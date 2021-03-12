Россия: «недискриминационные пространства терпимости и уважения»

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Пандемия Covid-19 почти на год перенесла подписание обновленной Великой хартии европейских университетов. Первоначально подписание планировали провести в Болонье в сентябре 2020 года. Новая дата – июнь 2021.

Что такое Magna Charta?

Великая хартия европейских университетов (Magna Charta Universitatum) была принята в Болонье в 1988 году ректорами европейских университетов. Хартия призвана унифицировать образовательные системы и политики развития европейского университетского сообщества.

Основной принцип деятельности университетов сформулирован в Хартии так:

«Университет действует внутри обществ с различной организацией, являющейся следствием разных географических и исторических условий, и представляет собой автономный институт, который критически осмысливает и распространяет культуру путём исследования и преподавания.

Чтобы отвечать требованиям современного мира, в своей исследовательской и преподавательской деятельности он должен иметь моральную и научную независимость от политической и экономической власти».

Кто подписал Хартию

Хартию подписали 904 университета в 88 странах, в том числе

в Беларуси - 3,

Финляндии - 10,

Франции - 26,

Грузии - 5,

Германии - 39,

Казахстане - 68,

Кыргызстане - 15,

Украине – 97,

России – 17.

Российские университеты подписывали Хартию с 2001 по 2014 год. Год последнего подписания говорит сам за себя. Мы искренне надеемся, что этот процесс не остановился окончательно.

Но одно дело – ректору поставить подпись под Хартией. Другое – реализовать принципы, заложенные в ней, на практике.

Как вузы России участвуют в Хартии

Вот что показал анализ официальных сайтов всех 17 российских вузов, подписавшихся под Великой хартией.

Только у 4 вузов на главной странице есть информация о том, что университет разделяет ценности европейского университетского сообщества. Сам текст Хартии размещен на сайте только одного университета.

К сожалению, нам не удалось найти какие-либо отчеты по реализации принципов Хартии на сайтах российских вузов. Большинство ссылается на подписание Хартии в разделах по международному сотрудничеству.

Для абитуриентов и соискателей должностей в вузе сам факт, что он присоединился к Хартии, может быть преимуществом. К сожалению, декларацией о подписании Хартии все и заканчивается.

Не обошлось и без курьезов. На сайте Ставропольского государственного аграрного университета отмечено:

«вхождение в состав Великой хартии свидетельствует о том, что <…> образовательные услуги и научные исследования соответствуют высочайшим мировым стандартам качества».

Вхождение в число вузов, подписавших Хартию, воспринимается как «почетный знак», а не как добровольное согласие университета постоянно сверять свои решения с положениями и принципами европейского университетского сообщества.

Как реализуются принципы Хартии

Принцип 1. Университет действует внутри обществ с различной организацией, являющейся следствием разных географических и исторических условий, и представляет собой автономный институт, который критически осмысливает и распространяет культуру путём исследования и преподавания.

По сведениям журнала DOXA, перед акцией 23 января 2021 года администрациями 53 вузов оказывалось давление на студентов.

По итогам участия в акции были уволены несколько сотрудников вузов.

Кроме того, университеты продолжают давление на студентов из-за митингов в поддержку Алексея Навального.

Принцип 2. Учебный процесс в университетах должен быть неотделим от исследовательской деятельности с тем, чтобы преподавание в то же время было на уровне, отвечающем эволюции как потребностей общества, так и требованиям, предъявляемым к научным знаниям.

По материалам «Новой газеты», в России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись более 30 ученых – международно-признанных и уникальных специалистов.

Выделена закономерность: уголовные дела ФСБ заводит преимущественно на пожилых ученых, имеющих большой опыт и обширные контакты в международном научном сообществе.

Принцип 3. Поскольку свобода преподавания, исследований и обучения является основным принципом жизни университетов, то как общественная власть, так и университеты должны в рамках своей компетенции гарантировать это и способствовать соблюдению столь приоритетного требования. Отвергая нетерпимость и будучи постоянно открытым для диалога, университет становится, следовательно, наиболее предпочтительным местом встречи между преподавателями, обладающими способностью передавать знания и владеющими средствами их углубления через исследования и поиски нового, и студентами, имеющими право, желание и способность обогащать себя этими знаниями.

По данным портала Meduza, студента УрГЭУ отчислили из-за подписки на ЛГБТ-сообщество в соцсетях. К сожалению, это становится новой нормальностью –администрации российских университетов мониторят социальные сети и студентов, и преподавателей.

Принцип 4. Являясь хранителем традиций европейского гуманизма, но в постоянном стремлении к достижению универсальных знаний, университет, выполняя свою функцию, преодолевает политические и географические границы и утверждает настоятельную необходимость взаимного познания и взаимодействия разных культур.

В октябре 2020 года ректору РАНХиГС поступило письмо из Никулинской межрайонной прокуратуры, содержащее в том числе запрос о наличии «идеологической обработки россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния <…> через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, <…> организацию языковых курсов».

Очевидно, что полноценное внедрение принципов Великой хартии в университетском сообществе России пока крайне затруднительно, если не сказать – невозможно.

Это обусловлено, в том числе, практикой назначения ректоров и утверждения их учредителем образовательной организации, а не Ученым советом. В результате ректоры ориентированы в первую очередь на интересы своих работодателей и надзорных органов.

Пока в российских университетах подписание Хартии остается лишь декларативным.

Тем временем международное университетское сообщество идет дальше.

Что такое Magna Charta Universitatum 2020

В новых условиях университеты работают в большей степени на международном уровне и должны быстрее реагировать на большее количество и разнообразие учащихся и исследовательские требования.

Университетам все чаще приходится пересматривать свои ценности, как они реализуются и как способствуют поддержанию и развитию миссии и репутации вуза. Особенно это актуально в эпоху пандемии Covid-19.

Главное в новой редакции Хартии

Университеты признают свою ответственность за то, чтобы отвечать чаяниям и вызовам мира и сообществ, которым они служат, отвечать на них, приносить пользу человечеству и вносить свой вклад в обеспечение устойчивости.

Интеллектуальная и моральная автономия – отличительная черта любого университета и предварительное условие выполнения его обязательств перед обществом. Эта независимость должна быть признана и защищена правительствами и обществом в целом и решительно защищена самими учреждениями.

Чтобы реализовать свой потенциал, университеты нуждаются в надежном социальном контракте с гражданским обществом, который поддерживает стремление к максимально возможному качеству академической работы при полном уважении институциональной автономии.

Создавая и распространяя знания, университеты ставят под сомнение догмы и устоявшиеся доктрины и поощряют критическое мышление у всех студентов и ученых.

Академическая свобода – их кровь; открытый запрос и диалог – их пища.

Университеты берут на себя ответственность преподавать и проводить исследования этично и добросовестно , обеспечивая надежные, заслуживающие доверия и доступные результаты.

У университетов есть гражданская роль и ответственность. Они являются частью глобальных коллегиальных сетей научных исследований и стипендий, основанных на общих массивах знаний и способствующих их дальнейшему развитию.

Университеты также встроены в местные культуры и имеют решающее значение для их развития и обогащения. Они взаимодействуют с местными сообществами и экосистемами и принимают на себя ведущие роли.

Университеты – это недискриминационные пространства терпимости и уважения, где процветает разнообразие точек зрения и преобладает инклюзивность, основанная на принципах справедливости. Поэтому они обязуются продвигать равенство и справедливость во всех аспектах академической жизни, включая прием студентов, прием на работу и продвижение по службе.

Образование – это право человека, общественное благо. Оно должно быть доступно всем.

Университеты признают, что обучение – это деятельность на протяжении всей жизни, а высшее образование является частью непрерывного процесса. Университеты обслуживают разных учащихся на всех этапах их жизни.

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Великая хартия университетов уже более 30 лет служит декларацией «особости» университетского сообщества. Являясь частью общества и участвуя в решении социальных и экономических задач, оно должно оставаться в известной мере автономным от государства и бизнеса. Без этого условия невозможно эффективное ведение научной, исследовательской и образовательной работы.

Принятие принципов Великой хартии, применение их на практике и публичное подтверждение этого может быть залогом того, что и университеты России станут отвечать чаяниям и вызовам нового, меняющегося мира.