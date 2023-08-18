Россияне и война: экономика РФ оказалась между плохим и очень плохим выбором

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Панические действия финансового блока правительства России смогли приостановить падение рубля, отскочившего от верхних значений по отношению к доллару и евро. Другое дело, что это никоем образом пока не замедлило разгоняющуюся инфляцию, а, по мнению экономистов, принятые меры могут ее даже усилить. Между тем нестабильность в российской экономике вынудила трудовых мигрантов из Центральной Азии (ЦА) задуматься о возвращении на родину, поскольку выгоды от заработков в РФ стали весьма сомнительными. Не добавляет желания представителям ЦА связывать свою жизнь с Россией и активность Кремля по потенциальному привлечению мигрантов, получивших паспорт с двуглавым орлом, к войне. Все это усугубляет дефицит кадров на рынке, а с учетом вновь поставившей антирекорд рождаемости делает демографическую картину в РФ совсем печальной.

Замах на рубль

Российским властям наконец удалось притормозить резкую девальвацию национальной валюты. После того, как стоимость одного доллара перевалила за 100 рублей, Центробанк (ЦБ) решил принять срочные меры и на экстренном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12%. Регулятор, ранее настаивавший на отсутствии необходимости вмешиваться в ситуацию, объяснил свой шаг высокими инфляционными рисками. Рынок сперва отреагировал позитивно, однако в тот же день рубль вернулся к падению, пусть и отскочив от отметки в 100 за доллар.

Несработавшие толком меры ЦБ натолкнули президента Владимира Путина на мысль, по данным Financial Times и Reuters, срочно созвать совещание с правительством. На нем, в частности, речь пошла о введении обязательной продажи экспортерами 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения. Кроме того, предлагалось запретить выплату дивидендов и предоставление займов за рубежом, отменить экспортные субсидии, а также ограничить валютные свопы и вывод валюты из страны экспортерами. Как заявил источник Reuters, фактически власти решили в очередной раз заставить бизнес расплатиться за ошибки Кремля. «Корову можно выдоить досуха, но кого доить, когда она сдохнет? Население?» – риторически задался вопросом собеседник агентства.

Впрочем, как сообщила газета «Ведомости», в итоге власти решили пока не ужесточать валютный контроль для бизнеса и не вводить принудительную продажу выручки. По данным источников издания, правительство «в неформальном порядке» договорилось с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, не вводя никакие директивы, которые в Кабмине сочли крайней мерой.

В итоге, кажется, действия ЦБ и угроза валютного контроля в совокупности дали временный эффект. В четверг, 17 августа, доллар опускался ниже 93 рублей, а евро – ниже 101 рубля, хотя во второй половине дня рубль вновь вернулся к незначительному ослаблению выше этих значений. По мнению аналитиков, правительство прибегло к «реанимационным процедурам», которые, на первый взгляд, сработали, однако серьезного укрепления нацвалюты в нынешних условиях ожидать не стоит.

Между тем одной из причин действий ЦБ было обуздание инфляции, которая только по официальным данным Росстата продолжает ускоряться и в годовом выражении уже превышает 4,6%. Про реальный рост цен и говорить не приходится. Ради столь благой цели регулятору, повысившему ключевую ставку, пришлось сознательно принести в жертву рост экономики, которая и так не сказать, что этим ростом балует, и увеличение расходов бюджета, который при серьезно ослабевшей нацвалюте только-только почувствовал хоть какую-то уверенность.

Проблема в том, что вмешательство Путина в процесс спасения рубля может привести к обратному эффекту. Как пояснили специалисты, введение валютного контроля и значительная конвертация выручки экспортерами рискуют обернуться, напротив, разгоном инфляции. Ведь именно так и произошло в прошлом году, когда в феврале 2022-го после вторжения в Украину и введения против РФ санкций Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, что позднее – после стабилизации ситуации на валютном рынке – было отменено. Тем не менее, даже по официальным данным, инфляция в России в первый год войны составила 11,94%.

Ирония в том, что фактически патовую ситуацию, когда любая из принятых мер, кроме прекращения войны в Украине, ведет к ухудшению экономического положения с той или иной стороны, в правительстве публично считают позитивной. А премьер Михаил Мишустин и вовсе уверяет, что российская экономика адаптировалась и показывает устойчивый, и всё это – «благодаря решениям, которые были приняты по поручениям президента» Путина.

Товарищи нерабочие

Видимо, решения Путина привели к каким-то неосязаемым позитивным эффектам, поскольку на деле ситуация во многих сферах неустанно деградирует. Так, еще в июле ЦБ, повышая ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, заявлял об ухудшении бизнес-климата в стране и бил тревогу из-за дефицита рабочих кадров во всех ключевых отраслях. Например, в московском метрополитене возник катастрофический дефицит работников из-за мобилизации, что вынудило оставшихся в строю машинистов трудиться сверхурочно по шесть дней в неделю, и уже привело к трагедии и забастовкам.

Падение рубля лишь усугубило положение дел на трудовом рынке в целом. Например, по мнению главы Национального объединения строителей Антона Глушкова, попадание нацвалюты в ТОП-3 слабейших в мире резко снизило привлекательность российского рынка для трудовых ресурсов из-за границы, включая мигрантов-строителей. «Это происходит не быстро. Но однозначно скажется с лагом где-то в два-три месяца… В последние два года Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, основные поставщики трудовых ресурсов в Россию, стали ориентироваться на другие рынки. Ближний Восток стал конкурентом», – забил тревогу Глушков.

При этом уже к февралю 2023 года рынку не хватало около 200 тыс. рабочих, а также 90 тыс. в сфере ЖКХ. Как отмечает газета Moscow Times, нехватка рабочей силы в строительной отрасли в ноябре 2022-го достигала уровня 12-15% из-за мобилизации и войны в целом.

Опасения Глушкова подтвердил и глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. По его оценкам, в ближайшее время Россию могут покинуть до трети трудовых мигрантов из-за падения рубля по отношению к доллару и евро, поскольку с таким курсом заработки представителей ЦА в РФ становятся сопоставимыми с потенциальными доходами на родине. В пример он привел опрос, проведенный среди узбекской диаспоры, который показал: 50% респондентов задумались над отъездом из России, а 25% пока не определились.

Средняя зарплата мигрантов в России, по данным за 2021 год, составляла 47,1 тыс. рублей в месяц, что равнялось примерно $640. По курсу последних недель эта же сумма колебалась в диапазоне $450-$500.

Есть, кстати, и другое отягчающее обстоятельство, которое может сподвигнуть иностранных работников поскорее покинуть Россию, – война, или точнее уникальная возможность погибнуть за амбиции Кремля. Так, полиция Санкт-Петербурга провела миграционный рейд, в ходе которого выявила около ста человек, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Чтобы исправить это недоразумение, полицейские отвезли новых россиян в военкомат. Аналогичный рейд провели и в Чувашии. На фоне этих новостей глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и вовсе предложил увязать получение российского паспорта с постановкой на воинский учет, поскольку новые граждане обязаны «защищать новую родину». Правозащитники предупреждают, что в некоторых регионах решили не дожидаться подобной «синхронизации» и уже перед выдачей паспорта заставляют решившихся получить российское гражданство мигрантов сходить в военкомат, где им тут же предлагают заключить контракты на службу в армии.

Тем, кто все-таки решится ради паспорта с двуглавым орлом записаться в военкоматы или еще хуже – отправиться на фронт, стоит помнить, что на родине их могут ждать большие неприятности. Например, законодательство Кыргызстана и Узбекистана запрещает своим гражданам служить в армии и силовых структурах других государств, а также принимать участие в боевых действиях на их стороне, о чем посольства этих республик в РФ неоднократно всех предупреждали. Недавно Комитет нацбезопасности Кыргызстана задержал местного жителя, которые воевал в Украине в составе ЧВК «Вагнер», куда тот попал из российской колонии, где отбывал наказание по подозрению в перевозке наркотиков. Теперь на родине ему грозит до 10 лет тюрьмы. В мае суд в Бишкеке уже приговаривал к 10 годам заключения местного жителя, воевавшего на стороне донбасских сепаратистов.

Учитывая, что, по оценке Минтруда, к 2023 году потребность РФ в рабочей силе из-за рубежа будет составлять 3,5 млн человек, что на 400 тыс. больше, чем в 2022-м, уже сейчас можно прогнозировать отсутствие в будущем хороших новостей для российского рынка, а нынешний дефицит кадров еще может показаться лишь небольшими затруднениями.

Причем своими силами Россия, очевидно, не справится. В стране уже который раз с начала войны с Украиной фиксируется исторический антирекорд по рождаемости. Даже по данным Росстата, балующего Кремль и общественность позитивной статистикой, за первое полугодие 2023-го число родившихся в РФ детей снизилось на 3%. И это с учетом того, что 2022 год стал худшим по рождаемости за всё время правления Путина. В некоторых регионах падение рождаемости составило от 20% до 33%.

В целом такой тренд легко объясним. Развязанная Кремлем война в Украине не только навсегда забрала десятки, а, возможно, и сотни тысяч российских мужчин, но и сильно подпортила финансовую стабильность населения. Дошло до того, что молодые семьи в РФ оказались вынуждены экономить на еде. По данным Росстата, сокращение по потреблению этой категорией граждан по разным группам пищевых продуктов в 2022 году составило от 8% до 22%. При этом сами расходы на питание, напротив, выросли. В 2023 году доля россиян в целом, планирующих в целях экономии отказывать от продуктов питания и товаров первой необходимости, неуклонно растет. В июне таким образом преодолевать экономические трудности готовы были 16% населения, в июле – уже 19%. А, например, отказаться от лечения или образования из-за падения доходов готовы 22% россиян. Доля тех, кого экономические проблемы в стране не затронули, составила лишь 8%. И в такой ситуации, когда люди и себя-то прокормить толком не могут, говорить о повышении рождаемости явно не приходится.