.

Но даже тем, кто изо всех сил пытается забыть о войне, сконцентрировавшись на повседневной жизни, все труднее становится это делать: война несет рост цен и обнищание, из-за которого уже каждый четвертый работающий россиянин не в состоянии расплатиться по долгам.

Путин, впрочем, оценивает складывающуюся в стране ситуацию позитивно и рассказывает россиянам об их удивительно благополучной жизни. Расстраивает президента только рождаемость, которая в его сознании почему-то никак не увязывается с войной в Украине и растущими потерями армии РФ.

Небо, самолеты, дедушки

Ровно через два месяца после того, как Евгений Пригожин решил поднять бунт ЧВК «Вагнер» против военного руководства РФ, закончившийся ничем в 200 км от Москвы, над Тверской областью разбился бизнес-джет, принадлежащий основателю частной военной компании. Согласно списку пассажиров, который Росавиация опубликовала практически моментально после авиакатастрофы, на самолете, упавшем в 50 км от резиденции Путина на Валдае, находились ключевые руководители «Вагнера», включая Пригожина и военного лидера ЧВК Дмитрия Уткина. С официальным подтверждением смерти бизнесмена, впрочем, не торопились. И если поначалу и возникали версии об инсценировке или чудесном спасении «повара Путина», то к утру 24 августа сомнений в гибели боссов наемников, как и в том, кто отдал приказ на поражение, практически не осталось.

Во всяком случае, по оценке экспертов, особенности падения свалившегося в штопор лайнера в центре европейской части России спустя 60 дней после мятежа говорили о том, что борт был взорван либо заложенной на него бомбой, либо в результате попадания ракеты ПВО. Некоторые пропагандисты, конечно, попытались разглядеть в обстоятельствах катастрофы украинский след, однако эксперты, общественное мнение и источники различных СМИ были склонны увидеть в произошедшем руку Кремля и Путина, который еще с утра 24 июня пообещал наказать всех зачинщиков мятежа, а потом внезапно отпустил их с миром. Ряд крупных вагнеровских каналов в Telegram отреагировали на случившееся весьма остро, а некоторые открыто обвинили в гибели Пригожина и Уткина – между прочим, удостоившихся от Путина звания Героев России – президента РФ и пообещали Кремлю «катастрофу».

Тем не менее за словами никаких дел пока не последовало, а российские власти и госпропаганда старательно игнорировали крушение гражданского самолета в Тверской области или уделяли инциденту буквально крохи эфирного времени. Потом, правда, об инциденте высказался Путин, назвав Пригожина «талантливым человеком» и выразив соболезнования семьям погибших, и околокремлевскую общественность буквально прорвало на комментарии. Так или иначе после слов президента ЧВК «Вагнер» в любом случае официально в одночасье лишилась всей своей верхушки.

Другое дело, что основателю «Вагнера», который, по договоренности об окончании мятежа, должен был отправиться в ссылку в Беларусь, и правда стоило вести себя осторожнее, летая по России. Впрочем, как и всем, кто все еще использует российское воздушное пространство для перемещений и не успел заметить, как развязанная полтора года назад война в соседнем государстве все глубже проникает вглубь РФ. Одна лишь Москва и Подмосковье с начала мая были атакованы беспилотниками десятки раз, не говоря уже о близлежащих и пограничных с Украиной регионах. При этом, по подсчетам журналистов, если в июне налетов было всего три, то в июле – уже 11, а в еще не закончившемся августе – и вовсе 13.

Все бы ничего, да только средства ПВО и РЭБ то и дело приземляют хозяйничающие с недружественными намерениями в российском небе дроны в жилые и коммерческие строения. Но это лишь одно из напоминаний жителям европейской части РФ о том, что менее чем в 1000 км от их домов и мирных улиц идет полноценная кровопролитная война, которая, по подсчетам The New York Times, привела к гибели или физически искалечила жизни не менее полумиллиона россиян и украинцев – и это без учета жертв среди мирного населения.

Другим поводом задуматься о том, что, возможно, что-то идет не так, для россиян могли бы стать превратившиеся в рутину отмены авиарейсов. Только 21 августа из-за атаки беспилотников были временно закрыты все аэропорты Москвы и целых 47 бортов были перенаправлены на запасные аэропорты.

Правда, небезопасно внутри РФ не только в воздухе, но и на земле. Инциденты, хотя и не в таких масштабах, происходят, в том числе на железных дорогах. На днях на киевском направлении Московской железной дороги станции Солнечная неизвестные подожгли релейный шкаф, из-за чего нарушился график движения поездов. Так что планируя любые поездки, россиянам, видимо, теперь стоит делать поправку и на «военные» риски.

Война бьет по карману

Между тем, если в случае с самолетами, дронами и поездами россияне сталкиваются с непосредственными проявлениями развязанной Кремлем войны, то ее косвенные последствия, вызванные в том числе санкциями, еще сильнее отражаются на жизни общества. Например, больницы в РФ получили от Минздрава список из 196 препаратов, которые в ближайшее время уйдут с российского рынка. Причем среди них есть и жизненно важные лекарства, которым нет отечественных аналогов. О том, к каким последствиям это может привести в ближайшем будущем, можно только догадываться.

При этом на жизнь граждан влияют и совсем недавно принятые Кремлем решения, которых можно было бы избежать даже в условиях войны, если бы не жгучее желание хоть где-то попытаться продемонстрировать свою силу и важность. Как выяснило издание Baza, осенью в России как минимум на 10% подорожает хлеб, и, по словам производителей, не только из-за обвала рубля и санкций, но и, в первую очередь, из-за решения Путина выйти из зерновой сделки, позволявшей вывозить украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки через Черное море и сдерживавшую цены на подобные товары.

Еще один пример: затраты на подготовку детей к новому учебному году за год выросли на 30%, показал опрос ВЦИОМ. И эти расходы затронут огромную часть россиян: дети и внуки школьного возраста есть у половины населения РФ.

На фоне разгоняющейсяинфляции и падения доходов неудивительно, что по итогам первого полугодия 2023 года число неплательщиков по банковским кредитам достигло 17,7 млн, что составляет почти четверть всего трудоспособного населения России. По итогам января-июня довоенного 2021 года таких было всего 12 млн, т.е. за время войны количество неспособных расплатиться по долгам взлетело наполовину.

Впрочем, от геополитических амбиций нынешних распорядителей России страдают жизнь и здоровье не только широких масс, но и комфорт вполне обеспеченной прослойки общества. На неделе стало известно, что производители популярных автомобилей BMW, Audi и Mercedes-Benz ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Схожие проблемы есть у Volkswagen, Kia и Škoda. Все это уже приводит к невозможности, например, сделать дубликат ключей и даже установить или поменять коробку передач, поскольку для таких манипуляций требуется доступ к ПО. И в такой ситуации поблагодарить граждане могут разве что Путина, решившего начать вторжение в Украину, из-за чего против страны ввели многочисленные санкции, все сильнее дающие о себе знать.

И если с передвижением по земле еще можно как-то справиться, учитывая основательно зашедших на российский рынок китайских производителей, то с перевозками по воздуху ситуация становится совсем критической. И дело не в дронах неизвестного происхождения. Из-за санкций и невозможности полноценно обслуживать самолеты, которые в российских авиапарках – преимущественно западные, лайнеры стремительно приходят в негодность. Все это приводит к более частым задержкам рейсов и каннибализации воздушных судов. Проблему признает даже глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщивший Путину о скором «выбытии» иностранных лайнеров уже с 2025 года. Своими же силами РФ не справляется. В специальном исследовании издание «Холод» пришло к выводу, что Кремль провалил программу развития гражданской авиации. Из восьми разрабатываемых перспективных моделей, которые должны были заменить западные лайнеры, формально не выбились из графика только Ил-96 и региональный самолет «Ладога». И то, видимо, только потому, что к их непосредственному производству компании должны приступить лишь в 2025 году.

Другое дело, что на такой случай у Кремля всегда есть Росстат, готовый при необходимости представить общественности позитивную статистику, а если надо, то и отредактировать ранее опубликованную негативную. На днях статистическое ведомство внезапно пересмотрело данные по российской промышленности за первый военный 2022 год. Теперь вместо падения промышленного производства на 0,6% обнаружился рост на такую же величину. Рост добычи полезных ископаемых руками статистических умельцев увеличился с 1,3% до 1,8%, а снижение на 1,3% выпуска на фабриках и заводах несырьевого сектора экономики обернулось ростом на 0,3%. Бурно, как оказалось, развивался выпуск компьютеров и прочей электроники, одежды и даже напитков, не говоря уже о военной продукции. Telegram-канал MMI, специализирующийся на экономических показателях, назвал действия Росстата «очередным оглушительным пересмотром статистики» и констатировал: ведомство начало «“работу” по пересчету российского ВВП-22 в плюс».

«Перегретая промышленность упёрлась в предел своих потенциальных возможностей (в т.ч. из-за катастрофического дефицита трудовых ресурсов), на что ещё накладывается планомерное ужесточение санкционных ограничений на экспорт. Похоже, что без помощи Росстата вернуться на траекторию роста будет сложно», – иронично подметили авторы канала.

Однако Кремлю, похоже, это и нужно. Владимир Путин, проводивший совещание с правительством, видимо, так увлекся положенной ему на стол статистикой, что сделал для россиян много удивительных открытий. Так, по его словам, РФ по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию, дефицит бюджета не превысит запланированные 2% ВВП, а в девальвации рубля виноваты спекулянты, а не системные проблемы экономики, которые признавал даже Центробанк. Если коротко суммировать сказанное президентом в присутствии членов правительства, то Россию ждет весьма светлое будущее, а каких-либо серьезных проблем будто и вовсе нет – только мелкие неурядицы.

Расстраивает Путина лишь рождаемость, проблемы с которой признают уже на всех уровнях власти. Ситуация с демографией, по его словам, остается «сложной», а «в России рождается меньше детей, чем год назад». Президент уверен: чтобы переломить ситуацию, необходимо «традиционные ценности поддержать, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий». Виноваты же, по его мнению, в сложившейся обстановке «демографические провалы прошлых десятилетий». Развязанная Кремлем война в Украине, мобилизация как минимум 300 тыс. мужчин и отъезд из страны около миллиона граждан в голову президента России в качестве причин демографической ямы почему-то не приходят. А ведь, как сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с разведданными американских чиновников, только убитыми российские войска потеряли на украинских фронтах до 120 тыс. человек, что сопоставимо с населением ряда региональных столиц.