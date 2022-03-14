Россия: альтернативная реальность Путина неизбежно отбросит страну в прошлое

Назад в «лихие 90-е»? (Фото: Митинг в РФ в 1998 году, Бахтиёр Абдуллаев, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Любопытно, но во всех последних опубликованных агентством РИА Новости материалах, освещающих события в экономике России, не так уж и просто найти слово «санкции» – особенно это касается новостей об ответной реакции российских властей на санкции. Такое впечатление, что у официальных российских СМИ и властей развилась аллергия на это слово. Они регулярно обсуждают влияние санкций и ответные меры, но избегают рассматривать события в соответствующем контексте.

В последнее время слово «санкции» все чаще появляется в заголовках и в самих новостях государственных СМИ. Но в первые недели после вторжения России в Украину государственные СМИ, как правило, предпочитали использовать взамен него эвфемизмы.

В одном из самых абсурдных примеров РИА Новости, объясняя, почему Аэрофлот был вынужден приостановить международные рейсы, сослалось на «возникновение дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

В репортаже РИА Новости от 2 марта, посвященном устойчивости российской финансовой системы, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина ходила вокруг да около, избегая этого слова и описывая экономические меры Запада как «совершенно нестандартную ситуацию».

Нежелание говорить о санкциях демонстрирует не только это государственное информагентство. Российский лидер Владимир Путин, похоже, также боится этого слова: в своем телевыступлении от 10 марта он, рассуждая об ответной реакции России на санкции, предпочел использовать термин «недружественные шаги».

Нежелание российского руководства посмотреть реальности прямо в глаза и рассматривать санкции в соответствующем контексте усугубит страдания населения, когда эффект этих санкций проявится в полном объеме.

Всего за несколько недель Россия побила мировой антирекорд по количеству санкций, введенных из-за неспровоцированного вторжения Путина в Украину. Таково реальное положение дел. Санкции зажали российскую экономику в тиски: в магазинах уже наблюдается дефицит, из-за темпов инфляции сбережения тают на глазах, а банковская система рушится как карточный домик. Западные финансовые аналитики и рейтинговые агентства ожидают скорого банкротства Кремля.

В качестве ответной реакции на санкции Путин дает много обещаний, стремясь создать атмосферу спокойствия и убедить, что исправное судно под названием Россия останется на плаву после лобового столкновения с финансовым айсбергом.

Например, для борьбы с резким падением курса рубля Путин пообещал проиндексировать социальные выплаты. Он также пообещал оказать существенную поддержку малому и среднему бизнесу, облегчив при этом правила, регулирующие их деятельность. Правительство и преданная Путину партия «Единая Россия» также сделали совместное объявление о мерах по защите российских потребителей от повышения процентных ставок по ипотечным кредитам и роста цен на коммунальные услуги. Путин также настаивает на сохранении государственных субсидий региональным авиаперевозчикам, обслуживающим внутрироссийские рейсы.

В своем выступлении по телевидению 10 марта Путин держался вызывающе, уверяя, что санкции не способны нанести серьезный урон российской экономике. «Люди поймут, что нет ничего такого, с чем мы не сможем справиться», – заявил он.

На нынешнем этапе Путину относительно легко делать вид, что все будет хорошо, ведь действие санкций только начинает ощущаться в России. Тем не менее важно помнить, что Путин не говорит об очень важной детали: как он собирается за все платить?

Санкции создают серьезные препятствия для доступа российских властей к своему резервному фонду. Даже все хранящееся в России золото теперь трудно превратить в наличные: Путин стал международным изгоем, поэтому глобальные трейдеры не хотят связываться с российскими активами. Россия также оказалась изолированной от мировой финансовой системы, поэтому нет никакой надежды на получение кредитов. А санкции означают, что властям все сложнее получать доходы от экспорта энергоносителей. В целом, корпоративная налоговая база России стремительно сокращается.

Если Путин надеется, что к нему на помощь придут китайцы, он сильно ошибается. Китай явно дистанцируется от России. Какое-то время китайские чиновники подыгрывали Путину и отказывались использовать слова «война» или «вторжение» при обсуждении ситуации в Украине. Но больше это не так. Теперь Китай говорит о происходящем в Украине как о войне, а крупнейшие банки страны присоединились к западным санкциям. Последние действия Китая показывают, что теперь он рассматривает свое стратегическое партнерство с Россией как потенциальную обузу.

В конечном итоге, единственный способ, которым Путин может сохранить иллюзию того, что западные санкции не возымели действия на Россию, – это заставить Центробанк круглосуточно выпускать новые рублевые купюры. Банк уже начал увеличивать денежную массу. Скоро страна потонет в рублях, которые будут стремительно обесцениваться. Пользующуюся всеобщим уважением Набиуллину вынуждают вести себя как Виктор Геращенко, которого как-то называли «худшим главным банкиром в мире».

Как показывает история, стратегия решения финансовых проблем за счет «печатного станка», – это акт отчаяния: она может обуздать ситуацию лишь до поры до времени. Любой россиянин старше 40 лет знает, чем закончится эта сказка – гиперинфляцией и экономическим хаосом. Виртуальный «счастливый мир» Путина обречен: рано или поздно мираж рассеется, обернувшись для большинства россиян реалиями «лихих 90-х».

Для тех, кто в силу возраста не застал те времена: начало 1990-х годов было сумасшедшим периодом, полным неприятных сюрпризов. Ежедневно приходилось сталкиваться с проблемой дефицита основных товаров. Система распределения рухнула, а полки магазинов опустели. Приходилось выстаивать длинные очереди, иногда и по ночам, чтобы достать лекарства или детское питание. Наблюдались длительные задержки с выплатой зарплат, и процветал черный рынок. Это было время, когда власти лишили своих граждан сбережений, проведя «валютную реформу», о которой неожиданно оповестили накануне во время вечернего выпуска новостей.

В те времена людям приходилось сталкиваться со многими трудностями. Из-за нехватки авиационного топлива пассажиры никогда не знали, когда именно вылетит запланированный рейс. Экономическая политика властей постоянно менялась, что иногда приводило к острому дефициту наличных денег, и покупателям приходилось расплачиваться за дорогостоящие товары целыми пачками трех- или пятирублевых купюр. Покупатели никогда не знали, когда и где можно будет приобрести искомые товары – от свежих фруктов до пива. Производители зачастую не довозили товары до магазинов, а продавали их из кузова грузовика КамАЗ, припаркованного у станции метро. Выходя на улицу, люди брали с собой авоську на тот случай, если подвернется возможность купить что-нибудь стоящее.

Кульминацией этого хаоса стал экономический кризис 1998 года.

И в последние дни стали появляться очевидные признаки того, что Россия стремительно возвращается в 1998 год. Например, власти фактически вновь ввели нормирование продуктов первой необходимости, таких как сахар. Центробанк ввел ограничения на количество твердой валюты, продаваемой гражданам. Уже слышны отголоски начала 1990-х годов.

Из всего, что происходит сегодня, больше всего россиян должно беспокоить то, что в этот раз стране будет гораздо сложнее восстановиться после дефолта, чем в 1998 году. В начале 2000-х годов Путин для восстановления российской экономики мог использовать сверхприбыли от экспорта энергоносителей, а также иностранные инвестиции. Сегодня же Россия является экономическим изгоем, который лишен возможности извлекать большие прибыли из экспорта своих природных ресурсов и отрезан от международной финансовой системы. Другими словами, грядущий кризис может причинить среднестатистическому россиянину гораздо более глубокую боль, чем та, которую он испытывал в 1990-е годы. И эта боль может будет ощущаться гораздо дольше.