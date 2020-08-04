Россия: «крымский консенсус» становится императивом

Путин с силовиками во время военного парада в конце июля 20202 года. (Фото: kremlin.ru)

Сомнения в принадлежности Крыма России и призывы вернуть полуостров Украине приравняют к экстремизму.

Отношение к лозунгу «Крым наш!» стало маркером «свой-чужой» для значительной части российского общества шесть лет назад. Хотя оппозиционные политики осторожно высказываются о статусе Крыма, либеральная общественность по-прежнему в массе своей не приемлет результатов «русской весны».

Регионализм все чаще становится катализатором недовольства на периферии, очередным доказательством чему стали протесты в Хабаровске после ареста популярного губернатора Сергея Фургала.

Законопроекты, ужесточающие ответственность за призывы к разрушению «целостности» РФ, могут стать инструментом в борьбе Кремля как с проукраинской, так и с «антимосковской» оппозицией.

«Единая» за неделимую?

Поправка, расширяющая определение экстремизма, одобрена парламентом и подписана президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля. Новая формула повторяет текст поправки в Конституцию о защите суверенитета.

Преступным теперь будет считаться не просто «нарушение целостности РФ», но и, более конкретно, отчуждение части ее территории. Исключение составят лишь санкционированные государством операции по уточнению границ России с сопредельными странами.

Любые намеки на сепаратизм в России пресекались и раньше. За «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности», грозит до четырех лет заключения (ст. 280.1 УК).

Норму часто трактуют расширительно, как было с левой активисткой Дарьей Полюдовой, организовавшей «марш за федерализацию Кубани» и приговоренной за это к двум годам тюрьмы.

Сторонниками федерализации российская пропаганда называла ополченцев Донбасса, которых Киев считает сепаратистами. Однако, когда лозунг переняли россияне, выступающие за расширение прав своих регионов по отношению к федеральному центру, Москва ответила репрессиями.

Новый закон создан не для того, чтобы «бегать за блогерами… и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что “давайте Крым отдадим”», уверяет один из его авторов, сенатор-единоросс Андрей Клишас. Ранее он же утверждал, что поправки в Конституцию выбьют почву из-под ног «крикунов», требующих возврата полуострова Украине.

Истинный смысл нововведения, по версии Клишаса, состоит в невозможности передать какие-либо земли другим странам или сделать их независимыми законным путем.

«Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти», – пояснил сенатор.

Таким образом, право на самоопределение, к которому апеллировал Путин, оправдывая аннексию полуострова, в самой России объявлено экстремизмом.

При этом многие сомневаются, что изменения в законодательстве лишат Кремль возможности «торговать Родиной», когда это покажется выгодным. Критики приводят в пример передачу Норвегии 80 тыс. кв. км. акватории Баренцева моря, когда оказалось, что Россия «подарила» соседу богатые запасы углеводородов, залегающие на арктическом шельфе.

Ни Конституция, ни новый закон не смогли бы предотвратить сделку, так как она произошла в процессе делимитации (определения положения) российско-норвежской границы, а делимитация, демаркация и редемаркация границ под запрет не попали.

Раздвигая границы цензуры

Вопреки заверениям Клишаса, закон может ударить по активистам, журналистам, блогерам и простым обывателям, чьи высказывания истолкуют как намерение «развалить» Россию.

Сопутствующие законопроекты, внесенные теми же авторами, расширяют ответственность за «призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности».

Так, в Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья 20.3, грозящая крупными штрафами тем, кто сделает это впервые.

Граждане, считающие необходимым вернуть Крым Украине или Курилы Японии, выложат от 30 до 60 тыс. рублей (суммы, сравнимые с месячной зарплатой), а блогеры или журналисты – от 70 до 100 тыс.

Повторный призыв будет караться уже по статье 280.1 Уголовного кодекса, которую собираются ужесточить.

Если раньше осужденным по ней грозил как минимум штраф размером от 100 до 300 тыс. рублей, то теперь с них взыщут 200-400 тыс. Чтобы выплатить такую сумму, среднему россиянину пришлось бы отдать всю свою зарплату за полгода или год.

Появится в УК и загадочная статья 280.2, предусматривающая от шести до десяти лет заключения за «отчуждение части территории… или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ».

Из пояснительной записки к проекту неясно, против кого именно она направлена. Под новый состав формально не подпадают ни «говоруны», журналисты и блогеры, ни вооруженные мятежники. Сказано лишь, что, поскольку Конституция запретила отчуждение территорий, нужна и уголовная ответственность за указанные деяния.

Возможно, проблемы возникнут у политических сил, не вписывающихся в «крымский консенсус». Например, у партии «Яблоко», чья программа требует проведения международной конференции по Крыму, а лидеры не раз высказывались за новый референдум на полуострове.

Громы и молнии могут обрушиться и на критикующих Россию иностранцев. Кремль намерен требовать экстрадиции зарубежных политиков, требующих вернуть Крым Украине, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Последствия

Введение административной ответственности для людей, впервые обвиненных в «призывах к нарушению целостности», возможно, несколько смягчит судебную практику. Частичная декриминализация части 1 статьи 282 («возбуждения ненависти либо вражды») уменьшила число дел о «лайках» и «репостах».

С другой стороны, фокусировка антиэкстремистского законодательства на широко распространенном в оппозиционных кругах отрицании права России на Крым может привести к новой волне преследований «за слова».

Это и другие «антиэкстремистские» новшества, такие как законопроект, позволяющий блокировать публикации, «оправдывающие экстремизм», делают информационное пространство еще больше похожим на минное поле.