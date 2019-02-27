Россия: арест американского инвестора и инвестиционный климат

Арест крупнейшего американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви многие эксперты истолковали как однозначный сигнал: заниматься бизнесом в России небезопасно, иностранным инвесторам рекомендуется вернуться на родину.

Калви подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Сам Калви обвинения отрицает, утверждая, что данное дело – ответ на поданный им ранее иск в лондонском суде.

Фонд Калви с 1994 года вложил в российские компании около $4 млрд, среди которых «Яндекс», «Билайн», банк «Тинькофф» и другие.

Его арест вызвал недоумение не только на Западе, но и в России. Многие руководители российских госструктур отзываются о нем как о крайне порядочном бизнесмене и не верят претензиям правоохранителей.

Реакция Запада

Американское агентство Bloomberg выделяет два основных посыла, которые направляет иностранным инвесторам арест Майкла Калви. Правила «российских бизнес-дебрей» распространяются даже на тех, кто привык делать все по инструкции. При этом исключением не является ни иностранное гражданство, ни какие-либо выдающиеся достижения в области инвестиций, пишет агентство.

Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве Маттиас Шепп заявил немецкому изданию Deutsche Welle, что вслед за арестом Майкла Калви началось сокращение бизнес-сделок с западными инвесторами. По его мнению, этому явлению нет другого объяснения, кроме как реакция на задержание американского инвестора. При этом в долгосрочной перспективе арест вряд ли повлияет на инвестиционный климат, сказал изданию директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Некоторые иностранные наблюдатели полагают, что занятие инвестициями в России небезопасно. Например, бывший посол США в России Майкл Макфол порекомендовал работающим в России американцам сворачивать бизнес и возвращаться на родину. «Если они могут арестовать Калви, значит, они не побоятся никого арестовать. Моим друзьям-американцам, которые по-прежнему занимаются бизнесом в России: пора домой», — написал он в Твиттере.

Американское издание Barron’s полагает, что арест Майкла Калви дает оставшимся в России инвесторам «веские основания для выхода». «Арест американца может даже отпугнуть последних инвесторов, достаточно смелых и изобретательных, чтобы обходить экономические санкции [и продолжать вкладываться в Россию]», — пишет издание. России не нужно теперь ждать новых санкций, считает издание, поскольку она сама «достаточно хороша в том, чтобы причинить себе вред».

Реакция в России

Мало кто из бизнесменов в России после задержания удостаивался такого внимания со стороны правительственных чиновников и руководителей госструктур. Практически все они высказались в поддержку Майкла Калви. Многие не верят, что он способен на мошенничество, и полагают, что претензии правоохранительных органов — не более чем недоразумение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «надеется, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», сообщает ТАСС. Власти России знают Калви как «очень последовательного и крупного инвестора в экономику РФ». «Он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка», — сказал Песков. При этом Калви нельзя считать в чем-либо виновным, пока не было решения суда, добавил он.

Однако 25 февраля издание Bloomberg сообщило со ссылкой на ряд источников, что президент Владимир Путин поддержал решение о заведении дела на Калви.

Между тем ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил ТАСС, что знает Калви как «порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", Ozon, "Тинькофф" и других». «И не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением», — сказал он.

Аналогичным образом в «Ведомостях» высказался основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, который «не встречал более профессионального и честного инвестора в Россию». «Мне крайне жаль, что такое случилось. Мне трудно комментировать это по существу, я не в теме, но я верю Майклу», — отметил он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев «готов дать личное поручительство за Майкла Калви». «Считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в РФ, а также помог становлению многих российских компаний», — приводит его слова РИА «Новости».

По мнению совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, если претензии правоохранителей не подтвердятся, вся эта история обернется «ударом по инвестиционному климату», сказал он «Ведомостям».

Аналитик Райффайзенбанка Денис Повырай, наоборот, считает, что инвестиционный климат если и пострадает, то не сильно. Иностранцы, по его мнению, в первую очередь смотрят на макроэкономическую ситуацию, а в России она лучше, чем на большинстве развивающихся рынков, пишет издание Frank RG. Работая в России, нерезиденты «получают премию за риск», убежден он.

Деловой климат

Неблагоприятная для инвестиционного климата история появилась на фоне упадка иностранных инвестиций в России. В 2018 году вложения иностранцев упали в 14 раз по сравнению с 2017 годом и в 30 раз по отношению к «докризисному» 2013-му. В третьем квартале 2018 года инвесторы вывели рекордные $5,3 млрд. Инвесторов пугают санкции и внутренние проблемы — застой в экономике, падение доходов населения, внутреннего спроса, неблагоприятный деловой климат.

По мнению бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, уголовное давление на Майкла Калви находится в русле корпоративного конфликта. Вмешательство правоохранительных органов в споры между компаниями — острая и системная проблема, которая обсуждается годами, но не находит решения, сказал он «Интерфаксу».

Кроме того, он считает помещение Калви в следственный изолятор незаконным, поскольку статья 108 Уголовно-процессуального кодекса запрещает на этапе следствия заключать под стражу лиц, которые подозреваются в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в том числе — в мошенничестве. В связи с этим он попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста инвестора. Следствие считает, что действия Калви не относятся к сфере предпринимательства.

Пока Майкл Калви находится в СИЗО, работники дипломатической миссии США в течение 12 дней не могли получить доступ к его посещению, хотя, согласно консульской конвенции, российские власти должны были обеспечить доступ в течение четырех дней, говорится в сообщении посольства США в Москве.

Слушания по поводу законности ареста Калви пройдут в Мосгорсуде 28 февраля. Между тем 26 февраля суд утвердил аресты двух других фигурантов, проходящих по тому же делу.