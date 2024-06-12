Россия безнадежно отстает от Запада в борьбе за Китай

Делегация «Талибана» стала одними из главных зарубежных гостей на ПМЭФ-2024. Сталкиваясь со все большими проблемами в отношениях с Китаем, на который Москва очень рассчитывала, Россия ищет альтернативных друзей в лице Афганистана и Северной Кореи. (Фото: кадр из видео)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР отчиталось о данных товарооборота за май, которые лишний раз подтвердили стагнацию торгово-экономических отношений с Россией. При этом опубликованные цифры явно не отражают всей глубины накопившихся проблем, которых, судя по многочисленным признакам, будет становиться только больше. Между тем Китай в очередной раз дал понять, что воспринимает РФ исключительно как источник дешевых ресурсов, а не равноправного партнера, которым для Поднебесной, согласно статистике, остается Запад. Тем не менее Владимир Путин вместо того, чтобы как-то найти решение возникшим трудностям с жизненно важным «союзником», все более увлеченно занимается налаживанием связей с террористами из «Талибана», контролирующими власть в Афганистане, и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Бревно в глазу

ГТУ КНР выдало данные по товарообороту с внешнем миром, из которых стало известно, что объем торговли Китая с Россией с января по май увеличился на 2,9%. ГосСМИ тут же поспешили отметить это знаменательное событие, параллельно указывая, что торговля КНР с США за этот период сократилась на 1,4%. Однако на самом деле радоваться было особо нечему. Во-первых, по сравнению с двухзначными темпами роста в 2023 году нынешние 2,9% смотрелись совсем не внушительно. Во-вторых, импорт из Китая в РФ за пять месяцев просел на 1,8%, а общий рост был обеспечен увеличением поставок сырья из России, которое Кремль по дешевке сбывает в Поднебесную. И это при том, что общий рост китайского импорта в другие страны за этот период вырос на 2,7%. В мае поставки товаров из КНР во внешний мир и вовсе взлетели на 7,6%, но снова не за счет торговли с северным «союзником».

Между тем постоянные попытки пропаганды рассказать россиянам, как что-то упало у США и Запада в целом в отношениях с Китаем, выглядят несколько стыдливо. Ведь простая арифметика показывает, что, несмотря на снижение товарооборота и с США, и с Евросоюзом, в целом объем торговли Запада (включая Японию и Южную Корею) с Поднебесной в 10,5 раз превосходит российско-китайские показатели, как и в прошлом году. А значит, России по-прежнему и близко не может похвастаться статусом ключевого партнера Китая, несмотря на громкие слова. Не помогают даже ухищрения первого замглавы Федеральной таможенной службы РФ Руслана Давыдова, который 6 июня приукрасил цифры роста российско-китайской торговли и заявил об увеличении товарооборота на 7%.

Так или иначе, в дальнейшем проблемы в российско-китайской торговли будут, скорее всего, нарастать, о чем можно судить по множеству признаков. Прежде всего, давление на сотрудничество оказывают отказы китайских банков стабильно принимать платежи из России, что влияет, в первую очередь, как раз на импорт из КНР. Как сообщили СМИ, сроки проведения транзакций из РФ в Китай достигают сейчас трех месяцев, что в 12 раз больше, чем до начала массовых блокировок российского бизнеса финансовыми организациями Поднебесной.

В ближайшее время проблема может усугубиться. На саммите G7, который пройдет в Италии 13-15 июня, страны «семерки» намерены согласовать и направить небольшим китайским банкам предупреждение, чтобы те прекратили помогать России обходить западные санкции, сообщило агентство Reuters. По данным издания, непосредственных карательных мер в адрес мелких финансовых организаций Поднебесной не последует, поскольку ожидается, что одной лишь угрозы будет достаточно. Во всяком случае риск попасть под американские блокирующие санкции уже, как видно, поубавил желания у крупных китайских банков бездумно проводить платежи из России. Велика вероятность, что даже сельские банки КНР не захотят отрезать себя от мировой финансовой системы ради путинской России, развязавшей войну против Украины.

Тем временем за поставки сырья в Китай Россия в целом может не беспокоиться. Дешевые ресурсы КНР, скорее всего, продолжит покупать при любом раскладе. Правда, только в том объеме, который нужен Поднебесной, методично выкручивая руки обложенному санкциями «союзнику».

Очередным подтверждением того факта, что Пекин чувствует себя в позиции сильного и диктует Москве условия сотрудничества, стало признание главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, прозвучавшее на ПМЭФ-2024. Министр заявил, что Китай отказывается покупать у РФ товары из дерева и требует поставлять обычные бревна. По его словам, Поднебесная не будет покупать у России пеллеты – гранулированный вид твердого топлива цилиндрической формы из спрессованных отходов деревообрабатывающей промышленности, пока Кремль не согласится на возобновление экспорта необработанной древесины – «кругляка». В недавнем прошлом КНР в больших объемах скупала дешевый российский лес, однако в 2022 году РФ ввела запрет на экспорт необработанной древесины. Как отмечает издание The Moscow Times, после закрытия европейского рынка из-за развязанной Путиным войны против Украины России стало почти некуда поставлять пеллеты. Единственная страна, которая по-прежнему закупает у РФ этот продукт, – Южная Корея. Проблему могло бы решить открытие китайского рынка, но товарищ Си Цзиньпин не спешит помогать своему «другу».

Как объяснил изданию «Кедр.медиа» один из экспертов, «российская древесина нужна Китаю главным образом как сравнительно дешевый временный ресурс, необходимый для развития лесного комплекса на приграничных территориях, а поскольку это не критически важно, Китай может позволить себе покапризничать, выбивая более выгодные условия».

Хозяйничает КНР и на внутрироссийском рынке. СМИ сообщили, что количество продавцов из Поднебесной на одном из крупнейших российских маркетплейсов Ozon за год выросло в десять раз. По итогам 2023-го на площадке торговали около 100 тыс. китайцев из 500 тыс. зарегистрированных на ней продавцов. Российский бизнес жалуется на засилье «друзей» и постепенный захват рынка, но, похоже, Путин поставил РФ в такую зависимость от КНР, что предпринимателям остается только терпеть.

Братья-талибы

Между тем Путин, не сумев решить проблемы с Китаем во время визита в гости к Си Цзиньпину, плотно занялся сближением с наиболее одиозными представителями Востока – террористами и диктаторами. После того, как в МИД РФ предложили Кремлю исключить группировку «Талибан», контролирующую Афганистан, из списка террористических организаций, делегация талибов стала одними из главных зарубежных гостей на ПМЭФ-2024.

Несколько сюрреалистично выглядели новости в российских СМИ, вынужденных при каждом упоминании отмечать, что организация «запрещена в РФ». Так, госагентство ТАСС возвестило: «Целью своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) ставит развитие экономических отношений с Россией и другими странами». Или, например, петербургское издание «Фонтанка» рассказало, как губернатор Северной столицы Александр Беглов пообщался с талибами и заявил густобородатым мужчинам: «Хвала Всевышнему, что вы здесь!» В конце заметки следовала приписка: «Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ». Другими словами, российская элита, выходило из российских же СМИ, несколько дней в прямом смысле слова вела переговоры с террористами.

При этом диалог, видимо, получился продуктивным. Стороны договорились о том, что в российские регионы скоро хлынет поток трудовых мигрантов из Афганистана. По словам и.о. министра труда и социальных отношений в талибском правительстве Абдула Умари, сотрудничество начнется, в первую очередь, с Чечней и Татарстаном. Эксперты такому «развороту на Восток», впрочем, недвусмысленно удивлялись. В частности, политолог Михаил Виноградов иронично отметил: «Сколько лет били во все колокола, что мутных таджиков и киргизов на трудовой рынок должны заменить квалифицированные кадры, не восприимчивые к идеологии терроризма, пропитанные национальными ценностями и прозрачные для правоохранителей. А дело сдвинулось только сейчас, по итогам Петербургского форума».

Но дружбы с террористами Путину мало. У него в ближайших планах – теснее сблизиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. После поездки правителя КНДР в РФ осенью 2023 года, с ответным визитом в одну из самых изолированных стран мир собрался и хозяин Кремля. СМИ сообщили, что Путин приедет в Северную Корею в ближайшие недели, а посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора подтвердил, что визит «активно готовится». Путин не посещал КНДР с 2000 года, в котором и началось его четвертьвековое правление Россией.

Такой интерес к стране-изгою понятен. Во-первых, нужно перенимать опыт, как жить в международной изоляции. Во-вторых, товарищ Ким не скупится на лестные слова. Ко Дню России, который празднуется 12 июня, диктатор прислал поздравление: «Россия и ее народ преодолевают все вызовы со стороны враждебных сил, решительно защищают свой суверенитет и движутся к процветанию».

К процветанию – с террористами из «Талибана», диктатором КНДР и Китаем, вкручивающим руки «союзнику».