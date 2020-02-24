Россия: бесплатная земля не мотивирует людей переезжать на Дальний Восток

Один из «гектарщиков» стоит на полученной им земле. (Фото: кадр из промовидео программы «Дальневосточный гектар», bit.ly/38P41zu)

В феврале 2020 года действие программы «Дальневосточный гектар» расширили ещё на два региона – Бурятию и Забайкалье. По ней уже более трех лет гражданам России бесплатно выдают землю на Дальнем Востоке. Однако сделать эту территорию привлекательной для переезда или хотя бы остановить убыль населения с её помощью властям пока так и не удалось.

Сколько людей взяли землю и зачем

С февраля 2017 года каждый гражданин России может бесплатно получить один гектар земли в дальневосточных регионах. Для этого достаточно отправить заявку на сайте надальнийвосток.рф. Участок дадут на 5 лет, после этого его предложат бесплатно оформить в собственность или взять в долгосрочную аренду.

С запуска программы участки получили более 78 тыс. человек, ещё 8,5 тыс. оформляют документы, сообщили Eurasianet.org в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Статистика показывает, что интерес к программе снижается: за 2019 год гектар получили менее 12 тыс. человек.

«На старте программы был повышенный спрос. Люди спешили, хотели успеть взять землю, – объясняют в агентстве. – Кто-то хотел расширить свой надел, кто-то оформить уже использующиеся участки, а кто-то – взять землю, получить которую раньше он не мог. Были и те, кто, поддавшись эмоциям, просто брали участки “про запас”. С 2018 года динамика поступления заявлений стабилизировалась».

Охотнее всего бесплатную землю берут в Приморском крае (21 тыс. человек), Якутии (почти 14 тыс. человек) и Хабаровском крае (около 12 тыс. человек).

На старте программы власти надеялись, что она будет стимулировать людей со всей страны переезжать на Дальний Восток. Об этом говорил президент Владимир Путин, и даже предлагал распространить её на соотечественников за рубежом. Однако 85% заявок на гектар поступает от тех, кто и так живёт на Дальнем Востоке.

По данным АРЧК ДВ, больше половины люди берут землю для строительства жилья – 54%, почти четверть – для занятия сельским хозяйством. Около 9% получателей гектара хотят заняться турбизнесом, ещё 7% – другими видами предпринимательства. Встречаются и «неожиданные виды использования»: так в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики охарактеризовали то, что в Хабаровском крае порядка 400 участков оформили, чтобы узаконить гаражи.

С какими проблемами сталкиваются «гектарщики»

С самого начала действия программы желающие поучаствовать отмечали сложности с получением земли. В 2017 году на прямой линии с президентом Путиным на бюрократические препоны пожаловался житель Владивостока Иван Таркин. Год спустя на прямой линии Путину вновь указали на эту проблему и сообщили, что все хорошие участки разобрали чиновники. Президент пообещал с этим разобраться.

Конфликтные ситуации при выделении участков происходят до сих пор. Последний яркий пример произошел в январе 2020 года: в городе Советская Гавань Хабаровского края депутат местного горсовета Ольга Ерохина толкнула и свалила на землю 84-летнюю пенсионерку. Женщины поссорились из-за участка, который получил сын Ерохиной по программе «Дальневосточный гектар»: надел прошёл по огородам и постройкам других жителей.

Процесс предоставления земли постоянно совершенствуется, утверждают в АРЧК ДВ. Например, время оформления всех процедур удалось сократить почти на две недели – с 47 до 34 рабочих дней.

«По традиционной схеме [т.е. не по программе «Дальневосточный гектар» – прим. Eurasianet.org] процесс приобретения земельного участка занимает от 4 месяцев до 3 лет, – отметили в ведомстве. – Многие дальневосточники, с которыми мы общались, говорили о том, что программа им помогла получить землю быстро и без каких-либо дополнительных затрат».

Но основная проблема «гектарщиков» состоит в отсутствии инфраструктуры – дорог, электросетей и т.д. С ней столкнулся тот же Иван Таркин, все же получивший свой гектар после звонка Путину. Он планировал построить базу охотников и цех по переработке мяса, но не смог провести свет.

«Электрики говорят, что не будут тянуть электричество, пока у меня там не будет что-то стоять. А я не могу ничего поставить, пока не будет дороги», – рассказывал он РИА Новости.

О том, что региональные власти оказались не готовы удовлетворить увеличивающуюся потребность в инфраструктуре, заявили и многие другие получатели участков.

Признают проблему и власти. В частности, об этом эмоционально говорил в 2018 году врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«По-моему, кто-то поторопился с этой программой. Никто не поедет к нам из Москвы за гектаром. Мы ещё себя не обеспечили, свои города, а мы уже на себя новые обязательства натянули, что на этом гектаре мы должны построить новые улицы. Теперь я должен протянуть электричество. Сделал человек гектар себе в Хасанском районе вдоль побережья, а теперь требует: протяни мне электричество, дай мне улицу, дай дорогу, сделай мне мусорку, я хочу, чтоб здесь у меня магазин был. Я ещё в городах не навёл порядок», – сказал чиновник.

Нерешенные проблемы с инфраструктурой – то, что мешает распространить механизм бесплатного предоставления земель на другие регионы, заявил в конце 2019 года Владимир Путин.

Больше шансов получить необходимую инфраструктуру у тех, кто осваивает участки рядом с другими «гектарщиками». Власти выявили более 100 «точек концентрации» участков, предоставленных гражданам по программе «Дальневосточный гектар».

«За счет этих агломераций происходит расширение существующих поселений, а также появляются новые населенные пункты, начинается их обеспечение инфраструктурой. Одобрены затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры первых агломераций в Хабаровском крае на сумму 319 млн рублей, а в Республике Саха – на 82,1 млн рублей», – сообщили в АРЧК ДВ.

Но федеральные транши – лишь субсидии, а основные затраты ложатся на бюджеты субъектов. Например, на создание двух новых населенных пунктов по заявлениям гектарщиков Сахалинской области нужно выделить 2 млрд рублей. Это вызвало дискуссию в местной думе: стоит ли вкладывать такие деньги в новые сёла, если многие из существующих остро нуждаются во вложениях в дороги, школы, детсады, ФАПы и т.п.?

Некоторые гектарщики понимают, что из-за сложностей с инфраструктурой не успеют за положенные 5 лет освоить свои участки. В думе Сахалинской области даже собираются попросить у федеральных властей механизм, который бы позволил таким людям продлить срок предоставления бесплатной земли. Однако некоторые местные депутаты против расширения господдержки. По их мнению, некоторые люди сознательно брали землю «хоть бы где, чтобы потом дождаться какой-то поддержки, а то и вовсе выждать срок, оформить участок в собственность и продать как есть», передавало издание Sakhalin.info.

Есть сложности и с финансовой помощью. Например, «гектарщики» могут получать гранты как начинающие фермеры, предприниматели или на развитие семейной животноводческой фермы, а также получать субсидии на содержание коров молочных и мясных пород. Участники программы за три года получили в виде поддержки от государства 762 млн рублей.

Однако, хотя примерно 40% людей получили гектар, чтобы заняться сельским хозяйством или предпринимательством, лишь 5% «гектарщиков» (или около 2,2 тыс. человек) взяли гранты как фермеры или предприниматели. Полученные в виде гранта деньги, в отличие от кредита, не нужно возвращать. Учитывая, что большинство людей вряд ли отказались бы от подобной безвозмездной помощи, «непопулярность» грантов среди получателей земли вызывает дополнительные вопросы о потенциальных проблемах с организацией данной инициативы.

О недостаточности существующих мер поддержки заявил, в частности, предприниматель Андрей Барсуков, получивший землю в Хасанском районе Приморского края. На ней он намерен организовать турбазу. В конце 2019 года он открыл ИП и консультировался по мерам поддержки. Но результат этой консультации его не удовлетворил.

«Для моего бизнеса есть только кредитование и микрозаймы. Любая сумма кредита, необходимая для строительства, требует залогового обеспечения, – утверждает Барсуков. – Беседовал с представителями Гарантийного фонда и микрокредитной компании. Скажу так: условия займов и поручительства не являются гибкими».

Также, по мнению Барсукова, «не налажен механизм взаимодействия между АРЧК и властями на местах». О проблемах с местными чиновниками говорили и другие «гектарщики».

Некоторые получатели участков впоследствии от них отказывались. Основная причина: люди не смогли использовать землю так, как они хотели. Сменить назначение участков, чтобы обойти законодательные ограничения, удаётся далеко не всегда.

«Человек взял землю в спешке, и не разобрался, что на ней можно делать, или она оказалась не того качества, – утверждают в АРЧК. – Рекомендуем предварительно посетить участок, детально изучить возможные виды использования земли, познакомиться с местными жителями, почувствовать землю, и уже только после этого подписывать договор – возможность получить «гектар» есть только один раз».

Выполняет ли программа свои цели

Основная задача программы «Дальневосточный гектар» – переломить существующий миграционный отток с Дальнего Востока. Пока изменить ситуацию не удалось: убыль населения продолжается. В 2019 году округ потерял больше 21 тыс. человек. Это даже больше, чем до запуска программы: по данным Росстата, убыль населения в ДВФО в 2014-15 годах была на уровне 16 тыс. человек.

Не стала программа и импульсом для развития экономики региона.

«Ставка на развитие крестьянских, фермерских хозяйств сама по себе интересна и значима, – отметил в разговоре c Eurasianet.org Ринат Резванов, эксперт Института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ. – Но вопрос с мелкими “одногектарными” агрохозяйствами необходимо рассматривать исключительно на перспективу».

По словам эксперта, пока рентабельность производства малых фермерских хозяйств значительно ниже, чем в целом по отрасли, перед которой стоит задача вывести российский сельхозэкспорт на наиболее ёмкие и быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона – с поставками кукурузы, сорго, соевых бобов и пшеницы.

«Решить эту задачу за счёт мелких фермерских хозяйств вряд ли возможно, – рассуждает Резванов. – Требуются более крупные кластерно-сетевые формы кооперации, куда агрохозяйства окажутся способны встроиться. Пока что, в отличие, например, от Сибирского федерального округа, на Дальнем Востоке, по данным Минпромторга России, не создано ни одного промкластера в сфере АПК либо биотехнологий».

У программы «Дальневосточный гектар» есть и менее очевидная цель, которую федеральные власти открыто не декларируют, считает доцент Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелич.

«Зачастую программа помогает обогатиться региональным чиновникам, которые выдают самые лакомые кусочки кому надо. Интересный момент: в конечном итоге такая практика снижает политическую напряженность. Местные элиты часто чувствуют себя обиженными на Москву, обделенными, что ли. А тут у них появляется какая-то возможность поправить свое положение», – говорит эксперт.

Скорее всего половина земельных участков, которые выделены по программе «Дальневосточный гектар», останутся неосвоенными, считает Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По его мнению, аргументы в пользу того, чтобы брать и осваивать землю на Дальнем востоке, звучат неубедительно.

«Даже в европейской части страны, где развита инфраструктура и есть рынки сбыта, выживаемость бизнес-проектов в лучшем случае 50%. На Дальнем Востоке трудностей значительно больше», – заявил он.