Россия: «майские указы – 2018» ждет очередной провал?

После выборов 2018 года президент РФ Владимир Путин издал указ от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который называют новыми «майскими указами».

В них поставлены 12 целей, достижение которых должно существенно улучшить качество жизни россиян и способствовать экономическому прорыву. Однако уже к весне 2019 года стало понятно, что достижение этих целей маловероятно или невозможно.

Большинство предыдущих «майских указов» 2012 года не было исполнено, а те показатели, которые дотянулись до целевых значений, имеют неприятные «побочные» эффекты. Новым «майским указам», которые во многом повторяют старые, тоже прогнозируют провал.

Как провалились майские указы — 2012

В начале предыдущего срока в мае 2012 года Владимир Путин подписал 11 указов под номерами 596-606 в области социальной и экономической политики. К концу срока достичь большинства целевых показателей не удалось.

В частности, несмотря на требование создать 25 млн новых высокопроизводительных рабочих мест, с 2013 по 2017 год их общее количество сократилось с 17,5 млн до 17,1 млн. Производительно труда вместо требуемого увеличения в 1,5 раза выросла лишь на несколько процентов. Доля инвестиций в составе ВВП с 2011 по 2017 год (последние доступные данные за целый год) выросла на 3,4% до 21,4% ВВП вместо требуемых 27%.

Реальные зарплаты к 2018 году должны были вырасти в 1,4-1,5 раза, однако по факту в 2012-2018 годах выросли на 15,9%. Реальные располагаемые доходы и вовсе падают пятый год подряд.

Войти в топ-20 стран в рейтинге Doing Business Всемирного банка к 2018 году тоже не получилось: Россия достигла 31 места, правда, совершив значительный рывок со 120-й позиции в 2011 году. Однако, несмотря на формальный рост в рейтинге, страна испытала обвал объемов иностранных инвестиций.

Весной 2018 года власти отчитались о выполнении майского указа об увеличении зарплат бюджетников: они должны были вырасти до уровня выше средних по каждому региону. Однако, несмотря на повышение в преддверии президентских выборов 2018 года зарплат медикам, педагогам, социальным и научным работникам, дотянуть до средних показателей по стране, даже по данным Росстата, не удалось.

К примеру, при средней зарплате по стране 43,5 тыс. рублей в 2018 году, воспитатели детских садов получали 30,7 тыс., социальные работники — 33,1 тыс., медсестры — 33,3 тыс. Выше средних зафиксированы зарплаты у врачей, педагогов вузов и научных сотрудников. При этом повышение зарплат «бюджетников» вылилось в сокращении их численности на почти 1 млн человек с 2013 года (самые ранние из доступных данных): с 6,1 млн до 5,2 млн работников.

Выполнить удалось цель по увеличению объема выдачи ипотеки. За 11 месяцев 2018 года было выдано 1,31 млн кредитов на 2,7 трлн рублей, хотя соответствующий майский указ ставил цель выдавать ежегодно по 815 тыс. ипотечных кредитов.

Президент приказал населению долго жить

Первым пунктом в новых майских указах 2018 года президент поставил необходимость обеспечить естественный прирост численности населения (за счет превышения рождаемости над смертностью). Между тем рождаемость уже бьет негативные рекорды, несмотря на продление программы материнского капитала до 2021 года.

В 2017 году в России родилось 1,69 млн человек, что является самым низким показателем за последние 10 лет. Для сравнения: в очень сложном 1990 году в России родилось 1,99 млн человек. В январе-октябре 2018 года естественная убыль населения ускорилась.

На момент подписания Путиным указов уже был известен прогноз Росстата: во всех трех сценариях демографического развития до 2035 года естественный прирост населения будет отрицательный. По нейтральному варианту ежегодно численность россиян будет уменьшаться на 100-200 тыс. человек в год в 20-х годах и — на более чем полмиллиона в год в 30-х. По прогнозу ОЭСР, экономически активное население России будет убывать на 0,1% ежегодно до 2030 года, затем еще быстрее — на 0,2%.

Ожидаемая, согласно указам, продолжительность жизни к 2024 году должна составить 78 лет (к 2030 году — 80). Регламентирована и продолжительность «здоровой» жизни (без хронических заболеваний) — 67 лет. Для этого, считает президент, нужно чтобы 55% людей систематически занимались физической культурой и спортом. Минфин в январе уже предложил предоставлять людям, оплачивающим физкультурно-оздоровительные услуги, налоговый вычет.

Однако цифры, отражающие состояние здоровья, не всегда адекватно отражают действительность, а примеры того, как статистика может подстраиваться под указы президента, уже были. В указах 2012 года Путин потребовал уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза и от ДТП. К 2018 году смертность от перечисленных в указах причин действительно снизилась, однако резко выросло количество смертей от других редких болезней и неустановленных причин. Специалисты РАНХиГС, которых цитируют «Ведомости», усмотрели в этом явлении желание врачей и чиновников «выполнить» указы президента.

Россияне должны богатеть несмотря ни на что

Еще одна цель, поставленная президентом, — «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан». В итоге уровень бедности должен снизиться в два раза. Реальные доходы россиян падают последние четыре года: с 2014 года они уменьшились на 11%, по данным Счетной палаты. Минэкономразвития в середине года прогнозировало, что в 2018 году они должны начать расти (до 3,4-3,9%), однако по факту они упали на 0,1%.

Несмотря на отсутствие роста реальных доходов населения, уровень бедности немного снизился и по итогам января-сентября 2018 года составил 19,6 млн человек (13,3% населения). Однако специалисты ВШЭ считают, что это связано с низким ростом величины устанавливаемого властями прожиточного минимума, а не реальным положением дел.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова сказала «Московскому комсомольцу», что мероприятия по борьбе с бедностью россияне будут оплачивать из собственного кармана. «Власти объявляют эту благородную цель и тут же принимают решение поднять НДС, чтобы добыть для казны 2 трлн рублей. Но взяты-то они будут из карманов населения. Так происходит практически со всеми направлениями этого перечня указов, что в 2012‑м, что в 2018 году», — полагает Анна Бодрова.

Борьба с бедностью будет идти по всем фронтам, в том числе на бумаге. Вице-премьер Татьяна Голикова в январе 2018 года предложила изменить стандарт оценки бедности в России.

На фоне сомнительных перспектив по росту доходов населения и последствий реформы строительства (переход от долевого финансирования стройки к банковскому финансированию с 1 июля 2019 года), достижение целей по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и строительству 120 млн кв. м жилья в год тоже выглядит маловероятным.

Как ранее заявляли Eurasianet.org застройщики и эксперты, реформа строительной отрасли, скорее всего, увеличит себестоимость строительства и конечную цену жилья. Кроме этого, рынок ожидает новых банкротств, вследствие чего объемы строительства могут, наоборот, упасть.

Ждать ли роста экономики

Еще один блок поручений касается ускорения экономики: президент велел войти в топ-5 экономик мира к 2024 году. Для этого необходимо обеспечить темпы экономического роста значительно выше мировых, поддерживать инфляцию не выше 4%, стимулировать технологические инновации, увеличивать производительность труда (на 5% в год) и объемы несырьевого экспорта.

Однако многие из этих показателей расти не будут даже согласно государственным прогнозам. По ожиданиям Минэкономразвития, в 2019 году производительность труда вырастет на 2,4%, в 2020-ом — на 2,6%. Инфляция в 2019 году ожидается на уровне 5-5,5%, и только к началу 2020 года она может вернуться в пределы целевых 4%, говорится в прогнозе Центробанка.

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, согласно указам, должен достичь $250 млрд в год, в том числе за счет продукции машиностроения, агропромышленного комплекса и экспорта услуг. Однако в 2018 году, по предварительной оценке Российского экспортного центра, Россия продала неэнергетических товаров всего на $147 млрд.

Еще одна амбициозная цель — увеличить количество организаций, которые занимаются технологическими инновациями, до 50% от общего числа организаций. По итогам 2017 года их доля составляла 7,3%, при этом показатель падает с 2012 года (тогда он составлял 9,1%). Учитывая, что настроения бизнеса во всех отраслях ухудшаются, ожидать такого резкого скачка инновационной активности вряд ли стоит.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году до 1,6% (с 1,8%) и в 2020 году — до 1,7% (с 1,8%). Всемирный банк прогнозирует рост в 1,5-1,8% в 2019-2020 годах и 1,3% в 2022-м. При этом обе организации считают, что мировая экономика будет расти темпами в диапазоне 3-4% в год. Специалисты Всемирного банка предполагают, что выйти на рост в 3% Россия сможет только к 2028 году. Рост выше мировых не ожидает даже Минэкономразвития, прогнозирующее 1,3% в 2019 году, 2% в 2020-м, и далее примерно по 3% до 2024-го.

Неожиданное решение проблемы роста экономики в январе озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он предположил, что, возможно, стоит вовсе отказаться от подсчета такого показателя, как ВВП.