Россия: «Университет – это мы»

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Свободные университеты в XIX веке

Учреждение университета – всегда событие. Когда создается новый университет, в его названии очень часто отражается политический момент или причина, по которой он был создан.

Bидимо, именно это объясняет, почему слово «свободный» появляется в названии тех университетов, которые возникают в эпоху политического или социокультурного кризиса.

Свободный университет в Брюсселе был основан в XIX веке как ответ на тотальный контроль католической церкви над высшим образованием в Бельгии: тут свобода понималась прежде всего как свобода от контроля религиозной доктрины и религиозной же цензуры.

Позднее для той же цели был создан Свободный университет в Амстердаме – и назван так именно для того, чтобы подчеркнуть независимость как от государства, так и от церкви.

B 1861-1862 гг. Вольным университетом были названы курсы, на которых читали ведущие ученые и профессора Санкт-Петербургского университета, читавшие лекции в пользу отставленных от учебы из-за революционных настроений и нуждавшихся студентов.

Свободные университеты XX века

В XX веке более острым стал вопрос о невозможности существования определенных групп ученых в той или иной стране, как правило, в результате переворота или революции, или какого-либо другого потрясения.

После русской революции 1917 года эмигранты, среди которых было немало ученых, оказались в разных местах Европы, в том числе в Праге, где уже в 1923 г. был создан Русский свободный университет (сначала Русский народный университет). В нем могли преподавать и исследовать ученые и преподаватели, которым не нашлось места в большевистской России.

Точно так же был создан и Украинский свободный университет в ряде городов Германии – он существует до сих пор. Там также преподавали украинские ученые, которые не желали жить и работать в советской Украине.

После войны и разделения Германии возник вопрос об университете в западной части Берлина, поскольку университет остался в восточной, оккупированной СССР. Так возник ныне всемирно известный Свободный университет в Берлине.

Советская несвобода приводила к появлению свободных от государственного контроля университетов не только в Германии. В 1978-м в Германии появился Свободный университет им. А.Д. Сахарова, где эмигранты «третьей волны» читали лекции по русскому языку, истории, культуре и политике СССР.

В то же время в Москве появился Еврейский народный университет, созданный для того, чтобы учить математике тех евреев, которых ввиду государственного антисемитизма в СССР не брали на учебу в официальные вузы.

Уже в девяностые годы появляются другие Свободные университеты

Варны Бургаса либо как знак частного (то есть, негосударственного) университета – как Свободные университетыв Болгарии и Казахстанско-американский свободный университет,

Свободны либо как свидетельство особой миссии, как в случае со м университет ом Бозен - Больцано , где реализуется образование сразу на трех языках.

Свободный университет XXI века

Свободный университет возникает там и тогда, когда возникает сильная потребность выйти за пределы каких-то серьезных политических, административных или иных барьеров, для того чтобы стать действительно академически свободным.

Появление Свободного университета в Москве – пример именно такого развития событий.

Достаточно вспомнить последние события вокруг Высшей школы экономики в Москве – дело Гасана Гусейнова, внедрение этических кодексов преподавателей и студентов, ущемляющих, по мнению критиков, академическую свободу в вузе, лишение издания Doxa статуса студенческой организации.

В Вышке, уникально свободном доселе вузе – по сравнению с другими российскими университетами – существенно сузилось пространство академической свободы.

Сильный аргумент в пользу политической составляющей этих изменений появился после реорганизации факультета гуманитарных наук. Увольнение более двадцати сотрудников напрямую стали связывать с их «политической неблагонадежностью». Хотя сам НИУ-ВШЭ объяснил это «реорганизацией» и «низкой публикационной активностью».

Благодаря коронавирусу

Кризис, связанный с распространением коронавируса, показал не только очевидные угрозы для академических преподавателей (например, их возможные сокращения), но и неожиданные возможности.

Один из уволенных НИУ-ВШЭ сотрудников Кирилл Мартынов обращает внимание на эти противоречия:

«Нарастающая бюрократизация образования, новое появление идеологических комитетов по контролю над преподавателями и всеобщий исход в онлайн из-за эпидемии… Если собрать их вместе, есть явное ощущение нелепости происходящего: ты преподаешь на кухне, сидя в домашних штанах, но при этом заполняешь множество форм отчетности и даешь обязательство не высказываться “по острым общественным темам”.

В результате оказалось, что в онлайн можно учить и учиться вообще без посредников-бюрократов, без погони за индексом Хирша. Вирус устранил не только традиционную систему образования, но и традиционных посредников, и традиционные и зачастую излишние требования как к преподавателю, так и к предмету преподавания.

Именно поэтому, зная историю науки, и особенно зная историю Свободного университета Берлина, мы решили быть современно независимыми от государства».

Именно с этой целью уволенные сотрудники НИУ-ВШЭ создали в Москве Свободный университет: «Если университет больше не может быть свободным, значит, нужен новый свободный университет».

Свою задачу они ставят так – «выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата».

Авторы манифеста нового университета обращаются к проблеме новых технологий. Пока эти технологии «…больше помогли тем, кто хотел бы разрушить университетское сообщество и уничтожить его автономию».

Однако эти же новые технологии могут служить и академической свободе. Научившись вести лекции онлайн, преподаватели заметили, что «забрезжила свобода», которую они теперь хотят сохранить.

Чему можно научиться в Свободном университете

С 1 сентября объявлен набор в Свободный университет. Курсы предполагают читать не только бывшие преподаватели НИУ-ВШЭ – Кирилл Мартынов, Елена Лукьянова, Гасан Гусейнов, но и другие известные публичные фигуры – например, Дмитрий Быков и Вячеслав Иноземцев. В программе есть и иностранные преподаватели.

Среди заявленных в первом наборе курсов:

конституционное право,

классическая риторика,

введение в политическую философию,

гендер в гуманитарных науках,

авторское кино XX века,

социология природы и города.

Профессор Елена Лукьянова отметила в разговоре, что ее мессенджеры уже «просто разрываются» от желающих бесплатно прочитать свои курсы: «физики, уволенные из Тюмени, экономисты из Башкирии, медики, специалист по африкаанс». При этом среди них много тех, кто работает, и вполне успешно. Но, видимо, «велико желание попробовать почитать свои лекции без контроля государства».

В рамках этого нового университета лекторы будут читать разнообразные курсы по своему выбору. И записывать студентов по их желанию – однако, не более 20-25 человек на курс, что обусловлено ограничениями онлайн-платформы.

По окончанию студент получит от преподавателя курса рекомендательное письмо.

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Очевидно, что вопросов к новому проекту пока больше, чем ответов. Главное, что пока неизвестно, – какова будет реакция государства и самого академического сообщества на запуск нового проекта?

Пока некоторые сотрудники вузов видят в этом не решение академических задач, а «решение политических вопросов протестными методами». Другие академические сотрудники предрекают проекту судьбу «иностранного агента», поскольку «времена Джорджа Сороса прошли», а «для признания диплома университета требуется лицензия и аккредитация». Это невозможно без договоренностей с государственными органами.

Реакция государственных лиц пока неизвестна. Можно лишь предположить, что сама идея неподконтрольного образования в России вряд ли придется по вкусу. Несмотря на то, что авторы заявления о создании университета впрямую говорят об отсутствии желания «конкурировать с государственными учреждениями».