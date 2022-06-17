Россия безоружна перед новой волной COVID-19

Заболеваемость ковидом резко пошла на спад именно тогда, когда Россия вторглась в Украину. В итоге как простые россияне, так и чиновники мгновенно выбросили пандемию из головы.

Власти ведут себя так, как будто опасность миновала: отменяют санитарные меры, сворачивают мобильные пункты вакцинации и спускают на тормозах прививочную агиткампанию.

Между тем вирус продолжает мутировать, и новая волна эпидемии может начаться уже в ближайшие месяцы. Россия рискует встретить её с подорванной экономикой, ослабленным коллективным иммунитетом и залежами просроченной вакцины.

Победа или передышка?

После зимней вспышки эпидемии, вызванной штаммом «омикрон» (точнее, его исходной вариацией – ВА.1) число заболевших, госпитализированных и умерших сократилось в разы.

Если на пике пятой волны в РФ регистрировали до 200 тыс. новых случаев ковида в день, а в больницы ежесуточно поступало до 20 тыс. пациентов, то в начале июня фиксируется около 3 тыс. больных и от нескольких сот до двух тысяч госпитализаций в сутки.

Смертность от ковида уменьшилась с 5 тыс. человек в неделю в конце февраля до пятисот на 12 июня. Как сообщил официальный сайт стопкоронавирус.рф, это рекордно низкий показатель с апреля 2020-го.

Как Минздрав, так и независимые эксперты, критиковавшие официальные цифры, признают, что избыточная смертность (индикатор, демонстрирующий прирост числа умерших по сравнению с докоронавирусной нормой) прекратилась.

«Судя по специфическим поисковым запросам в “Яндексе” (метод, позволяющий оценить динамику заболеваемости COVID-19, не обращаясь к сомнительной официальной статистике – прим. ред.) ковид в стране во многом закончился около 9 марта. В отдельных регионах были небольшие выбросы, но к концу апреля прекратились и они. Избыточная смертность выше 10% сохранялась в апреле в [16 субъектах федерации]. В остальных регионах прироста либо не было, либо он был небольшим, либо число умерших было ниже, чем в любом из апрелей 2019 или 2020 года. Данные за май есть пока лишь по 22 субъектам из 85 с 27,5% населения РФ, и нигде не показывают избыточной смертности. Такой хорошей ситуации не было с марта 2020 года», – констатирует независимый демограф Алексей Ракша.

Всё это настраивает на оптимистический лад, однако эксперты предупреждают: пандемия не побеждена, вирус активно мутирует, а ослаблять бдительность рано.

«Вирус не в курсе, что эпидемия закончилась. Сегодня он распространяется практически бесконтрольно, поскольку почти нигде в мире (кроме, пожалуй, Китая) нет жестких [антиковидных] мер. В условиях бесконтрольного распространения и быстрой передачи вирус быстро мутирует. Два [новых] варианта “омикрона” – ВА.4 и ВА.5 – сильно отличаются [от исходного типа]: они прекрасно умеют уходить от антител переболевших предыдущей версией. Кроме того, [штамм] “дельта” продолжает циркулировать среди животных и может вернуться в человеческую популяцию. Вакцинация по-прежнему защищает от тяжелого течения болезни и госпитализации», – отмечает независимый аналитик Александр Драган.

В некоторых странах – например, Китае, Тайване, Северной Корее, Чили, Португалии, ЮАР – заболеваемость ковидом растет, а иногда и бьет рекорды. Недавно российские медики обнаружили в стране штамм ВА.4 и предупредили об угрозе новой волны эпидемии.

По мнению Драгана, Россия не только не застрахована от такого развития событий, но с большой вероятностью столкнется с новой вспышкой инфекции в ближайшие два месяца.

«Нельзя предсказать, вызовет ли тот или иной вариант [вируса] высокую волну или нет. Но есть закономерность: в странах, где была высокая волна ВА.2 (минувшей весной), там ВА.4 и ВА.5 пока не привели к высокому росту [заболеваемости]. А, например, в Португалии, где большой волны ВА.2 не было, мы видим [обострение ситуации]. В России ВА.2 доминирует, но к подъёму [заболеваемости] не привёл. Поэтому мы можем ожидать подъёма, вызванного ВА.4 и ВА.5», – говорит эксперт.

Готова ли Россия отразить удар?

С началом войны россияне мгновенно забыли про вакцинацию, QR-коды и прочие, ещё недавно злободневные темы, связанные с ковидом.

«По понятным причинам в обществе накопилась усталость от пандемии. Ещё в начале года её начали вытеснять другие инфоповоды. Война, санкции, экономические трудности [окончательно] переключили внимание людей на себя», – полагает Александр Драган. Если в апреле 2021-го заболеть боялись 40% россиян, то через год – лишь 29%, констатировали аналитики рекрутингового портала Superjob.

Минздрав, Роспотребнадзор и другие официальные источники время от времени напоминают об опасности. Однако их заявления проходят практически незамеченными.

Высшее начальство ведёт себя так, словно эпидемии больше нет. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, он считает активную фазу борьбы с инфекцией законченной. Тон выступлений премьера Михаила Мишустина тоже даёт основания думать, что неприятная страница истории перевернута и осталось лишь раздать награды.

Регионы один за другим отменяют обязательное ношение масок, принудительную вакцинацию и прочие защитные меры. Москва провела так называемую ковидную амнистию: горожанам обнулили штрафы за нарушение санитарных правил и даже обещали возместить уже уплаченные суммы.

По мнению некоторых комментаторов, таким образом столичные власти хотят не только поддержать бизнес, страдающий от ухудшения экономической ситуации, но и помириться с ковид-диссидентами, чья поддержка нужна для создания «патриотического консенсуса» в обществе.

Хотя к нормальной жизни постепенно возвращаются многие страны, у России мало оснований для самоуспокоенности. В рейтинге устойчивости к COVID-19 агентства Bloomberg страна занимает последнее, 53-е место. Аналитики выделяют две ключевых уязвимости: прогнозируемое падение ВВП из-за войны в Украине и медленное развертывание вакцинации.

Вакцинация провалена

Уход ковида из медиа-повестки обрушил и без того невысокие темпы иммунизации населения. По сравнению с началом года они упали в десятки раз. Дежурные напоминания о необходимости прививаться и повторять процедуру каждые полгода не работают.

Планки в 50% полностью вакцинированных Россия достигла еще в январе. Однако затем процесс застопорился. На сегодня две порции вакцины получило лишь 50,6% населения – сообщает сайт gogov.ru.

Если в середине февраля в РФ делалось около 200 тыс. прививок в неделю, то к началу июня – 50 тыс., подсчитали аналитики. В некоторых регионах вакцинация фактически прекратилась – в 22-х из них прививают меньше сотни человек в день.

«Со стороны медицинских чиновников нет внятной коммуникации [с обществом по поводу вакцинации] – [людям не объясняют,] зачем это нужно. В результате возникает эффект окончания эпидемии. На бытовом уровне у граждан нет мотивации идти и вакцинироваться», – считает Александр Драган.

В конце мая фармкомпании приостановили выпуск вакцин «КовиВак» и «ЭпивакКорона» из-за отсутствия спроса. По словам производителей, склады ломятся от невостребованных комплектов с истекающим сроком годности. Списывать их не спешат. Как выяснило издание The Moscow Times, в столичных клиниках пациентов прививают просроченными препаратами, уверяя, что это легально и не опасно.

Минздрав действительно продлевал сроки годности вакцин. Однако эксперты не знают, на основании каких исследований это было сделано, и предупреждают, что просроченные медикаменты если и не вредны, то как минимум бесполезны. Таким образом, даже те ничтожные масштабы вакцинации, которые ещё сохраняются, могут оказаться бессмысленными.

В итоге способность россиян сопротивляться вирусу стремительно падает. В декабре Путин обещал, что Россия достигнет заветных 80% вакцинированных и переболевших во втором квартале текущего года. На деле коллективный иммунитет к 13 июня составляет, по официальной оценке, 28% против 60% в феврале.

Столь обескураживающие цифры объясняются как угасанием интереса к вакцинации, так и исчезновением антител.

«Особенно печально, что нет кампании по [пропаганде] ревакцинации. Пик прививочной кампании пришелся на лето и осень 2021 года. У тех, кто тогда вакцинировался, иммунитет уже угас, как и у тех, кто переболел в январскую и февральскую волну. К подъему заболеваемости в ближайшие пару месяцев Россия не готова», – резюмирует собеседник Eurasianet.org.