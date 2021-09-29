Россия: активистке грозит депортация в Узбекистан

Российские власти задержали пользующуюся большим уважением московскую активистку, занимающуюся защитой прав мигрантов. Ей грозит депортация в Узбекистан, откуда она родом.

По состоянию на 29 сентября исполнительный директор правозащитной организации «Тонг жахони» Валентина Чупик находилась в депортационном изоляторе московского аэропорта Шереметьево в ожидании высылки. По словам ее коллег, к ней не допускают адвоката с момента ее задержания по прилете в Москву из Армении 25 сентября.

Всемирная организация против пыток и Международная федерация прав человека написали в совместном заявлении, что в случае депортации в Узбекистан Чупик столкнется с «серьезным риском подвергнуться пыткам и другим видам жестокого обращения».

Чупик рассказала своим коллегам, с которыми она общается по телефону, что задержавшие ее сотрудники полиции угрожали ей, говоря, что «ее могут забрать и убить в любой момент».

На каких конкретно основаниях ее хотят депортировать, не вполне ясно. Насколько можно понять, российские власти обвиняют ее в «предоставлении заведомо ложной информации или фальшивых документов».

Чупик бежала из Узбекистана в 2005 году на фоне волны репрессий, последовавшей за кровавым подавлением восстания в Андижане. Ее организация функционирует с 2009 года, и с тех пор заработала репутацию одного из самых активных защитников трудовых мигрантов, хронически подвергающихся дурному обращению.

Чупик сказала в интервью РСЕ/РС, что за период с декабря 2020 по сентябрь 2021 года в организацию за помощью обратились около 70 тысяч человек.

Россия становится все более опасным местом для активистов – даже тех, чья деятельность не затрагивает сферу российской политики. В марте другой активист, тоже занимающийся защитой прав мигрантов, – Иззат Амон из Таджикистана – был схвачен на одной из улиц Москвы и насильно возвращен в Душанбе. Позже МВД Таджикистана признало, что Амон у них и ему предъявлены обвинения в мошенничестве, связанные с его деятельностью в России.

Озвученное таджикской стороной объяснение по поводу Амона явно не соответствовало действительности. Как отмечает базирующаяся в Дублине организация Front Line Defenders, Амон «ранее критиковал таджикские власти за то, что те не оказывают поддержки проживающим в России таджикским мигрантам».

Та же схема – похищение в России с последующим судебным преследованием в Таджикистане – применялась по отношению к целому ряду таджикских активистов и диссидентов.

Как отметила в интервью с РСЕ/РС Чупик, она уверена, что причиной задержания является ее профессиональная деятельность.

«Мне же напрямую ФСБ-шник в первую ночь моего допроса сказал, что «это связано с вашим поведением. А что вы хотели? Вы изо всех сил активно рассказываете, что МВД это системная коррупция. Вы все время жалуетесь на полицейских, они тоже на вас жалуются», – сказала она.

По словам Чупик, единственная надежда сейчас на вмешательство третьей страны.

«Власти Узбекистана очень зависимы от России. И я думаю, что СНБ, будучи младшим братом ФСБ, сделает все, чтобы будущего у меня не было», – заявила она.