Россияне обходят санкции, открывая счета в странах ЦА

Вторжение России в Украину привело к резкому росту количества новых клиентов в банках Казахстана. Граждане России и Беларуси едут в эту центральноазиатскую страну с целью обойти введенные из-за войны финансовые санкции.

Согласно опубликованному 8 апреля сообщению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, которые приводит Vlast.kz, с 24 февраля граждане России и Беларуси, отрезанные от международной банковской системы, открыли 11 940 банковских счетов, доведя их общее количество до 162 тысяч.

Подавляющее большинство из них – это личные банковские счета физических лиц. И только семь счетов были открыты компаниями, в результате чего общее количество корпоративных банковских счетов российских и белорусских компаний в банковской системе Казахстана достигло 805.

В период с 24 февраля по 2 апреля с помощью портала электронного правительства Казахстана было выдано около 10 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИНН), которые необходимы для открытия банковских счетов, сообщило недавно Министерство внутренних дел. Министерство не предоставило сравнительных данных, но указанная цифра кажется высокой для такого короткого периода времени.

Будучи гражданами стран-членов Евразийского экономического союза, который представляет собой зону свободной торговли, граждане России и Беларуси пользуются упрощенными правилами пребывания и трудоустройства на территории Казахстана. Они с легкостью могут получить разрешение на работу и находиться в стране в течение 90 дней без вида на жительство.

Именно это подвигает иностранцев, особенно граждан из соседней России, приезжать в Казахстан и открывать здесь банковские счета.

Однако это не дает им особых преимуществ при получении ИНН или открытии банковских счетов. Это с относительной легкостью могут сделать все иностранцы.

Финансовый регулятор всячески подчеркивает, что в отношении новых клиентов проявляется должная осмотрительность, включая тщательную проверку документов.

Кроме того, российские турагентства также зазывают россиян в Узбекистан, предлагая специальные пакеты услуг исключительно для открытия банковских счетов вместо обычных туров по достопримечательностям Шелкового пути.

Стоимость туров составляет около 270 долларов по текущему обменному курсу (без учета стоимости авиабилета). Эти туры включают в себя подготовку документов для открытия счета, а также посещение банка для подписания документов и получения дебетовой карты.

Пока не имеется данных относительно количества российских граждан, прибывших в Узбекистан, чтобы воспользоваться этим предложением.