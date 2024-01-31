Россия

Россия: «Русские общества» студентов

В университетах активизировались националистические и консервативные студенческие общества.

Дмитрий Дубровский Jan 31, 2024
Особо выделяется своей консервативно-православной ориентацией сеть «Русских обществ». (Фото: Elena Mozhvilo on Unsplash, t.ly/XtbeS) Особо выделяется своей консервативно-православной ориентацией сеть «Русских обществ». (Фото: Elena Mozhvilo on Unsplash, t.ly/XtbeS)

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Студенты-«консерваторы»

В нашем блоге об академических свободах мы писали о тех, кто в сегодняшней России так или иначе выступает с протестами, кто теряет работу в результате своей публичной позиции относительно войны или даже просто в результате критики действий руководства университета. В докладе по итогам 2023 года мы отмечали, что заметная доля увольнений произошла в результате активного содействия (как правило, доноса) провоенных активистов внутри академии. 

Кто эти люди? Часто речь идет не только о преподавателях, но и о студентах.

Как правило, это молодежь довольно консервативных, зачастую националистических мировоззрений, активно обсуждающая и продвигающая идеи этатизма, государственного православия и русского национализма. Они еще раньше активно включились в процесс консервативного поворота, начавшийся задолго до открытой фазы войны с Украиной.

Что обсуждают

В современной российской студенческой среде выделяется ряд откровенно националистических или консервативных студенческих обществ, созданных в университетах сравнительно недавно. Паблики этих обществ и их телеграмм-каналы представляют собой пеструю картину. В ней рассуждения о России как особой цивилизации перемежаются с рассказами о ГУЛАГе, обсуждениями внешнего влияния в русской революции 1917 года и чтением Варлама Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ». 

Большую часть активности – как публикационной, так и реальной – занимает пропаганда войны и поддержка «воинов СВО». Показательно, что идет она под аккомпанемент откровенно националистической риторики и реверансов в сторону Русской православной церкви Московского патриархата. 

Консервативно-православные общества

Особо выделяется своей консервативно-православной ориентацией сеть «Русских обществ», которые есть в:

  • НИУ-ВШЭ (Москва),
  • РГСУ (Москва), 
  • МГЛУ (Москва), 
  • МГИМО (Москва), 
  • «ДонНУ» (Донецк, ОРДЛО*), 
  • Дальневосточном федеральном университете, 
  • РАНХиГС (Москва),
  • Финансовом университете при правительстве РФ (Москва), 
  • Российском университете дружбы народов (Москва).

* ОРДЛО, или временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Большая часть этих организаций входит в Ассоциацию русских обществ.

Согласно закону, такие клубы не могут проводить «политическую деятельность». Их задача – «говорить о великой русской культуре, о судьбах России… оставаясь при этом вне политики» для того, чтобы бороться с «низкой культурной субъектностью русских людей». Тем не менее, эта «борьба» зачастую превращается в борьбу против «заукраинцев» и «предателей Родины». 

МГИМО. Еще в 2022 году выпускник МГИМО создал канал «Подхохлята МГИМО», задача которого – выявление «непатриотических» элементов в среде преподавателей и студентов престижного вуза. Содержание канала было настолько одиозным (например, автор постоянно называл Украину «свинорейхом»), что университет МГИМО от него открестился. 

Вскоре автор переименовал канал в «Подхохлята России». Здесь продолжают публиковать информацию о «проукраинских преподавателях и ученых», теперь уже в масштабе страны.

Факультет журналистики МГУ. Тогда же, в 2022-м, разразился скандал на журфаке МГУ. Провоенный «патриот» Степан Антропов устроил публичный перформанс в здании журфака в футболке с Z и с флагом ДНР, за что подвергся резкой критике однокашников. 

Правда, быстро выяснилось, что резкая реакция сокурсников была комбинированной – еще до своего перформанса студент неоднократно в чатах оскорблял девушек-соучениц. Комментарии других студентов как раз указывали на политический характер содеянного; такие политические действия, по мнению комментаторов, противоречат «неполитическому характеру университета». 

«Белый ворон», НИУ-ВШЭ. Ярким представителем провоенных вигилянтов является «Белый ворон», организация, созданная в НИУ-ВШЭ. Организация называет себя «Всероссийским студенческим патриотическим движением», имеет паблики «ВКонтакте» и в «Телеграмм», в риторике и практике полностью следует агрессивному официальному курсу российской власти. Собирают деньги на дроны, позируют вместе с некоторыми руководителями НИУ-ВШЭ на процедуре передачи собранного «защитникам Отечества». 

Русский дом студентов Российского университета дружбы народов. «Русский дом» в РУДН в паблике размещает информацию о благодарности в адрес «Русского клуба» за гуманитарную помощь российским снайперам Росгвардии. 

«Русское общество МГУ» точнее было бы назвать православным. Хотя в его уставе одной из главных целей значится «восстановление и укрепление русской национальной идентичности», на деле основная деятельность, помимо поддержки «воинов СВО», сконцентрирована на общении «православных педагогов и студентов». 

Вряд ли случайно председатель общества носит имя «Константин Победоносцев» – русского консервативного юриста и политического деятеля XIX века, называвшего, в частности, народовластие «лживым политическим началом».

Правилами паблика этой группы, в частности, запрещаются «…оскорбления государствообразующего и других народов».

«Русское общество студентов РАНХиГС» в своем паблике прославляет Дарью Дугину как «мученицу». «В отличие от многих лидеров мнений, которые стыдились, что они русские, она сразу поддержала “СВО”».   

«Русское общество ВШЭ» популярнее «Белого ворона». В паблике последнего около полутора тысяч подписчиков, у «Русского общества» в Вышке около пяти тысяч подписчиков. В паблике обсуждается «жизнь студентов Вышки из Донбасса». 

Страница этого сообщества в «Инстаграм» призывает помочь «беженцам Донецка и Луганска» под лозунгом: «Русский – помоги русскому», а также приветствует в Вышке «новых студентов ДНР, ЛНР и Украины».

«Клуб исследований российской цивилизации МГИМО МИД России им. святого благоверного великого князя Александра Невского» заявляет, что объединяет патриотов России и тех, кто видит необходимость в защите «традиционных русских ценностей». В уставе этого студенческого объединения значится важность изучения «истории и культуры русского и других народов России», «Русской Православной церкви». 

Особое внимание обращает на себя обязанность членов клуба содействовать «…ректору, проректорам, в частности проректору по социальной и воспитательной работе и проректору по научной работе, начальнику управления по воспитательной работе МГИМО МИД России в их деятельности». Про роли проректоров, в частности по воспитательной работе, в усилении контроля над «патриотичностью» студентов мы уже писали

«Русское общество ДВФУ». Многие паблики обращают внимание на памятные даты, описывают исторические события. Паблик «Русского общества ДВФУ», в частности, отзывается на 150 годовщину со дня кончины казачьего генерала Якова Петровича Бакланова, одного из «покорителей Кавказа». В паблике генерал описан как «неутомимый гонитель горцев и турок, враг политкорректности и “демократии” во всех ее проявлениях». 

В других пабликах много цитат консервативного философа И. Ильина, А. Суворова, П. Столыпина и других исторических деятелей, составляющих, по мнению авторов пабликов «русских студенческих групп», «славу России». 

Провоенная деятельность таких групп поощряется руководством вузов. 

«Белый ворон» против преподавателя СПБГУ

Однако далеко не все студенты в восторге от такого рода «патриотизма». 

Конфликты в университетах, ставшие публичными, показывают, каким образом происходит публичное столкновение провоенных активистов с теми, кто либо открыто выступает против войны, либо исповедует принцип «университет вне политики» и критикует откровенную шовинистическую пропаганду исходя из этой позиции. 

Один из сопредседателей «Белого ворона» в Санкт-Петербурге, студент петербургской Вышки Михаил Гооге по сути организовывал преследование преподавателя СПБГУ Михаила Белоусова, опубликовав «расследование» под названием «Украинский гнойник на истфаке СПБГУ». Автор называет антивоенно настроенных студентов-историков из СПбГУ «трансхохлами», «предателями России», которые совершают теракты и в перспективе будут преподавать детям историю, переписанную в угоду Украине, и тем самым создавать «русофобских последователей». 

Несмотря на увольнение Белоусова и исключение из вуза семерых студентов, всех студентов запугать не удалось. Спустя несколько месяцев Гооге начинает жаловаться известному правому литературу и политику Захару Прилепину, приводя примеры скринов, в которых однокашники называют его «фашистом», советуют отчислиться из «отвратительного либерального вуза» (НИУ-ВШЭ). 

Члены «Белого ворона» также жалуются активному Z-блогеру, что их деятельность «не находит поддержки у студентов НИУ-ВШЭ», и «из-за своей гражданско-патриотической позиции» они сталкиваются с  «…постоянным негативом со стороны других студентов, получают угрозы в личку, оскорбительно-похабные высказывания в адрес наших родственников, жалобы, петиции и т.д.» 

* * *

Несмотря на двухлетнюю государственную кампанию по милитаризации и идеологизации высшего образования, нельзя утверждать, что «российские студенты поддерживают СВО». 

Всякого рода активности, которые руководство демонстрирует как «студенческую поддержку», – сбор денег и «гуманитарной помощи бойцам», плетение маскировочных сетей и даже производство дронов – трудно назвать волонтерской деятельностью. В ряде случаев – непублично – участники ссылаются на требование начальства. 

Реальный уровень «поддержки СВО» иллюстрируют, скорее, описанные выше примеры сильной реакции большинства студентов на провоенные выступления своих однокашников. 

Дмитрий Дубровскийкандидат исторических наук, исследователь факультета социальных наук Карлова университета (Прага), научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в США (CISRUS), профессор Свободного университета (Латвия), ассоциированный член Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

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