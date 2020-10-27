Россия: «путинские» завтраки для школьников не всем пришлись по вкусу

С 1 сентября всех российских младшеклассников впервые стали обеспечивать бесплатным горячим питанием. По итогам первой учебной четверти стало понятно: многих детей и их родителей не устраивает качество таких обедов и завтраков.

Почему завтраки — «путинские»

Впервые о том, что учеников 1-4 классов в школах будут кормить бесплатно, президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года во время послания Совету Федерации. Тогда же он объявил о предстоящих изменениях в Конституцию (которые впоследствии дополнили пунктом об «обнулении» его президентских сроков).

Многие наблюдатели ждали, что идею о бесплатном горячем питании внесут в Конституцию в числе других популистских мер, сделавших поправки привлекательными в глазах граждан, но в итоге её воплотили в жизнь отдельным законом.

Теперь каждая школа один раз в течение дня обязана кормить обедом или завтраком, в котором есть хотя бы одно горячее блюдо, не считая напитков.

На что жалуются родители

С начала учебного года в соцсетях и местных СМИ массово стали появляться претензии родителей. Чаще всего они касались качества блюд. Например, в Кемерово в тарелке школьника нашли плесень и волосы, в Нижневартовске — червяка. Но чаще претензии банальны — просто невкусно, да и подают блюда уже остывшими. В итоге дети не притрагиваются к тарелкам и остаются голодными.

Есть вопросы и по набору блюд. По рекомендациям Роспотребнадзора, в первую смену детей должны кормить завтраком, а вторую — обедом, но часто вместо обеда школьникам дают лишь каши и другие «утренние» блюда. При том кормят детей однообразно, без мяса, рыбы, фруктов и овощей.

Почти в каждом регионе местным чиновникам или надзорным органам пришлось открывать горячие линии для родителей, а на сайте Госуслуг даже запустили специальный раздел для жалоб. За месяц туда поступило почти 3,5 тыс. обращений.

В некоторых городах мэры лично выезжали в школы с проверками. Глава Новокузнецка продегустировал обед и заявил, что «нареканий нет», а вот губернатор Приморья после визита в две школы убедился, что до 70% приготовленной еды дети не съедают. После разноса от губернатора двух чиновников наказали за халатность.

На организацию горячего питания для младшеклассников регионы получат за три года более 100 млрд рублей из федерального бюджета. Субъекты и муниципалитеты должны доплатить, сколько нужно. Но не у всех хватает на это ресурсов. Из-за этого уже пострадали льготники — школьники 5-11 классов из малообеспеченных семей, которые раньше питались бесплатно или с большой скидкой. Теперь денег на них не остаётся. Например, с такой проблемой столкнулись в Пензе, Рязани и других городах.

Почему возникли проблемы

«Никто не сомневался, что проблемы будут, и их решение займёт продолжительное время, ведь это масштабный процесс — начать кормить около 7 млн школьников», — говорит Eurasianet.org вице-президент Института отраслевого питания Юрий Баздырев.

По его словам, значительная часть жалоб связана с тем, что ни родители, ни чиновники на местах зачастую не понимают, какими должны быть завтраки и обеды.

«Никаких жестких централизованных документов не спущено, — объясняет эксперт. — Да, есть рекомендации по примерному меню, известна суточная норма по калорийности, но чётких и понятных нормативов нет, хотя закон их предполагает».

По информации Баздырева, пока такие нормативы ещё не разрабатывают.

Другая проблема — пищеблоки многих школ не обновлялись десятилетиями. Из-за этого 27 регионов едва не остались без федеральной субсидии. Например, из 1025 школ Алтайского края в 700 полный износ оборудования.

«Скоро на костре суп варить будете», — говорил местным чиновникам глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко.

«Сложно быстро привести в порядок пищеблоки. Это дело ни одного дня и даже ни одного года, — рассуждает Баздырев. — Наверное, нужна была специальная программа — сначала восстановить пищеблоки, а потом запускать горячее питание».

Тем временем последовала и реакция федеральных властей: Владимир Путин поручил Роспотребнадзору внепланово проверять питание в школах и вернуть льготное питание нуждающимся.