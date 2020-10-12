Россия

Россия: академические свободы или полезные знания?

Под влиянием пандемии правительства хотят увеличить долю полезных исследований в несколько раз. На наших глазах формируются новые ориентиры государственных научных политик.

Ирина Дежина Oct 12, 2020
Почему страны, тратящие миллиарды на фундаментальную биомедицину, демонстрируют результаты, уступающие тем, кто расходует гораздо меньше? (Фото: Nick Bolton/Unsplash, bit.ly/3nHPnSv) Почему страны, тратящие миллиарды на фундаментальную биомедицину, демонстрируют результаты, уступающие тем, кто расходует гораздо меньше? (Фото: Nick Bolton/Unsplash, bit.ly/3nHPnSv)

Данный материал публикуется Центром независимых социальных исследований на сайте Eurasianet.org в рамках информационного сотрудничества. Представленные в тексте мнения, оценки и выводы могут не совпадать с позицией редакции Eurasianet.org.

 

Пандемия рушит стандарты

Дискуссия о правильном сочетании академических свобод длится долгие годы. Могут ли ученые сами выбирать темы и методы исследований? Насколько наука должна служить обществу и потому быть полезной для экономики и социальной сферы?

Пандемия дала новый аргумент в этой дискуссии. Она показала, что академические свободы, понимаемые как возможность ученого выбирать тему исследования, не всегда являются стимулом для получения востребованных научных результатов.

В первую очередь в США и Великобритании стали подниматься вопросы о степени полезности научных исследований, финансируемых государством. Возможно ли сделать так, чтобы решение проблем фундаментального характера чаще приводило к результатам, нужным обществу?

В связи с этим заговорили даже об устаревании послевоенной парадигмы грантовой поддержки «чистой» науки – когда ученые ценят в первую очередь академические свободы, позволяющие заниматься тем, что нравится, не задумываясь о практической пользе дела.

Безусловно, чисто фундаментальные исследования нужны, и важность blue skies research, то есть исследований без ясной цели, никто не отвергает. Однако в каких пропорциях должен поддерживаться этот и другие типы исследований?

 

«Чистая наука» против полезных знаний

В США был поставлен вопрос: почему страна, тратящая миллиарды долларов в год на фундаментальную биомедицинскую науку, демонстрирует результаты в сфере здравоохранения, уступающие странам, где на подобные исследования расходуется значительно меньше средств?

При этом ученые-биомедики сосредоточили свое внимание на областях, которые обеспечивают высокую научную продуктивность, однако эти направления совсем не обязательно могут внести вклад в улучшение здоровья нации.

А, следовательно, слишком много академической свободы и «чистой» науки, результаты которой измеряются публикациями, ведет к замедлению получения полезных для общества знаний.

 

Что такое HIBAR

Эти вопросы зрели давно, однако сейчас наблюдается системный сдвиг, поскольку правительства разных стран начали предпринимать практические шаги.

В США, Великобритании, ЕС, Китае, Японии были инициированы законы или программы, направленные на рост поддержки исследований типа HIBARHighly Integrated Basic and Responsive. В такого типа программах фундаментальные исследования выполняются в ответ на практические запросы общества или имеют достаточно понятные области применения.

При этом исследований, которые можно отнести к типу HIBAR, в настоящее время не так много. Например, в университетах, по оценкам, их не более 5% от общего объема финансирования.

В условиях ускорения смены поколений технологий, появления новых угроз, с которыми надо срочно бороться, важно было бы увеличить их долю в несколько раз.

 

Новая стратегия финансирования

В 2020 году началась разработка мер, направленных на трансформацию сложившейся системы.

США. Здесь был разработан законопроект, получивший название «Закон о бесконечных рубежах» (The Endless Frontiers Act - S. 3832). Он предполагает реорганизацию Национального научного фонда США (ННФ) – основного ведомства, финансирующего фундаментальные исследования. В его структуре создается Директорат по технологиям, который будет финансировать фундаментальные исследования, нацеленные на разработку новых технологий.

Для этих целей предлагается выделить Фонду дополнительно 100 млрд долларов на пять лет и переименовать его в Национальный фонд науки и технологий (National Science and Technology Foundation).

Великобритания. В июле правительство обнародовало «Дорожную карту» развития исследований и разработок (R&D Roadmap). В ней зафиксирован приоритет исследований типа HIBAR, а также приводятся семь принципов, определяющих такие исследования. В том числе, исследования HIBAR должны:

  • помогать решить важную социальную проблему,
  • быть по-настоящему прорывными и новаторскими,
  • но при этом конкретно определять, что планируется достичь, с четкими сроками завершения работ.

Для поддержки исследований будет создано специальное агентство BARPA – British Advanced Research Projects Agency с бюджетом для развертывания работы, оцениваемым на уровне £800 млн (1 млрд долларов) .

 

Библиометрическая гонка по-российски

В России также говорят о важности практической пользы науки. Однако поддержка исследований продолжается в прежней парадигме «фундаментальных» исследований, основанных на академической свободе, и исследований прикладных.

Де-факто в области «чистой» науки академические свободы оказались под гораздо большим давлением, чем исследования типа HIBAR за рубежом. Это произошло из-за жесткой ориентации государства, включая государственные научные фонды, на измерение результативности науки преимущественно библиометрическими показателями.

Библиометрическая гонка началась почти 10 лет назад. Фокус на публикационную активность закрепляется и в проекте новой инициативы – она получила название Программы стратегического академического лидерства (ПСАЛ), рассчитанной до 2030 г.

При этом вопрос полезности науки в России не менее актуален, чем за рубежом. Однако понятие экономической полезности научных исследований не артикулировано. Ее оценки по тем моделям, которые приняты за рубежом, не проводятся и в целом малоизвестны. Начавшиеся недавно дискуссии о важности социально-экономической отдачи исследований в университетах пока имеют только концептуальный характер.

В то же время «чистая» наука, а с ней и академические свободы, оказались под жестким давлением политической повестки, в которой одна из центральных целей для науки – занятие определенных позиций в международных рейтингах.

Стремление попасть в международные рейтинги привело к положительному результату – приросту числа публикаций российских авторов в базах данных WoS / Scopus.

 

Побочные эффекты

Но это же стремление одновременно породило массу негативных явлений.

При этом научная политика в университетах по сути сохраняет главный стимул к тому, чтобы любой ценой продолжать наращивать число публикаций в нужных изданиях, поскольку эта деятельность привязана к дополнительной оплате исследователей, которая может в разы превышать должностной оклад. Ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями, оказались перед дилеммой – академическая свобода или заработок.

Среди последствий публикационной гонки:

  • снижение креативности,
  • сокращение «инновационных» тем, поскольку наиболее «проходные» публикации – это те, которые находятся в мейнстриме научной мысли.

Об этой опасности недавно предупреждал Хорхе Хирш – автор известного индекса Хирша, в настоящее время широко используемого в России в качестве показателя «ценности» ученого.

Отдельную тревогу вызывает положение в общественных науках. Здесь помимо прочего начала происходить подгонка тематик под те, что с наибольшей вероятностью будут одобрены и опубликованы в иностранных журналах.

Такая тенденция не уникальна для России – ее заметили и в Китае, где также изначально стремились нарастить число публикаций в индексируемых изданиях. Ориентация китайских ученых-обществоведов на международные издания привела к игнорированию внутренних проблем страны. Сократилось число исследований, посвященных глубокому изучению состояния китайского общества.

В итоге китайское правительство постановило больше не использовать библиометрические данные при принятии решений о найме, продвижении и материальном поощрении исследователей.

 

* * *

Можно ли рассматривать переход в мировой повестке к политике поддержки исследований типа HIBAR как наступление на академические свободы?

С одной стороны, казалось бы, да, поскольку тематика исследований ограничивается тем, что важно для экономики и общества.

С другой стороны, поскольку разрабатываются фундаментальные проблемы, хотя и с ориентацией на практический результат, то не требуется подстраиваться под какие-либо концепции и утверждения. А значит, академические свободы в части возможности свободно выражать свою позицию не нарушаются.

Однако в России движения к таким исследованиям нет, а давление библиометрии как мерила уровня, ценности ученого и прилагаемых к публикационным заслугам льгот имеет все шансы сохраниться в следующее десятилетие.

Ирина Дежина – профессор НИУ-ВШЭ (Москва), руководитель Аналитического департамента научно-технологического развития Сколковского института науки и технологий (Москва).

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