Россия: «Русские общества» студентов

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Студенты-«консерваторы»

В нашем блоге об академических свободах мы писали о тех, кто в сегодняшней России так или иначе выступает с протестами, кто теряет работу в результате своей публичной позиции относительно войны или даже просто в результате критики действий руководства университета. В докладе по итогам 2023 года мы отмечали, что заметная доля увольнений произошла в результате активного содействия (как правило, доноса) провоенных активистов внутри академии.

Кто эти люди? Часто речь идет не только о преподавателях, но и о студентах.

Как правило, это молодежь довольно консервативных, зачастую националистических мировоззрений, активно обсуждающая и продвигающая идеи этатизма, государственного православия и русского национализма. Они еще раньше активно включились в процесс консервативного поворота, начавшийся задолго до открытой фазы войны с Украиной.

Что обсуждают

В современной российской студенческой среде выделяется ряд откровенно националистических или консервативных студенческих обществ, созданных в университетах сравнительно недавно. Паблики этих обществ и их телеграмм-каналы представляют собой пеструю картину. В ней рассуждения о России как особой цивилизации перемежаются с рассказами о ГУЛАГе, обсуждениями внешнего влияния в русской революции 1917 года и чтением Варлама Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ».

Большую часть активности – как публикационной, так и реальной – занимает пропаганда войны и поддержка «воинов СВО». Показательно, что идет она под аккомпанемент откровенно националистической риторики и реверансов в сторону Русской православной церкви Московского патриархата.

Консервативно-православные общества

Особо выделяется своей консервативно-православной ориентацией сеть «Русских обществ», которые есть в:

НИУ-ВШЭ (Москва),

РГСУ (Москва),

МГЛУ (Москва),

МГИМО (Москва),

«ДонНУ» (Донецк, ОРДЛО*),

Дальневосточном федеральном университете,

РАНХиГС (Москва),

Финансовом университете при правительстве РФ (Москва),

Российском университете дружбы народов (Москва).

* ОРДЛО, или временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Большая часть этих организаций входит в Ассоциацию русских обществ.

Согласно закону, такие клубы не могут проводить «политическую деятельность». Их задача – «говорить о великой русской культуре, о судьбах России… оставаясь при этом вне политики» для того, чтобы бороться с «низкой культурной субъектностью русских людей». Тем не менее, эта «борьба» зачастую превращается в борьбу против «заукраинцев» и «предателей Родины».

МГИМО. Еще в 2022 году выпускник МГИМО создал канал «Подхохлята МГИМО», задача которого – выявление «непатриотических» элементов в среде преподавателей и студентов престижного вуза. Содержание канала было настолько одиозным (например, автор постоянно называл Украину «свинорейхом»), что университет МГИМО от него открестился.

Вскоре автор переименовал канал в «Подхохлята России». Здесь продолжают публиковать информацию о «проукраинских преподавателях и ученых», теперь уже в масштабе страны.

Факультет журналистики МГУ. Тогда же, в 2022-м, разразился скандал на журфаке МГУ. Провоенный «патриот» Степан Антропов устроил публичный перформанс в здании журфака в футболке с Z и с флагом ДНР, за что подвергся резкой критике однокашников.

Правда, быстро выяснилось, что резкая реакция сокурсников была комбинированной – еще до своего перформанса студент неоднократно в чатах оскорблял девушек-соучениц. Комментарии других студентов как раз указывали на политический характер содеянного; такие политические действия, по мнению комментаторов, противоречат «неполитическому характеру университета».

«Белый ворон», НИУ-ВШЭ. Ярким представителем провоенных вигилянтов является «Белый ворон», организация, созданная в НИУ-ВШЭ. Организация называет себя «Всероссийским студенческим патриотическим движением», имеет паблики «ВКонтакте» и в «Телеграмм», в риторике и практике полностью следует агрессивному официальному курсу российской власти. Собирают деньги на дроны, позируют вместе с некоторыми руководителями НИУ-ВШЭ на процедуре передачи собранного «защитникам Отечества».

Русский дом студентов Российского университета дружбы народов. «Русский дом» в РУДН в паблике размещает информацию о благодарности в адрес «Русского клуба» за гуманитарную помощь российским снайперам Росгвардии.

«Русское общество МГУ» точнее было бы назвать православным. Хотя в его уставе одной из главных целей значится «восстановление и укрепление русской национальной идентичности», на деле основная деятельность, помимо поддержки «воинов СВО», сконцентрирована на общении «православных педагогов и студентов».

Вряд ли случайно председатель общества носит имя «Константин Победоносцев» – русского консервативного юриста и политического деятеля XIX века, называвшего, в частности, народовластие «лживым политическим началом».

Правилами паблика этой группы, в частности, запрещаются «…оскорбления государствообразующего и других народов».

«Русское общество студентов РАНХиГС» в своем паблике прославляет Дарью Дугину как «мученицу». «В отличие от многих лидеров мнений, которые стыдились, что они русские, она сразу поддержала “СВО”».

«Русское общество ВШЭ» популярнее «Белого ворона». В паблике последнего около полутора тысяч подписчиков, у «Русского общества» в Вышке около пяти тысяч подписчиков. В паблике обсуждается «жизнь студентов Вышки из Донбасса».

Страница этого сообщества в «Инстаграм» призывает помочь «беженцам Донецка и Луганска» под лозунгом: «Русский – помоги русскому», а также приветствует в Вышке «новых студентов ДНР, ЛНР и Украины».

«Клуб исследований российской цивилизации МГИМО МИД России им. святого благоверного великого князя Александра Невского» заявляет, что объединяет патриотов России и тех, кто видит необходимость в защите «традиционных русских ценностей». В уставе этого студенческого объединения значится важность изучения «истории и культуры русского и других народов России», «Русской Православной церкви».

Особое внимание обращает на себя обязанность членов клуба содействовать «…ректору, проректорам, в частности проректору по социальной и воспитательной работе и проректору по научной работе, начальнику управления по воспитательной работе МГИМО МИД России в их деятельности». Про роли проректоров, в частности по воспитательной работе, в усилении контроля над «патриотичностью» студентов мы уже писали.

«Русское общество ДВФУ». Многие паблики обращают внимание на памятные даты, описывают исторические события. Паблик «Русского общества ДВФУ», в частности, отзывается на 150 годовщину со дня кончины казачьего генерала Якова Петровича Бакланова, одного из «покорителей Кавказа». В паблике генерал описан как «неутомимый гонитель горцев и турок, враг политкорректности и “демократии” во всех ее проявлениях».

В других пабликах много цитат консервативного философа И. Ильина, А. Суворова, П. Столыпина и других исторических деятелей, составляющих, по мнению авторов пабликов «русских студенческих групп», «славу России».

Провоенная деятельность таких групп поощряется руководством вузов.

«Белый ворон» против преподавателя СПБГУ

Однако далеко не все студенты в восторге от такого рода «патриотизма».

Конфликты в университетах, ставшие публичными, показывают, каким образом происходит публичное столкновение провоенных активистов с теми, кто либо открыто выступает против войны, либо исповедует принцип «университет вне политики» и критикует откровенную шовинистическую пропаганду исходя из этой позиции.

Один из сопредседателей «Белого ворона» в Санкт-Петербурге, студент петербургской Вышки Михаил Гооге по сути организовывал преследование преподавателя СПБГУ Михаила Белоусова, опубликовав «расследование» под названием «Украинский гнойник на истфаке СПБГУ». Автор называет антивоенно настроенных студентов-историков из СПбГУ «трансхохлами», «предателями России», которые совершают теракты и в перспективе будут преподавать детям историю, переписанную в угоду Украине, и тем самым создавать «русофобских последователей».

Несмотря на увольнение Белоусова и исключение из вуза семерых студентов, всех студентов запугать не удалось. Спустя несколько месяцев Гооге начинает жаловаться известному правому литературу и политику Захару Прилепину, приводя примеры скринов, в которых однокашники называют его «фашистом», советуют отчислиться из «отвратительного либерального вуза» (НИУ-ВШЭ).

Члены «Белого ворона» также жалуются активному Z-блогеру, что их деятельность «не находит поддержки у студентов НИУ-ВШЭ», и «из-за своей гражданско-патриотической позиции» они сталкиваются с «…постоянным негативом со стороны других студентов, получают угрозы в личку, оскорбительно-похабные высказывания в адрес наших родственников, жалобы, петиции и т.д.»

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Несмотря на двухлетнюю государственную кампанию по милитаризации и идеологизации высшего образования, нельзя утверждать, что «российские студенты поддерживают СВО».

Всякого рода активности, которые руководство демонстрирует как «студенческую поддержку», – сбор денег и «гуманитарной помощи бойцам», плетение маскировочных сетей и даже производство дронов – трудно назвать волонтерской деятельностью. В ряде случаев – непублично – участники ссылаются на требование начальства.

Реальный уровень «поддержки СВО» иллюстрируют, скорее, описанные выше примеры сильной реакции большинства студентов на провоенные выступления своих однокашников.