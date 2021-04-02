Россияне считают себя беднее, чем кажется государству

В рамках недавнего опроса россияне заявили, что субъективный прожиточный минимум в РФ составляет 24,6 тыс. рублей в месяц. Между тем, по последним данным Росстата, доходы ниже 27 тыс. рублей имеют 51,3% россиян, т.е. за определенной самими гражданами чертой бедности находится свыше половины населения страны. (Фото: Инфо Pro, CC BY-NC-ND 2.0, bit.ly/31CliKk)

Дайджест ключевых событий в экономике в феврале 2020 года.

Основные экономические новости марта крутились вокруг инфляции: государство продолжает вмешиваться в регулирование цен, Банк России поднял ключевую ставку, а у россиян продолжают снижаться реально располагаемые доходы, что загоняет их в новые долговые обязательства.

При этом президент и высокопоставленные чиновники уже увидели и восстановление спроса, и положительные сдвиги в экономике. Между тем промышленность продолжает падать, особенно сильно рухнула добыча нефти и газа. Это говорит о «хрупкости» восстановления, считают эксперты.

Инфляция вынудила повысить ставку

19 марта Банк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 25 базовых пункта до 4,5%. Это решение объясняется тем, что инфляция за первые два с половиной месяца 2021 года оказалась выше прогнозов ЦБ. На середину марта потребительские цены в годовом выражении выросли на 5,8% при прогнозе в 4%. Однако эксперты Банка России считают, что пик инфляции пришелся на март, затем она будет снижаться и стабилизируется на уровне 4% в начале 2022 года.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении Банка России. Не исключено, что на следующем заседании Совета директоров 23 апреля ключевая ставка снова будет повышена.

Экономике приказали восстанавливаться

Президент Владимир Путин на совещании с крупным бизнесом сообщил, что спад в экономике удалось преодолеть. Это случилось благодаря «укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России», а также мерам господдержки населения и бизнеса. Инвестиции в основной капитал в четвертом квартале 2020 года превысили аналогичные показатели 2019 года на 1,2%, хотя в целом по году снизились на 1,4%. «Но, подчеркну, это заметно меньше, чем в предыдущие кризисы, с которыми сталкивались Россия и мировая экономика. Если память мне не изменяет, в 2009 году падение было 13 с лишним процентов, почти 14 процентов», — сказал президент.

Он также заявил, что к 2030 году объем инвестиций в основной капитал должен вырасти не менее чем на 70% в реальном выражении. Поэтому обещал поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса.

Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина также высказалась в позитивном ключе. «Экономика растет быстрее ожиданий, и этот рост приобретает более устойчивый характер», — сообщила она. По ее словам, восстанавливается внутренний спрос и увеличивается экспорт, растет деловая активность и занятость. Потребительский спрос начал устойчиво расти еще в конце прошлого года, а сейчас во многих отраслях восстановился и даже превысил уровень начала прошлого года.

В промышленности рецессия

В феврале 2021 года индекс промышленного производства упал на 3,7% по сравнению с февралем 2020 года. С начала года падение составило 2,8%, отчитался Росстат. Добыча полезных ископаемых в феврале рухнула на 8,9%, сильнее всего — нефти и газа (на 11,8%). Обрабатывающие производства ушли в минус на 2,4%. На 28,1% взлетело производство лекарственных средств.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что падение промышленности, несмотря на 25-процентный рост расходов бюджета в феврале, говорит о «хрупкости» восстановления экономики. От последнего предкризисного месяца — марта 2020 года — отделяет всего 0,8%, а это значит, что потенциал для «легкого роста» исчерпан, цитирует эксперта издание finanze.ru.

Рубль идет на укрепление?

В течение марта рубль укреплялся до значения 73 рубля за доллар, но к концу месяца вернулся на уже привычные позиции выше 75 рублей. Евро с 90 рублей снижался до 87 в середине месяца, но в течение нескольких дней отыграл падение.

Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие», считает, что благодаря бюджетному правилу рубль намного меньше сейчас зависит от нефтяных котировок. То, что на него действительно оказывает влияние, — это показатели экспорта и импорта, приток и отток иностранных инвестиций, санкционные риски. По ее прогнозу, если Россия избежит очередных масштабных санкций, то национальная валюта укрепится в районе 71-72 рубля за доллар к середине года.

К сахару и маслу добавили яиц

Общая инфляция в России в марте составила 0,7%, с начала года — 2,2%, подсчитал Росстат. Ранее взрывной рост цен был зафиксирован на сахар, подсолнечное масло, овощи. В марте инфляция докатилась до яиц, которые подорожали сильнее других продуктов питания за месяц: в среднем по стране — на 1,3%, в том числе в 9 субъектах федерации — на 2,5-5,6%.

Цены на яйца существенно выросли по итогам 2020 года, новый виток роста начался с середины февраля. На этом основании в марте ФАС инициировала проверки производителей на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщало РИА «Новости».

Государство продолжает в ручном режиме сдерживать рост цен. Так, в конце марта по итогам совещания с производителями яиц руководство Минсельхоза заявило, что «в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне, министерство продолжает работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями». Кроме этого предприятиям отрасли анонсировали новые меры поддержки: увеличивается предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам с 1 до 1,5 млрд рублей, срок займов для пострадавших от птичьего гриппа продлен до 12 лет. Снизить себестоимость производства помогут и меры по регулированию рынка зерновых и масличных, говорится в сообщении министерства.

Россияне считают себя беднее, чем кажется государству

Субъективный прожиточный минимум определили в Левада-центре. Согласно опросу 1600 человек в 50 регионах РФ, он составляет 24,6 тыс. рублей в месяц. При этом официальный показатель в 2 раза ниже — 11,7 тыс. рублей. По последним данным Росстата за 2019 год, доходы ниже 27 тыс. рублей имеют 51,3% россиян. Значит, за чертой бедности находится практически половина населения России.

Разрыв между уровнем доходов и минимальных расходов увеличивается в последние три года, отмечается в исследовании. В 2018 году он составлял 22%, в 2021 году — 32%. Только 25% опрошенных ответили, что имеют доход выше необходимого минимума. Этот показатель тоже снижается: в 2018 году было 29%.

Тренд на экономию продолжается

На 2,77 трлн рублей меньше потратили жители России на товары и услуги в 2020 году по сравнению с 2019 годом — такую сумму недополучила экономика страны. Об этом говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Потребительские траты сильнее снижались в субъектах с более высокими доходами населения. И наоборот, в регионах с невысокими доходами расходы в основном сокращались не столь существенно, а иногда даже росли», — отмечают аналитики.

За последние полгода количество россиян, финансово пострадавших от последствий пандемии, выросло в 2 раза — с 27% в сентябре 2020 года до 53% в январе 2021 года. Об этом говорится в представленном в марте исследовании глобальной компании NielsenIQ, пишет ТАСС. 70% потребителей признались, что вынуждены экономить.

Закредитованность становится проблемой

До рекордных значений в 11,7% выросла долговая нагрузка россиян, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову. То есть в среднем жители страны отдают банкам почти 12% своих доходов. При этом по ипотеке долговая нагрузка составляет 1,9%, по другим кредитам — 9,8%. Причиной такого роста является снижение доходов населения, говорит Данилова.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило о том, что просроченная больше чем на 90 дней задолженность россиян по кредитным картам достигла почти 150 млрд рублей. Это на 18% выше, чем годом ранее, пишет ТАСС.

Растет и доля просроченных кредитов в портфелях банков: 15,6% в феврале 2021 против 14,2% в том же месяце 2020 года. «Рост просрочки опережает рост самого портфеля, что свидетельствует о продолжении тенденции 2020 года по ухудшению качества портфелей необеспеченных кредитов», — отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

На принудительное взыскание отправлены долги на 1,8 трлн рублей, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь. Это 8 млн исполнительных производств. Год назад их было 5,8 млн.

Банк России планирует ввести ограничение на выдачу новых кредитам заемщикам, у которых есть долги. Эти и другие меры по снижению закредитованности ЦБ начал обсуждать с правительством, сообщает «Интерфакс».

Экспорт еды превысил импорт

С 2013 года импорт сельскохозяйственной продукции в Россию снизился почти на 40% — с $43 млрд до $29,8 млрд в 2020 году. По словам заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, впервые в новой истории объем экспорта продукции АПК превысил импорт. На слушаниях в Госдуме она сообщила, что стабильно растет производство внутри страны, удается получать рекордные урожаи зерна, наращивать объемы производства масличных культур, мяса и птицы, молока, овощей.

Дефицит на рынке жилья подогревает цены

Предложение на рынке готового жилья в России снизилось на 40% в 2020 году. Это произошло из-за ажиотажного спроса на недвижимость, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. В начале 2021 года ситуация начала выравниваться, но нехватка предложения сохраняется. По словам Хусаинова, за прошедший год жилье подорожало на 14%, цена квадратного метра в январе 2021 года составляла 63,2 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Похожая ситуация и на первичном рынке. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что почти во всех регионах раскуплены строящиеся квартиры.

В рейтинге международной группы Knight Frank Россия заняла четвертую позицию по темпам роста цен на жилье в мире. Аналитики исследовали ситуацию в 56 странах. Динамику стоимости квадратного метра они тоже оценили в 14%.