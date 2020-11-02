Россия: бизнес и население ждут ухудшения ситуации

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в октябре 2020 года.

В октябре продолжилось давление геополитических рисков на экономику России: перспектива новых локдаунов и выборы в США уронили цены на нефть, а рубль спикировал к мартовским значениям.

Настроения населения негативны по многим параметрам: люди не верят в рубль и перестают доверять банкам. Центробанк предупреждает о выводе триллионов рублей со вкладов физических лиц. При этом население продолжает активно кредитоваться: рост объемов льготной ипотеки при увеличении цен на недвижимость может свидетельствовать о грядущем ипотечном кризисе. Международный валютный фонд прогнозирует дальнейшее ухудшение уровня жизни в стране.

Бизнес чувствует себя как на пороховой бочке: 80% предпринимателей описывают свое положение как кризисное и катастрофическое. В план правительства по спасению экономики верят только 4% бизнесменов.

Рубль продолжает падение

За последние три дня октября курс рубля резко упал: с 76,5 до 79,3 за доллар и с 90,4 до 92,6 за евро. Укрепление российской валюты в середине месяца оказалось краткосрочным.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», причины падения рубля – дешевеющая нефть, волатильность мировых рынков из-за выборов в США и введение европейскими странами ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Цены на нефть марки Brent в середине октября держались вблизи отметок 42-43 доллара за баррель, а в конце месяца декабрьские фьючерсы упали до 37,5 долларов. Таких цен не было с весны 2020 года, когда нефть обрушилась до 30 долларов за баррель.

Россияне не верят в национальную валюту: 57% респондентов, опрошенных Центробанком в октябре, не сомневаются, что через год доллар вырастет по отношению к рублю. Это самый высокий негативизм за все время наблюдений (с января 2018 года).

Люди забирают деньги из банков

В ближайшие годы вкладчики закроют банковские депозиты на несколько триллионов рублей, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью каналу «Россия 24». По ее словам, эти средства будут инвестированы в альтернативные инструменты, а основная причина, по которой люди забирают деньги из банков, – это снижение доходности вкладов, которая с трудом покрывает инфляцию. Средняя максимальная ставка по депозитам физлиц в октябре составила 4,37% годовых, это почти в 2 раза меньше, чем годом ранее. При этом инфляция по итогам года должна составить 4%.

Забирают не только рубли, но и доллары. В сентябре отток валютных вкладов физлиц превысил $1 млрд, подсчитал «Коммерсант» на основе статистики ЦБ. Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что вывод валюты со счетов продолжится из-за фактически отрицательных ставок по таким вкладам. Еще одна причина – введение нового налога на доходы со вкладов в размере 13%.

По данным НАФИ, уровень доверия населения к банкам упал практически до нуля. Индекс лояльности, который организация мониторит в течение последних 5 лет, упал с 43 пунктов в 2016 году до 1,3 в 2020 году.

Капитал бежит из страны

В 2020 году отток капитала из страны достигнет $53 млрд, говорится в октябрьском прогнозе Банка России. В июле 2020 года ЦБ ожидал, что этот показатель не превысит $25 млрд. Таким образом, регулятору пришлось удвоить прогноз, хотя прошло всего три месяца.

По сравнению с 2019 годом отток капитала увеличится в 2,8 раза: в прошлом году частный сектор вывез из страны $19 млрд.

Граждане беднеют

Реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале 2020 года снизились на 4,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, подсчитал в конце октября Росстат. Во втором квартале падение составило 8,4%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что Россия продолжить опускаться в рейтинге стран по уровню жизни населения. По итогам 2020 года, говорится в опубликованном в октябре докладе, страна займет 68 место в мире по объему ВВП на душу населения с показателем $9,7 тыс. на человека. Это на 14% меньше, чем в 2019 году.

МВФ не видит предпосылок для улучшения ситуации. К 2025 году страна опустится еще на 2 строчки вниз ($12,97 тыс. на душу населения). По уровню жизни Россия сравняется с Туркменистаном ($12,85 тыс. ожидается в 2025 году), который сейчас опережает на 20%. Соседи по рейтингу, сейчас уступающие РФ несколько позиций, Казахстан и Болгария уйдут вперед с показателями $13,09 тыс. и $14,86 тыс. соответственно. Китай, который по итогам 2020 года предположительно опередит Россию со средним ВВП на человека в $10,84 тыс., будет и дальше наращивать отрыв. В 2025 году страна будет производить 16,28 тыс. ВВП на душу населения, ожидает МВФ.

Экономические прогнозы противоречивы

Счетная палата РФ впервые опубликовала собственный прогноз социально-экономического развития страны. По оценке ведомства, в первом полугодии 2020 года из-за карантинных мер экономика России упала на 8%. В отчете представлено два сценария дальнейшего развития событий: нейтральный и рисковый. В первом случае ВВП страны по итогам 2020 года снизится на 4,2%, во втором – на 4,8%. В 2021 году возможен рост на 2,2% или 1,3% в зависимости от сценария. Вернуться к показателям 2019 года экономика сможет только в 2022-2023 годах, но ее рост не превысит 3%. Все эти годы темпы роста российской экономики будут меньше мировых.

Ожидания Счетной палаты значительно пессимистичнее прогнозов Минэкономразвития, которое заложило в базовый сценарий рост экономики на 3,3% в 2021 году.

Ожидания Международного валютного фонда близки к оценке Счетной палаты: в опубликованном в октябре докладе прогнозируется снижение ВВП России в 2020 году на 4,2%, а в 2021 году ожидается рост на 2,8%.

Бизнес готовится к ухудшению ситуации

В середине октября Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил результаты очередного мониторинга эффективности мер государственной поддержки. Опрос более 3 тыс. компаний из 85 регионов России показал, что 80% руководителей бизнеса считают свое положение неблагоприятным, описывая его как «кризис» и «катастрофа». Этот показатель вырос на 8% за месяц.

74% опрошенных считают, что в случае введения второго карантина шансы на выживание бизнеса меньше 50%; 17% предпринимателей уверены, что компанию придется закрыть.

Основная проблема бизнеса – это упавший спрос, который не восстанавливается (67% опрошенных так считают). По 25-26% набрали такие сложности как невозможность платить зарплату и оплачивать счета, а также получить оплату за товары или услуги от контрагентов.

Только 4% респондентов одобрили антикризисный план правительства. Самой действенной мерой по спасению бизнеса предприниматели считают снижение налоговой нагрузки (70%) и отказ от введения карантина (68%).

Отельеры просят отсрочку по налогам

Бизнес-объединения, среди которых «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация рестораторов и отельеров, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз туриндустрии и другие, обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить меры поддержки предприятий сферы гостиничного обслуживания.

В письме, которое цитирует ТАСС, говорится о падении загрузки отелей до 30% в октябре и ожидаемом ее снижении до 3-4% в ноябре-декабре. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России, туристы отменяют ранее сделанные бронирования. Доходы гостиниц снизились на 40-60% по сравнению с прошлым годом. В октябре-декабре наступает срок уплаты отсроченных налогов и кредитов.

Основные меры, о которых просят отели: отсрочка налогов на имущество и землю до конца 2021 года, списание налогов на прибыль за третий и четвертый квартал 2020 года, в 2021 году предоставить отсрочку по налогу на прибыль, продлить ЕНВД на следующий год (этот налоговый режим упраздняется с 2021 года).

Эксперты увидели предпосылки ипотечного кризиса

Реальные доходы населения падают, при этом растут объемы выдачи ипотеки и увеличиваются цены на жилье. Эти факторы являются предвестниками ипотечного криза, пишут «Ведомости».

По данным экспертов, наибольшую долю в структуре ипотечных займов занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом. Именно эти заемщики могут стать проблемными в случае потери работы или ухудшения финансового положения. Учитывая, что ситуация в экономики нестабильна, а прогнозы по ее развитию противоречивы, такой поворот событий кажется вполне реальным.

Рост цен на недвижимость на фоне растущей ипотечной задолженности может свидетельствовать об исчерпании обеспеченного спроса. «Тревожно, что растет просроченная задолженность, составившая на 1 сентября 2020 г. 69,7 млрд рублей», – сказал изданию независимый финансовый аналитик Александр Кухтин.