Россия: «Газпром» признался, что весь год рассказывал сказки

На протяжении всего 2023 года «Газпром» многократно заявлял об опережающем росте поставок газа в Китай. Однако в конце года признал, что весь год лишь пускал пыль в глаза. Между тем реальное положение компании становится все плачевнее.

В уходящем году «Газпром» делал многочисленные и настоятельные объявления о «рекордных» и «превышающих контрактные обязательства» поставках в КНР по газопроводу «Сила Сибири». В частности, сперва в январе было объявлено, что «“Газпром” начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай».

Затем весной он неоднократноповторял подобные утверждения, и по результатам первого полугодия тоже заявил, что «с начала этого года поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств». Во второй половине года число таких сообщений еще больше увеличилось.

Более того, ближе к концу 2023-го «Газпром» сообщил, что «с середины ноября этого года объем поставок существенно увеличен в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи газа». То есть создавалось впечатление, что теперь поставки выросли даже сверх достигнутых ранее рекордов. Видимо, чтобы усилить это впечатление в ноябре и декабре компания как минимум четырежды (1, 2, 3 и 4) делала заявления о том, что поставки «вновь превысили суточные контрактные обязательства» и «Газпром» снова и снова «установил новый исторический рекорд суточных поставок газа». Последнее подобное утверждение было сделано буквально на днях, 23 декабря.

Все эти заявления многократно повторялись крупными российскими СМИ, от ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакса» до «Известий», «Рен-ТВ» и «Ведомостей», «питавшими» российских и зарубежных читателей «информацией» о «рекордах» и «достижениях» контролируемой Кремлем компании и, соответственно, самого Кремля.

Правда, при этом никогда и нигде не указывались точные цифры «рекордов», что вызывало подозрения. И сейчас стало ясно, что они были небеспочвенными.

Под занавес года – 28 декабря – председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер признал на селекторном совещании в компании, что «объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 миллиарда куб. м газа при наших контрактных обязательствах 22 миллиарда куб. м». Между тем план в 22 миллиарда кубов на 2023 год заявлялся еще осенью 2022-го.

То есть фактически по результатам всех победных заявлений на протяжении всего года о «рекордах», «превышении контрактных обязательств» и «существенном увеличении в соответствии с дополнительным соглашением» компании удалось перевыполнить только старый план, да и то лишь на 2 процента...

Таким образом становится ясно, что все эти многочисленные победные реляции были лишь «потемкинскими деревнями», призванными отвлечь внимание от реального положения дел. А оно у «Газпрома» весьма неутешительное.

В результате развязанной Кремлем полномасштабной войны в Украине «Газпром» практически потерял европейский рынок. Если до войны Европа на пике покупала до 200 миллиардов кубометров российского газа в год, то в 2023-м РФ поставит на европейские рынки лишь около 40 миллиардов.

Получается, что «Газпром» потерял в Европе порядка 160 миллиардов кубов поставок, но зато «рекордно» нарастил поставки в Китай до чуть более 22 миллиардов кубометров (с превышением плана аж на 2 процента!).

И это уже не говоря о том, что газ в Китай уходит по ценам примерно в два раза ниже тех, что «Газпром» получает в Европе.

Как отметило издание «The Insider», война превратила «Газпром» из одного из мировых лидеров в «компанию третьего пошиба». Хотя некогда он входил в тройку самых крупных компаний мира: его капитализация превышала 360 миллиардов долларов с планами доведения ее до 1 триллиона долларов. Вместо этого «Газпром» теперь стоит всего около 40 миллиардов (или даже менее 30 миллиардов, если учесть инфляцию).

Но вопрос о том, «почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?», вряд ли смущает российские власти. Поэтому в новом году следует ждать очередных объявлений о «рекордах», «превышении» и «существенных увеличениях».