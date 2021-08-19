Россия: бедность населения питает веру в финансовые пирамиды

Золотой век финансовых пирамид, казалось, прошел вместе с «лихими девяностыми», но в нынешнем году Центробанк уже выявил 133 сомнительных организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды – почти столько же, сколько за весь 2017-й, когда их было 137. В прошлом году регулятор нашёл рекордное за пятилетку количество подобных структур – 281. Некоторые СМИ заговорили о буме «пирамидостроения».

Эксперты объясняют это ростом бедности населения, помноженным на по-прежнему низкий уровень финансовой грамотности, в результате чего люди легко поддаются на обещания чудесного избавления от финансовых проблем.

Кроме того, современные пирамиды стали более изощренными, что затрудняет их выявление (порой даже специалист не в состоянии отличить их от легального бизнеса) и привлечение к ответственности (в 2020 году под суд попали лишь двое, хотя число зафиксированных пирамид исчислялось сотнями).

Как работают пирамиды

Пирамидой называют финансовую схему, бенефициары которой привлекают деньги клиентов, обещая быструю и баснословно высокую отдачу (иногда доходящую до 600% годовых). При этом источником выплат служат не инвестиции в высокодоходные виды деятельности, а средства «новообращенных», с помощью которых пирамида погашает обязательства перед кредиторами первой волны.

Жизненный цикл такого рода проектов обычно предполагает стремительное расширение на волне мощной рекламной кампании, после чего (когда приток клиентов замедляется или аферисты решают скрыться) фирма лопается, оставляя большинство инвесторов ни с чем.

Золотой век пирамид пришёлся на 1990-е, когда анархия в экономике и доверчивость населения сделали бренды «МММ», «Хопёр-инвест», «Русский дом селенга», «Властилина» символами масштабного надувательства. Жертвами одной лишь «МММ» оказались 10 млн человек.

События отпечатались в общественной памяти. Спустя двадцать лет после краха «МММ», в 2014 году, россияне хорошо помнили об этом и считали создателя пирамиды, Сергея Мавроди, жуликом. Тем не менее многие продолжали нести деньги его последователям.

Большинство фигурантов списка ЦБ – подозрительные интернет-сайты, обещающие быстрые деньги. Срок их жизни до блокировки, как правило, не превышает полугода.

Однако некоторые пирамиды могут существовать довольно длительное время, вовлекая в свою орбиту тысячи людей и ворочая миллиардами рублей.

В 2018-м крах финансовой пирамиды «Кэшбери», призывавшей инвестировать в микрозаймы, криптовалюту, недвижимость и так далее затронул десятки тысяч человек, стоив им, по официальной оценке, 3 млрд рублей.

Компания, начинавшая как микрофинансовая организация, превратилась в пирамиду в 2016-м, сменив собственника. Таким образом, её преступная одиссея заняла около двух лет.

Убытки на 1,5 млрд понесли пайщики кредитно-производственной компании «Рост» – им обещали 120-218% годовых за счет инвестиций в мифические коттеджные поселки и марганцевые месторождения. По данным сайта «МВД Медиа», «Рост» обманул 3,5 тысячи человек из 23 регионов. Фирме удавалось оставаться на плаву с 2013 по 2019 год.

Двойником «Кэшбери» как по сумме ущерба, так и по стилю работы стала Finiko, главу которой, Кирилла Доронина, арестовали в конце нынешнего июля. Структура функционировала с августа 2019-го, то есть, как и «Кэшбери», просуществовала около двух лет.

По словам Доронина, «автоматизированная система генерации прибыли, работающая по принципу прогнозируемых рисков» (так позиционировала себя Finiko), вовлекла от 800 тыс. до 1 млн человек, мечтавших заработать на сделках с криптовалютой.

По данным прокуратуры Казахстана, на удочку Finiko попалось более 165 тыс. человек из стран СНГ и Турции, которым обещали 35% годовых или освобождение от долгов. Если верить этим цифрам, масштаб деятельности пирамиды сопоставим с крупнейшими аферами 1990-х.

Чем новые пирамиды отличаются от прежних

«Раньше пирамида ограничивалась районом или территорией, где существовала зона доверия. Сейчас (с развитием интернета) она может выходить за территорию района, области и даже страны», – отмечает кандидат экономических наук Юрий Юденков, доцент кафедры госполитики факультета политологии МГУ.

Уловки, используемые пирамидами, во многом остались теми же, что и в 1990-е: обещание фантастических барышей в кратчайшие сроки, агрессивная реклама с участием знаменитостей, элементы сетевого маркетинга («приведи друга – получишь бонус»). Однако легенды усложнились.

«В наше время появляется много финансовых инструментов и схем, с которыми люди могут действительно быстро заработать. Некоторые финансовые активы демонстрируют высокую волатильность стоимости на рынке. Я имею в виду криптовалюты, деривативы и прочее. Это открывает возможности в том числе для мошенников», – говорит Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования финансовых институтов РАНХиГС.

Даже посвященным трудно понять, как работают производные финансовые инструменты. Объяснить популярно, что такое деривативы — так же сложно, как гипотезу Пуанкаре при помощи яблока и бублика, писал экономический журналист Михаил Идов. Это открывает простор для самозваных бизнес-гуру, якобы обладающих тайным знанием.

«Нынешние пирамиды […] предлагают не просто участие в некой финансовой операции. Как правило, под неё подводится продуманная и похожая на правду схема. Например, ребята придумали механизм торговли на бирже, позволяющий угадывать стоимость чего-либо с вероятностью 70%. Тебе говорят, что в основе лежит торговля криптовалютами либо супер-рентабельная недвижимость. Деньги нужны сейчас, зато потом отобьётся здорово и с большими процентами», – объясняет Юденков.

В итоге, даже специалист не всегда способен отличить пирамиду от легальной фирмы, ведущей рискованный бизнес. Например, в жилищном строительстве еще недавно применялась схема, по сути, неотличимая от финансовой пирамиды. Девелоперы финансировали возведение домов напрямую за счет средств дольщиков. Зачастую объекты строились на деньги, привлеченные под следующие заказы. В 2019-м компании обязали помещать взносы пайщиков на специальные эскроу-счета в банках, где они хранятся до завершения строительства, что привело к банкротству многих фирм. Тем не менее проблема обманутых дольщиков всё еще актуальна.

Часто мошенники маскируются под легальных участников рынка: микрофинансовые организации, брокеров, форекс-дилеров, интернет-магазины, кооперативы и так далее. Но некоторые структуры даже не скрывают, что являются пирамидами, спекулируя на склонности клиентов к риску. Именно так поступил Сергей Мавроди, возродивший, по выходе из тюрьмы, структуру «МММ». После смерти афериста его дело продолжили последователи.

Почему в пирамиды всё еще верят

Успех пирамид обычно объясняют безграмотностью клиентов. Отчасти это так: по данным аналитического центра НАФИ, в 2017-м 72% россиян не смогли распознать финансовую пирамиду по описанию. Однако у явления имеются и более глубокие причины, полагает финансовый блогер Светлана Шишкина.

«Есть некоторая доля крайне финансово неграмотных людей, которые искренне не понимают, как устроены пирамиды или не могут разобраться в том, что такое криптовалюта, трейдинг на криптовалютном рынке… Им легко запудрить мозги, пообещав высокую доходность. Но таких людей мало – не больше 15%. Подавляющее большинство все же понимает, что перед ними пирамида. В комментариях, сообщениях они пишут: “Все пирамиды рано или поздно лопаются. Но ведь сейчас они платят! У меня есть друг, сват, брат, сестра, получившие выплаты. Почему бы и мне не воспользоваться случаем?”. Такие люди верят, что они будут в той волне [клиентов], которая сможет [получить доход] и успеет выйти», – рассказывает собеседница Eurasianet.org.

Основная причина, по которой люди рассуждают подобным образом – крайняя бедность. Большинство россиян не имеет сбережений, которые можно было бы использовать для инвестиций, свидетельствуют опросы. Доходность банковских вкладов (4% годовых), государственных (6%) и корпоративных облигаций (до 10%) не позволяет рассчитывать на быструю отдачу при скромных вложениях.

«Человек размышляет так: “У меня есть 10 тыс. рублей. Я вложу их в фондовый рынок под 10% годовых и заработаю за год тысячу рублей. Стоит ли тратить время и силы?”. А тут приходят люди, говорящие: “Ты можешь вложить 10 тыс. рублей, а через год мы тебе отдадим 100 тыс.”. Возможность стать богатым застилает людям здравый смысл. Другие способы [увеличить доходы] им не подходят», – констатирует Шишкина.

Этим пользуются не только организаторы мошеннических схем, но и целое сообщество профессиональных инвесторов в пирамиды, обрабатывающих неофитов.

«Пирамидчики» – это люди, которые переходят из пирамиды в пирамиду. У них за плечами три, пять, десять таких проектов. Они вступают в первую линейку (вкладывают в пирамиду на раннем этапе, когда еще можно получить дивиденды). Те, кого они «подписывают», приносят денежки, а основные выплаты получают те, кто пришел первыми и организаторы пирамиды. Такие люди работают по заветам мотивационных тренингов: «Надоело жить в дерьме? Не знаешь, как вырваться из рабства? Мы даем тебе шанс!» – разъясняет механизм вовлечения финансовый блогер.

Создатели пирамид сознательно ориентируются на людей, живущих на грани или за гранью нищеты. Многие из них рекламируют услуги по «раздолжнению» (избавлению от долгов) или предлагают помощь тем, кому отказали в кредите банки и МФО.

Однако недоверие официальным институтам и источникам информации заставляет часть вкладчиков видеть в махинаторах «робингудов» и жертв системы даже после того, как обман вскрылся.

Как не стать жертвой пирамиды

Центробанк и эксперты советуют гражданам умерить аппетиты, не верить агрессивной рекламе и тщательно проверять информацию о компаниях, с которыми они связываются.

«Дальше 15% [годовых] начинается область рисковых вложений. 20% годовых (у нас или за рубежом) – это высокорисковые инвестиции: стартапы и тому подобное. Если [обещанная доходность] еще выше, это уже нечто, напоминающее “поле чудес в стране дураков”. Самая высокая рентабельность легального бизнеса – у нефтегазового сектора: 32%. Выше только [рентабельность] черного бизнеса: азартные игры, наркотики, работорговля и тому подобное. Сомнительно, что кто-то из занятых в этих сферах будет приглашать вас поучаствовать в своей игре», – предупреждает Юрий Юденков из МГУ.

«Нужно быть осторожным, в том числе при заказе товаров через интернет по ценам намного ниже, чем на рынке, особенно если требуют предоплату», – советует Юрий Твердохлеб из РАНХиГС.

Почему с пирамидами трудно бороться

Организаторам пирамид грозит до шести лет заключения по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, однако норма применяется редко. В 2020-м по ней осудили всего двоих, тогда как в списке ЦБ за прошлый год значится 281 финансовая пирамида.

Одна из проблем состоит в сетевом характере подобных структур.

«Многие пирамиды работают через посредников. Есть организаторы, ведущие маркетинговые дела и вербовщики на местах. В каждом городе свой офис, и они никак юридически между собой не связаны. Если говорить о Finiko, то там вкладчик переводил деньги не юрлицу, а на счет физического лица – того, кто его пригласил. У Finiko была тысяча филиалов. Получается, искать и сажать надо всех [кто участвовал в их деятельности]», – говорит Светлана Шишкина.

Организаторы пирамид могут находиться за пределами РФ, вне досягаемости российских силовиков, или проводить операции с криптовалютой, рынок которой пока регулируется слабо (закон о цифровых финансовых активах вступил в силу лишь 1 января).

Факт обмана не всегда легко доказать. Где провести грань между пирамидой и рискованной бизнес-стратегией – вопрос дискуссионный. В 2016-м Орловский облсуд оправдал владельца автотехцентра, взявшего взаймы 7 млн рублей на развитие бизнеса, обещав кредиторам громадные проценты. Позднее бизнес прогорел, а инвесторы остались ни с чем. Однако суд посчитал случившееся не умышленным преступлением, а просчётом предпринимателя.

«Документы, которые размещены на сайте [Finiko], составлены юридически грамотно. Они предупреждают: “Инвестиции – это риск”, “Вы можете потерять деньги”, “Мы можем в любой момент прервать с вами договорные отношения”. Только эти документы никто обычно не читает», – отмечает финансовый блогер.

В последние годы ЦБ всё строже контролирует теневые сделки, связанные с выводом капитала, обналом и тому подобным. С 2018-го банк использует специального робота, помогающего выявлять пирамиды, а с июня нынешнего года ведет особый список, содержащий информацию о пирамидах, нелегальных кредиторах и участниках рынка ценных бумаг.

По мнению учёных, опрошенных Eurasianet.org, рост числа выявленных финансовых пирамид объясняется, скорее, более совершенными инструментами надзора над сомнительными транзакциями, чем расцветом такого рода преступности.

«У вас появился “микроскоп”, видящий то, чего раньше не видели. Вы начинаете видеть больше, и всплывает больше», – полагает эксперт Юрий Юденков.

С другой стороны, Россия переживает взрывной рост киберпреступности, с которой не справляются правоохранительные органы. Возможно, этой волне мы обязаны и «успехами» финансовых пирамид.

Растущая монополизация финансового сектора под эгидой ЦБ не оставляет сомнений в том, что борьба с пирамидами усилится, считает Юденков. Однако она вряд ли закончится победой, пока бедность большинства населения порождает веру в финансовое чудо.