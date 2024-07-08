Россияне не разглядели у правящей элиты большого ума

Владимир Путин и члены правительства на заседании Совета по науке и образованию 13 июня. Россия продолжает опускаться в мировых рейтингах университетов и научных исследований, а опрос среди россиян выявил, что они считают правящую элиту не слишком умной. (Фото: kremlin.ru)

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Рост ВВП, которым любит хвастаться Владимир Путин, не помог России остаться в топ-10 крупнейших экономик мира. Новый рейтинг от Всемирного банка показал, что развязавшая два с половиной года назад войну против Украины страна вылетела из десятки и теперь занимает 11-е место. Каким образом власти собираются возвращать позиции, не понятно. Социально-экономическая ситуация в России ухудшается, а у государства даже нет современных технологий, чтобы преодолеть нарастающий разрыв. Кроме того, в РФ падает уровень образования, что ярко выражается в сползании страны в мировых рейтингах университетов. И хотя получить качественное образование внутри России становится все сложнее, от населения не укрылось, что правящая страной элита не обладает особым интеллектом, а основным «высшим классом» правят жажда власти и денег.

Рейтинг падает, инфляция растет

Согласно Путину, Россия – одна из ведущих экономических держав мира. Однако глава РФ подобные утверждения подкрепляет весьма спорным рейтингом, который рассчитывается по паритету покупательной способности и зачастую не отражает реального положения дел. Между тем Всемирный банк опубликовал новый рейтинг государств, основанный на объеме их экономик в реальных значениях. Несмотря на рост ВВП, которым особенно гордится хозяин Кремля, Россия выпала из топ-10 мировых экономик, откатившись на 11-е место. Размер российской экономики в 2023 году составил $2,02 трлн, тогда как годом ранее он достигал $2,27 трлн, а РФ занимала восьмую позицию. Вперед развязавшая полномасштабную войну против Украины страна пропустила не то, что Германию, которую Путин постоянно «обгоняет», но также, например, Италию, Бразилию и Канаду. От ФРГ в абсолютных значениях Россия отстанет в 2,2 раза, а от лидера рейтинга – США – в 13,5 раз.

Виной всему начавшееся в феврале 2022-го вторжение в соседнюю страну и последовавшие за этим решением Путина санкции, обернувшиеся проблемами в международной торговле и сильным обвалом рубля. За счет чего власти могли бы развернуть эту тенденцию – в условиях войны и санкций, не понятно. Пока все говорит о том, что обстановка будет лишь ухудшаться. Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина называет трудности с трансграничными переводами из РФ – ключевым вызовом для страны, а ее заместитель Владимир Чистюхин и вовсе предрекает «погибель» российской экономике, если выход не будет найден.

На этом фоне занервничал, как считается, приближенный к Кремлю российский миллиардер Олег Дерипаска, которого периодически прорывает на критику властей. «Раньше бизнес жил, имея доступ практически ко всем ресурсам, – прекрасно размещался, занимал, видел, каким образом заимствовать технологии, решения, управленческие ресурсы. Сейчас эта часть рынка закрылась ввиду невозможности использовать все это», – отметил бизнесмен. По его словам, российскую экономику впереди ждет «тяжелый путь», а санкции приняли «тотальный характер». Он уверен, что РФ срочно необходимо найти новые рынки, а надеяться на один лишь Китай не стоит.

При этом проблемы с доступом к технологиям у России весьма серьезные, а научно-технической подготовки местных специалистов не хватает, чтобы компенсировать отсутствие сотрудничества с западными компаниями. Например, газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство РФ поручило зеленоградскому предприятию «Микрон» до 2028 года наладить в стране производство микросхем по топологии 65 нм. Однако, как уточнила The Moscow Times, подобные процессоры были изобретены почти 20 лет назад, а их серийный выпуск мировыми производителями микроэлектроники начался еще в 2006-2007 годах. Некоторые гиганты в этой сфере уже освоили топологию 2 нм, тогда как Россия только через четыре года собирается дойти до того, до чего на Западе дошли еще в середине 2000-х годов.

Но проблема отнюдь не только в микрочипах. Даже в такой отрасли как нефтяная промышленность – казалось бы, передовой для РФ – наблюдается серьезное отставание. Председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков пожаловался Путину, что России приходится тяжело без иностранного оборудования для добычи и переработки нефти. По его словам, на разработку аналогов уйдет не менее трех лет и 1 трлн рублей. Учитывая, что, как водится, чиновник, скорее всего, приукрашивает сроки, а названная сумма, даже если будет выделена, будет по большей части разворована, страна продолжит отставать в технологическом плане даже в ключевой для себя нефтяной отрасли. Но этого Дюков, конечно, не сказал.

Социально-экономическая ситуация также оставляет желать лучшего. Еще в 2022 году ЦБ обещал добиться в стране инфляции в 4%, однако сроки постоянно сдвигались. Еще в феврале 2024-го Набиуллина допускала замедление роста цен до поставленной регулятором цели до конца года. Однако теперь ее заместитель Алексей Заботкин признал, что россиянам не стоит ждать уровня 4% раньше «середины или ко второй половины» 2025-го. А это значит, что все это время граждане будут становиться беднее. Сильнее всего рост цен бьет по наиболее незащищенным слоям населения. Так, инфляция «съела» индексацию пенсий – их размер с поправкой на рост стоимости товаров и услуг сократился в мае на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го.

Между тем исследовательский центр «Ромир», подсчитывающий инфляцию на основе покупок, реально совершенных россиянами, подсчитал, что рост цен на товары повседневного спроса (еду, моющие средства, лекарства и т.д.) составил за год 18,5%. На эти товары россияне тратят примерно половину семейного бюджета.

Как отметило «Агентство», с 1 июля жизнь россиян заметно подорожала, а кредиты, в которые граждане залезают все глубже, стали менее доступными. Так, в среднем на 10% выросли тарифы ЖКХ. В некоторых регионах – например, в Забайкалье, – на целых 15%. При этом одни лишь тарифы на газ для населения подняли на рекордные 11,2%, что стало самым мощным скачком стоимости «голубого топлива» за 11 лет. В 2015-м и 2016-м тарифы на газ увеличивались на 7,5%, в 2017-м – на 3,9%, в 2018-м – на 3,4%, в 2019-м – на 1,4%, в 2020-м и 2021-м – на 3%, а в 2022-м – индексировались дважды – в июле на 3%, а в декабре – ещё на 8,5%. В 2025 году россиян попросят заплатить еще на 8,2%. Кажется, таким образом власти пытаются хоть как-то спасти «Газпром», терпящий бедствие после решения Путина начать полномасштабную войну, которая лишила некогда газового гиганта европейского рынка.

Кроме того, с 1 июля истек срок действия льготной программы ипотеки, ставка по которой составляла 8% годовых, ЦБ впервые установил надбавки по автокредитам для россиян, выросла минимальная цена на крепкий алкоголь, подорожали госпошлины за оформление биометрического загранпаспорта и других услуг, напомнило «Агентство».

Между тем, вновь пошли в рост биржевые цены на бензин в России, подскочив на 20% с начала июня, а также с января по май взлетела стоимость поездок на такси – в среднем по стране на 30% год к году.

Мозгов мало в любом случае

На фоне происходящего россияне, как выяснилось, считают российскую правящую элиту не слишком умной. Опрос, проведенный компаниями ЦПС «Платформа» и «ОнИн» и опубликованный РБК, показал, что высокий интеллект у современной элиты РФ увидели лишь 8% граждан, а 9% разглядели у нее «выдающиеся способности». В целом же население воспринимает представителей элиты как людей, обладающих деньгами, статусным происхождением и медийностью. «Таким образом, ценностный контур элиты образуют понятия: деньги, власть и слава», – готовится в отчете о результатах исследования.

Такое восприятие не должно расстраивать «высшее общество», ведь руководство страны всеми силами показывает, что ум и знания – для россиян не главное. Так, например, из школьной программы в приказном порядке изъяли учебники по финансовой грамотности и экономике под авторством Игоря Липсица, поскольку ученый попал в список «иноагентов», а значит, с точки зрения властей РФ, от его знаний необходимо оградить маленьких россиян. Как напомнило «Агентство», Липсиц – один из основателей Высшей школы экономики и обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и «За заслуги перед Отечеством I степени». Иронично, что заменить учебники заслуженного ученого в России оказалось нечем, поэтому школьники 5-9 классов рискуют остаться «финансово безграмотными» и, видимо, экономически неподкованными.

Зато российские дети смогут почерпнуть идей чучхе, ведь путинское «Движение первых» организовало для школьников поездку в северокорейских лагерь «Сондовон», которая состоится с 24 июля по 2 августа. А чтобы родители, например, тайком не снабжали своих детей книгами каких-нибудь «иноагентов» и не противились летнему отдыху своих чад в одной из самых закрытых диктатур мира, Минпросвещения РФ обещало разработать государственный стандарт воспитания и поделиться им со взрослыми россиянами. «Чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», – обрадовал глава ведомства Сергей Кравцов.

Правда, качества образования и «просвещения» это россиянам вряд ли прибавит. Как подсчитала «Новая газета Европа», с начала полномасштабной войны против Украины из России уехало свыше 150 экономистов, политологов и социологов – 12% от всех исследователей социальных наук – больше, чем за предыдущие 15 лет. При этом, отмечает издание, речь идет о самых успешных ученых. А РФ, между тем, продолжает проваливаться в международных образовательных рейтингах. Ведущие российские университеты, согласно обновленному списку U.S. News, проиграли конкуренцию за позиции учебным заведениях из Ирана и Египта, а самую высокую строчку занял Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, расположившись на 412-й строчке. МГУ взобрался на 451-е место, м Высшая школа экономики – на 584-е.

Тем временем непосредственно сама агрессия против Украины тоже не дает о себе забыть. Как выяснила «Медуза», путинская война за два с половиной года стоила жизни как минимум 120 тыс. российских военных, а темпы смертей растут: каждый день обходится вооруженным силам РФ как минимум в 200-250 погибших бойцов. При этом, по подсчетам журнала The Economist на основе данных американских, британских и французских военных, общие потери России – убитыми и ранеными – в Украине могли превысить 700 тыс. человек.

На этом фоне более половины россиян, согласно опросу «Левада-центра», поддерживают идею начать мирные переговоры с Украиной. За диалог высказались 58% граждан – рекордное число по данному вопросу за последние полгода.